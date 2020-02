DHA YURT BÜLTENİ 4

\'2018 turizmde rekor yılı olacak\'

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, \"2018 yılı Türkiye açısından rekor yılı olacak. 2014\'te 40 milyon bandındaydı Türkiye. Bu sene inşallah 40 milyon bandının üstüne çıkacak\" dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmde son yılların en iyi sezonunu geçirdiklerini belirterek, geçen yılların aksine sektördeki yükselişin devam ettiğini söyledi. 2018\'in tüm kaynak pazarlarda son derece hareketli geçeceğinin işaretlerinin yıl başındaki erken rezervasyon rakamlarından görüldüğünü aktaran Osman Ayık, \"Şu ana kadar sezonun genel seyrine baktığımızda da bu işaretlerin birer birer gerçekleştiğini, gerçeğe döndüğünü gördük. Hemen hemen tüm kaynak pazarlarda başta Almanya olmak üzere İngiltere, Orta Avrupa pazarının hemen hemen tamamında, İskandinav pazarında da son derece ciddi hareketlilik var. Eski Demirperde ülkesi, bugünün Avrupa Birliği ülkesi olan Polonya başta olmak üzere, tüm Doğu Avrupa ülkelerinde de ülkemize dönük son derece ciddi bir hareketlilik var. Bazı kaynak pazarlarda 2014 seviyelerini bulduk ve üstüne çıkıyoruz. Bazılarında 2016\'dan daha iyi. Mesela Almanya pazarında 2015 seviyeleri en iyi yıldı şu ana kadar yaşadığımız. Henüz o rakamların gerisindeyiz, ama 2016\'dan daha iyi bir yere doğru gidiyoruz, öyle gözüküyor. İngiliz pazarı son derece iyi rakamlarla seyrediyor\" dedi.

Rusya pazarının geçen yıl 5 milyon bandında olduğunu, bu yıl ise muhtemelen 5,5 ile 6 milyon arasında bir rakamla sezonu kapatmayı beklediklerini vurgulayan Osman Ayık, \"Şu andaki seyir bize bunu gösteriyor ama bir iki özel çalışma var. Bu çalışmalar gerçekleşirse yıl sonuna kadar Rusya\'da daha iyi rakamları görmek belki de mümkün olabilecek. Genel seyriyle baktığımızda 2018 yılı Türkiye açısından rekor yılı olacak. 2014\'te 40 milyon bandındaydı Türkiye. Bu sene inşallah 40 milyon bandının üstüne çıkacak\" diye konuştu.

\'İÇ PAZAR TRAFİĞİ 6 İLA 8 MİLYON ARASINDA\'

Antalya\'nın her zaman çok büyük pay alan destinasyonlardan biri olduğuna işaret eden Osman Ayık, şöyle devam etti:

\"Muhtemelen Antalya\'da 2018 yılını 13,5- 14 milyon bandında bir yerde tamamlamasını şahsen bekliyorum. Tabii bu rakamların içerisinde, yabancı misafir sayısından bahsediyoruz. Artık buna iç pazar misafirini de eklemek lazım. Türkiye rakamı, yabancı sayısı 40 milyon ve üzeri bir rakamla gerçekleşecek. Yaklaşık 6 ila 8 milyon arasında bir iç pazar trafiğini de bunun üstüne yaklaşık olarak eklemek lazım. Buna Antalya açısından bakacaksak da Antalya\'nın da minimum 3 veya 3,5 milyon arasında yerli misafir trafiği her yıl gündemdedir. Dolayısıyla Antalya, aşağı yukarı 15- 16 milyon her yıl toplamda yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan destinasyonlarımızdan biridir.\"



Sosyal medyadan bahis operasyonu:7 gözaltı

MERSİN gerçekleştirilen operasyonda, internette sosyal paylaşım sitelerini kullanarak \'kesin kazanacağınız kupon yapar\' ile \'günün kuponu\' şeklinde bahis siteleri üzerinden yayın yapan ve bu yöntemle bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık olayına karışan 1\'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kimliği daha önceden belirlenen zanlının bahis işinden elde ettiği ve bankadan çektiği parayı daha üst konumda bulunan birine teslim edeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezinde bulunan bir mağaza önünde iki ayrı araç içerisinde bulunan 3 şüpheliyi yasadışı bahisten elde ettikleri paraları birbirlerine teslim ettikleri sırada suçüstü yakaladı.

