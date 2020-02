DHA YURT BÜLTENİ 4

Rahip Brunson, 4\'üncü kez hakim karşısında (EK)

1)DURUŞMA BAŞLADI

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson\'un İzmir 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davanın bugünkü duruşması başladı.

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

=================================================

2)POLİSLERİ TAŞIYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ, TARLAYA DEVRİLDİ: 4\'Ü POLİS 5 YARALI



AKSARAY\'da, polis memurlarının taşındığı hafif ticari araç, ciple çarpıştıktan sonra tarlaya devrildi. Kazada 4\'ü polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 128\'inci Cadde\'deki kavşakta meydana geldi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Fatih Polatlı (35) yönetimindeki 68 BE 172 plakalı hafif ticari araç, Neslihan Ay\'ın (34) kullandığı 07 FU 312 plakalı ciple çarpıştıktan sonra tarlaya devrildi. Kazada sürücüler Neslihan Ay ve polis memuru Fatih Polatlı ile araçta bulunan mesai arkadaşları Cumalı Demirel (33), Oktay Öztürk (45), Uğur Songurcuk (31) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4\'ü polis 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Yaralılardan detay

- Kaza yerinden detay

- Kaza yerinde polisin inceleme yapması

(Haber- Kamera: AKSARAY DHA))

====================================================

3)İŞÇİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 23 YARALI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, otomobille işçi servisi minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 23 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Bodrum- Milas Karayolu üzerinde meydana geldi. Bodrum\'dan Milas yönüne doğru giden Mustafa Tornikli, yönetimindeki 35 N 7258 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tornikli\'nin kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Ferhat Önel yönetimindeki 48 S 4065 plakalı balık tesisi işçilerini taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yapılan ihbarın ardından kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada her iki araç sürücüsü öldü. Minibüsteki yolcular Mustafa Peksoy, Güllü Peksoy, Musa Turgut, Emrah Aladağ, Gülcihan Bakar, Hayriye Rüzgen, Sergülay Öskan, Turan Bencik, Gülten Kaçar, Nazife Menteşe, Kadriye Yıldırım, Yaşar Yıldırım, Ayşegül Dıngıl, Feriştah Süne, Züleyha Avcı, Hülya Kılıç, Şermin Acar, Gülay Altılı, Hülya Bektaş, Sultan Külahlı, Nurgül Öskan ile ayrıca otomobilde bulunan İlknur Türnüklü ve İlkay Türnüklü yaralandı. Kazada yaralanan 23 kişi ambulanslarla, Bodrum ve Milas\'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sadece İlknur Türnüklü ve İlkay Türnüklü\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza sonrası karayolu Milas yönüne 30 dakika ulaşıma kapandı. Araçların da çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Yoldan geçen bir sürücüsünün seyir halindeyken cep telefonuyla çektiği görüntü

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

====================================================

4)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 2 YARALI

ADIYAMAN\'da, sürücüsünün 2,33 promil alkollü olduğu belirlenen otomobilin trafik ışıklarında bekleyen 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan alkollü sürücü, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Kaza, dün gece Altınşehir Mahallesi\'nde meydana geldi. Abdullah T. yönetimindeki 02 AL 646 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında trafik ışıklarında bekleyen Mehmet S. yönetimindeki 55 AL 641 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobil de önünde bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AAL 877 plakalı TIR\'a çarptı. Kazada sürücülerden Mehmet S. ve Abdullah T. yaralandı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Abdullah T.\'yı, 30 dakika süren çalışmayla çıkardı. Yaralılar, hazır bekleyen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Abdullah T.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, 2,33 promil alkollü olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Olay yeri

- Otomobilde sıkışan yaralı

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Kazaya karışan araçlar

- Sağlık görevlileri yaralılara müdahale etmesi

- Trafiğe kapanan yol

- Araçların çekilmesi

- Polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

=====================================================

(ÖZEL)

