DHA YURT BÜLTENİ 4

Döviz\'in geçmediği zamsız yerli ve milli ürünler fuarı açıldı

Ülke genelinden farklı lezzetlerin sunulduğu Yöresel Ürünler Fuarı Kayseri\'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Döviz\'in geçmediği fuarda ürünlerin çoğu zamsız olarak satışa sunuldu.

Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Yöresel Ürünler Fuarı, Kayseri Dünya Ticaret Merkezinde açıldı. Türkiye\'nin her bölgesinden yaklaşık 200 firmanın katıldığı Yöresel ürünler fuarında, Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu illerinden birçok firma fuara katılarak kendi bölgelerinin meşhur ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Yöresel Ürünler fuarında yerli ve milli ürünlerin satıldığını ifade eden Fuar organizasyon sahibi Nuh Mehmet Saçmacı, \" Açmış olduğumuz yöresel ürünler fuarına Türkiye genelinde özellikle gıda sektörünün en iyi firmaları katıldı. Fuarda yer alan ürünlerin her biri yerli ve millidir. Dövizin geçmediği fuarda satılan ürünlerin fiyatları, ekonomik olarak uygulanan tasarrufa destek vermek amacıyla geçen yılla aynıdır\" dedi.

Yöresel ürünler fuarının bulunduğu şehir ekonomisine zarar verdiği iddialarına da yanıt veren Saçmacı, \" Türkiye\'nin dört bir yanından fuara gelen işletmeler birçok çalışma ekibi ile bu ara gelerek stant açıyor. Kayseri\'deki otellerde konaklıyor, yemeğini bu şehirde yiyor. 300 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda 3-5 kişinin eleştirisi elbette olacaktır. Lakin, insanlar buradan mutlu ayrılıyor\" diye konuştu. Yöresel ürünler fuarı 30 Eylül akşamına kadar ziyaret edilecek.



Görüntü Dökümü:

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- Fuar alanında genel görüntü

- Fuarda asılı döviz ve zam içerikli pankarttan görüntü

- Fuarda alışveriş yapan insanlardan görüntü

- Fuar Organizasyonu sahibi Nuh Mehmet Saçmacı ile röportaj

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ KAYSERİ(DHA)

4 dakika 03 saniye /454 MB

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Motosikletle takip ettikleri otomobilin camını karıp, 32 bin lirayı çaldılar

KONYA\'da bankadan para çeken Halil Hekimoğlu\'nu motosikletle takip edip, otomobilin camını kırdıktan sonra 32 bin 520 lirayı çalan 2\'si çocuk, 3 kişi yakalandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi\'nde meydana geldi. Makine parçaları almak için bankadaki hesabından 32 bin 520 lira çeken Halil Hekimoğlu, bir firmaya gitti. Firmadan çıkan Hekimoğlu, park halindeki 42 KM 279 plakalı aracının camının kırılıp, içindeki paranın çalındığını gördü. Hekimoğlu\'nun ihbarı üzerine Asayiş Şubesine bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin motosiklet ile Hekimoğlu\'nu takip edip, paraları çaldığını saptadı.

Olayın meydana geldiği bölgeyi çember içine alan polis, şüphelileri yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Galericiler Sitesi içerisinde yaya olarak kaçarken paralarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Nuri P. (19), U.C.K. (14) ve B.Ö. (16) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

?Daha önce poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen şüphelilerden Nuri P., ve U.C.K.\'nın il dışından geldiği tespit edildi. Ele geçirilen paralar ise Halil Hekimoğlu\'na teslim edildi.

Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin emniyetten çıkartılması

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA (DHA)

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Tokat’ta \'meçhul asker\' mezarı gizemini koruyor

TOKAT kent merkezinde, Ali Paşa Camisi yolu üzerinde, yol kenarında bulunan ve üzerinde \"meçhul asker\" ibaresi yazılı mezar gizemini koruyor. 60 yıl önce yol çalışması sırasında fark edilerek açılan mezarda kılıcıyla gömülü bir asker bulunduğu iddia ediliyor.

Kent merkezinde Ali Paşa Camisi\'nin 20 metre aşağısında yol kenarında bulunan ve 600 yılık olduğu tahmin edilen \"meçhul Asker\" mezarı gizemini koruyor. Rivayete göre, 60 yıl önce Tokat Belediye Başkanlığı yapan Mesrur Gürgenç döneminde Sulu Sokak\'ta yol çalışması yapılmak istendi. Meçhul askerin mezarının bulunduğu noktaya kadar kepçe diye tabir edilen iş makinesi ile yol çalışması yapıldı. Fakat, meçhul askerin mezarına gelindiğinde iddiaya göre kepçenin tırnakları kırıldı. Müftülük tarafından mezar açıldığında ise içerisinde bir askerin kıyafetleri ve kılıcıyla yattığı görüldü. Bunun üzerine mezar tekrar kapatıldı ve olduğu gibi bırakıldı. 2010 yılında ise Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yol kenarında bulunan mermer mezar taşı hazırlanarak üzerine \"Meçhul Asker\" yazıldı.

