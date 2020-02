DHA YURT BÜLTENİ 4

Ankara\'da kısa devre yapan elektrik telleri korku yarattı



ANKARA (DHA) - ANKARA\'nın Keçiören İlçesi\'nde kısa devre yapan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korku yarattı.

Olay, gece saatlerinde Keçiören Atapark Mahallesi\'nde meydana geldi. Elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla oluşan patlama sesleri sonrası kıvılcımlar, geceyi aydınlattı. Mahalle de korkuya neden olan patlama sesleri, vatandaşları tedirgin etti. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, aynı olayın geçtiğimiz günlerde de yaşandığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-Patlama sesleri

-Kıvılcım oluşması

CHP heyeti, AK Parti heyetini ağırladı



ANKARA,(DHA) - ANKARA\'da Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti heyeti, CHP Genel Merkezini ziyaret etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti heyetinde bulunan Konya Milletvekili Orhan Erdem, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Elif Rabia Gürbüz, Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ, CHP Genel Merkezini ziyaret etti. AK Partili heyeti, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Parti Meclisi Üyeleri Gamze Pamuk Ateşli, Bülent Ecevit Tatlıdil ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay karşıladı.

Ziyarette konuşan CHP\'li Akif Hamzaçebi, yeni dönemde Türkiye\'deki sistemin tam bir başkanlık sistemi olmadığını belirterek, Yasama organının parlamenter sisteme kıyasla çok daha güçlü olması gerekiyor. TBMM artık hükümetten gelen kanun tasarısı olmayacağından \'hükümet\' diye bir kavram olmadığından milletvekillerinin kanun tekliflerini yasalaştıracak. Yasama organının parlamenter sistem gelenekleriyle alışkanlıklarıyla değil bu. Yeni sistemin kurumsal yapısıyla çok daha konumu güçlendirilerek yasama sürecini o sürecin kalitesini yükseltmesi gerekiyor. Parlamento güçlü olmalı. Bu gücü siyasi parti grupları ama onun ötesinde milletvekilleri verecektir oraya. Başkanlık sistemlerinde parti disiplini zayıftır o nedenle yasama organı çok daha güçlü olur ama bizim gibi hala parlamenter sistem alışkanlıklarını taşıyan ülkelerde parti disiplini çok güçlüdür. Dolayısıyla yasama organının, Yürütme karşısında bağımsız bir kimlik koyabilmesinin önündeki en büyük engeldir. Görev iktidar muhalefet herkesin görevi. Meclisin yasama kapasitesini güçlendirmek onu yükseltmek hepimizin önünde böyle bir görev var dedi

AK Partili Orhan Erdem ise, Çıkış yolumuz oydu. Güçlü bir yürütme ve güçlü bir denetim yasama olarak çıkıldı. İnşallah hep birlikte bunun oluşturacağız. Daha iyi olması için çalışacağız diye konuştu. AK Parti heyetinin ardından DSP ve Vatan Partisi heyetleri de CHP Genel Merkezine bayram ziyaretinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ziyaretten görüntü

-Açıklamalar

Bahçesini güneş panelinden elde ettiği enerji ile suluyor

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta, tamamen organik çilek, salatalık, domates, biber ve karpuz gibi ürünler yetiştiren Yunus Güler, bahçesinde kurduğu güneş panellerinden elde ettiği elektrik sayesinde çektiği su ile sulama yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı\'nın \'Genç Çiftçi\' projesinden yararlanan Yunus Güler, merkeze bağlı Kırköy beldesindeki sebze bahçesinde biber, domates, fasulye, salatalık, çilek yetiştiriyor. Yunus Güler, bahçesini, güneş panelleri kurarak elde ettiği enerji ile sondaj kuyusundan çektiği su ile sulama yapıyor.

