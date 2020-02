DHA YURT BÜLTENİ-4

(ÖZEL)

1)UZUNGÖL\'E TELEFERİK PROJESİ

TRABZON\'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz\'in ünlü turizm merkezi Uzungöl\'e teleferik yapılacak. Yerli-yabancı binlerce turistin yaz ve kış döneminde akın ettiği Uzungöl\'de yapılacak teleferik için proje hazırlandı.

Çaykara ilçesinde her yıl binlerce yerli-yabancı turistilerin akın ettiği Uzungöl\'de yapılması planlanan teleferik için proje hazırlandı. Uzungöl için 4 yıl önce hazırlanan ve bazı vatandaşların itirazları nedeniyle yargıya taşınan \'Koruma Amaçlı İmar Planı\'nın Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine teleferik yapımın da iptal edildiği iddiaları gündeme geldi. Abcak, projenin iptal edilmediği ve alan ihalesine çıkılarak projenin hayata geçirileceği açıklandı.

Teleferiğin yapımı için alan ihalesine çıkacaklarını ifade eden Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, \"Yakın bir tarihte alan ihalesine çıkacağız. Projeyi Uzungöl\'e kazandıracağız. Projenin iptal olduğu yönünde söylemler tamamıyla yanlıştır. Manipüle edilmeye çalışılıyor.\" dedi.

AKYÜZ: \'UZUNGÖL KIŞ TURİZMİNE HİZMET EDECEK\'

Yıllardır yapılması gündemde olan teleferiğin yılan hikâyesine dönüştüğünü belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz de, \"Biz yıllardan beri teleferiğin yapılacağını bütün gelen idarecilerden duyuyoruz. Bugünlere geldik ama hala en ufak bir hareket yok. Çok basit bir olay yüzünden imar planımız iptal oldu. İptal olduğu için de yılan hikâyesine dönen teleferiğimiz artık olmayacak gibi gözüküyor. Yeter artık. Yapılmayan bir şeyi bu kadar dillendirmesinler. Artık biz yorulduk\" diye konuştu.

Uzungöl\'ün kış turizmine hizmet edebilmesinin teleferik ile mümkün olacağını söyleyen Akyüz, \"Şuan da Uzungöl\'de 5 yıldızlı otellerle yarışabilecek kapasitede işletmeler var. Bu işletmelerin yapmış olduğu yatırımları amorti edebilmesi için teleferiğe ihtiyaç var. Biz burada turizm sezonuna 2-3 ay hizmet verebiliyoruz. Teleferik yapıldığı zaman buradaki turizm sezonu büyüyecek ve Uzungöl kış turizmine hizmet edecek\" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uzungöl\'e gelen yerli turistler ise teleferik için çok geç kalındığını ifade ederek Uzungöl\'ü yukarıdan görmenin bambaşka bir duygu olacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Uzungöl Drone detayları

Uzungöl detayları

Turistlerle röp.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz ile röp.

Haber: Fatih TURAN Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

====================================================

(ÖZEL)

