DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KÖY HALKI, SUYU ALKIŞLARLA KARŞILADI

Muş\'un Varto ilçesinin Baltaş köyünde yapılan sondaj çalışması ile birlikte getirilen su, köylüler tarafından alkışlarla karşılandı. \"Su hayattır\" diyen köy halkı çifte bayram yaşadı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki 60 hane ve 200 nüfuslu Baltaş köyünde yaklaşık 35 yıldır yaşanan su sıkıntısı giderildi. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Nuri Çetin, son 2 yıldır terörün olmadığı köylere, huzurla birlikte hizmetin de gittiğini söyledi. Yapılan sondajlama çalışmasında bir haftada yaklaşık 40 metrede yeteri kadar suyun çıktığını ve bu çıkan suyun sevincini, İlçe Jandarma Bölük Komutanı jandarma Binbaşı İsmail terzi ile beraber köylülerle birlikte paylaşan Kaymakam Çetin köylüler tarafından alkışlarla karşılandı. Kaymakam Çetin burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"Buralar terörün olduğu uzak köylerimizden biriydi. Terörü bitme noktasına getirdik. Sırada halka hizmet var. Bayramdan sonra Baltaş köyümüzdeki evlere su bağlanacak. Çok güzel bir şu çıktı. Vatandaşların hepsi suyun başına geldiler. Biz devlet olarak merkezde insanı aldık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Vatandaşın her türlü isteği, özellikle yaşamı ilgilendiren destekler önemlidir. Varto gibi bir ilçede 87 köye içme suyu projesi yaptık. Nerdeyse su sorunu sıfıra indirdik. Bundan sonra yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız olacak. Bayramdan sonra evlere su vereceğiz. İnşallah bayram dan sonra bu suyu çay yapıp içeceğiz. Huzur olduğu için artık hizmet her yerde var.\"

\"Su hayattır\" diyen köy sakini Hülya Gül ise, \"İzmir\'de 22 yıldır çevre mühendisi olarak görev yapıyorum. Köye her yazın tatile geliriz. Daha önceleri yani küçükken hatırlıyorum kovalara doldurduğumuz suyla yıkanıyorduk. Verimli topraklarımızı ekemiyorduk. Çok acınacak bir durumdaydık. Suyla birlikte köyümüze hayat geldi. Buraları cennete çevireceğiz\" diye konuştu.

Köy Muhtarı Hasan Işık ise, \"1984 yılında alınan su yetersiz çıktı. Suyumuz bu sene tamamen kurudu. Daha önceleri köyde çeşmede kuyruk vardı. Kovalarla kadınlar su taşıyordu. Şimdi köyde hayat yeni başlıyor. Artık kadınlarımız rahat edecek. Suyun olmadığı yerde yaşam çok zor oluyor\" dedi.

2)MÜSTAKİL EV, YANGINDA KÜL OLDU

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde tek katlı müstakil bir ev, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yandı. Siteler Mahallesi Fatih Caddesi 5 numarada Özcan Uzun\'a ait evde, bugün saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ev sahibi Özcan Uzun\'un şehir dışında olduğu ve evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yangın söndürülürken, ev tamamen yandı. Yangının çıkış nedenini araştırıldığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

3YAŞLI ÇİFT, ÇATISI DELİK TEK ODALI EVDE YAŞIYOR

ADANA\'da bir çiftçi tarafından kendilerine verilen çatısı delik, tuvaleti ve mutfağı yan yana yer alan tek odalı evde yaşayan 80 yaşındaki Şevket ve Dursun Karaevli çifti, çatının onarılması için hayırseverlerden yardım istedi. Seyhan ilçesindeki Camuzcu Mahallesi\'nde bir çiftlik sahibi tarafından verilen tek oda yaşayan 5 çocuk babası Şevket Karaevli, bir çocuğunun çiftlik sahibinin büyük evinde yaşadığını, diğer çocuklarının ise maddi durumu olmadığı için kendilerine yardım etmediğini söyledi. Kış mevsiminde çok üşüdüklerini ve evi sürekli su bastığını kaydeden Karaevli, yürümekte zorluk yaşayan eşiyle birlikte eve giren suyu büyük zorluklarla tahliye ettiklerini anlattı. Yaşadıkları odada tuvalet, mutfak ve yatak odasının bir arada olduğunu kaydeden Karaevli, zaman zaman tuvaleti de su bastığını aktardı.

İLAÇLARIMI ALAMIYORUM

3 aylık emekli maaşıyla geçindikleri için ilaçlarını ve gündelik ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına vurgu yapan Şevket Karaevli, \"Odamızdaki vantilatörü bile bir hayırseverin fitre parasıyla aldık. Oğlum bahçede işçi olarak çalıştığı için yukarıdaki evde oturuyor ama biz buradayız. Devlet ya da hayır severler tarafından bize yardım istiyoruz. Çatıya en azından bir çadır yapılsa çok iyi olur. Ev akmasın yeter. Yiyecek ve giyecek bulmakta da zaman zaman zorlanıyoruz\" diye konuştu.



