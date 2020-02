DHA YURT BÜLTENİ 4

AK Partili Çelik: Saldırılara rağmen birliğimizi nasıl koruduğumuzu gösterdik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, \"Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız tüm sıkıntılara, saldırılara rağmen birlik ve beraberliğimizi nasıl koruduğumuzu bir kere daha gösterdik. Zor zamanlarda nasıl kaynaştığımızı, millet olmanın, ruh köküne sahip olduğumuzu bir kere daha gösterdik\" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bayram namazını Sabancı Merkez Camisi\'nde kıldı. Çelik\'e, Ak Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni de eşlik etti. Namazın ardından camiden çıkışta gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, tüm Adanalıların bayramını kutladı. Çelik, \"Hep beraber daha çok kaynaşacağız, daha çok bayramlaşacağız, daha çok kucaklaşacağız. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız tüm sıkıntılara, saldırılara rağmen birlik ve beraberliğimizi nasıl koruduğumuzu bir kere daha gösterdik. Zor zamanlarda nasıl kaynaştığımızı, millet olmanın ruh köküne sahip olduğumuzu bir kere daha gösterdik\" dedi.

Bayram dolayısıyla trafiğin yoğun olduğunu ve çok sayıda kaza meydana geldiğini anımsatan Çelik, \"Bize acı veren, üzüntü veren hadiseler oluyor. Trafik kurallarına uyma konusunda vatandaşlarımızın hassasiyetini rica ediyoruz. Bayram hiçbirimiz için acı getirmesin, üzüntü getirmesin, herkes sevdikleriyle güzel bir bayram geçirsin diyoruz\" diye konuştu.

Kemerliler kahkahayla stres atıyor

ANTALYA Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül\'ün eşi Neşe Gül, ücretsiz yoga eğitimi veriyor. Neşe Gül, katılımcılara stres atmaları için \'kahkaha yogası\' yaptırdı.

Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül\'ün eşi Neşe Gül, yoga kursunu tamamlayıp eğitmenlik sertifikalarını almasının ardından ilçede ücretsiz yoga eğitimi vermeye başladı. \'Sağlık İçin Birlikte Gülelim\' adıyla eğitimler veren Neşe Gül, \'Kahkaha Yoga Kulübü\' adıyla yaptırdığı seanslarda, katılımcıların kahkaha atarak stresten kurtulmasını sağlıyor. Nefes terapisi ile başlayan seanslarda daha sonra kahkaha atmaya başlanıyor. 81 kişinin müracaat ettiği kahkaha yogasının ilk seansı, Kuzdere Mahallesi\'ndeki Kemer Belediyesi Semt Evi\'nde yapıldı.

\'Sağlık İçin Birlikte Gülelim\' etkinlikleri hakkında bilgi veren Neşe Gül, Kemer\'in hem siyaseten hem turizm açısından stresli dönemler atlattığını, birçok insanın yüzünün dahi gülmediğini söyledi. İnsanlar için bir şeyler yapmak istediğini belirten Neşe Gül, \"Araştırmalarım neticesinde böyle bir eğitim olduğunu öğrendim ve gitmeye karar verdim. Sertifikamı aldıktan sonra ücretsiz kurs vermeye başladım. Hedefim kurumsal şirketlere de kahkaha yogasını yaymak. Bunu yaparsak çalışanların performansının yükseleceğini düşünüyorum. İnsanların hayata daha pozitif baktıkları araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. İnşallah biz de bunu Kemer\'de yayabiliriz\" dedi.

Herkesin hayata pozitif bakması, daha sağlıklı olması için gülmesi gerektiğini belirten Neşe Gül, \"Yaptığımız etkinliğe \'kahkaha yogası\' denilmesinin sebebi \'pranayama\' denilen bir nefes tekniği var. Bu nefeslerle başlıyoruz ve diyaframımızı çalıştırıyoruz. Diyaframı çalıştırmamızla birlikte timüs bezimiz harekete geçiyor. Timüs bezi, bütün hormonlarımızı, dengemizi, psikolojimizi ve fiziksel olarak da sağlığımızı kazandıran bir bez. Bunu da ancak kahkahalarla kazanabiliyoruz. O yüzden de bunu erkek, kadın ve yaşlı demeden yaymak istiyoruz\" diye konuştu.

