DHA YURT BÜLTENİ 4

1)DİYARBAKIR MERKEZLİ PKK/KCK OPERASYONU: 90 GÖZALTI



DİYARBAKIR merkezli 9 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 151 şüpheliden 90\'ı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılıkça yürütülmekte olan 2 ayrı soruşturma dosyası kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TM yapılanması, (sözde toplumsal alan sorumlusu, Kadın Alan Yapılanması (TJA), ideolojik alan, kent meclisleri, kurye işbirlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK), basın yayın kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve Siyasi Partiler gibi alanlarına) yönelik Diyarbakır merkezli toplam 9 ilde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Başsavcılık açıklamasının devamında şöyle denildi: \"KCK/TM sözcüleri ve terör örgütünün sözde liderinin talimatları doğrultusunda örgüt adına faaliyet gösterdikleri anlaşılan, şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında151 şüpheliden 90 şüpheli gözaltına alınmış 183 farklı adreste gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili ayrıca bilgi verilecektir.\"

Diyarbakır\'da gözaltına alınanlar arasında, HDP İl Eş Başkanı Şerif Camcı ve pazı parti yöneticileri ile gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR,(DHA)

===================================================

2)ERZİNCAN\'IN YÜKSEKLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

ERZİNCAN\'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, Keşiş ve Munzur Dağları\'na kar yağdı. Kentte yağmur nedeni ile hava sıcaklığı düştü, gece yarısından sonra da yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Kentin kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları ile güneyinde yer alan ve 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Munzur Dağları\'nın zirvesi kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Sabah erken saatlerde karlı manzara ile uyanan vatandaşlar, mevsim itibariyle kış hazırlıklarını yapmaya başladıklarını belirterek, havaların bundan sonra daha da soğumasını bekleriklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Karlı zirvelerden görüntü

-Vatandaşın açıklaması

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

=================================================

3)OTOBÜSLERE TRAFİKTE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ GELİYOR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Ekim 2017\'de devreye sokulan Akıllı Trafik Sistemi (ATS), tüm ulaşım araçlarını bünyesinde toplamaya hazırlanıyor. Otobüslerin sisteme entegre edilmesinin ardından şuanda 1000 kamera ile takip edilen trafik, 6 bin kamera ile denetlenecek. Sistem tam olarak devreye girdiğinde ise tıpkı tramvayda olduğu gibi otobüsler de trafikte geçiş üstünlüğüne sahip olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik ve Denetim Şube Müdürlüğü\'nce devreye alınan \"Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi\", bir yıldır sorunsuz şekilde çalışıyor. Sistemin yönetildiği İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM), yeni çalışmalarla kent trafiğini kontrol altına almayı hedefliyor. Buna göre, kentteki toplu taşıma araçları sisteme entegre edilecek. Ardından, otobüsler de trafikte tıpkı tramvayda olduğu gibi geçiş üstünlüğüne sahip olacak. Şuanda 1000 kamera ile trafiği kontrol eden İZUM, otobüslere takılı olan 5 bin kameranın da sisteme dahil edilmesinin ardından, 6 bin kamera ile şehir trafiğini anlık izleyebilecek. Yine otobüs içerisinde yaşananlar da bu merkezden an be an görülebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, kentteki tüm kavşak kesişimlerini, tüm toplu taşıma hatlarını, ulaşıma dair her şeyi İZUM\'dan anlık olarak izlediklerini anımsatarak, \"Şuanda bin kamera ile trafiği izleyerek, olası sorunlara veya kazalara hemen müdahale edebiliyoruz. Kameraların açısı, hareketliliği, çözünürlüğü ve mesafesi yüksek. Çok uzak alanları dahi buradan görüp müdahale edebiliyor. Burası aslında çok amaçlı kullanabiliyoruz. Gördüğümüz aksaklıkların ardından ilgili birimlerin tümünü de buradan sevk ve idare edebiliyoruz\" diye konuştu.