4)85 YILDIR KENDİ YAPTIĞI TAHTA BACAKLA YÜRÜYOR

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde oturan Mehmet Gökgöz (92), 7 yaşındayken kangren nedeniyle diz altından kesilen sol bacağı için tahta protez bacak yaptı. Çeşitli eklemeler ve düzeltmeler yaptığı protez bacağını 85 yıldır kullanan 2 çocuk babası Mehmet Gökgöz, \"Oyuncak yapar gibi bu protez bacağı yaptım\" dedi.

Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyünde oturan Mehmet Gökgöz, 7 yaşındayken arkadaşlarıyla uçurtma uçururken, çıktığı duvardan düşüp sol bacağını kırdı. Kırılan bacağı kangren olunca, götürüldüğü Afyonkarahisar\'daki bir hastanede diz altından kesildi. Mehmet Gökgöz, kendisi için tahta protez bacak yaptı. Gökgöz, eklemeler ve çeşitli düzenlemeler yaptığı tahta protez bacağını, yaklaşık 85 yıldır kullanıyor.

Kendisiyle aynı adı taşıyan ve sağ kolunu patoz kayışına kaptırarak ampute olan oğluyla yaşayan Mehmet Gökgöz, \"Köyümüzün Erenler mevkisinde arkadaşlarımla uçurtma uçururken duvardan düştüm. O zaman ben 7 yaşındaydım. Babamı vurmuşlar, annem kocaya varmış. O yüzden kimse yok. Köyün hocası hayrına beni Afyonkarahisar\'a götürdü. Ayağım kangren olduğu için hastanede kestiler. Daha sonra kaymakam beni Afyon\'a gönderdi. Protez ayak takılması için. Orada da protez ayak takılması için tekrar keseceklerdi. Ona da izin vermedik. Geri geldik. Burada kendim oyuncak yapar gibi bu protez bacağı yaptım. Koltuk değnekleri yardımıyla buna alıştım. Bu şekilde geziyorum. Zamanla kısa gelince uç kısmına ekleme yapıyor, uzun gelince de kesiyorum\" dedi.

Yaşlandığı için yürümekte zorluk çektiğini söyleyen Mehmet Gökgöz, 65 yaş aylığı aldığını, bunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği için kendisine engelli maaşı bağlanmasını da talep etti.

OĞLUNUN DA KOLU KESİLDİ

Babasıyla aynı adı taşıyan evli 4 çocuk babası Mehmet Gökgöz (58) de 3 yıl önce iş kazası nedeniyle sağ kolunu kaybettiğini anlattı. Mehmet Gökgöz, \"Ben de köyde çiftçilik yapıyorum. 3 yıl önce kolumu patoza kaptırınca kesildi. Babamla beraber yaşıyoruz\" diye konuştu.

5)GAZİPAŞALI MANGONUN TANESİ 8 LİRAYA ALICI BULUYOR

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde muz ve avokadonun ardından en fazla üretimi yapılan mango meyvelerinin hasadı başladı. Mango üreticisi emekli öğretmen İzzet Akyol (59) bahçesinde 25 mango ağacı olduğunu, hasat ettikleri mangoların tanesinin iriliğine göre 5 liradan 8 liraya kadar alıcı bulduğunu söyledi. Tropikal iklim özelliğini taşıması, tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Gazipaşalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede longan, lychee (liçi), passiflora, guana, mango, papaya ve pitaya gibi ürünlerin yetiştiriciliği de hızla yaygınlaştı. En fazla üretimi yapılan muz ve avokado için pazar oluşturulurken, diğer tropikal meyveler ise anlaşmalı şekilde büyük marketlerde tane hesabı satılıyor.

AĞAÇ BAŞI 1500 MEYVE

Tropikal ürünlerden mango bölgede 15 dönüm açık, 4 dönüm örtüaltı olmak üzere toplam 19 dönüm alanda üretiliyor. Dönüme 40 adet ekilen mango ağaçları 3\'üncü yılında meyve vermeye başlıyor. Ağaçlar yaşlarına göre 150 ile 1500 meyve verebiliyor.

\'3 YILDA MEYVE VERMEYE BAŞLADI\'

Mango üreticisi emekli öğretmen İzzet Akyol, \"6 yıl önce değişik tropikal meyveler ekmeye karar verdik. Mangonun çok verimli ve çok gelir getirici bir meyve olduğunu düşündük ve bahçemize 25 tane ektik. 3 yılda meyve vermeye başladı. Şu anda meyveler olgunlaşmaya başladı. Pazarı var. Meyvelerin tanesini 5 ve 8 lira arasında satabiliyoruz. İstanbul ve marketlere de satabiliyoruz\" dedi.