5)POYRAZ\'IN SERVİS ÇİLESİ

ANTALYA\'da özel bir okula giden Poyraz Yıldız (9) kente 20 kilometre uzaklıkta olan Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi\'nde oturmasına rağmen servis şirketi, 40 kilometre mesafedeki Kemer ilçesi üzerinden ücret çıkardı. Anne Sultan Yıldız bir yıllık ücreti peşin ödedikten sonra şikayetçi olunca servis şirketine ceza yazıldı. Bunun üzerine servis şirketi Poyraz Yıldız\'ı taşımayacağını aileye bildirdi.Antalya\'nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi\'nde oturan Yıldız ailesi, çocukları Poyraz\'ı Muratpaşa ilçesindeki özel okula kaydettirdi. Çocuğunun okula ulaşımını sağlamak için servis şirketiyle görüşen Sultan Yıldız, büyük şok yaşadı. İddiaya göre şirket okul ile arası 20 kilometre olan Beldibi ücretlendirmesi yerine aileden, okuldan 40 kilometre uzakta bulunan Kemer ilçesi ücreti istedi. Aile bir yıllık ücret olan 4 bin lirayı peşin ödedi ancak konu hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine taşıma şirketine ceza kesildi. Kesilen cezanın ardından şirket yetkilileri, Yıldız ailesine \'çocuklarını taşımayacaklarını\' söyledi.

Ücretlendirmeye itiraz ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyleyen Sultan Yıldız, \"Servis için başvurduğumda Beldibi Mahallesi\'nde ikamet ediyor olmamıza rağmen benden Kemer ilçesi için ücret talep edildi. Çok itirazda bulundum çünkü Kemer ile Beldibi arasında 21 kilometre fark var. Bütün itirazlarıma rağmen Kemer ücreti ödeyerek çocuğumu servise yazdırdım. Sonrasında bu fiyatlandırmayla ilgili şikayette bulundum\" dedi.

İLÇELER ARASI OTOBÜSLE GİDİYOR

Çocuğunun eğitim hakkının elinden alındığını belirten Yıldız, \"Bunun üzerine UKOME servis taşımacılığını yapan şirkete ceza kesti. Sonrasında taşımacılık yapan şirketin müdürü beni arayarak hiçbir şekilde çocuğumu taşımayacaklarını söyledi. Pazartesi gününden bu yana çocuğumu servislerine almıyorlar. Beldibi\'nden buraya her sabah çocuğumu ilçeler arası otobüsle getiriyorum ve akşam gelip alıyorum. Ben olmadığım zaman 9 yaşında çocuğum bu kadar yolu mecburen kendisi gidip gelecek\" diye konuştu.

\'İSTEDİKLERİ KADAR CEZA KESSİNLER\'

Hukuki yollardan haklarını arayacaklarını söyleyen ailenin avukatı Hakan Evcin, \"Anne Sultan Yıldız CİMER\'e yasal olarak bu konu hakkında şikayette bulundu. Bu başvuru sonucunda, 20 kilometrelik mesafe için 40 kilometre ücreti alan şirkete UKOME tarafından ceza kesilmiştir. Bu şirketin hem ortağı hem müdürü olan kişi \'İstedikleri kadar ceza kessinler. Ben bu çocuğu taşımam\' demiştir. Okul ile görüştüğümüzde de ihaleyi kazanan şirketin bu şirket olması nedeniyle başka bir kişi tarafından taşıma yapılamayacağı söylendi\" dedi.

\'BU BİR SUÇTUR\'

Aile tarafından bir yıllık servis ücreti peşin ödenmesine rağmen Poyraz Yıldız\'ın servise alınmadığını söyleyen Evcin, \"Çocuk alıştığı okulundan ve arkadaşlarından ayrılmasın diye annesi her gün 80 kilometre yol gidip geliyor. Bu konuyla alakalı olarak taşıma yapan şirket hakkında savcılığa, okul hakkında ise Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne başvuracağız. Hiç kimsenin çocuğumuzun eğitim hakkını elinden almaya hakkı yok. Bu servisin ücreti bir yıllık peşin ödenmesine rağmen çocuğu servise almıyorlar. 9 yaşında bir çocuğun her gün şehirlerarası yoldan tek başına gidip gelmesi ne kadar mümkün? Bu bir suçtur ilgililer hakkında işlem yapılması gerekmektedi\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

------------------

- Okul servisleri görüntü

- Anne Sultan Yıldız görüntü-

- Avukat Hakan Evcin görünü

- Röp: Anne Sultan Yıldız

- Röp Avukat Hakan Evcin

Haber- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA)

