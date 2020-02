DHA YURT BÜLTENİ 4

Denizde av sezonu başladı; balık az, fiyatı yüksek

DENİZLERDE av yasağı sona erdi. Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki balık haline palamut, torik, sardalye ve hamsi balığı gelmeye başladı. Av sezonunun ilk sabahı balık az geldi, fiyatı ise yüksek.İlk mezatta palamut çifti 30 lira, torik tanesi 40 lira, istavrit kasası 220 lira, hamsi ise kasası 80 liradan alıcı buldu.

Gürtaş Balıkçılık sahibi Emin Gürer, sezonun zayıf başladığına işaret ederek, sezonun ilk günü balıkçının umduğunu bulamadığını söyledi; Gürer, “Şimdiye kadar umduğumuz hiç bir şeyi bulamadık. Hava esiyor, ilerleyen süreçlerde havanın düzelmesi halinde daha sağlıklı neticeler alacağımıza inanıyorum. Bu sabahki görüntü hoş değil. Hamsiler ince ama ümidimiz var. Hamsi ve palamudun bol olacağına dair ümidimiz var. Bu sabah 70-80 kasa hamsi geldi. Bekliyoruz, daha gelecek balıklar var. İlk gün olmasına rağmen fiyatlar tatmin edici, balıklar hesaplı, ilerleyen günlerde daha iyi olacak diye ümit ediyorö dedi.

PALAMUTUN ÇİFTİ 30 LİRA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali görevlilerinden Özcan Ateş, hale gelen balık ve mezatlar sonrası oluşan fiyatlar konusunda bilgi verdi. Ateş “Gece Kapıdağ Yarımadasının arka yakasında bulunan Şahinburgaz açıklarından 85 kasa palamut geldi. Bu da 510 çifte tekabül ediyor. Aynı zamanda 45 çift torik geldi. Hamsi ve istavrit geldi. Denizden gırgırla hamsi geldi. Şu an balık az gözüküyor.160 kasa hamsi deniz yoluyla, 38 kasa hamsi kara yoluyla geldi. İstavrit ise 20 kasa geldi. Geçen yıla göre miktarlar çok aşağılarda. Sayı olarak aşağılarda, ancak fiyat olarak tam tersi yukarılarda. Palamutun çifti 30 lira, toriğin tanesi 35-40 arası, istavritin kasası 220 lira, hamsinin kasası 80 liraö diye konuştu.

Bolu Dağı lezzet durağı oldu

BOLU,(DHA) - TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünelinin açılmasının ardından neredeyse kullanılmamaya başlayan D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi, son yıllarda yeniden eski şaşalı günlerine dönmeye başladı. Sürücüler, otoyoldan çıkıp, doğa ile iç içe olan, harika bir manzaraya sahip Bolu Dağı\'nda et yemenin tadını çıkarıyor.

TEM Otoyolu Bolu Dağı tünelinin 2007 yılında açılmasının ardından D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinin neredeyse kullanılmaması meşhur et lokantalarını olumsuz etkiledi. Bazı lokantalar, işlerin az olmasına dayanamayıp kapanırken, bazıları da TEM Otoyolu üzerinde meşhur olan isimleri ile et lokantası açtı. Tünelin ilk açıldığı yıllarda neredeyse hiç kullanılmayan yol, son yıllarda yeniden aktif hale gelmeye başladı. Yolların yenilenmesi, ışıklandırma sistemleri, araçların TEM Otoyolu\'nda trafik olduğu zamanlarda D-100 Karayoluna yönlendirilmesi meşhur Bolu Dağı geçişini yeniden canlandırmaya başladı. Sürücüler, doğa ile iç içe olan, harika bir manzaraya sahip Bolu Dağı\'nı yeniden kullanmaya başladı. Yol üzerinde bulunan meşhur et lokantaları insanların Bolu Dağı\'na dönüşünden memnun. Bolu Dağı\'nı kullanan vatandaşlar da, yeşilliği ile büyüleyen, manzaralarıyla kendine hayran bırakan Bolu Dağı\'nda et yemenin tadını çıkarıyor.

