DHA YURT BÜLTENİ 4

(ÖZEL) - Gaziantep\'te \'Gastronomi Zabıtası\' denetimde

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ‘Gastronomi Zabıtası’, kentteki gıda işletmelerini denetliyor. Tamamı gıda mühendisi ve gıda teknikerlerinden oluşan ekipler, işletmelerdeki eksiklikleri belirleyip, yöresel yemeklerin standartlara uygun olarak yapılmasını sağlıyor.

2015 yılında Gastronomi dalında UNESCO tarafından ‘Yaratıcı şehirler ağı’na dahil olan Gaziantep’te, yemeklerin kalitesini kontrol etmek için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde gıda mühendisleri ve teknikerlerden oluşturulan bir ekip ile \'Gastronomi Zabıtası\' kuruldu. Gastronomi Zabıtası, başta restoran, lokanta ve baharatçılar olmak üzere gıdayla uğraşan işletmeleri denetliyor. Zabıtalar, işletmenin mutfağında yaptığı denetimlerin ardından hazırlanan yemekleri de kontrol ederek usullere uygun yapılıp yapılmadığı inceliyor.

İŞLETME SAHİPLERİ DENETİMLERDEN MEMNUN

İşletme sahipleri de yapılan denetimlerden mutlu olduklarını ve sektördeki kaliteyi arttırdığını söyledi. Restoran sahibi Burhan Çağdaş, uygulamadan son derece memnun olduğunu belirterek, “Çok başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Gaziantep için gerekli olan bir çalışmaydı. Arkadaşlar devamlı olarak bizi denetliyorlar, varsa eksikliklerimiz söylüyorlar. Biz de onları tamamlamaya çalışıyoruz. Gaziantep, zaten turizmden çok ciddi bir pay almaya başladı. Böyle gastronomi ile ilgili bir zabıta ekibinin olması ve denetimler yapması kentimiz için önemli bir şeyö dedi.

AMAÇ KALİTEYİ ARTIRMAK

Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ise denetimlerdeki amacın ceza yazmak değil, kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar olduğun söyledi. Ekip üyesi gıda mühendisleri ve teknikerlerin işletmelerle tecrübe paylaşımına gittiğini ifade eden Yıldırım şunları dedi:

\"Gastronomi Zabıtası, UNESCO’nun talebi üzerine aslında biz bir ekip kurduk. Sonrasında belediye başkanımızın talimatıyla biz bunu biraz daha geliştirerek gıda mühendisi ve teknikerlerinden oluşan ekipler kurduk. Buradaki amaç, esnafımıza ceza yazmak değil. Onlara yardımcı olmak, kalite ve standartları arttırmak. Öncelikle yerel baharatlarımız konusunda, sonrasında ise lokantalarımız. Hanlarımız, hamamlarımız konusunda biz hijyen denetimi yapacağız. İnşallah kaliteyi daha artırarak standartları yükseltmek adına bizim de katkımız olacak. Böylelikle buraya gelen hem yerli, hem yabancı turistlerde rahat bir şekilde gezilerini yapıp yemeklerini yiyecekler.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Zabıtaların restoranı denetlemesi

- Zabıtaların yemekleri kontrol etmesi

- Zabıtaların baklava imalathanesini denetlemesi

- Zabıtaların kebapları kontrol etmesi

- İşletme sahibi Burhan Çağdaş\'ın konuşması

- Zabıtaların baharat satan işyerini denetlemesi

- Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(KJ:Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

516 MB

====================

Hurda otomobilleri baştan yaratıyor

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da oto tamirciliği yapan Metin Köksal (42), yurdun dört bir yanındaki hurdalıklardan topladığı klasik otomobilleri, baştan yaratıyor.

Sanayi Sitesi\'nde 26 yıldır baba mesleğini sürdüren oto tamircisi Metin Köksal, hurdalıklardan topladığı klasik otomobilleri uzun süren uğraşın ardından yeniden eski haline dönüştürüyor. Asıl işi oto elektrikçiliği olan evli ve 3 çocuk babası Metin Köksal, atölyesine getirdiği klasik otomobilleri cıvatasına kadar sökerek orijinalleri ile değiştiriyor. Mekanik aksamdan boyasına kadar otomobilleri baştan yapan Köksal, bu aşamaları da kare kare fotoğraflıyor.