=========================================================

6)\'KANSERSİN\' DENİLEREK 3 KEZ AMELİAYAT EDİLDİ, ŞOK GERÇEĞİ AYLAR SONRADAN ÖĞRENDİ

SAKARYA\'da yaşayan Çiğdem Kışlalı Hamzaoğlu (46) özel bir hastanede 5. evre meme kanseri olduğu söylendikten sonra 3 ayrı operasyonda 27 saat ameliyat edildi. Patoloji sonucunda kanser olmadığı ortaya çıkan Hamzaoğlu hayatını şokunu yaşadı. Talihsiz kadın,\"Bu iğrenç bir duygu, hipokrat yemini olduğuna inanmıyorum bunların. Hastaneleri darphane olarak kullanıyorlar, herkes bilinçli olsun başkaları yanmasın\" dedi

Sakarya\'nın Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi\'nde yaşayan 46 yaşındaki Çiğdem Kışlalı Hamzaoğlu, eşi 57 yaşındaki Ulvi Hamzaoğlu ile birlikte 2017 yılı Ekim ayında göğsünde şişlik olduğu gerkeçesiyle İzmit\'te özel bir hastaneye gitti. Hastanenin genel cerrahi bölümünde bir dizi test ve tetkikten geçen 2 çocuk annesi kadına, doktor \"5. evre göğüs kanserisin\" dediğinde şaşkına döndü. İddiaya göre doktorun \"Kanser kötü boyutta, 1 gün içinde bile yayılabilir acil ameliyat lazım\" sözleri üzerine operasyona alınan kadın farklı tarihlerde girdiği 3 ayrı ameliyatta 27 saat boyunca bıçak altında yattı.

DOKTOR VE HASTANE YÖNETİMİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Göğüsleri kazınarak alınan kadın, ameliyatı sonrası kendisine kemoterapi ve ilaç tedavisi verilmeyince durumdan şüphelenip ameliyattan aylar sonra patoloji sonucuna ulaştı.

Aynı özel hastanenin patoloji kliniğinden çıkan sonucu inceleyen kadın, ameliyatta göğsünden alınan parçalar üzerinde yapılan incelemede kanser hücresine rastlanmadığının tespit ediliğini öğrenince hayatını şokunu yaşadı. Hastaneye 50 bin liranın üzerinde ücret ödeyen çift, ellerindeki rapor ve belgelerle savcılığa giderek doktordan ve hastane yöneticilerinden şikayetçi oldu.

\'BENİM GİBİ BAŞKA KURBANLAR OLMASIN\'

Çiğdem Kışlalı Hamzaoğlu, 3 ameliyat geçirdikten sonra kendisine kemoterapi ve ilaç verilmemesine şaşırdığı bunun üzerine acı gerçeği öğrendiğini söyleyerek, \"2017 yılı Ekim ayında, hastaneye gidip muayne oldum. Çok acil bir şekilde hemen vakit kaybetmeden ameliyat olmam gerektiğini söylediler. 2 doktor hemen beni apar topar ameliyata aldılar. Ameliyatlarım 10 saatlik, 8 saatlik, 9 saatlik olmak üzere 3 ameliyat atlattım. Ameliyatlarım bittikten sonra, iyileştikten sonra hiç bir tedavim olmadı. İlaç kullanmadım, bu işte bir gariplik olduğunu düşünerek araştırma yoluna gittim. Devlet hastaneleri, başka özel hastaneler derken patoloji sonucumda meğerse kanser hücresine rastlanmadığı yazıyormuş. Çok enteresan onu da ben tabiki aylar sonra öğrendim. Dolayısıyla benim gibi başka kurbanlar da olmasın diye, herkes bilinçli olsun lütfen hakkını arasın. Sağlık parayla alınmıyor, benim yaşadıklarımı kimse yaşamasın.\" dedi.

\'ÇOK ACİL AMELİYAT OLMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER\'