ŞEKERPARE, LORD

Zanlıların ele geçirilen cep telefonlarında inceleme yapan ekipler, 4 kişinin de aynı suça karıştığını tespit ederek bunları da gözaltına aldı. Whatsapp ve Skype grupları ile iletişim kuran ve kendilerine Şekerpare, Lord gibi kod adı verildiğini ve örgütün bu şekilde organize edildiğini ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 7 cep telefonu ile yasa dışı bahisten elde ettikleri toplam 24 bin TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanırken 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisten kaçarken ters yönde kaza yaptı: 4 yaralı

BURDUR\'da, sürücüsünün, polisin uygulama noktasından kaçıp ters yöne girdiği hafif ticari araç, otomobille çarpıştı. Kazada, 2\'si Suriyeli, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Tefenni\'den Burdur yönüne giden Ali G. (34), Polis Lojmanları önünde uygulama yapan trafik polislerini görünce, yönetimindeki 15 ND 677 plakalı hafif ticari araçla geri geri gitti. Ardından da dönüp, ters istikamette ilerlemeye başladı. Ali G. yönetimindeki araç, kendi şeridinde seyreden Yalçın Uyan (46) yönetimindeki 32 HR 100 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Yalçın Uyan, Ahmet Şık (32), Suriye uyruklu Khaled Alyanef (28) ve Navaz Nuef İzzettin (22) otomobilde sıkıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Khaled Alyanef\'in durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kazayı yara almadan atlatan Ali G. ve yanındaki 4 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Şüpheli araçlardan 2 ruhsatsız tabanca çıktı

Adana\'da yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda farklı bölgelerde durdurulan iki şüpheli araç içinden 2 ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

Yunus timlerinin Çukurova ilçesi Huzurevleri mahallesi ve Seyhan ilçesi Sümer mahallesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda şüpheli araçlar durduruldu. Yapılan aramada iki aracın gizli bölmelerinde 2 ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 2 fişek ele geçirildi. Araç içindeki şüpheliler sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

\'AFAD vatandaşları depreme hazırlanıyor\'

XADANA İl Afet ve Acil Durum Şube Müdür Vekili Cennet Beste Önel deprem konusunda bilinçli olmak isteyen vatandaşlar için eğitim verdiklerini söyledi.

Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü\'nde (AFAD) 8 yıldır çalışan Cennet Beste Önel, depreme hazırlanmak isteyen her vatandaşın eğitim alabileceğini söyledi. Önel, \"Deprem öncesi en önemli aktivitemiz eğitim ve farkındalık yaratma faaliyetleri. Kişinin kriterlerine göre 3 günlük, 5 günlük, 2 saatlik eğitimlerimiz var\" dedi. Her yaş grubu için eğitimlerinin farklı olduğunu söyleyen Cennet Beste Önel, \"Burada farklı yaş gruplarına farklı eğitim modülleriyle farkındalık yaratma hedefimiz var. Kurumlara, derneklere, okullara yazışmalar yapılıyor hangi modüllerden kimler ne şekilde yararlanabilirse bütün talepler toplanıyor ve bütün yaş grupları planlama dahilinde eğitim alıyorlar. Yaptığımız tatbikatlarla ise kim nereye hangi envanter ve malzemelerle müdahale edeceğini öğrenmiş oluyor bu da afet anında panik yapmadan en doğru şekilde müdahale etmemizi sağlıyor\" diye konuştu.

DEDAŞ ekipleri, yol bitince 200 kiloluk elektrik direklerini sırtlarında taşıdı

DİYARBAKIR, (DHA)- BATMAN\'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyü hattındaki 4 köy ve 10 mezraya kesintisiz enerji sağlamak amacıyla çalışma yürüten Dicle Elektrik A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, 1618 metre yükseklikteki tepeye kamyonla götürdükleri ve her biri 200 kilo ağırlığındaki elektrik direklerini, yolun bitmesi üzerine yaklaşık bir kilometre boyunca sırtlarında taşıdı.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt ve Şanlıurfa\'ya enerji sağlayan DEDAŞ ekipleri, Batman\'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyü hattındaki 4 köy ve 10 mezraya kesintisiz enerji vermek amacıyla başlattığı çalışmayı, sarp engebelli araziye rağmen sürdürüyor. DEDAŞ ekipleri hafta içerisinde, Sarıyayla köyü hattına dikmek üzere 2 ağaç direğini, ilçe merkezinden kamyonlara yükleyip yola çıkardı. Ancak bir yanı dağ, diğer yanı uçurum olan toprak yol bitince ekipler, direkleri araçtan indirmek durumunda kaldı. Ekipte bulunan görevliler, her biri 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki ağaç direkleri yolun bittiği noktadan itibaren bir kilometre boyunca sırtlarında taşıyarak, 1618 rakımlı tepeye çıkardı. Direklerin dikileceği çukurlar, iş makinesi oraya ulaşamadığı için kazma ve kürek yardımıyla kazıldı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından dikilen direklere iletim hattı bağlandı ve köylere elektrik verildi. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan DEDAŞ ekipleri, daha önce de yolu olmayan mezraya elektrik hizmetini ulaştırmak için 515 kilo ağırlığındaki trafoyu köylülerle birlikte yine sırtlarında taşımıştı.

DEDAŞ Batman İl Müdürü Yusuf Açar, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sağlayabilmek amacıyla tüm ekip olarak büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını söyledi. Batman\'da en zorlu coğrafyaya sahip ilçelerden biri olan Sason\'da yatırımlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten Açar, \"Bölge halkımıza kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz enerji sağlamak görevimizdir. Tüm ağır şartlara rağmen ekiplerimiz canla başla çalışarak görevlerini yapmaya çalışıyor. Kırsalda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda büyük bir özveri gösteren ekip arkadaşlarıma ve yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

