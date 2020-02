DHA YURT BÜLTENİ 4

\'Kanatlı et sektörü, köyden kente göçü önlüyor\'

BALIKESİR\'in, kanatlı hayvan üretiminde Türkiye’nin ilk 2 ili arasında yer aldığını söyleyen Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, kentte 100 bin kişinin bu sektörden geçimini sağladığını belirtti. Girdilerin yükselmesine rağmen beyaz etin hala en ucuz gıda kaynağı olduğunu belirten Duran, kümeslerin büyük bölümünün kırsal bölgelerde olması nedeniyle, sektörün kırsaldan kente göçü de önlediğini ifade etti.

Balıkesir Tavuk Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Duran, Türkiye’deki tavuk üretiminin yüzde 23’ünü Balıkesir’in karşıladığını söyledi. Kentteki 20 ilçeden 17’sinde 1000 üreticinin tavukçuluk yaptığını ve toplamda 4000 kümes bulunduğunu belirten Duran, “Kapalı kümes alanı ise toplam 1 milyon 750 bin metrekare. Damızlık kümeslerimizide buna dahil edersek, yaklaşık 2,5 milyon metrekare kapalı alanımız var. Buralarda yılda yaklaşık 500 bin ton civarında üretim yapıyoruz. Türkiye üretimi geçen seneki rakamlarla 2 milyon 300 bin tondu. Yani yaklaşık yüzde 23’ünü Balıkesir karşılıyor. İlimiz, beyaz et sektöründeki üretimiyle Türkiye\'de bazen birinci, bazen ise ikinci sırada da yer alıyor. Girdilerin yükselmesine rağmen beyaz etin hala en ucuz gıda kaynağı olduğunu söyleyebilirimö dedi.

‘BEYAZ ET SEKTÖRÜ 2 MİLYON İSTİHDAM SAĞLIYOR’

Beyaz et sektöründe yetiştiricilerin büyük şirketlerle anlaşma yaparak çalıştıklarını belirten Duran, şunları söyledi:

\"Şirketler, yetiştiricilere civcivleri temin ediyor. Yem ve veteriner hizmetlerini sağlıyor. Biz de diğer ihtiyaçları karşılıyoruz. Beyaz et sektörünün en önemli özelliliği ise, kesinlikle kırsal yerleşim yerlerinde kurulması. Yüzde 90’ı köy yerleşim yerlerinde oluyor. İstihdam köylerde yapıldığı için sektör kente göçü önlüyor. Yerinde istihdam sağlıyoruz. Balıkesir’de 1000 üretici, 5 bin bakıcı var. Şirketlerde çalışan en az 10 bin kişi var. Değişik insanları içine alıyor. Bir kişinin 4 kişilik aileyi temsil ettiğini düşünürsek, sektör kentte yaklaşık 100 bin nüfusu etkiliyor. Türkiye genelinde ise 14 bin üretici var. Sektörde çalışanları da dahil ettiğimizde neredeyse 2 milyon civarı bir istihdam sağlıyor beyaz et sektörü.ö

Beyaz etin genelde Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini belirten Duran, başı ise Irak ve Katar’ın çektiğini belirtti.

Şırnak\'ta, 2 yılda büyük değişim, yeni bir kent kuruldu

ŞIRNAK\'ta, 2015-206 yılları arasında terör örgütünün kent merkezinde açtığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılması için başlatılan operasyonlarda kentteki konutların yüzde 65\'i ağır hasar görüp tamamen yıkılırken, son 2 yılda yapılan çalışma ile yeni bir kent kuruldu. Yıkılan binaların yerine yapılan 5 bin 730 konut tamamlanma aşamasına gelirken, Belediye Başkan vekili Turan Bedirhanoğlu, şu anda Şırnak\'ın şantiye halinde olduğunu, Şırnak\'ı modern bir kentte dünüştürdüklerini ifade ederek, \"İşyerlerimiz, taziye evlerimiz ve camilerimiz yapılıyor. Kentin alt yapısını tamamen yeniledik. İçme suyu ve kanalizasyon alt yapıları tamamen sıfırdan yapıldı. Şırnaklılara güzel bir müjde olarakta doğal gazı çektik, inşallah bu senede vatandaşlarımıza doğal gazı vermiş olacağız\"dedi.

Terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Şırnak kent merkezinde 2015-2016 tarihleri arasında güvenlik güçlerinin düzenlediği hendek-barikat operasyonlarının ardından ağır hasar görüp yıkılan binaların yerine yenilerinin yapım çalışmalarında sona gelindiği belirtildi. Hendek operasyonlarının düzenlendiği tek il olan Şırnak\'ta, 6 bin 500 konut zarar görürken, 8 ay süren operayonların ardından, hasar tespitinin yapılmasından sonra yeniden inşaa çalışmaları başlatılmıştı. İnşaa çalışmaları ile yeni bir Şırnak ortaya çıkarken, Şırnak\'a kayum olarak atanan Vali Yardımcısı Turhan Bedirhanoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

5 BİN 730 KONUT, 300 İŞ YERİ, 3 CAMİ, 2 TAZİYE EVİ YAPILIYOR

Belediye Başkan vekili Bedirhanoğlu, Turhan Bedirhanoğlu, terör örgütü arafından tuzaklanan patlayıcılar yüzünden Dicle, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni, Aydınlıkevler ve Bahçelievler Mahallelerinde yıkılan binaların molozlarının temizletip, kentin alt yapı, kanalizasyon ve yollarının modern bir görünüm kazanması için çalıştıklarını söyledi. Şırnak\'ta iki yıllık yoğun çalışma sonucunda hendek-barikmat operasyonlarının izleri silinirken, 9 etapta yapılan TOKİ binalarının bir kısmının yüzde 90 seviyesinde olduğunu söyleyen Bedirhanoğğlu, kentin yenilenmesi kapsamında 5 bin 730 konut, 300 iş yeri, 3 cami, 2 taziye evi yapıldığını söyledi.

\'ŞIRNAK\'I MODERN ŞEHRE DÖNÜŞTÜRDÜK\'

Hendek ve çukur operasyonları yüzünden Şırnak’ın yüzde 65’e yakınının zarar gördüğünü ifade eden Belediye Başkan vekili Bedirhanoğlu, \"2016 yılında bölücü terör örgütünün çukur ve barikatları nedeniyle Şırnak merkez çok ciddi bir hasar gördü. Özellikle kentteki evlerin yüzde 65’e yakını ağır hasarlı duruma geldi ve bunların yıkımı gerçekleştirildi. Yine şehrin içme suyu kanalizasyon, elektrik alt yapıları tamamen tahrip olmuştu. Biz göreve gelir gelmez sayın Cumhurbaşkanımızın da yakın takibi ve ciddi bir desteği ile kentteki bu dönüşümü hızlandırmak için bütün çaba ve gayretimizle çalışmaya başladık. Özelikle yıkılan konutların enkazlarını kaldırıp hızlı bir şekilde 5 bin 600 konutu bitirme aşamasına getirdik. İnşallah çok kısa zamanda hepsini teslim edeceğiz. Ekim ayı sonu Kasım ayı başlarında da bir bölümünü vatandaşlarımıza hak sahiplerine her hangi bir ücret almadan teslim ediyoruz. Şu anda Şırnak şantiye halinde. Tam bir modern şehre dönüştürdük Şırnak’ı. İş yerlerimiz yapılıyor. Taziye evlerimiz, camilerimiz yapılıyor. Kentin alt yapısını tamamen yeniledik. İçme suyu ve kanalizasyon alt yapıları tamamen sıfırdan yapıldı. Ve Şırnaklılara güzel bir müjde olarakta doğal gazı çektik, inşallah bu senede vatandaşlarımıza doğal gazı vermiş olacağız\" diye konuştu. Şehrin estetik görüntüsünü değiştirmek için özellikle cadde ve sokakların sağlıklaştırmalarını hızlı bir şekilde başlattıklarını anlatan Bedirhanoğlu, şöyle konuştu:

