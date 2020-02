DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAKAN SOYLU, ASTSUBAY EŞİ İLE 10 AYLIK BEBEĞİNİN ŞEHİT OLDUĞU BÖLGEDE

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu astsubay eşi Nurcan Karakaya (25) ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa\'nın şehit olduğu Hakkari\'nin Yüksekova ilçesindeki Kalene üs bölgesine gelerek, incelemelerde bulundu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı\'na uçakla bu sabah gelen İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvakt Dilberoğlu tarafından karşılandı. Bakan Soylu, buradan 31 Temmuz günü astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobiliyle evine dönerken, PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa\'nın şehit olduğu, Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy\'e bağlı Kalene üs bölgesine helikopterle gitti. Bakan Soylu, burada incelemelerde bulundu.

2)SULAMA KANALINDA KAYBOLAN SURİYELİ ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

ŞANLIURFA\'da dün serinlemek için girdiği DSİ’ye ait sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan Suriye uyruklu Oveis Hamadı\'nın (14) cesedi bulundu. Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Haliliye ilçesine bağlı Şıh Çoban Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Suriyeli Oveis Hamadı, serinlemek için DSİ\'ye ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Hamadı, kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polisler, Hamadi\'nin bulunması için çalışma başlattı. Havanın kararması birlikte aramalara son verilirken, gece saatlerinde bölgeden geçen vatandaşlar, su yüzeyinde ceset görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma ve dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin Oveis Hamadı\'ye ait olduğu belirlendi.

Hamadı\'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

3)BELEDİYE KAFELERİNİN GELİRLERİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AKTARILIYOR

TOKAT Belediyesi tarafından Yeşiırmak üzerinde uygulanan \'Kanal Tokat\' projesi kapsamında oluşturulan kafelerin gelirleri ihtiyaç sahibi aileler için Aşevi Müdürlüğü\'ne aktarılıyor.

Tokat Belediyesi tarafından kentin içerisinden geçen Yeşilırmak üzerine \'Kanal Tokat\' projesi yapıldı. Tarihi Hıdırlık köprüsünü de içine olan proje kapsamında, Yeşilırmak içerisinde gondollar konulurken, müziğe göre hareket eden ışıklı fıskiyeler yerleştirildi. Proje kapsamında ırmak kenarında iki de kafe açıldı. Açılan Liman Cafe ve Millet Kıraathanesi vatandaşların özellikle akşam saatlerinde uğrak yeri oldu. Belediye tarafından alınan kararla her iki kafenin geliri ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Aşevi Müdürlüğüne aktarılmaya başladı.

\'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İNSANIMIZIN MUTLULUĞU\'

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, \'Kanal Tokat\'ın kentin en önemli birkaç projesinden biri olduğunu söyleyerek, \"Seçildikten sonra hemen yola koyulduk. Biz ilk etapta 1.5 kilometrelik kısımda böyle bir projeyi hayata geçirmeyi arzu ettik. Bu doğrultuda şehrimizin bu kısmında Hıdırlık köprüsünü içine alacak şekilde bir çalışmayı başlattık. Birinci etapta yapmayı planladığımız Kanal Tokat\'ta yüzde 80\'ni tamamladık. Bunu da daha da genişleteceğiz. Gerek şehrimizin doğu kısmına doğru, gerek şehrimizin batı kısmına doğru genişleteceğiz. Bizim için önemli olan insanımız, bizim için önemli olan insanımızın mutluluğu memnuniyeti, huzurudur\" dedi.

\'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK SAĞLANIYOR\'

Yeşilırmak kenarında Liman Kafe ve Millet Kıraathanesi oluşturduklarını, işletmelerinin ise belediye tarafından yapıldığını kaydeden Başkan Eroğlu, şöyle konuştu:

\"Buraları tamamen bizler işletiyoruz. Tamamen halkımıza çok uygun fiyatlarla halkımıza hizmet veriyoruz. Hemen 400 metre ileride Belediye Fen İşleri Müdürlüğümüzün kullandığı dört dönümlük bir alan var. Orayı da yıkıp, insanlarımızın oturacağı cazibe alanları oluşturduktan sonra şehri izleyecekleri bir kuleyi de yapıp, büyük bir faklılık katacağız. Bugün burada 65-75 gencimize istihdam sağlıyoruz. Diğer taraftan ihtiyaçlı insanlara gelir elde ediyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirleri onlara aş olarak, onlara gıda olarak, onlara nakit yardımı olarak sunuyoruz.\"