Babası Nusret Köksal\'ın 1979 yılında aldığı halk arasında çirkin ördek yavrusu olarak bilinen 1964 model Citroen 2cv Döşova otomobil ile klasik tutkusunun başladığını ifade eden Metin Köksal, \"Geçen zaman içinde bu modele olan tutkum daha da arttı. Yurt içinden ve yurt dışından bu aracın parçalarını toplayarak uzun süren yapım çalışmalarına girdim. Şu ana kadar 4-5 adet aynı marka otomobili orijinal parçalarıyla restore ettim. Yaklaşık iki yıl süren bu çalışma, 40 bin TL\'ye mal oldu\" dedi.

İlk klasik otomobili olan 1964 model Citroen 2CV Döşova marka otomobilden tersten açılan kapısı ile Türkiye\'de sadece 3 tane olduğunu da sözlerine ekleyen Köksal, \"Benim için değeri paha biçilemez. Onlarca başka markalarda klasik otomobil yenilemesi ve tamiratı yaptım. Bu sevda para ile ölçülemez. Hurdalıklarda çürümeye yüz tutmuş ya da geri dönüşüme gitmek üzere çöplüklerde tutulan araçları toplamak, onların parçalarını bulmak, maddiyatın yanında zahmetli ve uzun süren bir süreç. Sigaramız yok, içkimiz yok, dedikodumuz yok, bizim tek hobimiz bunlarla uğraşmak. Bunlara hayat vermek ve çıkıp bir Türkiye turu yapmak\" diye konuştu.

Halen atölyesinde, 1964 model Chevrolet, 1955 model Wolkswagen T1 başta olmak üzere çeşitli klasik otomobillerin tamiratına devam eden Metin Köksal, \"T1\'i Tercan\'da hurdaya satılmadan kısa süre önce kurtardım. Şimdi orijinal parçalarını temin etmek için uğraşıyorum. Tamamlandığında Türkiye\'de tek diyebileceğim bir klasik otomobil olacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Klasik otomobillerden genel detay görüntü

-Ustadan genel detay görüntü

-1964 Model (yeşil renk) citroen den görüntü

-Diğer araçlardan genel detay görüntü

-Otomobil ustasının açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

============

Zeytin sineği tehdidi

BU yıl Akdeniz\'den Ege\'ye üretim alanlarının önemli bölümünde zeytin ağaçlarının erken çiçek açması nedeniyle \'zeytin sineği\' olarak bilinen zararlı, bazı üretim alanlarında neredeyse yüzde 60\'a varan oranda \'kurtçuk\' oluşturdu. Kurtçuk oluşan zeytinler dökülmeye başladı.

Antalya Ticaret Borsası 5\'inci Grup Zeytincilik Meslek Komitesi Üyesi ve zeytin üreticisi Zafer Tan, bu yıl zeytin üretiminde \'zeytin sineği\' sıkıntısı yaşandığını belirtti. Zafer Tan, bu zararlının Ege\'den Akdeniz\'e zeytin üretim alanlarında yüzde 10\'dan başlayıp yüzde 60\'a varan oranlarda etkili olduğunu söyledi. Tan, zeytin sineğinin bıraktığı yumurtaların meyvenin içinde \'kurtçuk\' oluşturması nedeniyle ürünlerin dökülmeye başladığını açıkladı.

Üreticilerin bu sinekle ilgili mayıs ayında önlem alması gerekirken geç kalındığını aktaran Zafer Tan, “Zeytin sineği problemi, Türkiye genelinde her tarafta var. Biyolojik mücadele veya kimyasalla çözülmesi lazım. Süreç biraz gecikti. Bu saatten sonra yapılacak ilaçlama ile kalan yumurtalar öldürülebilir ve yeni oluşumları keser\" dedi.