\'ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEVAM EDİYOR\'

\"Ana artellerimizde orta refüj ve aydınlatma projelerimizi ortaya koyarak kentte modern bir görüntü kazandırdık. Yine sanat sokağımızda, mesire alanımızda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak güzel çalışmalara imza attık. Bu sene de hem yeni belediye hizmet binamızı Hz. Nuh’un gemisi motifinde yapıyoruz. Çünkü, Şırnak, Hz. Nuh’un kenti. Cudi Dağı geminin oturduğu yer olarak biliniyor. Şu anda binamızın kabasını bitirme aşamasına getirdik. İnşallah yerel seçimler gelmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ana caddelerimizdeki sokak çalışmalarımız kapsamında Dicle Kalkınma Ajansı ile bu sene iki güzel projeye imza attık. Kentin tam ortasında 2.5 milyon lira mal olacak dikey bahçe projesini önümüzdeki hafta başlatacağız. Yine park ihtiyacımızı daha ileriye götürerek Gündoğdu mahallesinde de 2.5 milyon lira harcanarak bir parkı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Çalışmalarımız çok yönlü olarak devam ediyor. Şırnaklı vatandaşlarımıza göstermiş oldukları sabırdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Temenni ediyoruz ki bir yıl sonra bölgede örnek olarak gösterilecek bir il, modern bir şehir olarak ortaya çıkacaktır.\"

ŞIRNAK İÇİN YAKLAŞIK 1.5 MİLYAR LİRA HARCANDI

Şırnak Belediye Başkan vekili Bedirhanoğlu, Şırnak\'ın yeniden inşası için yaklaşık 1.5 milyar lira harcanağını ifade ederek, \"Sadece 900 milyon lira dolayında konutlar için harcandı. İçme suyu, kanalizasyon, doğal gazı da topladığımızda 1.5 milyar liranın üstünde bir rakam ortaya çıkacaktır. Ciddi bir kamu kaynağı. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bu konuda kesinlikle hiçbir kısıtlamaya gitmeden kesenin ağzını tamamen açıp, Şırnak’ın o yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırıp, güzel bir kenti hep beraber kazandıracağız\" diye oknuştu.

Türkiye\'nin patates tohumu ihtiyacını Sivas karşılıyor

TÜRKİYE\'nin önemli patates üretim merkezlerinin başında gelen Sivas, bu sebzenin ülke genelindeki tohumluk ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Türkiye\'ye yetecek kadar patates üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye\'nin en önemli patates üretim merkezlerinden birisi olan Sivas\'ta tohumluk ve sofralık patates hasadı başladı. Kentte 55 bin dekar arazide ekim yapılan patatesten, 60 bin ton rekolte bekleniyor. Tohumluk patates üretiminde Konya\'nın ardından ikinci sırada, yemeklik üretiminde ise sekizinci sırada olan Sivas, Türkiye\'de hasadı en son yapılan il konumunda bulunuyor. Kabuğunun kalın olması, aromasının farklı olması ve en son sökümü yapılmasından dolayı kışa dayanıklı olan Sivas patatesi, Türkiye\'de bu alandaki tohumluk ihtiyacının da büyük bölümünü karşılıyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Sivas\'tan tüm Türkiye\'ye kışlık patates göndermeyi hedeflediklerini söyledi.