Yol üzerindeki en eski ve bilinen restoranlardan birinin sahibi olan 24 yıllık işletmeci Sabahattin Aydın, insanların artık otoyoldan çıkıp, Bolu Dağı\'na et yemeye geldiğini ifade ederek, \"Tünel açıldıktan sonra ilk yıllarda çok zayıftı işlerimiz. Ondan sonra Bolu Dağı bir ivme kazandı. Buradaki esnaf insanlarımız, gelenlere güzel hizmet ettiği için, insanların Bolu Dağı\'na tercihi daha çoğaldı. Bu sene ve geçtiğimiz sene çok fazla çoğaldı. İnsanlar, Bolu Dağı\'nda geçerken mutlaka bir lokantaya uğruyor. Bana uğramasa, başkasına uğruyor. Bütün arkadaşlarımızın yerleri de güzel.\" dedi.

Abant ile Kaynaşlı kavşağı arasında yolun tamamen ışıklandırılmasını istediklerini belirten Sabahattin Aydın, \"Biz burada yalnızca ışıklandırma istiyoruz. Işıklandırma olursa, Abant\'tan Kaynaşlı\'ya kadar bir ışıklandırma olursa daha iyi olur. İnsanlar gece geç saatlerde de buralar karanlık olduğu için korkuyor. Işıklandırma olursa daha çok Bolu Dağı tercih edilir. Bolu Dağı bir ekol. Ankara\'dan İstanbul\'dan çıktığında \'Bolu Dağı\'nda et yiyeceğim\' diyen çok insan çıkıyor. Ankara ve İstanbul\'da yaşayanlar Bolu Dağı\'ndaki et lezzetini bildiği için, köftesinin etinin güzelliğini bildiği için otoyoldan çıkıp buradaki lokantalara geliyor. Bu da bizim için çok iyi bir şey. Bana uğramayan diğer esnaf arkadaşıma uğrasın. Ona uğramayan bana uğrar. 3-5 senedir insanlarımız Bolu Dağı\'na dönüş yapıyor. Buralar, yeşil tertemiz, fiyatları uygun. Otoyoldaki tesislere göre de fiyatları ucuz.\" diye konuştu.

Otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

İZMİR\'in Kınık ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün (cuma) saat 23.45 sıralarında, Kınık-Soma karayolu Kınık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Taştepe Mahallesi\'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Sadi Kılınç\'ın kullandığı 35 UBK 84 plakalı traktöre, Hayrettin Kayalı (52) yönetimindeki 35 AK 0477 plakalı otomobil arkadan çarptı. Traktör yolun sağında bulunan tarlaya uçtu. Kazada her iki sürücü ile Kılınç\'ın eşi Handan Kılınç yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 1.95 promil alkollü olduğu belirtilen ve tedavisi sonrası taburcu edilen otomobil sürücüsü Hayrettin Kayalı, daha sonra jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan kazada yaralanan Kılınç çiftinin, kayıp olan 15 yaşındaki kızları için jandarmaya kayıp başvurusu yaptıktan sonra, Taştepe Mahallesi\'ndeki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Hakkari\'de 2 terörist öldürüldü

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında 2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi İkiyaka Dağları Bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonların ise sürdürüldüğü bildirildi.



Sümela Manastırı, 3 yıl sonra kısmen ziyarete açılıyor

TÜRKİYE\'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından Sümela Manastırı\'nda, 3 yıldır süren restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Eylül ayında bir bölümü ziyarete açılacak manastırın gelecek yıldan itibaren tamamı ziyaret edilebilecek. Restorasyon sırasında keşfedilen kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan \'şapel\' ve \'çile odaları\' da ilk kez ziyaretçilerle buluşacak.

Türkiye\'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Trabzon\'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı\'nda, 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda, \'Yamaç ıslah çalışması’ adı altında kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlandı. Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metre kare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmaları sırasında bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli bir geçitle ulaşılan nokta tespit edildi. Hıristiyanların tapınak veya kutsal alanı olarak kabul ettiği ‘şapel’ ve \'çile odaları\' olduğu belirlenen alanda bugüne kadar görülmemiş ‘Cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam’ tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. 30 metrelik yol yapılmasının planlandığı alan içindeki hasar gören fresk ve çatı kısımları yeniden onarılıyor. Eylül ayında bir bölümü ziyarete açılması planlanan manastırın gelecek yıldan itibaren tamamının ziyaret edilebileceği bildirildi.