Bahçesinin beldeye 1,5 kilometre uzaklıkta bulunduğunu belirten Yunus Güler, \"Elektrik maliyeti yüksekti. Ben de panelleri kurarak güneş enerjisi elde edip suyu güneş enerjisi ile çıkarmaya başladım. Paneller ile saatte 6 ton su çıkarıyorum. Ancak 100 ton suya ihtiyacım var. Bu nedenle güneş enerjisi ile çıkarılan suyu havuzda depolayıp damlama sistemi ile sebze ve çileklere su veriyorum. Paneller 380 watt sanayi elektriği üretiyor\" diye konuştu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nde görevli Ziraat Mühendisi Abdullah Aydoğdu ise Güler\'in kendi imkanları ile 10 dekarlık alanı güneş panelleri ile suladığını bildirdi. Bu sistemin Muş\'ta çiftçi tarafından ilk kez kullanıldığını belirten Aydoğdu, \"Masrafsız elde ettiği enerji ile bahçesinde meyve ve sebze üretiyor. Çiftçimiz için büyük başarı. 10 panel ile 10 dekarlık alanı suluyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güneş enerjisi ile elde ettiği elektrikle çıkardığı su ve göletten detaylar

-Çiftçinin tarlada çalışması

-Sebze bahçesinden detaylar

-Güneş panellerinden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)

Küpeli\'nin zirvesinde hem bayramlaşma, hem operasyon

KURBAN bayramı nedeniyle Türkiye\'nin her yerinde vatandaşlar rahat ve huzurlu bir şekilde bayramlarını kutlarken, bayramın huzur içinde geçmesi için dağların zirvesinde vatani görevini yapan askerler ise, bir tarafaftan bayramlaştı, diğer yandan teröristlerin geçiş noktalarını top ve tank ateşine tuttu. Şırnak\'ın Cizre ilçesinde bulanan, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinin kesiştiği noktada terörle mücadelede önemli bir konuma sahip olan Yağızoymak Tabur Komatanlığı ve bağlı üs bölgelerindeki askerler, bir taraftan bayramlaşırken, diğer yandan teröristlerin geçiş noktalarını 24 saat gözetim altında tutakarak bu noktalara tank ve top atışı yaptı. Komutanlar, üs bölgelerinde son zamanlarda yapılan modernizasyonlarla bölgede gece gündüz termal kameralarla geçiş noktalarını gözetlediklerini ve PKK\'lı teröristlerin geçişini engelleyerek etkisiz hale getirdiklerini belirterek, \"Bölücü terör örgütü mensuplarının harekat serbestisini tahdit etmek, ikmal yollarını kapamak maksadıyla üs bölgesi emniyetini tesis etmek, keşif, gözetme, pusu ve yol emniyeti faailiyetini icra ediyoruz\"dedi.

Şırnak\'ın Cizre ilçesindeki Küpeli Dağı zirvesinde konuşlanan 6\'ıncı Komando Tugayı\'na bağlı Yağızoymak Tabur Komatanlığı ve bağlı üs bölgelerinde görev yapan askerler bir yandan bayram kutlaması yaparken, diğer yandan terörle mücadele ile ilgili günlük faaliyetlerine bayram arası vermeden devam etti. Şırnak, Mardin ve Siirt illerinin kesiştiği nokta bulunan ve terörle mücadelede önemli bir konuma sahip olan Yağızoymak Tabur Komutanlığı bünyesinde hakim noktalardaki 4 üs bölgesinde bayram günü, bayram namazı ve askerlerin birbirleri ile komutanları ile bayramlaşmaları ile başladı. Daha sonra dualar eşliğinde kurban kesen askerler, aileleri ile de telefonla görüşerek bayramlaştı.