BİYOLOJİK VE KİMYASAL MÜCADELE GEREKİYOR

Söz konusu sineğin zeytin meyvesi üzerine yumurta bıraktığını, meyvenin içinde kurtçuk oluştuğunu kaydeden Tan, “Kurtçuk meyve özünden besleniyor. Meyve besin alamadığı için dökülüyor. Dökülmese dahi kaliteli zeytinyağı üretme olasılığı düşüyor. Bununla ilgili normalde \'sarı sinek\' tuzakları var. Ayrıca birkaç kaşık diamonyum fosfat, yani \'dap\' gübresini yarım litre suyla karıştırıp her ağaca iki adet assınlar ve şişenin etrafında delikler oluştursunlar. Bu sinekleri onun içine hapsetmek veya kimyasal ilaçlamak lazım\" diye konuştu.

ZEYTİNLER ERKEN ÇİÇEK AÇTI

Zeytin sineği sorununun iklimin yumuşak geçmesinden kaynaklandığını aktaran Zafer Tan, \"Ürün normalde her yıl sahil dediğimiz denize sıfır bandında nisan başında çiçek açardı. Bu yıl 10 Mart\'ta zeytinler çiçek açtı ve 20 gün önce meyveye dönüştü. Soğuk olmadığından bu haşereler erken uyandı ve bitkiye zarar verdi. Bu sıkıntı Ege, Akdeniz ve Doğu Akdeniz\'de, her tarafta var. Hasada 1 ay- 45 gün kaldı ve kalanları kurtarmak için ilaçlamak lazım\" dedi.

GAZİPAŞA-ALANYA\'DA KORKUNÇ DÜZEYDE

Kendi üretim alanında da gerekli ilaçlamaları yapmış olmasına rağmen yüzde 20-30 civarında zararlı görüldüğünü belirten Tan, bunun verimde de yüzde 20-30 dolayında kayba neden olacağını açıkladı. Zamanında ilaçlama yapanlarda zararlının görülme oranının yüzde 10\'la 30 arasındayken, ilaçlamayı geciktirenlerde yüzde 60\'a kadar çıktığını dile getiren Tan, “Ama bizim çiftçimiz doğru düzgün ilaçlama yapmadığı için her gün en az 10-15 şikayet geliyor. Bazı bölgelerde yüzde 60\'a varan zarar var. Özellikle Gazipaşa-Alanya bölgesinde korkunç bir dökülme var\" diye konuştu.

ZEYTİNYAĞI KALİTESİNİ DE DÜŞÜRÜYOR

Kurtlu zeytin olduğunda sızma zeytinyağı çıkmayacağını, dolayısıyla zeytinyağı kalitesinin de olumsuz etkileyeceğini kaydeden Zafer Tan, “Çünkü kaliteli zeytinyağı için meyvenin kalitesinin de yüksek olması lazım. Bu yılki sorun nedeniyle dökülen zeytinleri vatandaş yerden toplayacak ve o kurtlu zeytinlerin asidik değerleri de yüksek çıkacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

Zeytin ağaçlarından görüntü

Dalında zarar gören zeytinlerin görüntüsü

Yere düşen zeytinlerin görüntüsü

Zarar gören zeytinlerin görüntüsü

Detaylar

419 MB -- 03.29 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

==============

Raftinge bayram dopingi

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı\'nda devam eden rafting sezonu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde daha da hareketlenecek. Gün içinde 1500\'ün üzerinde rafting botunun tura çıktığı kanyonda, seferler bayram tatilinde ikiye katlanacak.

İranlı ve Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Köprülü Kanyon rafting turlarında, Almanların yanı sıra yerli turistleri de görmek mümkün. Sabah erken saatlerden itibaren yüzlerce zodyak rafting botunun suya indiği Köprülü Kanyon\'da su sıcaklığının 5 derece olması, raftingcilere soğuk ve adrenalini yüksek saatler yaşatıyor. Suyun soğukluğu, turistleri çeken başlıca nedenler arasında.