\'BÜTÜN KURSLAR ÜCRETSİZ\'

Pilates hocalığı, anne bebek yogası hocalığı, hamile yogası, kahkaha yogası, doğum rehberliği eğitimi aldığını anlatan Neşe Gül, aldığı tüm eğitimler sonunda ücretsiz kurslar verdiğini kaydetti. Gül, \"Keyif aldığım her şeyi halkımıza da bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorum. Bunlar gönüllü yaptığım işler ve karşılığında beklentim yok. Sadece halkımızın yüzü gülsün. Bunun manevi tatmini çok fazla\" dedi.

Kahkaha yogasına katılan turizm sektöründen emekli Rabia Baltacı (65) \"Neşe Gül\'le yogaya başladım. Belimde rahatsızlığım var. Çok iyi geldi. Kahkaha yogasını duyunca geldim. Devamlı takip ettiğim konular. Nefes terapisi, çalışması kahkaha ile ilgili. Çünkü kendi iç bünyemize dönmemiz lazım. Dışarıdan çok kötü etkiler alıyoruz\" dedi.

YEŞİLÇAM OYUNCUSU SERPİL NUR DA KATILDI

Kemer\'de yaşayan Yeşilçam\'ın eski oyuncusu Serpil Nur ise hayatı boyunca sürekli spor yaptığını, yogayı çok uzun yıllardır takip ettiğini kaydetti. Yogayı Neşe Gül\'le yapmaya devam ettiğini ifade eden Serpil Nur, \"Bel ağrılarına ve vücudumun esnekliğine çok faydası oldu. Bu kahkaha yogasını duyduğum zaman koşa koşa geldim. Son günlerde olumsuz şeyler bizi çok etkiliyor. Bunlardan dolayı artık gülmeyi unuttuk. Burada hep birlikte bunu hatırlamak çok hoş oldu. Eskiler \'Bir kahkaha, bir dilim pirzoladır\' der. Bol bol kahkaha atıp bol bol pirzola yemiş gibi olalım. Ben çok mutlu oldum. İnanıyorum ki katılan herkes mutlu olmuştur\" dedi.

Prof. Dr. Demirtaş\'tan et uyarısı: Her şeyin azı yarar, çoğu zarar

ADANA\'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı\'nda görevli Kalp Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, Kurban Bayramı’nda et tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini, önemli olanın ne yenildiği değil ne kadar yenildiği olduğunu söyledi.

Mustafa Demirtaş, özellikle koroner arter ve damar tıkanıklığı hastalarının yağlı et tüketmemelileri gerektiğini etin yağının hastalığı tetikleyebileceğini belirtti. Demirtaş, \"Kalp yetmezliği olan hastaların ise aşırı et tüketmemeleri lazım. Ayrıca bu hastaların eti tuzsuz tüketmesi mühim bir konuö dedi. Sağlıklı beslenmenin püf noktasının her gıdayı kararında tüketip aşırıya kaçmamak olduğunun altını çizen Demirtaş şöyle konuştu:

“Benim sloganım şu, her şeyin azı yarar, çoğu zarar. Yani aynen atalarımızın dediği gibi. Asıl önemli olan insanın ne yediği değil, kendisini yiyip yemediğidir. Yani yemek yerken sınırları zorlamak, ne yersek yiyelim sağlımızı olumsuz etkileyecektir. Kurban etinin hazmının kolay olması için bekletilerek yenmesi daha uygundur. Bu durum herhangi bir hastalığı olmayan insanlar için de geçerli.Özellikle mide hastalığı olan insanların eti kavurma ya da kızartma şeklinde değil ızgara şeklinde tüketmeleri gerekir. Daha çok haşlanmış ya da ızgara tercih edilmelidir. Böbrek hastalarında ise aşırı protein tüketimi böbrek fonksiyonlarını bozabilir.ö

Bulgar sınırında askerlerin bayram sevinci

KIRKLARELİ\'nin Demirköy ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Avcılar Köyü Şehit Er Tuncay Duman Hudut Karakolu\'nda görevli askerler, Kurban Bayramı\'na ailelerinden uzakta girmenin burukluğunu yaşarken, sınırda görev yapmanın da onurunu yaşıyor.

