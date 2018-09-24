DHA YURT BÜLTENİ 4

1)DİYARBAKIR\'DA TAKAS USULÜ ALIŞVERİŞ

DİYARBAKIR\'da, 33 yaşındaki Mikail Adıgüzel adlı kırtasiye işletmecisi yeni açtığı iş yerinde insanların kaynaşması adına köy ürünleri ile gelen çiftçilerden \'Takas usulü\' alışveriş yöntemi başlattı. Adıgüzel, eski geleneği canlandırmanın amacının çoğunluklu köyden gelen çiftçilere yardım amaçlı olduğunu belirtirek, \"İmkanı olmayan ve kısıtlı olan insanlara yönelik yaptık. Eğitimle uğraşan herkese yardımcı olmak istiyoruz. Çiftçi ve esnafı desteklemek için ve eski usulü geri getirmek istiyoruz. Nostajik eski günlerdeki gibi. Kısa zaman da oldu, geçen hafta içerisinde çalışmamız başladı. Günde 3-4 kişi geliyor\"dedi.

Merkez Kayapınar ilçesinde kırtasiye dükkanı açan Mikail Adıgüzel, işyerinde \'Takas usulü\' alışveriş sistemi başlattı. Okulların açılmasıyla bu kampanyayı başlatan Adıgüzel, yaptığı sistemle insanlara takas sisteminin çoğunlukla kullanıldığı geçmişi hatırlattı. Çiftçi ve köy ürünleri getiren insanlara yönelik olarak kampanyasını yürüten Adıgüzel, projesinin diğer esnaflara örnek olmasını istediğini söyledi. Adıgüzel, bu sistemi yapmasının amaçlarından birinin insanların kaynaşması ve yıllar önce yapılan takas sisteminin tekrardan başlatılması olduğunu ifade etti.

“ÇİFTÇİ VE ESNAFI DESTEKLEMEK İÇİN ESKİ USULÜ GERİ GETİRMEK İSTİYORUZ\"

Takas usulü ile alışveriş yapmayı başlatan işletmeci Mikail Adıgüzel, mevcut bulunan ekonomik sıkıntıdan dolayı destek amaçlı olarak bunu yaptığını ifade ederek, \"Bunu yaptığım zaman biraz komik görüldü. \'Gerçekten böyle bir şey var mı acaba yapılacak mı? diye. Telefon ve yorumlar gelmeye başladı. Bunu faaliyete sokarken insanlar ciddi ciddi yaptığımızı öğrendi. Tepkiler olumlu geldi. Yavaş yavaş yaptığımız takas usulünü ciddi anlamda iyi tutturacağımızı düşünüyoruz. Çoğunluklu köyden gelen çiftçilere yardım amaçlıdır. İmkanı olmayan ve kısıtlı olan insanlara yönelik yaptık. Eğitimle uğraşan herkese yardımcı olmak istiyoruz. Çiftçi ve esnafı desteklemek için ve eski usulü geri getirmek istiyoruz. Nostajik eski günlerdeki gibi. Kısa zaman da oldu, geçen hafta içerisinde çalışmamız başladı. Günde 3-4 kişi geliyor. İnsanlar duydukça kimisi meraktan kimisi de gerçekten yumurtasını, yoğurdunu veya buğdayını alıp geliyor. Köy ürünleri neler varsa geliyorlar. Ama bu yavaş yavaş olacak. Henüz bir hafta oldu. İnsanların yüzde 40 veya 30\'u bunu duydu. Yüzde yüz ulaşım sağlamamız için reklam ve duyurulara ihtiyacımız var. Olumlu tepkiler alıyoruz, güzel bir çalışma\" diye konuştu.

“İHTİYAÇLAR KARŞILIKLI OLARAK GİDERİLECEK\"

Alışveriş yapan Mehmet Demir de, bu uygulamanın iyi olduğunu ve buradaki sistemin çiftçinin de köylünün de maddi durumu olmayan herkese hitap ettiğini söyledi. Demir, “Yumurta veya yoğurt olmak üzere çocuklarının kırtasiye malzemelerini karşılayacaklar. Çevremizde durumu kötü olanlar bu şekilde alışveriş yapabilirler. Çok güzel ve uygun bir uygulama olmuş. Bu sayede ihtiyaçlar karşılıklı olarak giderilecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kırtasiye dükkanı

-Köy ürünleri

-Kırtasiye malzemeleri

-İşletmeci Mikail Adıgüzel ile röportaj

-Vatandaş Mehmet Demir ile röportaj

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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2)10 DAKİKADA 9 PİDE YİYEREK BİRİNCİ OLDU

TOKAT\'ta bu yıl ilk kez düzenlenen \'Köroğlu ve Pide\' gününde, pide yeme yarışması düzenlendi. Katılımcılardan amatör güreşçi Enes Güler(21), 10 dakikada 9 pide yiyerek birinci oldu.

Tokat merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde bu yıl ilk kez \'Köroğlu ve Pide\' günü programı düzenlendi. Belediyenin düzenlediği program sabah güreşler müsabakaları ile başladı. Ardından beldenin meşhur çökelekli ve kıymalı pideleri için de çeyrek altın ödüllü yarışma düzenlendi. 2\'si kadın, 24 kişinin katıldığı yarışmada katılımcılara 10 dakikada bitirilmek şartı ile 5\'er pide verildi. Pidesi biten yarışmacılara görevliler takviye yapıldı. Yarışma esnasında renkli görüntüler oluşurken çiftçilikle uğraşan amatör güreşçi Enes Güler, 10 dakika içerisinde 9 pide yiyerek birinci oldu. Yarışma esnasında Güler\'in arkadaşları \"Hadi çabuk ye. Altın geldi. 430 lira\" diyerek destek oldu.