Aktivraft sahibi Necmi Aksu, sezon açılışından bu yana müşteri profilinde yükseliş olduğunu, Ramazan Bayramı\'na oranla Kurban Bayramı\'nda ilginin daha yüksek olacağını düşündüklerini belirtti. 2017 sezonunda 500 binin üzerinde yerli yabancı turistin rafting yaptığını hatırlatan Aksu, \"Bu sezon sonunda 800 bin rakamına ulaşmayı istiyoruz. Şu anda geçen yılın rakamlarını yakaladık. Benim firmam ve diğer tüm firmalar, gün içinde seferlerine hiç durmadan devam ediyor. Köprülü Kanyon için, bölge turizmi için gece gündüz çalışıyoruz\" dedi.

Bünyelerinde 300\'ün üzerinde rafting botunun hazır beklediğini anlatan Necmi Aksu, yedek botları da devreye soktuklarını söyledi. 8 ile 12 kişiyi taşıyabilen zodyat botların rafting için en önemli ekipman olduğunu vurgulayan Aksu, \"Rafting yapacak turistlere koruma ekipmanlarını biz temin ediyoruz. Can yeleği ve başlık takmadan bota binmeleri yasak. Bayram hazırlıklarımızı tamamladık. Sabah ve öğle olmak üzere iki tur saatimiz var. Bayram süresince ara çıkışlar yapacağız\" dedi.

Rafting tur ücretlerinin 40 ile 60 TL arasında değiştiğini de hatırlatan Aksu, \"Bayram ile birlikte Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Eskişehir, Kayseri gibi şehirlerden binlerce turist gelecek. Manavgat, Side, Kundu, Belek bölgelerindeki otellerin doluluk oranı neredeyse yüzde 100\'e ulaştı. Aktivraft bünyesindeki otelimiz de şimdiden doldu. Bu ilgiden rafting etkinliklerinin payını almaması mümkün değil. Saatler süren heyecan ve adrenalin, tatilcinin arayıp bulamadığı bir şey. Özellikle Antalya sıcağında buz gibi suda yüzmek, mola noktalarında su atlayışları yapmak insanları mutlu ederek motivasyonlarını yükseltiyor\" diye konuştu.

Aksu, gün içinde 1500\'ün üzerinde rafting botunun tura çıktığını, bayram tatiliyle seferlerin iki katına yükselmesini beklediklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

- Köprü kanyon görüntü

- Rafting yapanlar

- Drone görüntüsü

- Detaylar

Haber: İbrahim LAELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA (DHA)

==============

Gölcük Tabiat Parkı, ayıların uğrak yeri oldu

BOLU,(DHA)- BOLU\'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı saat 22.00\'den sonra gelen ayıların ziyaretçilere zarar vermemesi için kapatılıyor. Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye\'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, boz ayıların da uğrak yeri oldu. Tabiat parkındaki gölün kenarına havanın kararmasıyla inen ayılar, çevredeki çöp kutularında piknikçilerden artan yiyecekleri arıyor. Ayılar ayrıca tabiat parkında bulunan meyve ağaçlarındaki meyveleri de yiyor. Tabiat parkına hava karardıktan sonra girenler, giriş noktasındaki görevliler tarafından ayıların zarar vermemesi için ışıklandırmalı alanlarda bulunması konusunda uyarılıyor. Tabiat parkı saat 22.00\'den sonra girişlere kapatılıyor. Daha önce girip tabiat parkı içinden saat 22.00 olmasına rağmen çıkmayan ziyaretçiler ise göl etrafında devriye atan görevliler tarafından uyarılıyor. Bazı ziyaretçiler, görevlinin ayı uyarısının ardından hemen toparlanıp giderken, bazıları da piknik yapmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görevlinin kapıda ayı uyarısı

-Gölcük manzaraları

-Piknik yapanlar

-Görevlinin devriye atması

-Hava kararmasına rağmen piknik yapanları uyarması

-Röportajlar

-Amatör kamera ayı görüntüleri

-Detaylar

Süre: 04.35-Boyut: 513 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

=============

Evli polis sevgilisinin tabancasıyla intihar etti

KARABÜK,(DHA) – KARABÜK\'te, iddiaya göre tartıştığı evli polis sevgilisinin tabancasını başına dayayarak ateş eden Pınar E.(39) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Yeşil Mahalle\'de meydana geldi. İddiaya göre, Pınar E., eşinden ayrı yaşayan polis memuru E.G. ile tartıştı. Pınar E., kavga ettiği sevgilisinin beylik tabancasını başına dayayıp ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Pınar E., sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Pınar E., kurtarılamadı. Polis memuru E.G. ise gözaltına alındı. Apartman sakinleri sevgililerin sürekli kavga ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden detay, hastaneden detay