\'OTOBÜS İÇİNDEKİ HER HAREKET İZLENECEK\'

İzmir trafiğinin İZUM\'dan yönetildiğini söyleyen Buğra Gökçe, \"Otobüslerin hepsinde kamera takılı. Otobüsleri de buraya entegre etmeye çalışıyoruz. Onlar buraya entegre olduğunda 6 bin kamera ile şehir trafiğini izliyor olacağız. Aynı zamanda otobüsün içerisinde de her hareketi buradan izleyebileceğiz ve otobüsleri buradan komuta edebileceğiz. Sistem tamamlandığında trafiğe çıkan otobüsler, geçtikleri güzergahlarda öncelikli geçiş hakkına sahip olacaklar. Nasıl tramvay geçerken öncelik ona veriliyorsa, otobüsler buraya entegre olduğunda, onları da sinyalle öncelikli olarak geçirilecek. Aynı şekilde bu sistemi ambulanslar için yapabilir durumdayız. Sağlık Bakanlığı\'na bunu ilettik fakat talebimize henüz yanıt gelmedi\" dedi.

Gökçe yaya bölgelerinin hareketli bariyerlerinin de tek merkezden İZUM\'dan kontrol edildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------

-İZUM\'dan görüntü

-Ekipler çalışırken görüntü

-İzmir Büyükşehir Belediyesi Gemel Sekreteri Buğra Gökçe ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

======================================================

4)KESTANE HASADINI AĞAÇLARDAKİ HASTALIK VURDU

BURSA\'da kestane hasadı başladı. Üreticiler, 20-25 metre yükseklikteki ağaçlara çıkarak, ellerinde sopalarla hasat yapıyor. Yere düşürülen kestaneler çuvallara dolduruluyor. Üretici Orhan Arık, kestane üretiminin zor ve zahmetli bir iş olduğunu söyleyerek, \"Özellikle hasadını yapmak çok zor. Ağaçların üzerinde dolanıyoruz. Düşme tehlikesi yüksek. Bu yüzden çalışacak işçi bulmakta zorlanıyoruz\" dedi. Adı Bursa ile özdeşleşen ve Türkiye\'nin birçok yerine gönderilen kestanenin hasadına bu yıl erken başlandı. Yaklaşık 20 metre yükseklikte ellerinde sopalarla hasat yapan köylüler, daha sonra yerden dikenli kozaları topluyor. Bu seneki verimden memnun olmayan kestane üreticileri, hastalıktan dolayı yarı yarıya ürün aldıklarını belirtti.

Bursa\'nın İnegöl İlçesi\'ne bağlı Saadet Mahallesi\'ndeki kestane üreticilerinden Orhan Arık, kestane üreticiliğinin çık zahmetli olduğunu belirterek, \"Yaklaşık 25 metre yükseklikte ağaçların üzerinde kestaneleri düşürmek için uğraşıyoruz. Düşme tehlikesi çok yüksek. Ayrıca yabani hayvanlar ayrı bir sıkıntı. Ayılar ve domuzlar ağaçlara zarar veriyor. Geceleri nöbet tutuyoruz.\" dedi.

Yevmiyeci bulamadıklarından dolayı hasadı kendileri yaptıklarını belirten Arık, \"İşçiler 400 lira yevmiye istiyor. Bizde o parayı veremediğimiz için ailece ürün topluyoruz.\" dedi. Bu sene hastalıktan dolayı hasadın yarı yarıya düştüğünü belirten Orhan Arık, önceki senelerde 300- 400 kilo hasat yaparken bu sene 150 kilo civarında ürün olduğunu belirtti.

Kestanelerin orman ürünleri statüsüne geçtiğini ifade eden Orhan Arık, bunun meyve statüsüne alınması gerektiğini belirterek, bu sayede üreticilerin de daha iyi hasat yapabileceğini ifade etti.

Cumalıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Yavuz, \"Bursa\'da ve civarında yaklaşık 7000 dekar kestanelik alanda bu sene 2000 ton ürün hasadı yapıldı. Ancak bu sene mevsim değişikliği nedeniyle ağaçlarda hastalık oldu. Gal Arısı dediğimiz bir hastalık bu sana ürüne musallat oldu. Bu arı İtalya, İspanya, Çin ve Yunanistan dahil dünyanın birçok ülkesinde kestane ağaçlarına büyük zarar verdi. Bu nedenle bu sene yarı yarıya ürün az aldık. Toplanan kozaların yarısının içi boş çıktı\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Hasattan görüntü

-Üreticinin Ağacın tepesinde sopayla dallara vurması

-Yerden kestane toplanması

-Üretici Orhan Arık Röp

-Detaylar

(Haber-Kamera: Mehmet İNAN -BURSA, (DHA)

======================================================

5)APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

KARABÜK’te, otomobilini park etmek isteyen Sevim Uludağ(46), fren yerine gaza basınca 3 metrelik apartman boşluğuna düştü. Hafif yaralanan Uludağ tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1062 Nolu Cadde üzerinde bulunan Vefakar Sitesi’nde meydana geldi. Sevim Uludağ, bir yakınını ziyaret etmek için geldiği sitenin otoparkına aracını park etmek istedi. Ancak bir anda fren yerine gaza basınca otomobil 3 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Uludağ otomobilinden çıkarken, gürültüyü duyup dışarıya çıkan apartman sakinleri 112 Acili aradı. Hafif yaralanan Uludağ, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Apartman sakinleri ve siteye gelen Uludağ’ın yakınları, apartman boşluğa düşen otomobili şaşkın bakışlarla inceledi. Uludağ’ın geçen ay aldığı otomobili vinç yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Apartman boşluğuna düşen otomobil

-Apartman sakinleri ve Uludağ’ın yakınları otomobili incelerken ve konuşmaları

Süre:(02.02) Boyutu:(226 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

======================================================

6)MS HASTASI AKADEMİSYEN İLK POPÜLER KLİPİNİ ÇIKARDI

İLKÖĞRENİMİ sırasında düzenlenen bir müzik yarışmasında, 1\'inci olduktan sonra müziğe ilgi duyan Multipl Skleroz (MS) hastası akademisyen Gülşah Tanrıöver (44), popüler ilk klipi olan \'Vurur Aşkı\' albümünü çıkardı.

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi\'nde görevli doktor öğretim üyesi kadın akademisyenin klibinin prodüktörlüğünü ise ,23 yıllık öğretmen eşi Ahmet Ulvar Tanrıöver (44) yaptı. Aksaray\'da ilköğretim okulunda okuduğu sırada düzenlenen bir müzik yarışmasında 1\'inci olan ve müziğe ilgi duyarak, akademisyenliğe kadar yükselen Gülşah Tanrıöver, popüler tarzda yapmış olduğu \'Vurur Aşkı\' adlı ilk klipini çıkardı. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Ana Bilim Dalı\'nda görevli doktor öğretim üyesi Gülşah Tanrıöver imzasıyla çıkan \'Vurur Aşkı\' adlı klip, Ümraniye Platoları\'nda çekimleri tamamlanarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu ve video paylaşım sitesi üzerinden 200 bin izlenme oranına ulaştı. Klibin yönetmenliğini Hasan Kuyucu, aranjörlüğünü Kaan Gökman, prodüktörlüğünü ise Ahmet Ulvar Tanrıöver yaptı. 5 yaşında şarkı söylemeye başladığını ifade eden Gülşah Tanrıöver, \" İlkokulda bir ses yarışmasında birincisi oldum. Yarışmadan sonra müziğe daha çok ilgi duymaya başladım. O dönemde, güzel sanatlar lisesi olmadığı için lisans eğitimime kadar müzik eğitimi alamadım. Lisans eğitimine, o dönemdeki adıyla Niğde Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı\'nda başladım. 4 yıl süren lisans eğitimini tamamladıktan sonra da, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi\'nde göreve başladım\" dedi.