2)YOLU BARAJ GÖLÜ ALTINDA KALAN KÖYE KAYIKLA ULAŞIM SAĞLIYORLAR

GİRESUN’un Şebinkarahisar ilçesinde, Kılıçkaya Barajı Gölü altında kalan Akviran köyüne yeni yapılan yol, ilçeye 25 kilometre olan uzaklığı 80 kilometreye çıkardı. Köye ulaşım sağlayan ve 60 kilometre uzaklığa sahip alternatif diğer yolda, kış koşulları ve heyelan riski nedeniyle yılın sadece 3 ayı geçit veriyor. Yıllardır ilçeye gidiş-dönüş 160 kilometrelik zorlu yolu kat etmek zorunda kalan köylüler, tehlikeli bir çözüm yolu buldu. Köylüler, ortaklaşa satın aldıkları motorlu kayıkla, 134 metre derinliğe sahip baraj gölünden geçerek ulaşımlarını kısa yoldan sağlıyor. Şebinkarahisar ilçesinde, 1990 yılında yapılan Kılıçkaya Barajı Gölü altında kalan Akviran köyüne yeni yapılan yol, ilçeye 25 kilometre olan uzaklığı 80 kilometreye çıkardı. Barajla birlikte köylüler yıllardır ulaşım sorunu yaşamaya başladı. Köye ulaşım sağlayan ve 60 kilometre uzaklığa sahip alternatif diğer yolda, kış koşulları ve heyelan riski nedeniyle yılın sadece 3 ayı geçit veriyor. Yıllardır ilçeye gidiş-dönüş 160 kilometrelik zorlu yolu kat etmek zorunda kalan köylüler, tehlikeli bir çözüm yolu buldu. Köylüler, köy yardımlaşma derneğinin katkılarıyla ortaklaşa satın aldıkları motorlu kayıkla, 134 metre derinliğe sahip baraj gölünden geçerek ulaşımlarını kısa yoldan sağlıyor. Haftanın belirli günleri ve acil durumlarda sefer düzenlenen ve tek seferde 15 kişinin binebildiği kayıkla 10 dakikada baraj gölünü karşıya geçen köylüler, araçla 17 kilometre yolculuğun ardından ilçeye ulaşıyor, aynı yöntemle köye geri dönüyor. Kayığa binmeyi korkudan göze alamayanlar ise 80 kilometrelik zorlu yolculuğu tercih ediyor. Kayığa binenlerde korkulu bir yolculuk gerçekleştiriyor.

MUHTAR: TEHLİKELİ ÇÖZÜM BULDUK

Akviran Köyü Muhtarı Süleyman Demir, 25 kilometre olan köyle ilçe arasındaki mesafenin barajla birlikte 80 kilometreye çıktığını belirterek, \"Gidiş-dönüş 160 kilometre yolculuk yapmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizi hem çok yoruyor hem de maddi açıdan zorluyor. Tehlikeli çözüm bulduk. Kayıkla baraj gölünü geçip, karşıya ulaşıyoruz. Bize en kısa sürede kısa bir yol ve ya köprü yapılırsa çok güzel olur\" dedi.

‘KÖPRÜ İSTİYORUZ’

Şebinkarahisar’a ulaşmak için yol olduğunu ancak yolun heyelan nedeniyle yılda sadece 2-3 ay açık kalabildiğini anlatan Demir, “Burada 3 köy var. Bu köyleri Şebinkarahisar’a bağlayacak bir köprü yapılırsa daha güzel olur. Bu 3 köyün toplamında bin civarı bir nüfus var. Benim bir kızım öğrenci. Şebinkarahisar’a gidemediği için mecburen Suşehri’nde bir okula verdim. Şu anda 5’inci sınıfa geçti. Onu kendi imkanlarımla getirip, götürdüm. Bir servis verdiler fakat servis de buraya gelip almadı. Çocuğu ben götürüp getiriyorum. Benim işim olduğu günler çocuk okula gidemedi. Okulda başka öğrenci yok, yol olmadığı için köy her sene göç veriyor. Ben muhtar olduğum için gidemiyorum. Yoksa ben de giderdimö diye konuştu.

Şuşehri’nde okula giden Hilal Demir ise, “Ben 5’inci sınıfa geçtim. Suşehri’nde okuyorum. Şebinkarahisar’a gidiş yolumuz olmadığı için ben Suşehri’nde okuyorum ama ben Şebinkarahisar’da okumak istiyorum. Şebinkarahisar’da okumak için gidiş geliş toplam 160 kilometre yol gitmem gerekiyor. Güvercinlik köyü üzerinden gitsek orada da yolda heyelan olduğu için gidemiyoruzö diye konuştu.

‘İLÇEYE GİDEMİYORUZ, ÜRÜNLERİMİZ ÇÜRÜYOR’

Bahçelerinden topladıkları mahsulleri yol olmadığı için Şebinkarahisar’da bulunan pazara götüremediklerini söyleyen Müzeyyen Yavuz da ürünlerinin çürüdüğünü ifade etti. Müzeyyen Yavuz, “Biz köyümüze yol istiyoruz. Yolumuz çok kötü, çok mağduruz burada. Ulaşımımızı bu kayıkla sağlıyoruz. Bağımızdan bahçemizden topladığımız hiçbir şeyi götüremiyoruz. Ürünlerimiz köyde kalıyor, çürüyorö diye dert yandı.