Doktorlar tarafından son evrede olduğunu bu yüzden de çok acil ameliyat olması gerektiği söylendiğini belirten Hamzaoğlu, \"Bütün tetkikler yapıldı, meme emarları, ultrasonlar, tahliller yani eksik olmayan bütün tahlillerimle beraber bana uzman doktor kansersin, hem de 5. evre yani benim tabirimle son evredesin ve çok acil zaman kaybımız olmadan emaliyat olacaksın. İlk ameliyatım 10 saat sürdü, ardından enfeksiyon kaptı dendi meme ucu alındı, o ameliyattan sonra da bu defa meme dokusu kazınıp alındığı için, yani sıradan bir meme alınma olayı olmadı bende, 2. ameliyatta kolaltı lenf başları alındı, ben ameliyattan sonra alındığını duyuyorum. Çünkü çıkıp bize hoca diyor ki lenflerde de bir şey yok. Pazarlıkla, anlaşmaya bu ameliyatın maliyeti 19 bin lira dendi, ama bize çıkan fatura 50 bin küsür. Ben bu insanların gerçekten hipokrat yemini olduğuna inanmıyorum. Darphane olarak kullanıyorlar hastaneleri. Gerçekten bu ay 4 tane ameliyat yapmam lazım, bu ay 2 tane anjiyo yapmam lazım diyerek insanlardan para kazanıyorlar. Kanser olmadığımı hissettiğimde çok enteresan ne sevinebildim ne üzülebildim. Bu anlatılmaz bir duygu kimsenin yaşamasını istemiyorum, iğrenç bir duygu, çok kötü bir duygu, çok kötü bir duygu, rüyalarım, yaşadığım anlar hayatım, ne huzurum kaldı ne çocularıma bir ilgim kaldı.\"

\'ÖZEL HASTANELER BU AMELİYATLARI PARA İÇİN YAPIYORLAR\'

Talihsiz kadının eşi Ulvi Hamzaoğlu(57) ise özel hastanelerin bunları para için yaptığını ve vatandaşların devlet hastanelerinden sonuç almadan ameliyatları kabul etmemeleri gerektiğini belirterek, \"Eşimin kanser olduğunu, son evrede olduğunu söylediklerinde hastanede şoka girdik. Akabinde hızlı vaziyette ameliyata alınması gerektiği söylendi, ameliyata girdi çıktı çok iyi olduğu söylendi. Sevincimiz peşinden de bu ameliyatlar bittikten sonra tabiki hasta olmadığı, kanser olmadığı, para kazanmak amacıyla göğüslerin kazıyıp aldılar. Başka doktorlardan aldığımız bilgilerle eşimin kanser olmadığını ve para kazanmak amacıyla 2 tane doktor dediğimiz kasabın kesip ameliyat ettiği ve dokusundan noksan kaldığı öğrendik ve bunu duyurmak istedik. Çıksınlar hakimlerin savcıların, \'adalet mülkün temelidir\' denilen binanın altında hesabı versinler. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle Atamızın emanet ettiği Türk doktorları devlet hastanesinden gidip araştırmaları yapıp devlet hastanesindeki doktorların söylediklerine inanın. Özel doktorlar özel hastaneler genellikle bunu para için yapıyorlar. Olmayan hastalığı gösterip ameliyat yapıyorlar. Kaybettiğim paraya mı, eşimin sağlığını kaybetmesine mi yanayım, yaşadığımız 1 seneye mi yanayım.\"

Görüntü Dökümü

------------------

-Kadın ve eşi ile röp

-Günlük hayatından detaylar

-Evrakların görüntüleri

Haber-Kamera:Aziz Güvener-Adapazarı-DHA

======================================================

7)DOKTOR OPERASYONLA YAKALANDI

ANTALYA\'da, kendisini \'Kardiyoloji doktoru Semih\' diye tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen S.Ö., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği\'ne başvuran H.A.P., kendisini \'Kardiyoloji doktoru Semih\' olarak tanıtan kişinin, kuracağı rehabilitasyon merkezine yurt dışından tıbbi cihaz getirme bahanesiyle 6 bin 330 eurosunu aldığını belirterek, şikayetçi oldu. Olayı araştıran polis, S.Ö. olduğunu belirlediği kişinin, aynı yöntemle 2 kişiden 68 bin 200 lira aldığını tespit etti. Sözde kuracağı rehabilitasyon merkezinde işe alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen S.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası ifade alma işlemi tamamlanan S.Ö., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Zanlının emniyetten çıkışı

- emniyet binasından detay

75.5 // 40 saniye

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

======================================

8)İTFAİYECİLİĞİ TEMELDEN ÖĞRENİYORLAR

AFYONKARAHİSAR Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (EML) İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı\'nda eğitim gören öğrenciler yangınla mücadele konusunda temelden eğitim alıyor. 2015 yılından bu yana eğitim verilen bölüm bu yıl ilk mezunlarını verecek.

