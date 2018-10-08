DHA YURT BÜLTENİ 4

Mardin\'de terör örgütünün kullandığı barınak ve sığınaklar böyle imha edildi

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ, HABERİ GEÇİLECEK

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Van\'da korkutan olası arı ölümleri

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Arıcıları Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bu yıl kurak ve verimsiz bal sezonu geçirdiklerini belirterek, bunun, mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasından kaynaklandığını söyledi. Tandoğan, \"Bal üretemeyen, yeterince depolamayan arılı kovanlar kışı atlatamaz. Arı ölümlerinin çok sayıda olacağından endişe ediyoruz. Arı sınır çizgideyken bu aşılamadığı zaman soyu yok olmayla karşı karşıya kalacak\" dedi.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılar için önemli olan Van ve çevresinde, bu yıl bal sezonu, verimsiz geçiriyor. Van Arıcıları Birliği Başkanı Halil Tandoğan, bu sene kurak ve verimsiz bal sezonu geçirdiklerini söyledi. Bunun, mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasından kaynaklandığını belirten Tandoğan, \"Bu yıl kurak ve verimsiz bir bal sezonu geçirdik. Küresel ısınmanın etkilerini görmeye başlıyoruz. Mevsim şartlarının zamanında yaşanmaması nedeniyle arılar, yeterli sayıda gelişemeyip, bal sezonuna yetişemeden mevsim bitti. Doğa çok hızlıca tahrip edildi. Küresel ısınmanın da kendini göstermesi bunların başlıca sebebidir\" diye konuştu.

\'ARI ÖLÜMLERİNDEN KORKUYORUZ\'

Bu yılki bal hasadını gerçekleştirdiklerini; ancak istedikleri düzeyde bal üretiminin olmadığını dile getiren Halil Tandoğan, kendilerini en çok da arı ölümlerinin korkuttuğunu söyledi. Tandoğan, \"Bal üretemeyen, yeterince depolamayan arılı kovanlar kışı atlatamaz. Arı ölümlerinin çok sayıda olacağını endişe ediyoruz. Arı sınır çizgideyken bunu aşamadığı zaman soyu yok olmayla karşı karşıya kalacaktır. Önümüzdeki yıl için bu bir risk oluşturuyor. Bu bizi çok endişelendiriyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Arı kovanlarından genel görüntü

-Arılardan detay görüntüler

-Arıcıların arılarla ilgilenmesi ve bal peteklerini kontrol etmesi

-Van Arıcıları Birliği Başkanı Halil Tandoğan ile ropörtaj

-Arılardan detaylar

-Arı kovanlarından görüntü



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Okulda üzerine dolap devrilen Yasin, solunum cihazından ayrıldı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Korkuteli ilçesinde, sınıfta üzerine kitap dolabının devrilmesi nedeniyle ağır yaralanan ve yoğun bakımda uyutulan 2\'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan (7), solunum cihazından ayrıldı. Yasin\'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Geçen çarşamba günü öğleden sonra meydana gelen olayda, Korkuteli Osman Önal İlkokulu 2\'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan\'ın üzerine sınıftaki kitap dolabı, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Dolabın altında kalan Yasin için öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yasin Alkan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Yasin, solunum cihazına bağlanıp uyutuldu.

BUGÜN UYANDIRILDI

Yoğun bakımda 5 gün uyutulan Yasin Alkan, bu sabah uyandırıldı. Solunum cihazından ayrılan ve kendi başına nefes alıp verebilen Yasin\'in kafatasında kırıklar bulunduğu belirtildi. Halen yoğun bakımda tutulan Yasin Alkan\'ın kanamasının olmadığı, sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi.





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TIR bariyerleri aşıp, otomobili 100 metre sürükledi: 1 ölü, 1 yaralı

KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR bariyerleri aşarak karşı şeride geçip çarptığı otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü ölürken, oğlu ise yaralandı.

Kaza saat 08.30 sıralarında, TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selat Ş. idaresindeki 34 UJ 1827 plakalı TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasında bulunan bariyerleri aşarak karşı yönden gelen Hüsnü Kadeş (54) idaresindeki 07 MCP 34 plakalı otomobile çarptı. TIR, otomobili yaklaşık 100 metre sürükledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. 112 Acil ekibi Hüsnü Kadeş\'in hayatını kaybettiği belirlerken, araçta sıkışan oğlu Tugay Kadeş (26) ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Tugay Kadeş, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hüsnü Kadeş\'in cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Selat Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazaya karışan araçların görüntüleri

-Cesedin araçtan çıkarılması

-TIR\'ın parçaladığı bariyerin görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

-Detay

Haber - Kamera: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)

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Arapların tercihi altın varaklı mobilya

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE\'nin mobilya ihtiyacının yüzde 35\'ini karşılayan \'mobilyanın başkenti\' Bursa\'nın İnegöl ilçesinde imal edilen mobilyalar, Araplar ve Avrupalılar tarafından büyük talep görüyor. Araplar altın varaklı, Avrupalılar ise mermer ağırlıklı mobilyaları tercih ediyor.

İnegöl ilçesinde üretilen mobilyalar, yurdun dört bir yanına gönderilirken yurt dışına da ihraç ediliyor. İhracat ağırlıklı çalıştıklarını belirten bir mobilya firmasının Dış Ticaret Sorumlusu Ömer Akbulut, tercihlerin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini ifade etti. Akbulut, \"İhracata yönelik mobilya ağırlıklı çalışıyoruz. Arap ülkelerine daha çok ihracat yapıyoruz. Arap müşterilerimizin tercih ettikleri modeller ceviz ve ceviz kaplamalı modeller. Doğal görünümü daha çok seviyorlar. Ahşap sıvama, ceviz kaplama da olabiliyor. Daha çok bunlardan hoşlanıyorlar ve bu modellerimizin üzerinde olan altın varaklı dediğimiz modellerden daha çok hoşlanıyorlar. Belki geleneklerden dolayıdır bilmiyoruz ama onların kültürüne daha çok yakın olmalı ki sürekli bunları tercih ettiklerini görüyoruz. Avrupalı müşterilerimiz ise tamamen doğal ahşap kaplamalardan uzak spor modelleri tercih ediyorlar. Ahşabın daha az kullanıldığı, mermer kaplama veya doğal mermer seviyorlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Genel görüntü

-Mobilyalar

-Üretim

-Açıklamalar

-Detaylar