\'ŞEHİTLERİN KANI İÇİN GÖREV YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ\'

Ulaşımı sadece helikopterle yapılan Yağızoymak Tabur Komutanlığı\'ndaki askerleri ziyaret eden 6\'ıncı Komando Tugay Komutanlığı görevli komutan ile Yağızoymak Tabur Komutanı Piyade Yarbay Özhan Özvural, üs bölgesi ile tabur komutanlığındaki mevzilerde nöbet tutan mehmetçikle bir araya gelerek bayramlaştı. Mevziye gelen komutanlar, askerlere sürpriz yapıp, telefon ile aileriyle görüştürdü. Mevzideki asker, Kurban bayramında her ne kadar ailelerinde uzak olsalar da şehitlerin kanı için görev yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Bir askerin, mevzide Arif Nihat Asya\'nın \'Bayrak\' adlı şiirini okuması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

TERÖRLE MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ YERLERİN BAŞINDAN GELİYOR

Yağızoymak Tabur Komutanlığı\'nda bir yandan bayramlaşma yapılırken, diğer yandan terör operasyonları da kesintisiz devam etti. Mardin, Şırnak ve Siirt illerinin kesiştiği noktalar gece gündüz termal kameralarla izleyen askerler, bölgenin tüm alanını kontrol altına aldıklarını ve terörist grupların geçişlerini engelleyerek onları etkisiz hale getirdiklerini söyledi. Gemi Tepe üs bölgesi\'nde görevli komutanlar, üs bölgesinde bölücü terör örgütünün harekat serbestisini tahtid etmek, ikmal yollarını kapama maksadıyla emniyetin tesis edildiğini belirterek, keşif, pusu ve yol emniyeti faaileyetlerini icra ettiklerini dile getirdi. Komutanlar, bu faaliyetler esnasında herhangi bir tehditle karşılaştığı zaman anında cevap verildiğini söyledi. Gemi Tepe üs bölgesi\'nde, tank, makineli tüfekler, uçaksavar, havan, tanksavar silahlar ile gece ve gündüz görüş sistemleriyle donatıldığını, en önemlisi de bu vatan için canını seve seve feda etmeye yemin etmiş kahraman Mehmetçiklerle birlikte görevlerinin başında olduklarını aktardı.

TESPİT EDİLEN NOKTALAR, TANK, TOP VE ÇOKLU ROKETATARLARLA ATEŞ ALTINA ALINDI

Şırnak\'taki Küpeli dağının zirvesinde bayram arası vermeden terörle mücadele faaliyetlerini devam ettiren askerler, termal kameralarla tespit edilen bazı geçiş noktalarına tank, top ve çoklu roketatarlarla ateş altına aldı. Askerler Kirpi adı verilen zırhlı araç ile araziye çıkarak, üs bölgesinin çevresinde arazi arama tarama faaliyeti de gerçekleştirdi. Askerlerin arazide gerçekleştirdiği operasyon sırasında, daha önceden teröristler tarafından ariziye döşenme ihtimali bulunan patlayıcılara karşı bir askerin sırtında seyyar jamer cihazı taşıdığı görüldü.



Görüntü Dökümü:

-Helikopterten görüntü

-Helikopterin tabur komutanlığına gelişi

-Kurban kesimi

-Tabur komutanı Piyade Yarbay Özhan Özvural\'ın askerlerle bayramlaşması

-Nöbet kulübelerinde bayramlaşma

-Nöbet kulübesinde ağır silahlarla atış yapılması

-Top atışları

-Çok namlulu roketatarlarla atışlar

-Tank atışı

-Röportajlar

-Nöbet kulübesinde askerin şiir okuması

-Askerlerin saz çalıp şarkı söylemeleri

-Askerlerin arazide operasyon düzenlemesi

-Operasyonda Kirpi aracında bölgenin ateş altına alınması

-Operasyonda ağır makinalı silahla ateş edilmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/ŞIRNAK, (DHA)

Geri dönüşüm malzemeleri toplayarak engellilere destek oluyor

İZMİR\'in Foça ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki doğuştan bedensel engelli İsmet Turguttekin 10 yıldır kendisi gibi engellilere yardım için çalışıyor. İki bacağı tutmayan Turguttekin, akülü arabasıyla kapak, gazete, plastik şişe ve geri dönüşüme uygun diğer malzemeleri toplayıp satıyor. Elde ettiği parayla engellilere tekerlekli araba, baston ve ihtiyaç malzemeleri alıyor.