‘DÜŞME TEHLİKESİ YAŞIYORUZ’

Köyde doktor olmadığı için Şebinkarahisar’a gitmek zorunda olduklarını ve bunun içinde kayığa binmeleri gerektiğini ifade eden Nazire Aydın, sürekli suya düşme tehlikesi geçirdiklerini belirtti. Nazire Aydın, “Kayıkla gidip geliyoruz, bir keresinde az kalsın suya düşüyorduk. Su üzerinde dalga vardı. Hasta olduğum için gitmiştim. O gün doktor olmadığı için tekrar geri döndüm. Biz her hafta salı günü sadece kayıkla gidebiliyoruz. Kayıkla gidip kayıkla geri geliyoruzö ifadelerini kullandı.

Ulaşımı kayıkla sağladıklarını anlatan Nedime Aydın ise “Ulaşımı kayıkla sağlıyoruz ama korkumuzdan gidemiyoruz. Başka türlü hiçbir şekilde ulaşım sağlayamıyoruz. Arabamız yok. Kocam rahatsız, kayık giderse gidebiliyoruz. Her hafta bir kere kayık giderse gidebiliyoruz, başka hiçbir türlü gidemiyoruz. Rahatsızlanırsak köyde birini bulabilirsek yoldan götürüyorlar ama o yolda çok uzunö dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Drone ile baraj gölü detayları

Köylülerin kayıkla karşıya geçmeleri

Köylülerle röp.

Köyden detaylar

Yol detayları

Haber: Gülsen MUTLU -Kamera: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN GİRESUN-DHA

=========================================================

3)EVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALAN EMEKLİ ASKER, KARAVANDA YAŞIYOR

ANTALYA\'da oturan emekli asker Orhan Özmenlikan (58), aile içi meseleden tartıştığı eşi Z. Özmenlikan. ile mahkemelik oldu. Mahkeme, Orhan Özmenlikan\'a 3 ay evden uzaklaştırma cezası verdi. Kalacak yeri olmayan Özmenlikan, 22 bin TL\'ye karavan alarak Konyaaltı Sahili\'nde yaşamaya başladı. Turizmin başkenti Antalya\'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, alternatif tatil arayanların gözdesi oldu. Sahilde yaz mevsimi boyunca çadır kurup kamp yapanların yanı sıra bugünlerde karavan tatilcileri de sahilin keyfini sürüyor. Sahil bandında birbirinden farklı özellikte 35\'in üzerinde karavan dikkati çekiyor. Uydu anteninden güneş enerjisinden elektrik üreten panele kadar teknolojiyle donatılan karavanlar, tatilcilere hem konfor hem de farklı bir deneyim sunuyor.

Sahile 30 metre mesafede yola sıfır sıralanan karavanlarda konaklayanlar hem tatil yapıyor hem de yeni dostluklar ediniyor. Her sabah gün doğarken karavanlarından çıkan tatilciler, çay kahve eşliğinde önce güneşin doğuşunu izleyip ardından sakin denizde kulaç atıyor. Kahvaltısını yapan bazı tatilciler ise edindikleri yeni dostlukların keyfini sürüp deniz kenarında koyu bir sohbete dalıyor.

UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALINCA KARAVAN SATIN ALDI

Sahildeki tatilcilerinin tamamına yakını karavanı keyfi olarak tercih ederken asker emeklisi 3 çocuk babası Orhan Özmenlikan ise mecbur kaldığı için karavanda kalıyor. Antalya\'da oturan Özmenlikan, 13 Ağustos\'ta eşi Z.Özmenlikan ile aile içi bir meseleden tartıştı. Özmenlikan, önce polise ardından da savcılığa giderek eşi Orhan Özmenlikan\'ı şikayet etti. Mahkemelik olan çiftten Orhan Özmenlikan, 3 ay evden uzaklaştırma cezası aldı. Orhan Özmenlikan, gidecek bir yerinin olmadığını belirterek verilen karara itiraz etti. Mahkeme, Özmenlikan\'ın itirazını da reddederek kararı uygulamaya aldı. Tek geliri emekli maaşı olan Orhan Özmenlikan, çaresiz kalınca karavan alıp yaşamaya başladı.

CEZANIN DOLMASINI BEKLİYOR

22 bin TL\'ye satın aldığı karavanı Konyaaltı sahiline park eden Özmenlikan, ağustos ayının ortasında beri burada konaklıyor. Piknik tüpünde çay demleyip müzik dinleyerek cezasının dolmasını bekleyen Özmenlikan, hem tatil yaptığını hem de yeni dostluklar edindiğini kaydetti. Hakimin aile bütünlüğünü sağlamak adına adım atmadan uzaklaştırma kararı verip aileleri birbirinden kısa yoldan ayırdığını belirterek kararı eleştiren Özmenlikan, \"Karavan güzel, tanımadığım insanlarla güzel muhabbetler kurduk. Dertleşiyoruz. Beni karavanda yaşamaya mecbur bırakan olay aile tartışmasından kaynaklandı. Bir aile danışmanına yönlendirmek yerine direkt uzaklaştırma cezası verildi. Mecbur kaldım. Evimden başka kalacak yerim olmadığı için karavan aldım. Hayatım şimdi burada geçiyor\" dedi.

\'TELEVİZYON SEYRETMİYORUZ\'

Orhan Özmenlikan\'ın karavan komşusu emekli mimar İsmail Şenvar (65) ve eşi ev kadını Fatma Şenvar (60) da karavanla tatil yapıyor. Muğla\'nın Bodrum ilçesinden Antalya\'nın Kaş ilçesine geldiklerini ve bir süre orada konakladıklarını anlatan İsmail Şenvar, her yıl 3 ay sahil kentlerini gezerek tatil yaptıklarını söyledi. Günün büyük çoğunluğunu sohbet ederek, kitap okuyarak geçirdiklerini anlatan Şenvar, \"Hiç televizyon seyretmiyoruz. Günlerimiz çok güzel geçiyor. Karavanda ihtiyaçlarımızı giderecek her şeyimiz var. Elektrik enerjimizi güneşten alıyoruz. Çevreyi kirletmemeye çalışıyoruz\" dedi.

Fatma Şenvar ise karavan kampı yapacak yerlerin artması gerektiğini söyledi. 20 yıldır karavan turu yaptıklarını da kaydeden Şenvar, \"Sağlıklı, az yiyip ihtiyaçlarımızı minimize ettik. Her şey çok keyifli\" dedi

Görüntü Dökümü

-------------------

-Sahille birlikte karavanların drone görüntüsü

-Röp 1:Orhan Özmenlikan

-Sahilden ve karavanlardan detay görüntü

-Röp 2:İsmail Şenvar

-Röp 3:Fatma Şenvar

-Karavanlardan detay görüntü

437 MB//3.37 SN

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA(DHA)

==================================================

4)EV SAHİBİ BAĞIRINCA KAÇAN HIRSIZI YAKALADILAR

BARTIN\'da, polisin takibe aldığı hırsız bir eve girdi. Kadının çığlık atması üzerine kaçan hırsız evin önünde bekleyen polisler tarafından yakalandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köyortası Mahallesi\'nde bir kişinin gece saatlerinde evlerin pencerelerini kontrol ettiğini gördü. Polisin takibe aldığı kişi, kapının üzerinde anahtarın unutulduğu eve girdi. Evde bulunan ev sahibi kadın hırsızı görünce çığlık attı. Korkarak kaçan hırsız evin önünde bulunan polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K.\'nin hırsızlık, yaralama, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, çocuğun kaçırılması ve oto hırsızlığı suçlarından sabıkasının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen A.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Hırsızın yakalanma anı binanın güvelik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Hırsızın eve girmesi ve çıktığı anda yakalanma anı

