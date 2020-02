DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAKAN GÜL, BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ AÇILIŞI İÇİN SAKARYA\'DA

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi\'nin atamalarının yapıldığını, mahkemenin yeni adli yılda hizmet vereceğini söyledi.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi\'nin açılışı için Sakarya\'ya geldi. Bakan Gül, ilk olarak Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu\'nu makamında ziyaret etti. Bakan Gül\'ü, Vali Balkanlıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Ak Parti Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu karşıladı. Bakan Gül, Sakarya\'nın bu mahkemeyle Yargıtay görevi görecek bir kuruma kavuşacağını belirterek, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir hükümet eylem planı olarak da belirlemiş olduğu Sakarya İstinaf\'ı inşallah açacağız. Böylece Sakaryalı hemşerilerimiz, vatandaşlarımız adeta bir yüksek mahkeme gibi, bir Yargıtay adeta Sakarya\'ya gelmiş olacak. Fiziki imkanıyla hazırdı esasında, ancak istinaf mahkemeleri biliyorsunuz hakimlerden müteşekkil bir istinaf mahkemesi ve bu konuda da HSYK tarafından da atamalarımız yapıldı. İnşallah yeni adli yılda hemşerilerimize vatandaşlarımıza hizmet verecek.\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------

Bakanın gelişi

Karşılama

Valilik makamı

Konuşma

(Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA/DHA

======================================================

2)ÇİFTÇİ, TARIM İÇİN BURDUR GÖLÜ ARAZİSİNİ İSTİYOR

ISPARTA\'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyü sakinleri, Burdur Gölü sularının çekilmesiyle ortaya çıkan ve yaklaşık 10 yıldır ecrimisil ödeyerek geçen yıla kadar ekip diktikleri arazilerde yeniden tarım yapabilme izni istedi. Türkiye\'nin en büyük 7\'nci gölü olan Burdur Gölü\'nün Isparta yakasında kalan Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünün tarım arazileri, 1965- 66 döneminde suların yükselmesiyle göl içinde kaldı. 1980\'li yıllarda göl sularının çekilmeye başlaması sonrası araziler de ortaya çıktı. Bu dönemden sonra Burdur Gölü\'nün suları hızlı çekilme sürecine girince 1980\'lerin ortasından itibaren yeniden ortaya çıkan arazilerde köylüler de yeniden tarım yapmaya başladı. Özellikle son 35 yılda göl sularının yaklaşık 3\'te 1\'i çekilince Ardıçlı köylülerine ait yaklaşık 600 dönüm arazi de tamamen ortaya çıktı.

Köylüler bu arazilerde devlete kira bedeli ödeyerek, başta gül olmak üzere çeşitli tarım ürünleri yetiştirdi. Geçen yıla kadar üretimlerini sürdüren köylüler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nün uyarısıyla ürünleri söktü. Şimdi arazilerde üretim yapamayan köylüler, yeniden ekip dikebilmek için harekete geçti.

\'ATALARIMIZDAN KALAN TAPULU ARAZİLERİMİZ\'

Ardıçlı köyü muhtarı Yakup Yolcu, daha önce tapulu arazileri olan ve Burdur Gölü\'nün yükselmesiyle su altında kalan arazilerinin 1980\'de yeniden yapılan tapulama çalışmaları sırasında tapulamaya dahil edilmediğini söyledi. Yaklaşık 600 dönüm araziyi ekip dikerek ekonomiye kazandırmak istediklerini aktaran Yolcu, \"Birinci meselemiz göl kenarında bizim anlayamadığımız \'tampon bölge\' diye 6 çizgi var. 1980 öncesi bizim tapulu arazilerimiz, o yıllarda gölün yükselmesiyle tapuya geçmedi. Bu arazilerimiz atalarımızdan kalan ve tapulu arazilerimiz\" dedi.

\'10 YILDIR DEVLETE ECRİMİSİL ÖDÜYORUZ\'

Gölün suyu çekilince bu arazileri kullanmaya devam ettiklerini ve ekonomiye katkı amacıyla gül diktiklerini kaydeden Yakup Yolcu, \"10 yıldır devlete ecrimisil ödüyoruz. Buna rağmen Çevre Müdürlüğü \'Burayı sökün\' deyince söktük. Kanuna uyduk, gülleri sökmemizle birlikte gölden çıkan tozlar evlerimize, diğer arazilerdeki mahsullerimize çok büyük zarar verdi. Biz köylü olarak buraya tekrar gülümüzü dikelim, ecrimisil ödeyelim ve göl kenarı yeşillensin, toz bulutları kaybolsun istiyoruz. İnşallah devletimiz, kurumlarımız sesimizi duyar, hem ekonomiye, hem doğal hayata, hem yaban hayatına katkı sunmak istiyoruz\" diye konuştu.