İsmet Turguttekin, engellilere yardım fikrinin Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'nin kampanyası ile doğduğunu, bu kurumun kampanyalarının sürdüğü yıllarda kamyonetler dolusu kapak toplayıp İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin de yardımıyla gönderdiğini söyledi. Daha sonra Konak Belediyesi\'nin sahip çıktığı kampanyalar için de kapak toplamaya devam ettiğini belirten İsmet Turguttekin, birkaç yıldır hiçbir kurumun bu işle uğraşmaması nedeniyle zorluk yaşadığını anlattı. Turguttekin, şöyle dedi:

\"Hiç bir kurum uğraşmasa da ben engellilere faydalı olmak için çalışmaya devam ediyorum. Evde boş oturmayı sevmiyorum. Birkaç kişinin hayır duasını almak bile benim için önemli. Artık sadece mavi kapak değil, okunmuş gazete, plastik şişe ve geri dönüşüme verilebilecek malzemeleri de topluyorum. Yeter ki akülü arabamla taşıyabileceğim ağırlık ve boyutta olsun. Restoranlar, kafeler, bayiler, kahvehaneler, dükkanlar bu tür malzemeleri torbalayıp hazırlıyor. Her gün aynı saatlerde uğrayıp alıyorum. Topladıklarımı hurdacılara satıyorum. Parasıyla, aynı zorlukları yaşadığımız engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Beni takdir eden de eleştiren de var. Ama ben bir engelliyim ve benden daha zor durumdaki bir başka engelliye umut olabiliyorum. O zamanda çok mutlu oluyorum.\"

\'BİRİNE YARDIM ETTİĞİM HER GÜN BENİM İÇİN BAYRAM\'

Yaz döneminde oldukça yoğun tüketim olduğunu, kendisinin de her gün arabasını doldurarak döndüğünü belirten İsmet Turguttekin, \"Kendim gibi birine yardım edebildiğim, yüzündeki gülümsemeyi gördüğüm her gün benim için bayram\" diye konuştu. Turguttekin bazı tanıdıklarının şaka, bazılarının ciddi olarak \"Senin ihtiyacın yok niye bu işlerle uğraşıyorsun\" diye takıldığını, bunları umursamadığını, sağlığı elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğini söyledi. Foça\'da ve gittikleri bazı ilçelerde engellilere uygun yeterince yol ve donanım bulunmadığına, engelli tuvaleti konusunun büyük sorun olduğuna dikkat çekti. \"Özellikle engelli konuklarımız gelince çarşıda tuvalet bulamıyoruz. Çoğunlukla kapalı olan sosyal tesis gibi yerleri aramakla zaman harcıyoruz. Günümüz zehir oluyor\" diyen Turguttekin yerel yöneticilere bu sorunu çözmeleri için çağrıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yüklü akülü aracıyla İsmet ve Foça sahilinden genel görüntü.

-İsmet Turguttekin ile röp.

-İsmet Turguttekin\'in plastik, eski gazete gibi hurda malzemeler toplarken görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

Şevval Sam Bodrum\'da Müzeyyen Senar\'ın şarkılarını seslendirdi

TÜRK müziğinin en önemli seslerinden Müzeyyen Senar\'ın iz bırakan şarkıları, Şevval Sam\'ın yorumu ile Bodrumlular ile buluştu. Senar\'ın 84 yıllık sanat hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı gece, sanat sevelerden beğeni topladı.

Bodrum\'da özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen \"Bodrum Yaz Konserleri\" kapsamında Şevval Sam, \"100 yaşın kutlu olsun Müzeyyen\" isimli müzikal projesi ile sahne aldı. Bodrum Antik Tiyatro\'da düzenlenen Figen Şakacı\'nın yazdığı müzikali, Engin Alkan yönetti. Konseri aralarında ünlü oyuncu Ruhsar Öcal, Müzeyyen Senar\'ın kızı Feraye ve Gazeteci Güneri Civaoğlu\'nun aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi. 84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran değerli sanatçının hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı gösteri izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Müzeyyen Senar ile birlikte çalışan usta müzisyenler, Serdar Kaşıkçılar, İsmail Topyanak, Mustafa Taşpınarlı, Sezgin Sezer ve Fahrettin Yanar da Sam\'a eşlik etti.

