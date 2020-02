DHA YURT BÜLTENİ 4

Bursa\'nın 700 yıllık organik pazarı

BURSA’nın Orhaneli ilçesindeki 700 yıllık Beyce Pazarı\'nda köy sakinlerinin sattığı organik ürünler büyük ilgi görüyor. Adı türkülere konu olan Beyce Pazarı, salı günleri çevre illerden de otobüslerle gelen birçok vatandaşı ağırlıyor. Köy kadınlarının, kendi bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri sabahın erken saatlerinde asırlardır aynı pazara getirip satıyorlar. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Pazarımız, kurulduğu dönemden bugüne çok az bir değişim gösterdi. Ürünlerin tamamı organik olan pazarımıza ilgi her gecen gün artıyorö dedi.

Pazarın satıcıları genellikle yaşlı çiftlerden oluşuyor. Her salı günü sabahın ilk ışıklarıyla pazara gelen satıcılar gün kararmaya başlayınca kadar pazarda kalıyorlar. Kazandıkları parayla merkezde bulunan marketlerden alışveriş yapan satıcılar köylerine geri dönüyorlar. Beyce pazarına ilk defa gelenlerin dikkatini satıcıların liraya ‘Gayme’ , Kilograma ‘Okka’ demesi çekiyor. Pazarda sadece meyve ve sebzeler satılmıyor, el emeği göz nuru yapılan el sanatları da satışa sunuluyor. Nalbantlar, semerciler, demirciler, kaşıkçılar gibi ustalar yaptıklarını bu pazarda satıyorlar.

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde 7 asırdır kurulan Beyce Pazarı, tamamen organik ürünleriyle, Türkiye'nin her yerinden vatandaşları ağırlıyor. Köy kadınları da pazarda, kendi bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveleri satıyor.

Adı türkülere konu olan ve Orhaneli İlçesinde 7 asırdır her salı günü kurulan tarihi Beyce Pazarı, ülkenin her yerinden vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Yüzyıllardır devam eden bir gelenekle, sebze ve meyvelerini yetiştiren pazar esnafı, ağırlıklı olarak köylü kadınlardan oluşuyor. Ürünleri tamamen organik olan Beyce Pazarı'na ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Orhaneli'nin eski adı Beyce. Tarihi Beyce Pazarı diye geçen pazar burası. Dolayısıyla hani şu türkülere konu olan, Müzeyyen Senar'ın söylediği 'A Fadimem hadi senle kaçalım, Beyce Pazarı'ında dükkan açalım' türküsü yakılan Beyce Pazarı burası. Buranın özelliği ekolojik bir pazar. Bu pazarda satılan ürünleri, annelerimiz, ablalarımız, bacılarımız, kendi köyünde, bahçesinde, tarlasında yetiştiriyorlar. Esnafımız hem para kazanıyor, hem de vatandaşların sağlıklı beslenmelerine yardımcı oluyorlar. Dünya'nın en güzel pazarı burası. Ben bu konuda iddialıyım. Her şeyin lezzeti kokusu ve tadı kendine has şekilde satılan bir pazar. Çok kalabalık değil. Çok büyük bir pazar değil. Neyi üretiyorsak onu satabilme yeteneğine sahibiz. Pazarımız kurulduğu dönemden bugüne, çok az bir değişim gösterdi. Ürünlerin tamamı organik olan pazarımıza herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Sokak hayvanlarını besleyen kadın komşusunu taşla yaraladı

BALIKESİR\'de işyerinin bahçesinde sokak hayvanlarını besleyen Zübeyde Hazar (53), buna tepki gösteren komşusu T.Ç. adlı kadının taşlı saldırısına uğradı. Başı yarılan Hazar, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Merkez Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi Atay Caddesi’nde meydana geldi. Balıkesir Hayvanseverler Derneği üyesi Zübeyde Hazar, işyerinin bahçesinde sokak hayvanlarını beslerken, yan apartmandaki kadın komşusu T.Ç.\'nin tepkisi ile karşılaştı. Hazar’a sokak hayvanlarını besleyerek apartman önünde topladığı için tepki gösteren T.Ç., iddiaya göre hakaret edip, tokat atarak yerden aldığı taş ile saldırıda bulundu. Taşın başına isabet ettiği Hazar yaralandı. Çevredekiler, çağırdığı ambulansla Hazar, Balıkesir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tomografisi çekilen, müşahede altında tutulan Zübeyde Hazar, yıllardır işyerinin önünde sokak köpeklerini ve kedilerini beslediğini söyledi. İşyerinin bahçesine bağlı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığını belirten Hazar, şöyle konuştu:

\"Daha önce de bu kadın beni tehdit etti, işyerinde köpeklere baktığım için. Kadın ve komşum diye sessiz kaldım. Gerekli yasal işlemleri yapmadım. İşyerimizde beslediğimiz köpekleri zaten bağlı tutuyorum. Olay yaşanmadan önce köpeklerimi gezdirerek geri geldim. Hepsi evcil ve insancıl canlılar. Önce komşumuzun kocası olduğunu öğrendiğim adam köpekleri orada besleyip gezdiremeyeceğimi söyledi. Ben de köpeklerin zarar vermediğini ve kimseye saldırmayacağını söyledim. Bunun üzerine eşi neden köpekleri gezdirip beslediğimi sordu. Bağırmaya başladı. Köpeklerin çocuklara saldırdığını söyledi. \'Yıllardır köpek bakıyorum, baktığım hiçbir köpek çocuklara saldırmaz\' dedim. Hepsinin karnesi olduğunu ve aşılarının yapıldığını söyledim. Bundan sonra kadına rahatsız oluyorlarsa başka bir yerde gezdirebileceğimi söyledim. Kadın önce taş alıp köpeklere atmaya başladı. Ama hırsını alamayan kadın inanılmaz küfürlerle, telaffuz edemem, üzerime gelerek önce bana tokat attı. Vurunca ben de koruma amaçlı elimle kendisini ittirdim. Kadının elinde kocaman bir taş varmış, geldi kafama attı mı, vurdu mu hatırlamıyorum. Her yerim kan içersindeydi. Sonra da oradan uzaklaştı. Kendisinden şikâyetçiyim. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın.\"

HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ’NDEN SALDIRIYA TEPKİ

Balıkesir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Makbule Oğuzkurt da olayı haber alıp, hastaneye geldi. Olay yaşandığı sırada Hazar ile telefonda konuştuğunu söyleyen Oğuzkurt, \"Günümüzde hayvan düşmanlığı ileri boyuta geldi. Türkiye genelinde vahşetler arka arkaya geliyor. Devlet büyüklerimizin, mensubu olduğumuz belediyelerin artık ciddi kararlar alması gerekiyor. Mamaları bize veriyor belediyeler, dağıtıyoruz. Aşılarını yapıp kısırlaştırıyorlar, bize sorumluluk yükleyip mahallelerinizde bakın diyorlar. Zaten kanun ve yasa da bunu gerektiriyor. Bu derece şiddete eğilimli bir toplum olmanın sebebi bence belediyelerin sokak havyalarına gerekli önemi göstermemesi. İnsanları bilinçlendirmemeleri. Kısırlaştırılmış bir hayvanın hiçbir şekilde doğaya ve insana zararı olmaz. Bu ne ilk, ne de son. Ama biz her zaman savaşacağız, kim olursa olsun\" dedi.

Şikayet üzerine emniyete çağrılan T.Ç.\'nin, polis tarafından ifadesi alınarak serbest bırakıldığı belirtildi.

Diyarbakır\'ın ilk çocuk parti evi kuruldu

DİYARBAKIR\'da, ilk kez çocuklara yönelik doğum günü kutlamaları, sünnet, oyun etkinlikleri gibi bir çok faaliyetin yapılacağı çocuk parti evi kuruldu. Sadece Diyarbakır değil, bölgedeki ilk olan parti evinde bebek klübüde bulunuyor.

Eğitimci Feridun Birgül, evinde çocuklarının doğum gününü kutlamak için parti yapmak ile uğraşmayan, bir yere giderken küçük çocuklarını bırakacak kimsesi bulunmayan aileler için kentin ve bölgenin ilk çocuk parti evini kurdu. Merkez Kayapınar ilçesinde açılan parti evinde doğum günü kutlamalarının yanı sıra, sünnet, baby shower partisi, yaratıcı drama atölyesi, ebru atölyesi, zuma, saatlik çocuk atölyeleleri, fotoğrafçılık atölyesi ile altın günü buluşmaları da düzenleniyor.