AYVAZOĞLU: İÇERİDE RESTORASYON HIZLA DEVAM EDİYOR

Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, eylül ayında restorasyonu tamamlanan ilk bölümün ziyarete açılacağını belirterek gelecek yıldan itibaren manastırın tamamının ziyaret edilebileceğini duyurdu. Ayvazoğlu, \"Manastırımız şartlarında el verdiği noktada eski günlerinden daha iyi bir şekilde gezilebilecek. İçerisindeki belki daha önce gelen ziyaretçilerimizin girme fırsatı bulamadığı yapının tam özelliklerini göremediği sadece belli alanlarda ancak girme fırsatı bulduğu alanın dışına çıkma imkânını sağlamış olacağız. İçeride restorasyon hızlıca devam ediyor. O var olan bütün yapılar aktif hale getirilme gayreti içerisindeyiz. Hakikaten Sümela Manastırı içerisindeki yapıları da tam ortaya çıkarıldığı zaman manastırda harcanacak zaman iki üç saati bulacak\" dedi.

\'GİZEMLİ ŞAPEL ALANINA ULAŞILACAK\'

Manastır içerisinde 10 şapel bulunduğunu ifade eden Ayvazoğlu, \"Bunlardan sadece bir veya iki tanesine girilebilirken şimdi küçük tünellerle içine ulaşılan küçük şapeller var. Tek kişinin girebildiği alanlar mevcut. Onlar düzeltildi, girilebilecek hale getirildi. Manastır içinde özel, bu güne kadar hiç görülmemiş alanlar ortaya çıkartıldı. Yine yaklaşık 72 odalı misafirhanesi belli alanları planlanarak gelen ziyaretçilerin içerisine girmesi gerçekleştirilecek. Gizemli şapel diye isimlendirilen ulaşılması zor olan çatının uç kısmından yaklaşık 15- 20 metre kayadan yürüyerek ulaşılabilen küçük bir şapel de zamanın ve doğa şartlarının hışmına uğrayarak tahrip olmasına karşın aslına uygun restore edilerek ziyaretçilerle buluşturulacak. Sümela manastırı bin 700 yıllık hikayesi ile beraber bölge turizmine oldukça hizmet ediyor. Manastırın geleceğe aktarımını yapmamız lazım. Gelecek nesiller manastırın bu halini muhafaza edilmiş şekli ile ulaşabilirlerse tahmin ediyorum ki ilelebet manastır varlığını devam ettirirö diye konuştu.

\'ZİYARETÇİLER GELİYOR\'

Manastır’da restorasyon çalışması olmasına rağmen bölgeye turistlerin geldiğini ifade eden Ayvazoğlu, şunları dedi:

\"Sümela Manastırı 2015 yılının eylül ayında restorasyon için kapatıldığında yaklaşık 500 bin civarında ziyaretçiye sahipti. Bunun yaklaşık 100 binini yabancılar oluşturmaktaydı. Biz bu yıl bu rakamı yakalamış durumdayız. Sümela Manastırı kapalı olmasına rağmen milli parkımıza girip manastıra çok yakın bir yer olan Ayavarvara Kilisesi’nin bulunmuş olduğu alandan terastan ücretsiz bir şekilde ziyaret için gelen turist sayımız 250 bini geçmiş durumda. Ağustos ayını da ilave ettiğimiz zaman yaklaşık 300 bin civarında olmuş olacak. Dolayısı ile Sümela Manastırı eski cazibesinden ve ziyaretçilerinin orada arzu ettiği şeyi bulma açısından bir kayba uğramadı. Açılması ile birlikte daha yoğun bir ziyaretçi akımına uğrayacaktır\"

SÜMELA MANASTIRI

İlçede Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında ‘Meryem Ana’ adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13’üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Bilindiği üzere 88 yıl aranın ardından manastırda 2010 yılında ise binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