Müzikli gösteride Müzeyyen Senar\'ın Bursa\'dan İstanbul\'a gelişi, Atatürk\'ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık iki saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitlerde seyirciyle paylaşıldı. Konserin sonlarına doğru Senar\'ın 100\'üncü yaşını kutlayan Şevval Sam, \"Onun adı Müzeyyen, o ölecek değil ya biz ağladığımızda, her aşık olduğumuzda bir daha doğacak\" dedi. Gösterinin sonunda seyirciler için çok özel bir sürpriz hazırlayan, \'Müzeyyen\' ekibi, duayen sanatçının kızı Feraye Işıl\'ı sahneye davet etti. Sahnede Müzeyyen Senar\'ın \'Feraye\' şarkısını seslendiren kızı Işıl, seyirciden büyük alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şevval Sam\'ın sahne performansından görüntü

-Programdan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla) , DHA)

Üst geçidi kullanmayınca canından oldu

ANTALYA\'da yakındaki üst geçidi kullanmayıp yol karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Yarı çıplak haldeki kimliği belirsiz erkek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bu sabah Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi\'nde meydana geldi. Yarı çıplak haldeki bir kişi, birkaç metre ilerideki üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Ramazan İnceler (26) yönetimindeki 07 FR 39 plakalı otomobil, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre ileri fırlayan kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Ramazan İnceler ifadesi için polis merkezine götürülürken, ölen kişinin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazaya karışan aracın görüntüsü

Cenazenin kaza yerinde görüntüsü

Polislerin ölçüm yaparken görüntüsü

Sürücü şahsın polisin yanında görüntüsü

Üst geçit ve geçiti kullanmadan karşıya geçen kişinin görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Sürücünün polis merkezine götürülmesi

Cesedin cenaze aracına taşınması

Cenaze aracının morga gidişi

Detaylar

Haber: Berkay KUNT-Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)



Anne, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

ADANA\'nın Kozan ilçesinde Fatma Özbahar (34), oğlu Yiğit Çınar Özbahar\'ı (4) bir apartman inşaatının giriş katında boğarak öldürdü.

Olay, Kozan İlçesi Türkeli Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Fatma Özbahar dün akşam saatlerinde yanına oğlu Yiğit Çınar\'ı da alarak evinden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları ise polisi aradı. Çevrede arama yapan polisler, ayrıca ilçedeki belediye hoparlörlerinden anons yaptı. Bir süre sonra ekipler, anneyi Fehmi Özel Türkay Caddesi\'ndeki mezarlık yakınınlarında buldu. Polisi görünce kendisine zarar veren Özbahar, çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Yaralı kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

OĞLUMA KÜFÜR EDİYORLARDI

Daha sonra polisler, Özbahar\'ın çocuğunu öldürüp bıraktığı inşaata gitti. Burada arama yapan polis, Yiğit Çınar\'ın cansız bedenini buldu. Sorgulanan kadın ise, \" Benim oğluma herkes küfür ediyor, kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Sinir krizi geçirdim, oğlumu boğdum\" dedi. Gözaltına alınan Özbahar, daha sonra \'Kasten adam öldürme\' suçundan mahkemeye zevk edildi. Yiğit Çınar ise otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor



Görüntü Dökümü

- Olayın yaşandığı inşaatın içinden görüntüler

- İnşattan genel görüntü

- Adli Tıp Kurumu genel görüntüsü

- Adli Tıp Kurumu tabelası

- Morg tabelası

- Cenaze aracının görüntüsü

Haber-Kamera:Yaşar KORKUSUZ/KOZAN(ADANA),(DHA)

2 parça, 245mb