Çoıcuk parti evi, dün akşam yapılan doğum günü etkinliğiyle açılışını gerçekleştirirken, eğitimci Feridun Birgül, insanlar özel kutlamalarına çok önem verdiğini söyledi. Birgül, \"Bu kutlamalar daha önce evlerde yapılırken, şimdi mekanlarda yapıyorlar. Biz de bunun bir gereklilik olduğunu düşünerek, bir parti evi açalım dedik. Bununla birlikte bu fikir oluştu. Aileler çocuklarının doğum günü partililerin burada çok rahat bir ortamda kutlayabiliyorlar. Mekanımız bir çok özel kutlamalara müsaittir. Özel kutlamalarının yanı sıra, en çok ihtiyaç duyulan aileler çalışırken veya bir yere giderken çocuklarını bırakabilecek bir yerin olmayışıdır. Burada, profesyonel ekiplerimize, aileler çocuklarını güvenle bırakıyorlar. Bu, Diyarbakır\'da bir ilktir. Yaş aralığımız ise, 6 aylık ile 6 yaş arasında değişiyor. Mekanımızda bebek kulübümüz var\" dedi.

6 yaşına basan kızları Eylül için çocuk parti evinde, doğum günü kutlaması yapan Narin ve Osman Çelik çifti, önceki doğum günü kutlamaları evde yapmalarından dolayı bir çok sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, parti evinde ilk kez yaptıkları doğum günü kutlamaları çok eğlenceli geçtiğini söyledi.

Folklorcu başkan, 30 yıl sonra sahne aldı

EDİRNE\'nin Havsa İlçe Belediye Başkanı Oğuz Tekin, ilçede düzenlenen festivalde gençlik yıllarında aynı gruptaki arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıkarak halk oyunları gösterisi yaptı.

Havsa\'da bu yıl 18\'incisi düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik yıllarında ilçede arkadaşlarıyla halk oyunları oynayan Havsa\'nın CHP\'li Belediye Başkanı Oğuz Tekin, festival kapsamında yaklaşık 30 yıl sonra aynı arkadaşlarıyla halk oyunları gösterisi yapma kararı aldı. Halk oyunları kıyafetlerini giren Tekin ile arkadaşlarının oluşturduğu 50 yaş üzeri halk oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Vatandaşların uzun süre alkışladığı gösteride konuşan Oğuz Tekin, \"Biz belediye olarak 9 yılda yaklaşık 500 yakın çocuğumuzu ve gencimizi yetiştirdik. Onlarda bu halk oyunlarını gönülden yaptılar, dereceler aldılar ve bizleri temsil ettiler. Tüm ekiplerimize ve siz değerli ailelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de gençken bu sahnedeki arkadaşlarımız Havsa\'da halk oyunları oynamıştık. Yaklaşık 30 yıl sonra yeniden bir nostalji yapalım dedim ve karşınıza çıktık. Aramızda okul müdürü de, işadamı da var. Ama hepimizin yüreğinde halen bu halk oyunları sevgisi var. Ben tüm arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ediyorum\" dedi.

OĞLU DARBUKA ÇALDI

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, sahnede halk oyunları gösterisi yaparken oğlu Mehmet Yılmaz Tekin ise darbuka çalarak, babasına destek verdi. Oğlunun darbuka çaldığından habersiz oynayan Tekin, \"Oğlumla aynı sahneyi paylaşmak çok güzel bir duygu. Oğlumun darbuka çaldığını fark etmedim. Benim için sürpriz oldu\" dedi. Müzisyen Mehmet Yılmaz Tekin ise, \"Genelde babalar çalar oğullar oynar ama bu akşam tersi oldu. Müzisyen ağabeylerim bana, \'babana sürpriz hazırlayalım\' dedi. Bende kabul ettim. Çok güzel bir anı oldu\" dedi.

Anadolu Ateşi, Kapadokya\'da yandı



Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- ANADOLU\'nun binlerce yıllık medeniyetini, folklorla dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi grubu, peribacalarıyla ünlü Kapadokya Bölgesi\'ndeki ilk gösterisini sundu.