Bulgaristan sınırındaki Kırklareli\'nin Demirköy ilçesine 17 kilometre mesafede bulunan Avcılar köyündeki Şehit Er Tuncay Duman Hudut Karakolu\'nda görevli askerler, Kurban Bayramı\'nı sevinçle karşıladı. 5\'nci Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Taşkın Sorkun, Kurban Bayramı nedeniyle karakolda görev yapan askerleri ziyaret edip, bayramlarını kutlayıp mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Hudut karakolunda görevli askerlerden bazıları bayramı nöbet tutarak, kimileri de karakolun yemekhanesinde bir araya gelerek karşıladı. Görevi olanlar ise Bulgaristan sınırında elleri tetikte, gözleri hudut sınırlarında devriye gezdi.

Kurban bayramında ailelerinden uzak olmasına rağmen \'asker ocağı\'nda ikinci bir aile kurarak sınırda görev yapmanın onurunu yaşadıklarını ifade eden askerler, ailelerinin kendilerini merak etmemesini istedi. Hudut karakolunda görevli askerlerden Kahramanmaraşlı Piyade Er Hakan İlbirliği, ilk kez bir bayramı ailesinden uzak geçirdiğini belirterek, \"Burada hudut namustur düşüncesiyle gece, gündüz gururla görev yapıyoruz. Ailem, şehit yakınlar ve gazilerimizin, İslam aleminin Kurban bayramını kutluyorum. Bizi merak etmesinler çok iyi bakılıyoruz.\" dedi.

Tokatlı asker Piyade Er Hüseyin Eşmeler, hudutta görev yapmanın kendisi için ayrı bir onur olduğunu kaydederek, \"\"Her Mehmetçiğe hudutta görev yapmak kısmet olmuyor. Ben ve silah arkadaşlarım gece gündüz sınırda onurla görev yapıyoruz. Milletimizden bizden dualarını eksik etmemelerini istiyoruz. Ailem ve herkesin bayramlarını kutluyorum\" dedi.

Çorum’daki kazada sürücü öldü, aracın motoru yola fırladı

ÇORUM\'da otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü Ömer Karaduman (31) önce reklam panosuna ardından da ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yerinden fırlayıp yola savruldu. Yaralı sürücü, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, dün gece saatlerinde Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Ömer Karaduman\'ın idaresindeki 19 EY 515 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak valilik binasının karşısındaki reklam panosuna ardından ağaca çarptı. Savrulan araç, başka ağaçlara da çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden fırlayarak yola savruldu. Kazada ağır yaralanan sürücü, sıkıştığı araçtan itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Karaduman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada kazada çarpmanın etkisiyle 50 metre ilerideki otobüs durağının önüne fırlayan ve alev alan aracın motoru da, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, devrilen ağaç ve motor parçalarının temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Trafik cezasına kızdı, otomobilini parçaladı

ADANA\'da egzoz yüzünden kesilen trafik cezasına kızan bir kişi yol ortasında otomobilini parçaladı.

Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik kontrolü yapan polisler, bir otomobili durdurarak \'kumandalı egzoz\' kulanımı nedinyel ceza kesti. Bu duruma öfkelenen otomobil sürücüsü ise, eline aldığı sopayla aracını yol kenarında parçalamaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın başıkları arasında otomobilinin camlarını kıran sürücü güçlükle sakinleştirildi. Araç sahibi, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Gaziantep’te kurban kesimi erken saatlerde başladı

GAZİANTEP\'te, kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin yanı sıra tüm uyarılara rağmen açık alanlarda da gerçekleştirildi. Bazı noktalarda ise birçok aile küçük çocuklarının gözleri önünde kurban kesti.

Gaziantep\'te bayram namazının kılınmasının ardından kurban kesim telaşı başladı. Kurban kesim ve satış alanlarını ulaşmak isteyen çok sayıda vatandaş, yollarda yoğunluk oluşturdu. Kentteki kurbanlık kesimleri, belediyelerin belirttiği yerlerin dışında açık alanlarda da gerçekleştirildi. Vatandaşlar, yapılan uyarılara rağmen çocukların gözü önünde kurban kesimi yaptı. Çocuklar babaları ve yakınlarının kurban kesimini korku dolu gözlerle izlerken, bazıları ise gözyaşı döktü.