Boyutu:(159 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

=============

Kız çocuğu kaçırılan öfkeli baba idam istedi

Kız çocuğunu kaçırma olayında gözaltı sayısı 3\'e çıktı

AYDIN\'ın Söke ilçesinde 15 yaşındaki A.K. (Ayşe Korkmaz) adlı kız çocuğunu kaçırdığı iddia edilen 59 yaşındaki A.Ç.\'nin (Ayhan Çolak) dışında, şüphelinin arkadaşları olan E.B. (Erdal Başkan) ve Y.B. (Yaşar Başkan) de gözaltına alındı. Kızının saf olduğunu, şüpheliye ise gezintiye çıkaracağını söylediği için kanıp onunla gittiğini, çocuğu bulunana kadar gözlerine uyku girmediğini söyleyen A.K.\'nin babası Ali Kemal K. yetkilileri seslendi, çocuk kaçıranlara idam cezası verilmesini istedi.

Söke\'de yaşayan A.K., geçen çarşamba günü öğle saatlerinde ortadan kayboldu. Emekli astsubay baba Ali Kemal K., kızının kaybolduğunu öğrenince polise ve jandarmaya haber verdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, kızın İzmir\'e götürüldüğünü tespit etti. Aydın ve İzmir\'de görevli polis ekipleri, ortaklaşa çalışma yaparak, yaklaşık 300 MOBESE kamerası görüntülerini inceledi.

Çalışmalar sürerken A.K.\'nin ise ormanlık alanda bir eve kapatıldığı öğrenildi. Kurtulmak için çare arayan A.K., bir fırsatını bularak şüphelinin telefonunu aldı. Daha sonra tuvalet ihtiyacı olduğunu söyleyip, bu telefonla polisi aradı. Telefon sinyalinden yola çıkan özel ekip, kaçırılan kızın yerini tespit ederek operasyon yaptı. Kızı kaçırdığı öne sürülen A.Ç.\'nin dışında aynı evde bulunan E.B. (Erdal Başkan) ve Y.B. (Yaşar Başkan) de yakalanarak gözaltına alındı. Kurtarılan A.K. ve 3 şüpheli Söke\'den gelen polis ekiplerine teslim edildi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan A.Ç., E.B. ve Y.B.\'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. A.K. ise ailesine teslim edildi.

BABA YAŞADIKLARINI DHA\'YA ANLATTI

Kızına kavuştukları için sevinen Ali Kemal K., DHA\'ya konuştu. Çocuğunu teslim alan Ali Kemal K., \"Kızım, 16 Ağustos günü saat 13.20 sıralarında annesiyle benim yanıma gelerek, yakınımızda oturan kuzenine gitmek istediğini söyledi. Kızıma biraz beklemesini, kuzenine bırakabileceğimizi söyledim. O ise ısrarla gideceğini söyledi. Daha sonra annesine dondurma alacağını söyleyerek, izin almış. Dondurma aldığı sırada, daha önce tesadüfen telefonda tanıştığı, birkaç kez görüşüp arkadaşlık kurduğu kişi, kızımı telefonla aramış. Otogara gelmesini ve Kuşadası\'na gezmeye götüreceğini söylemiş. Kızım biraz saftır. Küçük olduğundan kandırıyor. Otogardan taksiyle Kuşadası\'na gitmişler. Oradan başka bir taksiyle, Aydın Tren Garı\'na gitmişler. Karayoluyla yolculuğu, kızımın üzerinde kimlik olmadığı için tercih etmemiş. Trenle İzmir\'e, yine başka bir taksiyle de Urla\'ya geçmişler. Emniyet MOBESE kameralarından takip etti. Emniyetin kurduğu özel ekip, o gün sabaha kadar kızımın bulunması için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Sabah saat 05.00\'te ise kızımın yeri tespit edildi, operasyonla kurtarıldı. Kızımın kullandığı telefonun simkartını, buluştuklarında çıkararak kırmış. Ancak telefon kartı, benim diğer kızımın adına kayıtlı. Tekrar simkart çıkartırdık. O karttan kimle görüştüğünün dökümünü aldık, emniyete verdik. Onun da çok büyük faydası oldu. Kızımı kaçıranın telefonuna ve kimlik bilgilerine ulaşıldı. Kişiye ulaşmak bu nedenle daha da hızlanmış oldu. Yetkililere sesleniyorum! Bu olayların tekrar etmemesi için, bu kişilerin idam edilmesini talep ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------