Türkiye genelinde sadece 12 okulda yer alan İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı, Afyonkarahisar Gazi EML\'de 2015 yılından itibaren öğrenci yetiştiriyor. Teorik ve uygulamalı olarak geleceğin itfaiye ve arama kurtarma personellini yetiştiren Gazi EML\'de öğrenciler Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nün destekleriyle meslek sahibi oluyor. Temelden eğitim alarak gelecekte iyi birer itfaiye personeli olmayı hedefleyen 73 öğrenci insan hayatının yangın esnasında nasıl kurtarılması gerektiğinden, yangınla nasıl müdahale edileceğine kadar öğretmenleri tarafından eğitime tabi tutuluyor. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'nün destekleriyle okul bahçesinde yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği eğitimli itfaiye personeli tarafından öğrencilere uygulamalı olarak öğretiliyor.

\'BU SENE İLK MEZUNLARIMIZI VERECEĞİZ\'

Okul Müdürü Mehmet İvecen, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı\'nın açıldığını söyledi. Ülke genelinde 12 okulda bu alanın olduğunu aktaran İvecen, \"Biz bu bölümü açtığımızda 7 ilde vardı. Meslek liselerinin günümüzde öneminin arttırılması spesifik özel bölümlerin açılmasıyla ilgili bir çalışmamız vardı. Daha önce okulumuzda Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümü açılmıştı. Yeni gelişmekte olan itfaiyecilikle ilgili bir alan açmak için girişimde bulunduk. AFAD, Afyonkarahisar Belediyemiz ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün destekleri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün teşvikiyle bu alanla ilgili müracaatımızı yaptık. Bakanlığımız tarafından kabul gördü ve 2015 yılında eğitime başladı. Bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz\" dedi.

İŞE ALINMALARINDA ÖNCELİK OLACAK

İtfaiye personeli olarak eğitimli kişilerin ilgili kurumlara işe alınmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Mehmet İvecen, \"Her sınıf seviyesinde öğrencilerimiz var. 10, 11 ve 12\'nci sınıflarda öğrencilerimiz eğitimlerine devam ediyor. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğümüzün desteğiyle eğitim ve öğretimlerimizi uygulamalı olarak gerçekleştiriyoruz. Teorik ve uygulamalı olarak öğrencilerimiz eğitimlerine pareler olacak şekilde devam etmekte. Oldukça üst düzeyde eğitim vermeye çalışıyoruz. Eğitimli olanların işe alınması diğerlerine göre daha büyük avantaja sahip. Belediyeler itfaiye teşkilatlarına elaman alırken öncelik söz konusu olacak. OSB\'ler ve havalimanlarındaki itfaiye teşkilatları olsun iş alanları öğrencilerimiz için mevcuttur\" diye konuştu.

\'İTFAİYECİ OLMAK BENİ GURURLANDIRIYOR\'

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı 10\'uncu sınıf öğrencisi Muharrem Tutar, itfaiye alanını kendisinin seçtiğini ve bu bölümün gelecekte iş bulma konusunda sıkıntı çekmeyeceği bir alan olduğunu söyledi. Tutar, \"Bu bölümü seçmemin nedeni önünün açık olması. Kimsenin seçmediği bir bölüm. Hem yetişmiş elemana ihtiyaç var ve hizmet için seçtim. Eğitimlerimizi en iyi şekilde almaya çalışıyoruz. AFAD\'a giderek arama kurtarma eğitim alıyoruz. Daha çok biz yeni bir işe hazırlanmış oluyoruz. İtfaiyeci olmak beni gururlandırıyor\" dedi.

\'İNSANLARA YARDIM EDECEĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ\'

Öğrencilerden Onurcan Sarıkaya da İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı bölümünü isteyerek seçtiğini anlatırken, şöyle dedi:

\"Burada uygulamalı olarak yangınlara müdahale eğitimi alıyoruz. Ayrıca AFAD\'a gidiyoruz. Bu bölüm sayesinde insanlara yardım edeceğimiz için mutluyuz. İtfaiye ekipleri gelerek burada uygulamalı olarak yangınlara müdahaleyi gösteriyor. Bizler de onları dinleyerek en iyi şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. Ben AFAD\'ı istiyorum. Arama kurtarma olduğu için.\"

Görüntü Dökümü

--------------

- Okul levhasından detay

- Öğrencilerden detay

- İtfaiye aracından detay

- Öğrenciler itfaiye aracı içerisinden detay

- Diğer öğrenciler eğitimi izlerken detay

- Yakılan ateşten detay

- İtfaiye aracının gelişinden ve öğrencilerin içerisinden inerken detay

- Öğrenciler yangına müdahale ederken detay

- Öğrenciler hortumu toplarken detay

- Okul Müdürü İvecen ile röp

- Öğrenciler ile röp

- Genel detay

- Öğrenciler toplu fotoğraf çekinirken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

===================================================

9)TEMELİNDEN, BURCUNA 788 YILLIK TÜRK KALESİ

SİVAS\'ın Divriği ilçesinde 1230 yılında Mengücekoğulları tarafından yaptırılan Divriği Kalesi, 788 yıldır ayakta duruyor. İlçeye hakim noktada olan kale temelinden burcuna kadar otantik bir Türk Kalesi olma özelliği taşıyor.