\'TOKAT ERENLER VE KAHRAMANLAR DİYARI\'

Tokat\'ın erenler ve kahramanlar diyarı olduğu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, \"Tam şehrimizin ortasında bulunan mezar, dualı bir insanın yattığı mezar. Biz ismini bilmediğimiz için meçhul asker mezarı diyoruz. Ecdadımızın yaptığı Ali Paşa Camisi yanında, şehrin tam merkezi yanında ki bir noktada. Buranın hikayesi çok ilginçtir. Meçhul askerin tam 600 yıldır burada yattığını biliyoruz. Kendisinin de kim olduğuna dair değişik rivayetler var. Örneğin Gıj Gıj babanın, Behzatı Veli hazretlerinin kardeşi olduğunu söyleyenler var. Çok önemli bir şahsiyet olduğunu bizler biliyoruz. Her geçtiğimizde burada dua ediyoruz\" dedi.

\'KEPÇENİN UCUNDAKİ TIRNAKLAR KIRILMIŞ\'

Meçhul asker mezarının olduğu geçmişte yaşanan olayı anlatan Başkan Eroğlu şöyle konuştu:

\"60 sene önce o dönemki yetkililerimiz bir çalışma başlatmışlar. Bu mezarın olduğu yere kadar gelinmiş. Mezarın olduğu yere kadar dozer ve kepçe çalışmasını devam ettirmiş. Lakin mezara geldiği andan itibaren kepçenin çalışamadığı, hatta burayla ilgili çalışma başlatıldığı zamanda o kepçenin ucundaki tırnakların kırılmaya başladığını gözlemlemişler. Tabiri caiz ise burada yatan meçhul asker mezarının kaldırılmasına izin vermemiş. Ardından konu müftülüğe iletilmiş. Mezar taşınabilir mi diye. Müftülük kabrin açılmasına yönelik bir çalışma yapmış. Mezar açıldığında asker kıyafetiyle yatan birisini ve yanında kılıcı olduğunu görmüşler. Ve hemen mezarı kapatmışlar. O gün bugündür hem bizim çevremizde hem de halkımızda bu zat meçhul asker diye bilinmekte. Bu önemli mezarı şehrimizin veli, ulu ve dualı bir insanının mezarı olarak görüyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

-Mezarın bulunduğu sokak

-Kaldırım üzerindeki mezarın görüntüsü

-Başkanın dua etmesi

-Yaptığı açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(414 mb)

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‘Doğal jakuzi’yi andıran şelale göletlerine ilgi arttı

RİZE’nin Çayeli ilçesinde suyun döküldüğü kayalıklarda oluşan ve doğal jakuziyi andıran göletlerle büyüleyen Ağaran Şelalesi yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Zorlu bir yolculukla ulaştıkları şelale göletlerine girerek serinleyen ziyaretçiler muhteşem manzaranın keyfini çıkarıyor.

Çayeli ilçesi Sırt köyündeki 70 metre yüksekten dökülen Ağaran şelalesi yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Suyun döküldüğü kayalıklarda oluşan ve doğal jakuziyi andıran göletlere giren turistler, soğuk suda serinliyor, manzaranın keyfini çıkarıyor. Göletlere kayalıklardan zorlu yolculukla inen turistler, selfie yaparak fotoğraf çektiriyor.

Şelaleyi ziyarete gelen turistler, karşılaştıkları manzara ile büyülendiklerini belirterek şelalenin muhteşem bir atmosferi olduğunu söyledi.

Ağaran Şelalesi Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Metin Saklı da, yerli ve yabancı turistlerin her geçen gün şelaleye daha da yoğun ilgi gösterdiğini belirterek,“ Özellikle, şelalenin üst kısmında oluşan irili ufaklı, jakuzi benzeri göletler çok ilgi görüyor. Göletlere girip hem serinliyorlar hem de yemyeşil manzarayı seyrediyorlar. Daha önce benzerini görmedikleri bir ortamda bulunmanın keyfini yaşıyorlarö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şelale Drone detayları

Göletlere girenler

Gölete inip çıkanlar

Turistlerle röp.

Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Trafik kazaları mobese kameralarında

SİVAS\'ta kimi zaman sürücülerden, kimi zaman da yayalardan kaynaklanan trafik kazaları, kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (Mobese) kameralarına yansıdı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, tarafından kentteki ana arterler ile kavşakların bulunduğu bölgelere yerleştirilen Mobese kameraları sayesinde meydana gelen kazalar saniye saniye kaydediliyor. 2018 yılının son 9 ayında meydana gelen kazalar kayıt altına alındı. Görüntülerde, kazaların çoğunluğunun otomobil sürücülerinin trafik kurallarını ihlali nedeniyle meydana gelmesi dikkat çekti. Dikkat çeken görüntülerde Atatürk Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçen bir yaya önce hafif ticari bir araç çarpıyor. Havada taklalar attıktan sonra karşı şeride düşen yaya o sırada yoldan geçen bir otomobilin altında kalıyor. Başka bir kazada Sivas Lisesi kavşağında yaya geçidinden karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarparak kaçıyor. Tarihi kent meydanında bulunan Kale Cami\'sinin merdivenlerinden patenle kayan bir gencin ise düşüşü de kameralara takıldı. Atatürk Caddesi üzerinde motosikletin kayması ile birlikte sürücünün düşmesi ve yerde kayan motorun diğer yayalara çarpması dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.

Görüntü Dökümü:

-Kameralara yansıyan kaza görüntüleri

Haber:İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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\'Bizimköy\'de hem üretip hem de kazanıyorlar

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ Sanayi Odası\'nın girişimiyle hayata geçirilen Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi\'nde çalışan 120 engelli kişi, merkezde bulunan tekstil, mantar, mevsimlik çiçek, meyve ve sebze bölümlerinde çalışıyor. Yıllık 450 bin ile 500 bin adet arasında tişört üretimi yapılan tesiste, ayda 10 ton mantar üretiliyor. Tesiste 22 zihinsel engelli, 57 işitme engelli ve 41 bedensel engelli kişinin asgari ücret ile çalıştığını söyleyen Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Müdürü Hüsnü Bayraktar, \"Yeni yaptığımız düzenleme ile tesisimizi büyütüyoruz. Bu büyüme sayesinde personel sayımızı 150\'ye çıkarıp, 30 engelli vatandaşımıza daha istihdam sağlayacağız\" dedi.

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi\'nde 120 engelli kişi üreterek kazanıyor. Merkezde tekstil atölyesi, mantar, mevsimlik çiçek, meyve ve sebze üretim alanları bulunuyor. Tekstil atölyesinde iş kıyafetlerinden birçok kıyafetin üretimi yapılıyor. Yılda 450 bin ile 500 bin adet arasında tekstil ürününün üretimi gerçekleşiyor. Tesiste ayrıca ayda 10 ton mantar üretimi de yapılıyor. Üretilen ürünler başta Hollanda ve İtalya olmak üzere dünyanın farklı yerlerine ihraç edilerek gelir elde ediliyor. Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Müdürü Hüsnü Bayraktar tesiste 22 zihinsel engelli, 57 işitme engelli ve 41 bedensel engelli kişinin asgari ücret ile çalıştığını belirterek, \"2005 yılında vakfımız kuruldu, daha sonra 2007 yılında ise 5400 metrekarelik bu kapalı alanda üretim faaliyetlerine başladı. Konfeksiyon, mantar yetiştiriciliği, açık alan sebze meyve yetiştiriciliği, seracılık gibi alanlarda üretim yapıyoruz. 60 engelli personelle başladığımız üretim faaliyetlerinde şu anda tüm bölümlerimizde toplamda 120 engelli personel çalıştırıyoruz. Çalışma alanlarımızda her engel grubuna göre bir iş alanı yaratıyoruz. Hangi engel grubundan olursa olsun, zihinsel engelli, bedensel engelli, işitme engelli bireylerin çalışma alanlarını yaratmak bizim buradaki işimiz. Dolayısıyla onların eğitimlerini de vererek onları kendi pozisyonlarına uygun, engellerine uygun birimlerde çalıştırıyoruz.\" dedi.

İSTİHDAMI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Tesiste çalışan engelli birey sayısını artırmak için her geçen gün çalışmalar yaptıklarını ifade eden Hüsnü Bayraktar, \"Yıllık 450-500 bin adet tişört üretimi gerçekleştiriyoruz ve tamamı yurtdışına gidiyor. Hollanda ve İtalya ağırlıklı ihraç yapıyoruz. Projemizde istihdama dönük çalışmalarımız devam ediyor, şu anda 120 olan engelli personel sayımızı da çok kısa bir dönemde 150\'ye çıkarmaya planladık. Bununla ilgili engelli olup da iş arayanlara kapımız açık. Şu anda 30 kişilik istihdam yarattık bununla ilgili müracaatları bekliyoruz çalıştırmaya hazırız.\" diye konuştu.