Süre: 46 saniye/ Boyut: 8,54 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

======================================================

5)ANNE- BABALARA, \'ANLAYIŞ\' VE \'SABIR\' TAVSİYESİ

MERSİN\'de, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği Şube Başkanı Uzman Psikolojik Danışman Uğur Çapulcuoğlu, çocuğu okula başlayacak ailelere birçok görev düştüğünü belirterek, \"Anne-babaların çocuklarını anlayışlı ve sabırlı bir şekilde dinlemeleri, takip etmeleri ve onlarla birlikte bu yolda yürümeleri olacaktır\" dedi.

Öğrencilerin bugün dersbaşı yaptığını söyleyen Çapulcuoğlu, ailelere önemli tavsiye ve uyarılarda bulundu. Okula yeni başlayan çocuklardaki en büyük sorunun okul fobisi ve ayrılık kaygısı olduğunu vurgulayan Çapulcuoğlu, \"Okul öncesi dönemin zorunlu hale getiriliyor olması, önceki yıllara göre okul fobisinin ve okula uyum sorunlarının azalmasına neden olsa da, birçok çocuk ve ebeveyn bu durumdan muzdarip hale gelecek\" diye konuştu.

EMPATİ KURMAK

Çocukların birer yetişkin gibi anlaşılması ile uyum sürecinin aşılmasında çok daha başarılı olunacağının altını çizen Çapulcuoğlu, empati kurmanın önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

\"Çocuğun ağlaması, bir konuda alınganlık göstermesi, uyku düzensizliğinin olması, karnının ağrıdığını söylemesi, alay konusu olamayacak bir durumdur. Ailenin bunları alay konusu haline getirmesi, fazla tepki göstermesi, kızması veya diğer çocuklarla kıyaslaması, çocuğun okula uyum sürecini daha olumsuz etkileyecektir. İki hafta içerisinde uyum sürecini tamamlayamayan çocukların mutlaka uzmanla görüşmesi tavsiye edilmektedir.\"

PROGRAMLAMANIN ÖNEMİ

Çocuk ve teknoloji arasındaki bağa da değinen Çapulcuoğlu, \"Yaz tatili boyunca çocuklar oyun oynadılar, tabletleri ile uğraştılar. Bunlardan bir anda ayrılmak, onlar için de olumsuz bir etki yaratacaktır. Çocukların tabletlerden kopma noktasında velilere düşen bazı sorumluluklar söz konusu. Çocukla oturularak hangi saatlerde ders çalışması gerektiği, hangi saatlerde televizyon izlemesi gerektiği de konuşulmalı. Her çocuğun gelişim düzeyleri birbirinden farklıdır. Asıl yapılması gereken, anne-babaların çocuklarını anlayışlı ve sabırlı bir şekilde dinlemeleri, takip etmeleri ve onlarla birlikte bu yolda yürümeleri olacaktır\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-------------------

-Tablet bilgisayarda oyun oynayan bir çocuğun farklı açılardan genel ve detay görüntüleri

-Dernek Başkanı Uğur Çapulcuoğlu\'nun çocukla birlikte oyun oynaması

-Çapulcuoğlu ile röportaj

-Çocukla oyun oynaması ve okula ilişkin konuşmasından görüntüler

-Çocuğun detay görüntüsü

-Çapulcuoğlu ile röportaj

-Çocukla konuşmadan genel görüntü

-Kitaplıktaki bir kitabı alıp incelemesinden görüntüler

-Çocuğun oyun oynama görüntüleri

-Çapulcuoğlu\'nun çocuk ve teknoloji ilişkili konuşması

-Çapulcuoğlu\'nun okuduğu kitaptan not almasına ilişkin genel ve detay görüntüler

(BOYUT: 450 MB) (SÜRE: 04.05 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

===============================================

6)JANDARMADAN ÖĞRENCİ SERVİSLERİNE DENETİM

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde jandarma trafik ekibi öğrenci servis minibüslerini denetledi.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı trafik timi, olası kazaların önüne geçmek için köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan minibüsleri denetledi. Bu sabah Sandıklı- Hocalar karayolu üzerindeki ilçe girişinde yapılan denetimde jandarma ekibi durdurduğu servis minibüslerinde evrak, araç içi güvenlik kamerası, araç ve emniyet kemeri kontrolü yaparak servis şoförlerini trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamaları konusunda uyardı.

Öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını tek tek kontrol eden jandarma ekipleri öğrencilere de kesinlikle emniyet kemeri takmaları, yolculuk esnasında şoförün dikkatini dağıtacak davranışlardan kaçınmaları, araca iner ve binerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Jandarmanın eğitim öğretim yılı boyunca farklı güzergahlarda denetimlerinin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

Servis şoförlerinden Yaşar Kaya, denetimlerden memnun olduklarını ve kurallara uymaya özen gösterdiklerini belirterek, \"Daha okulun ilk gününden güzel bir uygulama. Bu denetimlerden dolayı olaylar ve kazalarda farklılık var. Kazalar azalıyor. Okulların önünde biraz daha dikkatli olunuyor. Geliş ve gidişler denetimli ve güvenli oluyor\" dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------

- Jandarmanın denetim esnasında minibüsleri durdururken görüntü

- Jandarmanın minibüsleri denetleme çalışmalarından görüntü

- Jandarmanın minibüs içerisinde öğrencileri denetleme ve uyarılarından görüntü

- RÖP: Yaşar Kara (Minibüs şoförü)

224 MB /// 02.01\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)



==========================================================

7)KUTLUHAN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİ İÇİN SIRALARI RENGARENK YAPTI

TOKAT\'ta, Fatih İlkokulu\'nun sınıf öğretmeni Kutluhan Saygılı, yaz tatili döneminde sıraları farklı renklere boyayarak, öğrencilerine sürpriz yaptı.Kent merkezindeki Fatih İlkokulu\'nun 2-H sınıfı öğretmeni Kutluhan Saygılı, 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı başlarken, öğrencilerine sürpriz yapmak istedi. Saygılı, okul idaresinin de desteğiyle sınıftaki 15 sırayı farklı renklere boyadı. Yeni eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Saygılı, öğrencilerini sınıfta karşıladı. Sınıfa giren öğrenciler ise sıralarının farklı renklere boyandığını görünce şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Sınıf öğretmeni Kutluhan Saygılı, \"Okullar açılmadan önce düşünce içine girdik, \'Çocuklar için ne yapabiliriz?\' diye. Biz öncelikle sınıfımızı renklendirelim, renkli bir hayat sunalım, böylece çocuklarımızın sınıf içerisindeki yaşantılarını, hayal dünyalarını renklendirelim istedik. Bu amaçla böyle bir çalışma yaptık. Ayrıca çocukların okula daha sevgi dolu gelmelerini ve sınıfta kendilerini keyifli hissetmelerini istedik. Çocuklarımızın farklılıklara ve yeniliklere açık olmaları konusunda iyi bir fikir olduğunu düşündük. Bu çalışma gayet güzel oldu. Çocuklarımız çok heyecanlılar. Onların yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki mutluluk ifadesi bütün çalışmamıza yorgunluğumuza değdi. Sınıfımız rengarenk, pırıl pırıl, eğitim ve öğretime hazır. Bu çalışma benim önerim. Okul idaresinin desteği ve resim öğretmenimizin yardımı ile el birliğiyle yapıldı\" diye konuştu.

Öğrenciler ise öğretmenlerinin kendilerine her zaman sürpriz yaptığını belirterek, sınıflarındaki sıralarının rengarenk olduğunu ve beğendiklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Sınıftan görüntüler

-Sıralardan görüntüler

-Öğrencilerin sınıfa gelişi

-Kutluhan Saygılı röportaj

-Genel Detay

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)-

(415 MB HD Görüntü)