4)MESLEK LİSELİLER, HEM ONARIM YAPTI HEM PARA KAZANARAK 2 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLADI

BATMAN\'da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı öncesinde kent merkezindeki okulların eskiyen ve kırılan masa ve sandalyelerini onaran Batman Teknik ve Mesleki Lisesi mobilya bölümü öğrencileri, 2 milyon liralık bir tasarruf sağladı. Lice müdürü Necati Tunç, kent merkezinde 30\'u aşkın eğitim yuvasının masa ve sandalyelerini yenileyen 20 öğrenciden gezici bir ekip te oluşturduklarını söyledi.

Batman Teknik ve Mesleki Lisesi mobilya bölümünde eğitim gören 20 öğrenci, tatil yapmadan okulda eski masa ve sandalyeleri yenileyerek, okulların yeni eğitim ve öğretim sezonuna hazırlanmasına katkıda bulundu. Eğitim-öğretim yılı öncesinde 30 okulun masa ve sandalyelerini yenileyen öğrenciler, 5 bin sandalye ve masayı onarararak, yaklaşık 2 milyon lira tasarruf sağlandı. Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, 5 bin masa ve sandalye maliyetinin 2 milyon lira civarında olduğunu belirterek, öğrencilerin yaz boyunca çalışarak tüm okulların eskiyen masa ve sandalyelerini yenileyerek tasarruf sağladığını söyledi.

20 KİŞİLİK MOBİLYA EKİBİ OKULLARDA

Yaz boyunca mobilya bölümü öğrencilerinin yevmilerini döner sermayeden karşıladığını belirten Batman Teknik ve Mesleki Lisesi Müdürü Necati Tunç, \"Öğrencilerimiz yaz tatilinde hem arkadaşlarının sıralarını yeniliyor hem de ailelerine katkı sunuyor. Oluşturduğumuz mobilya bölümü öğrencilerimiz okullarda eskimiş ne kadar masa ve sandalye varsa geri dönüşüm olarak değerlendirecek. Yaklaşık 2 milyon liralık bir harcama yerine bu çalışma 150-200 Bin TL\'ye mal olacak. Bu projeyle önemli bir tasarrufa gidildi\"dedi. Tunç, Batman\'ın kenar mahalleleri ağırlıklı olmak üzere kent merkezinde 30\'u aşkın eğitim yuvasının masa ve sandalyelerini yenileyen 20 kişilik mobilya öğrencilerinden oluşan gezici ekibin okullar açılana kadar eğitim yuvalarını gezeceğini ifade etti.

5)PAZAR YERİNDEKİ KAMERALAR HIRSIZLARI YAKALATTI

KARABÜK\'ün Eskipazar ilçesinde, pazarda alışveriş yapan bir kişinin yanına yaklaşıp cebinden 1500 TL\'sini çalan 4\'ü kadın 5 kişi kameralardan tespit edildi. 4 kişi polis tarafından yakalanırken, diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Eskipazar\'da perşembe günleri kurulan halk pazarında alışveriş yapan işçi emeklisi S.K. (71) belediyeye gelip 1500 TL’sini kaybettiğini bulunması için anons yapılmasını istedi. Anons yapılırken güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Görüntülerde 4 kadının tezgahtan domates alan S.K.\'ya yanaşıp etrafını sardığı, erkek şüphelinin ise pazarcıyı oyaladığı, bir kadının S.K.\'nın pantolonunun cebindeki 1500 TL\'sini çalıp uzaklaştığı görüldü. Zabıta ekipleri, 1 hafta sonra şüphelilerin pazar yerine gelebileceği düşüncesiyle güvenlik kameralarını canlı olarak izlemeye başladı. Güvenlik kameralarından Pazar yerine aynı elbiselerle geldikleri tespit edilen 3\'ü kadın biri erkek 4 şüpheli polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen G.G.(26) ile kadın şüpheli Ç.İ.(38) tutuklanırken diğer kadın şüpheliler A.A.(31) ve S.İ.(32) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kadın şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, pazar yerinde ufak tefek para kaybolmaları sırasında zabıta amirliğine müracaatlar olmasının ardından güvenlik kamerası yerleştirmeye karar verdiklerini ve ilk etapta pazar yerinin 6 noktasına güvenlik kamerası yerleştirdiklerini belirterek, \"Bu sayı 12\'ye kadar çıkacak. En son bir vatandaşımızın emekli maaşı kadar bir para kayboldu. Her zaman olduğu gibi parayı bulanların zabıta amirliğimize müracaat etmeleri için anons ettirdik. Kamera sistemleri de yeni takılmıştı. Zabıtalarımız akşam kameraları kontrol ediyor. Görülüyor ki 5 kişilik bir suç örgütü vatandaşımıza bir operasyon yapıyor. Onun emekli maaşına resmen el koyuyor. Bir sonra ki hafta artık pazarda güvenlik kameralarını canlı olarak izleyen zabıtalarımız, aynı şahısları görüyor. Şahıslar yakalanıyorlar. Pazar yerimiz artık daha güvenli.\" dedi.