İKİZ KARDEŞLER MERKEZDE ÇALIŞIYOR

Üretim tesisinde tekstil alanında çalışan ikiz kardeşler Seda ve Nida Kanpara, yaklaşık 1,5 yıldır burada görev yaptıklarını belirterek, \"Burada iki kardeş olarak ustabaşı ne iş verirse onu yapıyoruz, bazen paketlemeye geçiyoruz, bazen makineden geçiriyoruz. Burada çalıştığımız için mutluyuz. Her işi yapıyoruz, işler geldiği zaman görev dağılımını yapıyoruz. Buradan aldığımız parayla da eve katkımız oluyor.\" dedi.

Tekstil atölyesinde temizleme biriminde yaklaşık 1 yıldır çalıştığını söyleyen Yasemin Açıkgöz, \"Makineden çıkan tekstil ürünlerini biz temizliyoruz. Burada çalışmaktan ve iş hayatından memnunum. Burada zihinsel engelli arkadaşlarımız da var, işitme engelli arkadaşlarımız da var hep beraber çalışmak biraz zor olabiliyor. Birbirimizin derdini anlayamıyoruz bazen bu da küçük de olsa zorluklara neden oluyor. Ben çalışmayı seviyorum. Daha önce de çalıştım tekstil bölümünde başka bir şirkette sonra burayı duydum ve buraya geldim 1 senedir burada çalışıyorum, memnunum.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Merkezden görüntüler

Çalışmalar sırasında çekilen görüntüler

Hüsnü Bayraktar ile röp.

İkiz kardeşlerle röp.

Yasemin Açıkgöz ile röp.

HABER: Dinçer AKBİR/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)



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Türkiye\'de ilk kez ortaya çıkan yöntemle 500 bin lira dolandırdılar

MERSİN\'de, bir dolandırıcılık şebekesi, kendi pos cihazını teknoloji marketin pos cihazına entegre ederek, yaklaşık 500 bin liralık bir dolandırıcılık yaptı. Teknolojik marketin cirosundan ve deposundan açık vermesi üzerine yaptığı araştırma ve bankanın da devreye girmesi üzerine harekete geçen Mersin polisi, dolandırıcılık şebekesine yönelik, 3 ilde yaptığı operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

Türkiye\'nin dört bir yanında çok sayıda şubesi olan bir teknoloji marketin, iade işlemi yapılan bazı teknolojik cep telefonları bedellerinin geri ödenmesine rağmen stoklarda bulunmadığını fark etti. Bunun üzerine harekete geçen şirket yetkilileri, olayın özellikle kredi kartıyla ile yapılan alışverişlerde yapıldığını belirlemesi üzerine ilgili bankaya müracaat etti. Bankanın, iade işlemlerinin kendilerinin bilgisi dahilinde yapılmadığını tespit etmesi üzerine dolandırıcılık olayı polise bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın açığa çıkarılması için uzun bir süre boyunca teknik takip yaptı. Türkiye\'de ilk kez denenen bir dolandırıcılık türünü ortaya çıkaran ekipler, bir çetenin, teknoloji marketinin POS cihazının teknik bilgilerini, sıradan bir POS cihazına entegre edip farklı şubelerden satın aldıkları ürünleri bu cihaz aracılığıyla iade ederek paraları tekrar kredi kartlarına yükletip şebeke elemanlarına çektirdiklerini ortaya çıkardı.

Alışverişlerin kayıtlarını, güvenlik kameralarını ve bankamatiklerin görüntülerini izleyen ekipler, zanlıların yakalanmasına yönelik Mersin\'in yanı sıra Adana ve Şanlıurfa\'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında çetenin lideri olduğu iddia edilen Y.S.\'nin de olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 2 dizüstü bilgisayar, bir bilgisayar kasası, 44 adet farklı bankalara ait bankamatik ve kredi kartı ile 11 cep telefonu ele geçirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye gönderilen Y.S., \"Bunlar tamamen iftira, yalan. İlgi alakam yok. Telefonları da ben satmadım. Bu tüm kayıtlarda var. İspat edebilirim. Olayla ilgili hiçbir alakam yok\" dedi.

Polisin yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkartılan Y.S.\'nin de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanırken, 6\'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak POS cihazlarının bilgilerinin kopyalanmasını sağladığı iddia edilen 1 kişin de aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyet Müdürlüğü bina ve tabela görüntüsü

- Zanlıların üzerinde ele geçin cep telefonları, bilgisayar kasasından genel ve detay

- Çete lideri adliyeye çıkartılırken

- Gazetecilerin soru sorması ve cevap vermesi

- Zanlı götürülürken

- Adliye binasının genel ve detay görüntüsü

- Polisin adliye çıkartığı diğer sanıkların görüntüsü

(BOYUT: 336,68 MB) (SÜRE:2,47 dk)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)



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