Amacına ulaşan bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül, \"Bizim her şeyimiz ünlü ama özellikle pidemiz çok meşhur. Kardeşimiz sayesinde de ispatlamış olduk. Normalde insanların 9-10 tane pide yemesi mümkün değil. Kardeşimiz lezzetin büyüsüne kapıldı. Gerçekten pidemiz çok güzel. Tokat-Sivas Karayolu üzerinden beldemizden geçen tüm insanların kesinlikle pidemizi tatmalarını tavsiye ediyorum\" dedi.

\'AÇ OLSAYDIM 15 DE YERDİM\'

Yarışma birincisi Enes Güler ise, \"Pide yerken zorlanmadım. Toktum. Aç olsaydım 15 de yerdim. Lezzetli olmasa o kadar yiyemezdik. Rakiplerim seneye kadar çalışsınlar tekrar yarışalım. Pidelerimizi de herkese şiddetle öneriyorum\" diye konuştu.

Yarışma sonunda birinci olan Enes Güler\'i, Çamlıbel Belediye Başkanı Adem Akgül çeyrek altın ile ödüllendirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntüler

-Pide yeme yarışması

-Yaşanan renkli anlar

-Yarışmayı kazanan Enes Güler\'in görüntüleri

-Altınla ödüllendirilmesi

-Güler ve Belediye Başkanının konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

(502 mb)

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3)ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARININ YAMAÇ PARAŞÜTÜ KEYFİ

DENİZLİ\'de, Gaziler Günü için düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi yakınları, Pamukkale ilçesi semalarında yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayışı yaparak ilk kez uçtu. Yaklaşık 20 dakika paraşütle gökyüzünde süzülen şehit ve gazi yakınları, adrenalinin tadını çıkardı.

Türk Hava Kurumu (THK) Temsilciliği, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, şehit ve gazi derneklerinin ortak organizasyonuyla, Pamukkale\'de yamaç paraşütüyle atlayış etkinliği düzenlendi. Şehit ve gazi yakınları, minibüslerle Dinamit Tepesi\'ne getirildi. Kısa eğitimin ardından uzman 20 yamaç paraşütü pilotu, gazi ve şehit yakını 60 kişiyi, tandem atlayışla uçurdu. Yaklaşık 20 dakika Pamukkale semalarında süzülüp kenti havadan görme imkanı bulan şehit ve gazi yakınları, farklı bir gün geçirdi; adrenalin yaşadı. Organizasyona özellikle çocuklar büyük ilgi gösterdi. Şehit ve gazilerin çocukları, hiç korkmadan yamaç paraşütüyle uçarken; koşamayan gaziler ve yaşlılar için hafif uçuş aracı olan Gyrokopter uçuşu organize edildi. Gaziler ve yaşlılar, helikoptere benzeyen Gyrokopter ile Pamukkale semalarında tur attı.

Şehit babası 70 yaşındaki Bekir Öz, yaşıtlarına aldırış etmeden pilot Ramazan Bilgin ile birlikte tandem yaparak yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşadı. Bekir Öz, uçuşları yerden izlerken korktuğunu ancak uçmaktan büyük keyif aldığını belirterek, \"Çok heyecan verici bir o kadarda rahattı ve çok güzeldi. İlk kez uçtum, harika bir duyguydu. Bizlere bu imkanı veren pilotlara teşekkür ediyorum\" dedi.

Denizli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğin kendileri önemli olduğunu belirterek, \"Şehit ve gaziler onuruna düzenlenmesi bize gurur verdi, onur duyduk. Vatan için canının hiçe sayan şehit ve gazilerin ailelerinin yamaç paraşütüyle uçurulması güzel bir organizasyon. Özellikle çocuklarımız ve torunlarımız çok sevdiler. Yaşlılar ise korktu ancak bazıları uçmanın keyfini yaşadı\" dedi.

PİLOT GÖKYÜZÜNDE ETKİNLİĞİ ANLATTI

Demirören Haber Ajansı Denizli Muhabiri Ramazan Çetin\'i tandem atlayışla uçuran Yamaç Paraşütü pilotu Ramazan Bilgin, havada DHA\'ya konuşup etkinlikle ilgili şunları söyledi:

\"Şehit ve gazi yakınlarına minnettarız. Bizde sosyal sorumluluk anlamında katkımız olsun istedik. Şehit ve gazi yakınlarını uçurmaktan büyük keyif aldık. Bizimde bu şekilde faydamız olacağı düşündük. Başarılı bir organizasyon oldu. Onlarda çok beğendiler. Bende şehit babası 70 yaşındaki Bekir Öz\'ü uçurdum, ilk kez ayağının yerden kesildiğini söyledi ve çok mutlu oldu. Kasketiyle uçtu\"



Görüntü Dökümü:

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- Şehit ve gazi yakınlarından uçuş alanında görüntü

- Şehit ve gazi yakınlarının tandem ile uçması

- Paraşütlerden görüntü

- Uçan çocuklardan konuşmalar

- Dernek Başkanı Hamdi Helvacılar\'ın konuşması

- 70 yaşındaki Bekir Öz\'ün uçması

- Bekir Öz\'ün konuşması

- DHA muhabiri Ramazan Çetin\'in havada pilot Ramazan Bilgin ile röp.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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