\'TÜRKİYE\'YE YETECEK KADAR ÜRETİMİMİZ VAR\'

Sivas\'ta Türkiye\'ye yetecek kadar patates üretiminin yapıldığına dikkat çeken Çetindağ, \"Ben bundan 6 ay önce patatesin fiyatı büyük miktarda zamlandığında biz fiyatların düşeceğini söylemiştik. Çünkü biz Türkiye\'ye yetecek kadar fazlasıyla patates üretiyoruz. Bu ülke bizim. Tarımımıza çok büyük destekler verilmesi lazım. Tarım olmadan ülkede hiçbir şey olmaz. Bütün dünyada senin evlerin, arabaların, cep telefonların, lükslerin hiçbir anlamı yok. Bizim toprağımıza sahip çıkmamız lazım. Yerli ürünümüze, patatesimize sahip çıkmamız lazım. Elimizi taşın altına koyup tarımımızı kendimize yetecek kadar, dünyaya ihracat yapacak kadar bu çalışmaları yapalım. Alt yapı olarak hazırız. Hükümetimizden, devletimizden yeni bakanımızdan bu konularda sonuna kadar destek istiyoruz. Artık yerli ürüne geçelim, yerli tohuma geçelim. Tüm üniversitelerimize, fakültelerimize, profesörlerimize, hocalarımıza çağrıda bulunuyorum ne olur gelin yerli üretimimize geçelim. Bizim kendimize yetecek kadar gücümüz var. Kendi tohumlarımıza sahip çıkalım. Bölgemizde yetişen patates tohumları ülkemizin ihtiyacını karşılıyor. Ülkeyi kalkındırmak için hep beraber elimizden geleni yapalım\" dedi.

\'KIŞA DAYANIKLI PATATES\'

Sivas\'ın, tohumluk patateste Konya\'nın ardından Türkiye ikincisi, sofralıkta da ilk onlarda yer alıyor. En son söküm ayının Sivas\'ta olmasından dolayı kışlık, cipslik ve sofralık kullanım için 5-6 yıldır mükemmel bir patates kalitesinin olduğunu görüyoruz. Bizim amacımız da burada tüm ülkemizdeki büyük hallere Sivas\'tan kışlık patates gönderebilmek için çalışmalarımız var. Emin olun Sivas\'ın patatesinin hem kışa dayanıklı olması, kabuğunun kalın olması, aromasının farklı olması, Türkiye\'de sökülen en son patatesin Sivas\'ta olmasından dolayı Türkiye ekonomisine de büyük katkısı var. Bizim isteğimiz Türkiye\'deki büyük firmaların buraya gelip silolar yapması. Türkiye geneline buradan dağıtım yapmalarını ve ihracat yapmalarını istiyoruz. Şu anda üretimde yabancı menşeli patates kullanıyoruz. Artık bizim yerli patateslere yani milli tarım dediğimiz sisteme entegre etmemiz gerekiyor. Bunu da başaracak güçteyiz. Sivas\'ta birinci sınıf sofralık patates üretiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da patates üretimi kat kat artacak. Tarım Bakanımızdan patatese ayrı destek vermelerini istiyoruz. Patates bizim Türk sofralarının vazgeçilmezlerinden artık Dünya\'da da vazgeçilmez oldu. Biliyorsunuz sanayi türü patateslerimiz var, cipslik patates var, yemeklik olanı var. Patatesin girmediği hiçbir yer yok. Patates sulu arazide oluyor. Patates ekilen alanlar belediye mücavir alanında olduğu için sadece Sivas\'ta değil Türkiye\'nin tamamında tarım arazilerinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Tarım alanlarımızı kendi elimizde betonlaştırıyoruz. Dünya üzerimize bu kadar geldiği sürece biz kendi üretimimizle buğdayımızla, arpamızla, çavdarımızla, pancarımızla, patatesimizle kendi kendimize yetiyor olmamız lazım\" diye konuştu.