Mengücekoğulları dönemine ait olan Divriği Kalesi, 788 yıllık geçmişi ile dikkat çekiyor. 1230 yılında Divriği Ulu Cami\'yi de yapan Ahmet Şah tarafından yapımına başlanan kalenin oğlu Melih Salih tarafından tamamlandığı biliniyor. Temelinden burcuna kadar Türk-İslam sanatının örneği olan Divriği Kalesi ilçeye hakim noktada olmasıyla görenleri büyülüyor. Tarihteki Anadolu savunma yapılarının örneklerinden biri olan kale 2015 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alındı. Restorasyon çalışmaları aralıklarla devam ederken kale içerisinde arkeolojik kazılar yapılıyor. Tarihte sırasıyla Memlükler, Karakoyunlular ve Osmanlı Devleti hakimiyetine giren kalede yüksek bir kayanın üzerine küçük bir temel inşa edilerek, üzerinde de şehre doğru bakan bir Aslan heykelinin bulunduğu burçlar dikkat çekiyor.

Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Divriği Kalesi hakkında bilgi verdi. Divriği Kalesinin temelinden burcuna kadar bir Türk İslam sanatı olduğunu belirten Pürlü, \"Divriği Kalesi, Anadolu savunma yapılarını görmek isteyenlerin mutlaka gitmeleri gereken özgün bir kaledir. 1230 yılında Divriği Ulu Cami\'yi de yapan Ahmet Şah tarafından kalenin yapımına başlandığı kayıtlarda geçmektedir. 1252 yılında onun oğlu Melih Salih tarafından tamamlandığına göre kalenin surları tam 22 yıl sürmüştür\" dedi.

\'SALDIRI OLDUĞUNDA ULAŞMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR\'

Pürlü, \"Bu kalenin yerinde başka dönemlere ait kale vardı. Ama Mengücekoğulları bu surları hiç kullanmamışlar, hatta temellerinin üzerine dahi temel koymamışlar. Onların yanından yeni surlar inşa ederek bu mükemmel kaleyi ortaya çıkarmışlar. Kalemiz doğu cephesinde yalçın kayalıkların olduğu üzerine kurulmuştur. Tepesinden bakıldığında insan kendisini uçaktan aşağıyı seyrediyor gibi bir izlenime kapılır. Bu cepheden kaleye bir saldırı olduğunda ulaşmak mümkün değildir. Diğeri güneydoğu ve kuzeydoğu cepheleridir. Buralar da yine yalçın kayalıkların üzerine kurulmuştur. Kalemizin bazı cephesi ise yine bir kayalık arazinin üzerine kurulmuş olup sağlam kesme taşlarla örülen surlarla da tamamlanmıştır. Yine bu kale güney kuzey istikametinde aslanlı burçtan kuzeye doğru bir iç surla da bölünerek daha sonra bizim iç kale ve dış kale olarak iki kale ortaya çıkmıştır\" dedi.

SURLARIN KALINLIĞI 9 METRE

Dönemin şartlarına göre savaş anında savunmaya yönelik özgün bir kale olduğunu ifade eden Pürlü, \"O dönemin şartları düşünüldüğünde hiçbir suretle lağım kazılarak kaleye ulaşılamaz. Hiçbir suretle yine merdivenler yoluyla ve mancınık gülleri yoluyla da kaleye çıkmak mümkün değildir. Çünkü surların kalınlığı yer yer 4,5 metreden 9 metreye kadar değişen surları mancınık gülleleri ile yıkmak mümkün değildir. Her yönüyle mükemmel, özgün ve Sinop\'tan Antalya\'ya bir çizgi çizdiğimizde doğuda kalan Anadolu savunma yapılarının en özgün örneklerinden biridir desek yanlış olmaz\" diye konuştu.

