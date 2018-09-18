DHA YURT BÜLTENİ 4

1)\'RUS UÇAĞINI REJİM YANLIŞLIKLA DÜŞÜRDÜ\' İDDİASI



TÜRKİYE ile Rusya arasında İdlib\'e ilişkin imzalanan mutabakattan saatler sonra Suriye\'nin kıyı şeridinde birbiri ardına rejime ait askeri alanlarda patlamalar meydana geldi. Akdeniz\'de konuşlu NATO ülkesi gemiler ve İsrail uçaklarının rejime ait üsleri hedef aldığı belirtildiği sıralarda içerisinde 14 askerin bulunduğu Rus askeri uçağı Akdeniz üzerinde radardan çıktı. Akıbeti henüz bilinmeyen uçağın düşürülmesine ilişkin birçok senaryo ortaya atılırken, en dikkat çeken konu ise rejim güçlerinin saldırıların ardından aktif duruma getirdiği hava savunma sistemi ile Rus uçağını yanlışlıkla düşürdüğü iddiası oldu.Rusya desteğiyle rejim güçlerinin kırsal bölgeleri hedef almasıyla gözler 4 milyon kişinin yaşadığı İdlib\'e çevrildi. İdlib\'de havadan ve karadan yapılan saldırıların engellenmesine yönelik diplomatik atak başlatılırken, binlerce insan ise bombardımanlardan evlerinden göç ederek kaçmak zorunda kaldı. Olası bir askeri harekatın İdlib\'de yaşayan 4 milyon insanı tehdit ettiği için katliama dönüşeceği vurgusu yapılarak, rejimin saldırılarının durdurulması istendi. Tüm bunlar yaşanırken dün öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında İdlib görüşmesi yapıldı. İdlib\'de operasyonun durdurulması ve sivillerin güvenliğinin sağlanmasını hedefleyen görüşmelerde alınan kararlar imzalanan mutabakat zaptı ile kayıt altına alındı. İdlib\'de yaşayan sivilleri sevindiren ve yıllardır iç savaşla boğuşan ülkenin birçok bölgesinde olumlu olarak yorumlanan Türkiye- Rusya görüşmesinden saatler sonra Suriye\'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Humus kentlerinde birbiri ardına patlamalar meydana geldi. Yapılan araştırmada patlamaların rejimin askeri üslerinde meydana geldiği anlaşıldı ve NATO ülkeleri ile İsrail tarafından havadan ve denizden yapıldığı belirlendi. Rejimin askeri üslerinin; Akdeniz\'de konuşlu NATO üyesi ABD ve Fransa\'ya ait donanma gemilerindeki bataryalar ve İsrail uçakları tarafından havadan vurulduğu öne sürüldü. Yaşanan hareketlilik sırasında bölgedeki Rus üslerinde teyakkuz durumuna geçilirken, rejim güçleri de saldırılara karşın hava savunma sistemlerini aktif duruma geçirdi. Rejim kaynaklar bazı saldırıların da hava savunma sistemiyle vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

RUS UÇAĞI RADARDAN ÇIKTI

Tüm bunlar yaşanırken Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 14 asker bulunan İl-20 model Rus askeri uçağının Akdeniz üzerinde radardan çıktığını açıkladı. İrtibat kesilen ve düştüğü anlaşılan uçağın ne enkazına ne de içindeki 14 askere ilikin bilgiye ulaşılamadı. Herkesin merak ettiği Rus askeri uçağın akıbetine ilişkin birçok iddia da gündeme geldi. Gündeme gelen iddialar arasında Rus uçağının Akdeniz\'de konuşlu ABD ve Fransız donanmalarındaki bataryaların ateşlediği füzeler tarafından vurularak düşürülmüş olabileceği ifade edildi.

REJİM GÜÇLERİ YANLIŞLIKLA DÜŞÜRDÜ İDDİASI

Ancak en çok dikkat çeken iddia ise Rus uçağının yanlışlıkla düşürüldüğüne yönelik oldu. İddiaya göre; saldırıların ardından aktif hale getirilen rejime ait hava savunma sisteminin, Rus uçağını füze olarak algıladığı ve etkisiz hale getirmek için vurdu. Herkesin dikkatini çeken gelişmelerin ardından Rusya yönetiminin gün içerisinde uçağın akıbeti ve ortaya atılan iddiaları cevaplaması bekleniyor.