\'GÜBRE FİRMALARI ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI\'

Gübre fiyatlarındaki artışın da üreticileri olumsuz etkilediğini ifade eden Çetindağ şöyle dedi:

\"Sivas\'ta kışlık patatesi üretebilmek için mümkün olduğu kadar gübreyi az vermeye çalışıyoruz. Şu andaki gübre fiyatlarının yüzde 130 artmasından dolayı da patates üreticilerimiz de kara kara düşünmeye başladı. Buna emin olun girdilerin tamamına yüzde 100 zam gelince şimdi tohuma da zam gelecek. Belki Türkiye ikincisiyiz ama Türkiye\'nin çok büyük tonajları ihtiyacı olduğundan dışarıdan ithal ediliyor. Onun için başta gübre girdi fiyatının biran önce düşürülmesi lazım. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi yüzde 15 düşürdü ama biz bunları yeterli görmüyoruz. Aynı duyarlılığı diğer şirketlerden de bekliyoruz.\"

Antalya\'nın çöpü, 60 bin konuta ışık oluyor

ANTALYA\'da çöplerin biriktiği alanda kurulan çevreci tesisle çöpler doğaya zarar verilmeden yok edilirken, çıkan metan gazından üretilen elektrikle 60 bin konutun enerjisi karşılanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi, yüzde 75 kapasite ile çalışıyor. Antalya\'nın içeriği zengin çöpleri, kamyonlarla tesise taşınıyor. Tesise gelen günlük 2 bin 400 ton çöp, önce organik ve inorganik diye ikiye ayrılıyor. İnorganik çöpler, lisanslı firmalarla geri dönüşüme kazandırılıyor. Elde kalan organik çöpler için de yeni bir süreç başlıyor. Fermantasyon tanklarında bu çöpler çürütülerek metan gazı elde ediliyor. Metan da gaz motorları vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

ANTALYA\'NIN ÇÖPÜ ZENGİN

Tesisin İşletme Müdürü Özgür Kelekçi, tesiste 250 personelin çalıştığını söyledi. Günlük elde edilen elektrikle 60 bin konutun kullandığı enerjinin karşılandığını belirten Kelekçi, \"Ürettiğimiz elektriği ulusal şebekeye veriyoruz. Antalya\'nın çöpü, diğer illerin çöpüne göre organik miktarı çok yüksek. Bu nedenle üretimlerimiz daha iyi oluyor. Elektrik elde etmemizin yanında çöpü de bertaraf ediyoruz. Önceden vahşi depolama sahalarında çıkan metan gazı, direkt havaya karışıyordu. Metan gazı, karbondioksite göre 21 kat daha fazla atmosfere zarar veriyor. Tesiste bu gazı havaya yaymadığımız gibi, gazdan elektrik elde ediyoruz\" diye konuştu.

GÜNLÜK 10 TON TIBBİ ATIK

Özgür Kelekçi, Antalya\'nın bütün hastanelerinden günlük 10 ton tıbbi atığın da işletmeye geldiğini belirtti. Tıbbı atıkları da çevreye zarar vermeden bertaraf ettiklerini aktaran Kelekçi, \"İlçelerde de çöp transfer istasyonları kuruluyor. Bu ayın sonunda ilçelerden de çöpler tesisimize gelecek\" şeklinde konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yap işlet devret modeliyle tesisi para harcamadan ITC firmasına yaptırdı. Firma, yıllık elde ettiği gelirin yüzde 1\'ini de belediyeye veriyor. Tesis sayesinde 1 yılda atmosfere karışacak 131 milyon metreküp metan ve karbondioksit, elektrik enerjisine dönüştürüldü.

\'Cesur\' uyuşturucuyu buldu

BARTIN, (DHA)-BARTIN\'da, jandarmanın yaptığı baskında narkotik köpeği \'Cesur\' çizmenin içerisine konulan esrarı bulurken, tarihi eserler de ele geçirildi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Aydoğmuş Köyü\'nde oturan M.K.\'nın evine baskın düzenledi. Jandarma, narkotik köpeği \'Cesur\' ile arama yaptı. \'Cesur\' çizmenin içerisine konulan esrarı buldu. Jandarmanın evde ve bahçede yaptığı aramalarda 200 gram esrar, 10 kök kenevir, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet tarihi eser küp, 3 adet deri içine sarılmış Kur\'an-ı Kerim el yazması ele geçirildi. M.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