ÖZGÜN BİR TÜRK KALESİ

Kalenin Mengücekoğulları tarafından nasıl kullanıldığı hakkında da bilgi veren Pürlü, \"Kalenin en önemli birimlerinden birisi aslanlı burçtur. Aslanlı burç, yüksek bir kayanın üzerine yine küçük bir temel inşa edilerek, üzerinde de şehre doğru bakan bir aslan heykelinin bulunduğu burçtur. Bu aslan şehre doğru bakar ve hatta Divriği halkının aslanın baktığı yerde hazineler vardır diye bir inancı vardır. Bir seyir terası gibi kullanılan, böyle bir örneği olan başka bir kale Anadolu\'da yoktur. Bu aslanlı burcun bulunduğu yerden şahın şehri seyrettiği ve zaman zaman da buradan şehir halkına hitap ettiğine dair bazı kaynaklar bize bilgiler vermektedir. Kalenin içerisinde haremi dahi olan büyük bir saray, evler, dükkanlar, garnizon, askeri depolar, koğuşlar, depolar, hamamlar gibi bir çok yapının da olduğu anlaşılıyor. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Divriği Kalesi\'nin içerisinde 300 ev olduğu yazıyor. Kale muhteşem bir savunma merkezi olarak özelliğini koruyor. Bugüne kadar da surlarıyla tamamı ayakta kaldığı için özgün bir Türk kalesi olarak günümüze kadar ulaşıyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Kalenin drone görüntüleri

-Kaleden kalan kalıntılardan görnütüler

-Kale duvarları ve aslanlı burç

-Kültür Müdürünün açıklamaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ(Sivas),(DHA)

(485 mb)

====================================================

10)HAKKARİ DERECİK BELDESİ\'NİN İLÇE OLMA KARARI BÖLGEDE HEYECAN YARATTI

AK Parti\'nin Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi\'nin ilçe olması için TBMM\'ye sunduğu teklif, beldede heyecan yarattı.Şemdinli\'ye 65, Hakkari\'ye 195, Irak sınırına ise sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 10 bin nüfusulu Derecik Beldesi\'nde yaşayanlar bu durumun kendilerin sevindirdiğini ve kısa zamanda gelişeceklerine inandıklarını söyledi. Derecik Beldesi Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ise AK Parti\'nin Dereciğin ilçe olması için TBMM\'ye vermiş oldukları kanun teklifinin memnuniyet verici bir karar olduğunu söyledi. Çetinkaya, \"Yıllardır biz bu kararı bekliyorduk. Bu karar belde halkını son derece memnun etmiştir. İnşallah bu karar, Derecik için, buradaki halkımız için hayırlı olur. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, diğer bütün yetkililere çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda Derecik Beldemizdeki sınır kapısının da açılmasını umut ediyoruz. Burası ilçe olursa, ekonomik anlamda çok gelişir. Bizler, her zaman devletimizin yanındayız. Allah devletimize zeval vermesin. AK Parti 11 yıldır Hakkari\'de milletvekili çıkarmıyordu.11 yıl aradan sonra 2018 genel seçimlerinde bir milletvekili çıkardı. O da beldemizde çıktı. Beldemizin ilçe olması konusnuda büyük çaba sarf eden Milletvekilimiz Husrut Dinç\'de sonsuz teşekkür ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Derecik Beldesinin tabelası

-Belde merkezinden genel ve detaylar

-Derecik Beldesi\'nden genel görüntü(dronla çekilmiş)

-Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ile röportaj

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)-

=====================================================

11)DÜZCE\'DE 80 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı istihbarati çalışmalar sonucunda yurt dışından getirilen ve İstanbul’a götürülecek olan 80 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarati çalışmalar sonucunda İran plakalı bir otomobil ile iki kişinin yurt dışından getirdikleri eroin maddesini İstanbul\'a götürdükleri tespit edildi. Polis ekiplerinin TEM Otoyolu Gölyaka Gişeleri mevkiinde yaptıkları operasyonda otomobil durdurularak İran uyruklu D.K adlı kadın ve S.R isimli erkek göz altına alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen otomobilde narkotik köpeği Alıç yardımı ile yapılan aramada torpidosu ve motor kısmına saklanan 157 paket halinde 80 kilogram eroin ele geçirildi. Her iki şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Görüntü Dökümü:

---------------------

Polis kamerası

Polis köpeğinin arama yaparken görüntüsü

Polis ekiplerinin uyuşturucu maddeleri alırken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

======================================