SURİYE, (DHA)-

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2)KAYSERİ\'DE DEAŞ\'IN SÖZDE ASKERİ EMİRİ İLE OĞLU YAKALANDI

POLİSİN NEFES KESEN OPERASYONU KAMERADA

KAYSERİ\'de, DEAŞ terör örgütünün sözde Sincar askeri emiri ve ağır silahçısısı olduğu öne sürülen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi (47) ile DEAŞ adına Telafer\'de savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen oğlu Mehdi Kurdi (18), polis tarafından gözaltına alındı. Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi\'ndeki bir eve operasyon yaptığı. Operasyonda Irak\'ta bulunduğu dönemde DEAŞ adına sözde Sincar askeri emiri ve örgüt içinde ağır silahçısı (havancı) olarak görev yaptığı iddia edilen Abdülhalık Kurdi ile örgüt adına Telafer\'de savaştığı öne sürülen oğlu Mehdi Kurdi yakalandı. Gözaltına alınan baba ile oğlu emniyet müdürlüğüne götürüldü.Zanlıların 1 yıl önce Türkiye\'ye kaçak olarak girdikleri, Esentepe Mahallesi\'ndeki bir gecekonduya yerleşip, kağıt ve hurda topladıkları öğrenilirken, 1 hafta süren takip sonucu yakalandıkları kaydedildi. Baba-oğul şüpheliler adli tabipliğe götürülerek, parmak izleri alındı.

DEAŞ İLE BAĞLANTILARI DEVAM EDİYORMUŞ

Kayseri\'de TEM Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan DEAŞ\'ın sözde Sincar askeri emiri ve havancısı Abdulhalık Kurdi ile örgüt adına savaştığı belirtilen oğlu Mehdi Kurdi\'nin Türkiye\'ye geldikten sonra örgütle bağlantılarını kesmedikleri ve irtibat halinde oldukları belirlendi. Türkiye\'de \'güvenli bölge\" olarak nitelendirdikleri Kayseri\'ye gelerek, kullanılmayan bir bir gecekonduda kalan ve günün erken saatlerinde kağıt ve hurda toplayıp, gündüzleri dışarıya çıkmamaya özen gösteren DEAŞ şüphelisi baba- oğulla ilgili soruşturmanın \'uyuyan hücre\' yönünde genişletileceği ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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-Poles operasyonundan görüntü

-Baba oğulun yakalanma anı

KAYSERİ/DHA

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3)BURSA\'DA TAVUK ÇİFTLİĞİNDE YANGIN

BURSA\'nın Kestel İlçesi\'nde bir tavuk çiftliğinde bugün çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanın da müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi\'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde bugün belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi sonucu kısa sürede belirtilen tesise gelen İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere zamanında çok sayıda araç ile müdahale edip yangını kontrol altına aldılar. Yüzlerce tavuğun telef olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

İNEGÖL-BURSA/DHA

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4)TELEFONUNU VERMEYİNCE BIÇAKLANDI

KONYA\'da bir akaryakıt istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Turan Mert, yanına gelen ve akrabalarını aramak için cep telefonunu isteyen 2 kişiye, telefonunu vermeyince başından bıçaklandı. Mert, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 kişi de polis tarafından yakalandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi\'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda çalışan Turan Mert\'in yanına gelen daha önceden tanımadığı Ali Ö. ve Coşkun A., iddiaya göre bir akrabasını aramak için Mert\'ten cep telefonunu istedi. Mert de, 2 kişinin durumundan şüphelendiği için telefonunu vermedi. Bunun üzerine Mert ve 2 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Coşkun A., Mert\'e bıçakla saldırıp başından yaraladı. Durumu fark eden diğer çalışanlar müdahale edip kavgayı ayırdı. Kanlar içinde kalan Mert, çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mert\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaçan 2 kişi de yaklaşık 100 metre ilerideki tramvay durağında polis tarafından yakalandı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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5)ANTALYA\'DA BALIK SEZONU AÇILDI

AV yasağının bitmesinin ardından Antalya\'da balık sezonu açıldı. Sezonun ilk balık mezatında barbunun kasası 200, hamsinin kasası 150 liraya alıcı buldu.

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Antalya\'da balık sezonu bugün açıldı. Saat 05.00\'te Antalya Balıkçı Barınağı\'nda yapılan ve tonlarca balığın satıldığı sezonun ilk balık mezatına, balıkçılar ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mezattan önce kurban kesilip dualar edildi. Çekişmeli geçen mezat yaklaşık 3 saat sürdü. Alıcılar balıkları alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Mezatta barbunun kasası 200, hamsinin kasası 150, karidesin kasası 400, palamutun kasası ise 180 liraya satıldı. Antalya Balık Komisyoncuları ve İş Adamları Dernek Başkanı İlhami Demir, mezatta bir kilo fiyatına bir kasa balık satıldığını söyledi. Fiyatların ilk gün için uygun olduğunu söyleyen Demir, \"Beklediğimizden çok olan balıklarımız da var, az olan balıklarımız da var. Halkımıza bu sezon uygun fiyatlı ve güzel balıklar yedirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız da buradan gelip balık alabilir. Et fiyatlarıyla karşılaştırdığımız zaman balığın fiyatı şu an daha uygun. Sağlık açısından vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Balık tezgahlarından detay

-Mezat görüntüsü

- Antalya Balık Komisyoncuları ve İş Adamları Dernek Başkanı İlhami Demir Röp.

-Balık Mezatı detay

-Balık alanlar detay

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HABER:Semih ERSÖZLER - KAMERA:İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)