\'50- 60 BİN LİRA DÖNÜM BAŞI GELİR ELDE EDİLİYOR\'

Mangonun ağustos ve eylül döneminde hasat edildiğini anlatan İzzet Akyol, \"Uzun süre mango beklemiyoruz. Fazla zirai ilaç istemeyen meyve cinsi. Bu tropikal bitkiler fazla ilaç istemiyor. Bunun dışında başka tropikal ürünlerimiz de var ama en gelir getiricisi bu meyvemiz. Bir ağacımız geçen yıl 350 meyve verdi. 50\'sini kendimiz tükettik ve çekirdeklerinden fidan yaptık. Ortalama 5 liradan verdik, bir ağaçtan 1500 lira kazandık. Dönüme yaklaşık 40 mango ağacı ekiliyor. 50- 60 bin lira dönüm başı gelir elde ediliyor\" diye konuştu.

PAPAYA DA ÜRETİLİYOR

Bahçesinde papaya ağacı da bulunduğunu anlatan İzzet Akyol, \'ağaç kavunu\' olarak adlandırdıkları bu meyvenin tat olarak da kavuna benzediğini aktardı. Çok verimli bir ürün olduğunu kaydeden İzzet Akyol, papayanın tanesinin 10- 15 liraya alıcı bulduğunu belirtti.Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de mango meyvelerinin hasadına başlandığını belirterek, \"Her türlü meyvenin yetişebileceği Gazipaşa\'da mango ve diğer tropikal meyveler iklime uyum sağlayarak verimli şekilde meyve veriyor. Gazipaşa\'da değişik tropikal türler çiftçilerimiz tarafından daha çok çeşit ve bahçeleşmeye giderek yetiştirilmeli. Bizler de Ziraat Odası olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız\" dedi.



6)BODRUM\'DA MFÖ COŞKUSU

MFÖ KONSERİNDE CEM YILMAZ VE DEFNE SAMYELİ\'YE BÜYÜK İLGİ

MAZHAR Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur\'dan oluşan MFÖ grubu, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde konser verdi. MFÖ\'yü dinlemeye gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftiyle fotoğraf çektirmek isteyenler, izdiham yarattı.

Özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen \'Bodrum\'da Yaz Konserleri\' kapsamında Türkiye\'nin gözde gruplarından MFÖ, Bodrum Antik Tiyatro\'da sahne aldı. Konseri Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, Gülben Ergen, Sunay Akın\'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

CEM YILMAZ VE DEFNE SAMYELİ İZDİHAMI

Konser öncesinde, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ile fotoğraf çekilmek isteyen hayranları, çiftin önünden bir an olsun ayrılmadı. Bu nedenle çiftin çevresindeki kalabalığı uzaklaştırmak için 4 koruma görevlisi görev yaptı.

Konseri izlemeye gelen ve MFÖ hakkında saatlerce konuşabileceğini söyleyen Gülben Ergen, Türk pop müziğinde eserleriyle özel bir yeri olan gruptan tüm şarkıcıların ders alması gerektiğini söyledi.

Konserin başlamasıyla \'Ele Güne Karşı\' şarkısıyla sahneye çıkan MFÖ grubu, \'Mazeretim var asabiyim ben\', \'Ah bu ben\', \'Sarı laleler\' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Grup, enerjisiyle göz doldurdu. Hareketli şarkılarda dans eden Mazhar Alanson, figürleriyle dikkat çekti. Alanson, şarkı alanında yaptığı esprilerle izleyicileri güldürdü.

ALANSON\'UN SÖZLERİ ÜZERİNE CEM YILMAZ SAHNEYE ÇIKTI

Cem Yılmaz\'ın Kenan Doğulu ile birlikte çalarken fotoğraflarını gördüğünü söyleyen Alanson, bunu \'İhanet\' olarak değerlendirdi. Bunun üzerine sahneye çıkan Cem Yılmaz, \"MFÖ, 60\'larda gençlerin umudu oldular. 70\'ler, 80\'ler 90\'lar, 2000\'ler, 2010\'lar ve 18\'ler, 20\'ler. MFÖ bu zannediyoruz. Bir bu kadar da yerin altında var\" dedi. Mazhar Alanson, Yılmaz\'ın bu sözleri üzerine, \"Gerçekten Türk sinemasına çok katkıları oldu. Hala bu portakalcılar görmüyorlar, anlamıyorlar. Gerçekten katkısı oldu\" diye konuştu.

Ardından Cem Yılmaz da davulun başına geçti. MFÖ \'Ele güne karşı\' şarkısını tekrar seslendirdi. Yılmaz, performansının ardından yerine geçerken, amfi tiyatrodaki sunak taşının üstüne çıkarak, izleyenleri selamladı.

MFÖ yaklaşık 2 saat sahnede kalarak, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