23 yıldır şiir ve şarkı sözü yazdığını da belirten Tanrıöver, \"1995 senesinden itibaren şiir ve şarkı yazıyordum. Uzun yıllar geçtiği için olgunlaşma süreci oldu. 2015\'te doktora mı bitirdim. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi\'nde doktor öğretim üyesi olarak atandım. Deneyimlerimi, insanlarla paylaşmak istedim ve \'Vurur Aşkı\' klipini çıkardım. Akademik hayatımız devam ettiği için çeşitli korolarda şef olarak görev yapıp, yeni müzisyenlerin yetişmesinde rol oynadım. Şarkı söyleme aşkı hiç bir zaman içimden gitmedi. İnsanlara şarkı söylemek istedik. Klibim bu yüzden çıktı\" ifadelerini kullandı.

\'MS BANA HAYATI ÖĞRETTİ\'

\'Vurur Aşkı\' klibinin prodüktörü ve aynı zamanda 23 yıllık müzik ögretmeni eşi Ahmet Ulvar Tanrıöver\'in her zaman desteğini hissettiğini dile getiren akademisyen GülşahTanrıöver, \"Eşimle 1995 yılında tanıştım. Bana çok yardımcı oldu. Hep inandı. Prodüktörlüğümü yaptı. Her zaman yanımda oldu\" dedi. MS ile 17 yaşında tanıştığını da ifade eden Gülşah Tanrıöver,\"Birlikte yaşamak zorunda olduğum ve çeşitli sıkıntılı dönemlerimin olduğu bir dönem oldu. MS ile yaşamaya başladım.Müzik hayata hep tutunmamı sağladı. Uzun yıllar, sabrı, umudu kısacası hayatımdaki her şeyi MS bana öğretti. Hastalığıma rağmen, kendimi hayata hep umutla ve eşimle mutlu olmaya adadım. Sıkıntıları, hep güzellikle ve müzikle yenmeye çalıştım\" diye konuştu.

\'HAYATTA MUTLU OLMAK İÇİN DÜŞLEMEK VE UMUTLU OLMAK GEREKİYOR\'

MS hastalarına umutlarını hiç bir zaman yitirmemeleri önerisinde bulunan Tanrıöver, sözlerini \"Benimle aynı kaderi paylaşan hastalar, hayattan asla umudunu kesmesinler. Hedeflerine ulaşmak için ümitlerini kaybetmesinler. Hayatta mutlu olmak için, düşlemek ve umutlu olmak gerekiyor. Bunu sadece MS hastalarına değil herkese tavsiye ediyorum. Hayata hep umutlu baksınlar. Hayal etmek ve hedef koymak çok önemli. Müzik ve başarı benim için her zaman bir hedefti. Senelerce bu hastalıkla birlikte çalışmalar yaptım. Çok zor oldu. Normalde bir insanın 1 günde yapması gereken şeyi 10 günde yaptım ama başardım\" sözlerine yer verdi. Hedeflerinden de bahseden Gülşah Tanrıöver, \"Albümümüz ile farklı kitlelere ulaştık. \'Vurur Aşkı\'nın 3 versiyonu var. Akustik, normal ve remix versiyonu olarak yayında. Güzel bir çalışma oldu. Albümü insanlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ses eğitimcisi olduğum için farklı tarzlarda da çalışmalar yapıyorum. Sevgililer günü için bir çalışmamız var. Sevenlerimizin karşısına başka tarzda eserlerle de çıkmaya hazırlanıyoruz. Türk Halk Müziği ve Cazz gibi alanlarda sevenlerimizin beğenisine eserler sunacağız\" diyerek noktaladı.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Gülşah Tanrıöver ile röportaj

- Gülşah Tanrıöver\'in eşi Ulvar Tanrıöver ile görüntü

- Piyano çalarken görüntü

- Şarkı söylerken görüntü

- Kendi klibini televizyonda izlerken görüntü

- Diğer genel- detay görüntüler

Haber -Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ(DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