- A.K.\'nin A.Ç. tarafından kaçırılma anı MOBESE kamerası görüntüleri

- Kaçırılan kızın babası Ali Kemal K. röp.

- Aileden görüntü

- Şüphelilerin emniyetten sağlık kontrolüne götürülmesi

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / SÖKE (Aydın), (DHA)

================

Çoruh Nehri\'ni kurbanlık keçi ile bindiği ilkel teleferikle geçti

ARTVİN‘in Yusufeli ilçesi İşhan köyünde kurbanlık keçi satın alan Nusret Koç, patika yolun uzun olması nedeniyle yolun karşı tarafına Çoruh Nehri üzerine gerili ‘varangel’ olarak bilinen ilkel teleferiğin bindiği kabini ile geçti.

Yusufeli ilçesinde oturan Nusret Koç, İşhan köyündeki akrabası Nevzat Koç\'dan kurbanlık keçi satın aldı. Koç, satın aldığı kurbanlığı patika yolun uzun olması nedeniyle yolun karşı tarafına tehlikeli bir yöntemle geçirdi. Çoruh Nehri\'nin bir yakasından 75 metre mesafedeki diğer yakası arasına kurulan ve \'varangel\' olarak bilinen ilkel teleferik hattını kullanan Koç, keçi ile çelik halata bağlı makaralı kabine binerek karşıdan karşıya geçti.

Teleferiğin köyde ulaşımda kullanıldığını anlatan Nusret Koç, patika yolun uzun olması nedeniyle kurbanlık keçi ile birlikte teleferiğe bindiğini söyledi. Koç, \"Bu teleferik çok sağlam. Uzun yıllardır ulaşımda kullanılıyor. Keçiyi de fazla yürütmemek için teleferiğe bindirip kolayca karşıya geçirdim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kurbanlık pazarlığı yapılması

Kurbanlığın teleferiğe bindirilmesi

Karşıdan karşıya geçirilmesi

Kurban sahibi ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA

====================

\'Kırmızı Düdüklü\' trafik denetçileri yollarda

KURBAN Bayramı tatili nedeni ile yolculuğa çıkacak olan sürücülerin ve beraberindeki ailelerinin güvenli yolculuk yapmaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla uygulamaya konulan \'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük\' projesi Nevşehir\'de başladı.

İçişleri Bakanlığı\'nın talimatıyla 81 ilde uygulamaya geçen \'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük\' projesi kapsamında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, polislerin denetimlerine katıldı ve araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört hediye etti. Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durdurularak, güvenli yolculuk konusunda bilgiler verildi. Uygulamaya katılan Vali İlhami Aktaş ve Emniyet Müdürü Mehmet Artunay da araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye ederek çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalmalarını istediler. Vali Aktaş, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyararak, \"Bayram öncesi ölümlü ve trafik kazası yaralanmaların çok olduğunu göz önünde bulundurarak sürücülerimizi bu konuda uyarma adına bu uygulamayı başlatmış olduk\" dedi. Uygulamanın, bayram boyunca uygulama noktalarında devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Nevşehir Valisi İlhami Aktaş\'ın araçtakilerle konuşması ve iyi yolculuklar dilemesi

-Vali Aktaş\'ın araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört vermesi

-Detay

Haber: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

3Dakika, 23 saniye/107 MB