Güvenlik kameralarının takılmasından memnuniyetini dile getiren pazar esnafları ise, \"Huzur var, her şey var. Pazar komple değişti. Pazar düzene girdi. Güvenlik kameraları sayesinde vatandaş rahat etti. Pazar yeri daha güvenli. Kim geliyor kim gidiyor her şey belli oluyor.\" diye konuştu.

6)EŞİNİN HAYALİNİ, KIZIYLA GERÇEKLEŞTİRECEK

İSPANYOL Gemma Gimeno Cases (56) adlı kadın, geçtiğimiz yıl 58 yaşındayken ölen eşi fotoğrafçı Robert Pena Bordan’ın, ‘İstanbul-Kahire Yürüyüşü-Foto Safari’ hayalini gerçekleştirmek için, kızı Ginebra Pena Gimeno (29) ile İstanbul’dan yola çıkarak Nevşehir’in Avanos ilçesine ulaştı. İspanyol kadın ile kızı, 12 Haziran’da İstanbul’dan yola çıktıklarını ve günde 20 kilometre yürüyerek Nevşehir’in Avanos ilçesine geldiklerini belirttiler. Ölen İspanyol Fotoğrafçı Robert Pena Bordan’ın kızı Ginebra Pena Gimeno, ‘’Babamın, İstanbul’dan yola çıkıp yürüyerek Türkiye, Lübnan, Ürdün ve İsrail’i geçtikten sonra, Mısır’ın başkenti Kahire’ye ulaşmak hayali vardı. İstanbul ve Kahire arasındaki yaklaşık 2 bin 500 kilometre yolu yürüyerek giderken, fotoğraflar da çekecekti ve bunları, daha sonra geçtiği şehirlerde sergileyecekti. Geçtiğimiz yıl babamı kaybettik. Annemle oturduk ve onun yasını tutmak yerine, hayalini gerçekleştirmek için yola çıktık. Şimdiye kadar Türkiye’de geçtiğimiz bölgelerde çok güzel fotoğraflar çektik. Ancak daha gidecek çok yerler var. Sırtımızda 13 kilo ağırlığındaki çantalarımızla günde 20 kilometre yürüyerek Aralık ayında Kahire’de olmayı planlıyoruz. İstanbul-Kahire arasında çekeceğimiz fotoğraflarla, babamın bacakları ve gözü olacağız’’ dedi.

İstanbul’dan başladıkları yolculukları süresince Türk halkının yakın ilgisini gördüklerini dile getiren anne Gemma Gimeno Cases ise, ‘’Bu yolculuğumuzu, eşim için yapıyoruz. O, bu yolculuğu gerçekleştirmeyi çok istemişti. Ancak yapamadı. Onun bu hayalini kızımla gerçekleştirmeyi kararlaştırdık ve İstanbul’dan yola çıkarak 900 kilometre yürüyüp Nevşehir’in Avanos ilçesine geldik. Bundan sonra da yolumuza planladığımız gibi devam edeceğiz. Yolumuz üzerinde fotoğrafı çekilecek çok güzel yerler gördük ve güzel fotoğraflar çektik. Yolculuğumuzu fotoğraf çekerek Kahire’de tamamlayacağız. Eşimin hayal ettiği gibi, yolculuğumuzun sonunda ise çektiğimiz fotoğrafları, geçtiğimiz şehirlerde sergilemek istiyoruz. Türk halkı gerçekten çok ilgi gösteriyor, onlara çok teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