Peribacalarının gölgesindeki Göreme Perili Ozanlar Vadisi\'ndeki gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Anadolu Ateşi Grubu Yönetmeni Mustafa Erdoğan, Kapadokya\'nın çok özel bir yer olduğunu ve burada gösteri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Erdoğan, \"Buraya Antalya\'dan geliyoruz. Ancak Kapadokya\'nın ayrı bir büyüsü var. Burada Eylül ve Ekim ayları boyunca gösterilerimiz sürecek. Şimdi havalar sıcak olduğu için açık havada gösterilerimiz var. Havalar soğuyunca da kapalı mekanda gösteri yapacağız. Buradaki ilgiden çok memnunuz. Dünyanın birçok ülkesinde gösterilerimiz sürüyor. Oralarda çok iyi tanınıyoruz. Kapadokya\'da da pek çok ülkeden turist var. Onlar da gösterimize ilgi gösteriyorlar. Önümüzdeki hafta İstanbul Harbiye\'de gösterimiz olacak. Yeni sürprizler ve koreografilerle geliyoruz. İnşallah o gösterimiz de beğenilecektir\" dedi. Anadolu\'nun binlerce yıllık medeniyetini tüm dünyada tanıtmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, \"Oralarda yaşayan vatandaşlarımız, gösterilerimize çok ilgi gösteriyorlar ve Biz oralarda en az 5 bin kişinin önünde sahne alıyoruz. Oradaki vatandaşlarımız, bizleri gururla izliyorlar ve oradaki yerli halka, bizim de neler yapabileceğimizi gösteriyorlar\" ifadelerini kullandı.

Erdoğan\'ın açıklamalarının ardından grubun gösterisi, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Çinli heyet Türk kuru üzümü için Alaşehir\'de

TÜRKİYE\'den kuru üzüm ithal etmeyi düşünen Çinli bir firmanın yetkilileri, Manisa\'nın Alaşehir ilçesindeki Tariş entegre tesislerinde incelemelerde bulundu.

Çin, ABD yerine Türkiye\'den kuru üzüm ithal etme kararı aldı. Bu kapsamda Çin\'den gelen bir firmanın yetkilileri, Türkiye\'nin en büyük kuru üzüm ihracatçılarından birisi olan Tariş\'in Alaşehir\'deki entegre tesislerini gezip, inceleme yaptı. 3 kişilik Çinli heyetin ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Tariş Üzüm Birliği Başkanı Ali Rıza Türker, \"Türkiye ile Çin arasındaki iyi ilişkiler kapsamında, diplomatların olumlu yaklaşımları ile kurulan bağlantılar sayesinde Türk üzümü inşallah Çin\'de tüketilmeye başlayacak. Bu her iki ülkenin yararına olacaktır. Çin, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip bir ülke. Dünyanın en fazla yaş üzüm üreten ülkeleri arasında birinci sırada olmasına rağmen, üretimin yüzde 83\'ünü yaş, taze üzüm olarak tüketiyor, yüzde 12\'si şaraplık olarak kullanılıyor. Sadece yüzde 6\'sını kurutuyor. Çin, bugüne kadar ABD\'den ithal ettiği kuru üzümü, son günlerde Türkiye ile iyi ilişkilerinden dolayı, Türkiye\'den alma kararı aldı. Bu doğrultuda, Çin heyetleri sık sık Türk üzümü için ülkemize gelmeye başladı\" dedi.

\"Türkiye\'nin üzüm ambarı Alaşehir\'dir\" diyen Türker, \"Türkiye\'nin en fazla kuru üzüm ihracatı yapan işletmelerden birisi olan Tariş entegre tesisleri de Alaşehir\'de hizmet vermektedir. Alaşehir\'de hizmet veren tesislerimizi uzun yıllardır ilk kez bir Çin heyeti ziyarete geldi. Çin heyeti tesislerimizde incelemelerde bulundu. Tesislerimizi, tesislerimizde işlenen üzümümüzü çok beğendiler. Görüşmelerimiz devam edecek. İnşallah ileriye dönük iyi sonuç alacağımız kanaatindeyim. Bu Türkiye için, büyük bir fırsattır, bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekir\" diye konuştu.