\'TEKRAR TARIM YAPILMASINI İSTİYORUZ\'

Köy sakinlerinden Kenan Aydın (35), şöyle dedi:

\"Atalarımdan, dedelerimden duyduğum bu arazilerin büyük kısmı gölün taşması sonucu su içerisinde kalmış. 1980 yılında yapılan tapulamada bu araziler tapulanamamış. Göl çekildiğinde ortaya çıkan arazileri köylümüz tekrar kullanmak istediğinde doğal yaşam çizgisi, kıyı kenar çizgisi, ekolojik yaşam çizgisi, doğal sit alanı gibi konulardan bahsediliyor. Gölün şu andaki durumu belli. Biz göl yok olsun, bitsin istemiyoruz. Ama su çekilen arazilerde tarım yapılabilecek kısmında daha önceki yıllarda olduğu gibi ecrimisil ödenerek tekrar tarım yapılmasını istiyoruz. DSİ\'nin de çalışması var, su kot seviyesinin düştüğü ve önceki seviyelerine gelmeyeceği yolunda bilimsel bir çalışması var. Bizim beklentimiz su çekilen bölümlerde tarım yapılabilecek kısmının köylüye ecrimisil karşılığında verilip, satış olmasa dahi köylünün ekip dikmesini istiyoruz. Gül dışında başka bir şey de yapılabilir. Çorak alanın yeşillenmesini istiyoruz.\"

\'BU ARAZİLERİ KULLANMAK İSTİYORUZ\'

Köy sakinlerinden Süleyman Doğanay (66) da \"Ben doğdum doğalı bu köyde yaşıyorum. Dedemden kalma arazi gölün yükselmesiyle gölün içerisinde kaldı. 1980 yılında yapılan tapulamada bu araziler bize verilmedi. Şimdi su çekilince bu arazileri kullanmak istiyoruz. Bu çorak arazinin yeşillenmesini istiyoruz. Bu arazilerde hayvanlarımızı otlatmak istiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Gölün çekilen arazisi

- Yakup Yolcu ile röp.

- Gölün çekilen arazisi

- Kenan Aydın ile röp

- Gölden detay

- Süleyman Doğanay ile röp

- Çorak arazi detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/ISPARTA, (DHA)

==========================================================

3)FAYTON KAZASI KAMERALARA YANSIDI

ANTALYA\'da korna çalınmasıyla ürken at şaha kalktı, fayton kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarihi Kaleiçi önünden henüz adı bilinmeyen kadın turisti faytona alan Besim E., kent turu yaptırmak için hareket etti. Ali Çetinkaya Caddesi üzerine gelen faytonun 2 atından biri, iddiaya göre kırmızı ışıkta duran otomobilin klakson çalmasıyla ürktü. Ürken atlar, şaha kalkıp bir anda hareket edince dizginleri kopardı. Bu sırada faytonun sürücüsü Besim E., atını durdurmak için hareket etse de başarılı olamadı. Hızla ilerleyen at önünde duran Adem Mutlu yönetimindeki 15 EN 222 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Bu sırada faytonda yolcu konumundaki turist kadın ise yere yüz üstü düşerek yaralandı. Otomobile çarpan at ise iki bacağından yaralandı. Olay yerine gelen polis, fayton sürücüsü Besim E.\'yi alkol muayenesinden geçirdi. Besim E.\'nin 1.39 promil alkollü olduğu tespit edildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde faytona koşulan atların bir anda hızlandığı, fayton sürücüsü Besim E.\'nin ise düştüğü görülüyor. Ayağa kalkan Besim E.\'nin faytonun arkasından koşmaya başladığı sırada ise faytondaki kadın turistin düştüğü görüntülerde yer aldı. Çevredekiler kadına yardıma gelirken, bazılarının ise atları durdurmak için faytonun arkasından koştuğu görüldü. Sürücünün oturduğu kısımda bulunan diğer kadınla hızla ilerleyen atların kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptığı da görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

-------------

- Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)

===============================================

(ÖZEL)

4)OTOMOBİL, DİREĞE ÇARPTI: 4 YARALI

ADIYAMAN\'da, kontrolden çıkıp reklam direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Ömer Ekinci\'nin (64) direksiyon kontrolünü kaybettiği yönetimindeki 02 AL 817 plakalı otomobil, yol kenarındaki reklam direğine çarptı. Kazada, sürücü Ekinci ile yanındaki Fatma (49) ve Hüseyin Ekinci (8) ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

- Olay yeri

- Kazaya karışan otomobil

- Polislerin önlem alması

- Otomobilden yola savrulan parçalar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

70 MB