7 dakika /940 MB

===================================================

7)EN UCUZ EKMEK KAYSERİ\'DE: KENT EKMEK 60 KURUŞ

KAYSERİde Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen 200 gramlık Kent ekmek 60 kuruştan satılıyor. Böyle olunca Belediye ekmek satış büfelerinin önünde özellikle sabahları uzun kuyruklar oluşuyor. Büyükşehir Belediyesi\'nin en önemli yatırımlarından bir tanesinin de Kent Ekmek Üretim Tesisleri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, fiyatı dengede, kaliteyi üst seviyede tutma hedefiyle yola çıktıklarını, her gün 15 çeşit 160 bin adet ekmek ürettiklerini belirtti. Çelik \" Kayserili hemşehrilerimize son derece sağlıklı 200 gram ekmeği 60 kuruştan satmaya devam edecegiz\" dedi. Ekmeğin serüvenin unla başladığını ifade eden Başkan Çelik, Kent Ekmek\'te Türkiye\'deki en kaliteli unun kullanıldığını söyledi. Kent Ekmek\'e gelen unun öncelikle tesisler içindeki laboratuvara alındığını vurgulayan Mustafa Çelik, \"Unu, tüm kalite testlerinden geçtikten sonra onaylanırsa silolarımıza alıyoruz. Daha sonra unumuz elektronik ortamda dışarıdaki silolardan hangi undan ne kadar gelecekse hiçbir katkı maddesi kullanılmadan karışım teknesine geliyor. Buradan hamur makinelerine gönderiliyor ve el değmeden yoğrularak bir süre mayalanması için dinlendiriliyorö dedi.

Hamurun daha sonra otomatik olarak kesme-tartma makinesine boşaltıldığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, otomatik olarak gramajına göre kesilen hamurun ara dinlenme makinesinde de bir süre dinlendirildiğini, daha sonra da şekil verme makinesinde ilk şeklini aldığını belirtti. Çelik, Kent Ekmek Üretim Tesislerinin Türkiye\'de ve dünyada olmayan ve özel olarak dizayn edilen fermantasyon bölümü hakkında da bilgi verdi. Bu bölümün tesislerin en önemli bölümü olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, \"Eğer hamura katkı maddesi koyarsanız yarım saatlik dinlendirmeyle kabartırsınız. Ama biz babaannelerimizin akşamdan sabaha kadar hamuru mayalandırdıkları gibi 1,5 saat süreyle nihai dinlendirmeyle dinlendiriyoruz. Böylece fermantasyon süresini tamamlıyor ve fırın bölümüne geçiyor. Bizim fırınımızın en önemli özelliği nihai dinlendirme bölümü. Birçok endüstriyel fırında kimyasal katkı maddeleri ile ekmek kabartılıyor ve sağlıklı olmayan ekmek üretiliyor. Biz nihai dinlendirme bölümünü kendimize özel dizayn ettirerek, hamurun kendi kendine ekşimesini sağladık. Dünyada ve Türkiye\'de böyle bir tesis yokö diye konuştu. Başkan Mustafa Çelik, Kent Ekmek\'te üretim fırınlarının tam elektronik olduğunu ve pişirme süresi ile fırın ısısının otomatik olarak ayarlandığını dile getirdi. Saat 23.00\'de başlayan ekmeğin pişirilmesi sürecinin gece yarısı saat 02.00\'ye kadar sürdüğünü ve ekmeğin fırından çıkmaya başladığını ifade eden Başkan Çelik, \"Fırından çıkan ekmeğin ısısı 100 derece. Çıkan ekmeği hemen kasalarsanız hamur olur ve lezzetini kaybeder. Döner kuleyle 100 derece sıcaklıktaki ekmek 30 dereceye iniyor ve ambalajlamaya geçiyor. Sabah da hemşehrilerimize sunuluyorö dedi.

Kent Ekmek\'in fiyatında yaptıkları düzenleme hakkında da açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Çelik, \"Ekmeğin fiyatını 60 kuruşa çektik. Fiyatı dengede, kaliteyi üst seviyede tutmak tek amacımız. Fırını açtığımız gün ekmek gramajımız 250 gramdı ve fiyatımızı 75 kuruş olarak açıklamıştık. Geçtiğimiz günlerde hükümetimizin aldığı kararla ekmek israfını önlemek için, ekmek gramajının düşürülmesi konusunda bir yönetmelik yayımlandı. Dolayısıyla ekmek 200 grama kadar yapılabilir hale geldi. Biz de ekmek israfı için alınan bu yönetmelik kararıyla ekmeğimizi 200 grama indirdik ve fiyatı da 60 kuruşa çektikö diye konuş

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Ekmek sırasında bekleyen vatandaşlardan görüntü

- Vatandaşların ekmek alması

- Ekmek işletmesinden görüntü

- Vatandaş ile röportaj

- Ekmek Fabrikasından üretim görüntüsü

- Diğer görüntüler

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

6 dakika 27 saniye /550MB

=====================================================

8)MOTORİZE ÇAYCI

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde kahvehane işletmecisi Nihat Yeyin (40), aldığı siparişleri daha hızlı ve soğumadan götürmek için motosikletle servis yapıyor. Yaklaşık 10 yıldır bu şekilde sipariş dağıttığını söyleyen Nihat Yeyin, \"Zamandan kazanıyoruz. Aynı zamanda çaylarımız da soğumuyor\" dedi.

Çakır Mahallesi Eski Sanayi bölgesinde 20 yıldır kahvehane işleten Nihat Yeyin, kahvehane dışından gelen siparişleri 10 yıldır motosikletiyle servis ediyor. Bir eliyle çay tepsisini tutan Nihat Yeyin, diğer eliyle de motosiklet kullanıyor. Görenleri hayrete düşüren Nihat Yeyin\'in motosikletle servisinden sipariş veren esnaf da memnun.

Motosikletiyle çayları hem hızlı servis ettiğini hem de çayların soğumadığını söyleyen Nihat Yeyin, bugüne kadar hiç kaza yaşamadığını ve servis esnasında motosikletini dikkatli kullandığını söyledi. 10 yıldır motosikletle çay dağıttığını anlatan Nihat Yeyin, \"Gelen çay siparişlerini daha kısa zamanda, soğumadan ulaştırmak amaçlı bu yola başvurduk. Bu yöntemden de memnun kaldık. Zamandan kazanıyoruz. Aynı zamanda çaylarımız da soğumuyor. Bugüne kadar da motosikletle çay dağıtımı yaparken, tek bir kazam olmadı\" dedi.

Sürekli Nihat Yeyin\'den çay siparişi verdiğini aktaran Tahir Koçpınar da \"Motosikletiyle çayları soğutmadan getiriyor. Yaya olarak tabii mesafe uzak olduğu için geç geliyor. Dökmeden getirdiğine de hayret ediyorum. Maşallahı var. Hiç kaza yaptığını görmedim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

- Nihat Yeyin ocakta bardaklara çay katarken görüntü

- Nihat Yeyin tepside ki çayları alarak çay servisine çıkarken görüntü

- Nihat Yeyin çay tepsisi ile motoruna binerek çay servisi yaparken görüntü

- RÖP: Nihat Yeyin(Motosikleti ile çay servisi yapan kahveci)

- Nihat Yeyin motosikleti ile boşalan çay bardaklarını toplamaya giderken görüntü.

- Nihat Yeyin boş çay bardaklarını toplayarak kahvehanesine motosikletle gelirken görüntü

- Nihat Yeyin\'in çaylarını içen çevre işletmede ki vatandaşlardan görüntü

- Nihat Yeyin\'in motosikletle servis ettiği çayı içen Tahir Koçpınar görüntü

- RÖP: Tahir Koçpınar (motosikletle servis edilen çayı içen vatandaş)

- Nihat Yeyin motosikleti ile çay servisi yaparken görüntü

- Nihat Yeyin elinde çay tepsisinde çaylar ile foto

416 MB /// 03.45\"

Haber Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

====================================================