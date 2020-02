DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BARO BAŞKANI\'NDAN, LEYLA\'NIN ÖLÜMÜNDE \'İHMAL OLABİLİR\' AÇIKLAMASI

AĞRI\'nın Bezirhane köyünde Leyla Aydemir\'in (4) kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya Ağrı Barosu\'nca müdahillik talebinde bulunuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı\'na başvuran Baro Başkanı Ali Artuk dilekçesinde, Leyla\'nın, kaybolduğu günden beri köyde tutulduğu değerlendirmesinde bulundu. Leyla\'nın ölümünde ihmal olabileceğini belirten Artuk, \"Minik Leyla Aydemir\'in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır\" dedi.Leyla Aydemir\'in ölümünün ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma yürütülürken, Baro Başkanı Ali Artuk, dilekçeyle katılma talebinde bulundu. \'Kasten adam öldürme\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından yürütülen soruşturmanın dosyasına müdahil olmak isteyen Başkan Artuk, Leyla\'nın kaybolmasından beri olayın yakın takipçisi olduklarını bildirdi. Ali Artuk, dilekçesinde, şunları kaydetti: \"Ağrı Barosu olarak Bezirhane köyünün ahalisiyle koordineli çalışarak, aileden ve yerel yetkilerden çeşitli aralıklarda bilgi alarak, bu bilgileri sağlıklı bir şekilde STK\'lara ve gerek yerel gerekse ulusal basın mensuplarına aktardık. Bu konuda tüm üyelerimiz sosyal medya hesaplarında, birebir ilişkilerinde, irtibatlı oldukları nüfus alanları nezdinde minik Leyla Aydemir\'in bulunmasına yönelik bir caba içine girmişlerdir. Nitekim bizim, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, Jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK\'lar ve gönüllüler tarafından oluşturan ekiplerin ve tüm Türkiye\'nin olayı sahiplenmesi sonucunda acı gerçek ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. Minik Leyla Aydemir\'in cansız bedenine ulaşıldığı 2 Temmuz tarihinden beri tüm süreçlere otopsi dahil müdahil olduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da soruşturmanın takipçisi olacağımızı, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı belirterek, Ağrı Barosu olarak soruşturmaya \'Avukatlık Yasası\'nın 76. maddesi uyarınca müdahil olacağımızı beyan ederiz.\"

\'TÜM EVLER ARANMAMIŞ MI?\'

Leyla\'nın ölümünde ihmal olabileceğini belirten Artuk, araştırılması gereken hususları şu başlıklar altında sıraladı:

\"Olayın oluşum ve gelişimi, valilik açıklaması ve otopsi raporu bir bütün değerlendirildiğinde Leyla Aydemir\'in 14 Haziran\'dan 2 Temmuz\'a kadar köyde bulunduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. Bu tarih aralığında köyde bulunan tüm evler ve eklentilerine yönelik adli arama kararı verilmiş midir? Buna ilişkin ayrıntılı arama tutanakları dosya içinde mevcut mudur? Yoksa aldığımız harici bilgilere göre köyde adli başka problemler baş göstermesin diye sözde bir \'hassasiyet\' gösterilerek tüm evlerin aranması cihetine gidilmemiş midir? Burada bir ihmal varsa ihmali bulunan merciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Böyle bir arama kararı verilmiş ise fazlaca yerleşim birimi bulunmayan köyde maktul Leyla Aydemir neden bulunmamıştır. Tüm bu noktalarda kamuoyunun bilgilendirilmesini, varsa adli arama kayıtları ile birlikte arama tutanaklarının tarafımıza tebliği, son tahlilde avukatlık yasasında kaynaklı bilgi verilmesini, soruşturmanın selameti için alınan gizlilik kararına rağmen baromuzca yetkilendirilecek bir meslektaşımızın soruşturmanın şeffaf ve güvenilir yürütülmesi için aynı zamanda da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için dosyanın her aşamasında koordineli bilgilendirilmesini talep ederiz.\"

\'ELBİSELERİ DELİLLERİ KARARTMAK AMACIYLA ÇIKARILDI\'

Soruşturmanın genişletilmesinin istenildiği katılma talebi dilekçesinde vurgulayan Başkan Artuk, \"Minik Leyla Aydemir\'in ailevi husumeti olan, her şüphelinin soruşturmaya dahil edilmesini, 14 Haziran\'dan 2 Temmuz\'a kadar köye giriş çıkışları olan bireylerin HTS (arama, aranma, mesaj) trafiğinin incelemeye alınmasını özellikle 1 Temmuz tarihinden 2 Temmuz tarihine kadar köye dışarıdan gelen bireylerin HTS trafiğinin incelemeye alınmasını, köydeki yetişkin her bireyin bilgi alma şeklinde ifadesine başvurulmasını, tüm köy genelinde her evin adli arama kapsamında aranmasını, delilleri karartma ihtimaline binaen bunun ivedilikle yapılmasını talep ederiz. Minik Leyla Aydemir\'in üzerindeki elbiselerin delilleri karartmak amacıyla çıkarıldığı açıktır. Bu nedenle soruşturmanın bu yönüyle de genişletilmesini, Leyla Aydemir\'in ölüm nedeninin açlık olması, 10 gün boyunca uğranılmayan evin olağan şüphe kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden köyde 2 Temmuz tarihinden önce 8- 10 gün sürede evinde bulunmayan şahısların ifadelerine başvurulmasını talep ederiz\" dedi.

KÖYÜN AYNI ANDA ARANMASI İÇİN BAKANLAR KURULU KARARI GEREKİYOR

Öte yandan hukukçular, köyün tamamında aynı anda arama yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu\'nun izninin olması gerektiğini belirtti. Hukukçular, köydeki tüm hanelerde Bakanlar Kurulu kararı dışında böyle bir arama yapılabilmesi konusunda her hane için gecikmesinde sakınca olan hal kapsamında savcılıktan, diğer hallerde ise sulh ceza hakimliğinden her bir ev ve eklentisi için tek tek arama kararının alınmasının yasal zorunluluk olduğunu bildirdi.

Hümeyra PARDELİ/AĞRI, (DHA)

2)MARDİN\'İN 2 İLÇESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

MARDİN\'in Ömerli ve Nusaybin ilçe kırsalında terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada, Ömerli ve Nusaybin ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edileceği belirtildi. Açıklamada, \"Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince 6 Temmuz 2018 Cuma günü saat: 08:00 itibari ile Ömerli ilçesi kırsal Kovanlı Mahallesi ve Nusaybin ilçesi kırsal Doğanlı Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir\" denildi.

MARDİN, (DHA) -

3)ODA BAŞKANI KENAR: PATATES ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR

NİĞDE Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, orta Anadolu\'da hasadı başlayan yazlık patatesin piyasaya girmesiyle fiyatların gerilediğini söyledi. İki ay önce patatesin para etmemesinin sorun olduğunu, şimdi ise patatesin fazla para etmesinin sorun olduğunu ifade eden Kenar, patates üzerinden algı operasyonu yürütüldüğünü düşündüklerini aktardı.

Kenar, Niğde Ziraat Odasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde denilince akla patates geldiğini söyledi. Kenar, Niğde ve Nevşehir\'deki depolarda nisan ve mayıs aylarının sonlarına doğru patatesin bittiğini ifade ederek, \"Adana ve Ödemiş gibi Akdeniz bölgesinde yetişen patateslerin orta Anadolu patatesi olana kadar bu bölgelerden Türkiye ihtiyacını karşılayacak patates üretiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bu bölgede eken çiftçilerimizin zarar ettiğinden dolayı bu yıl biraz ekim alanlarının daralması Akdeniz bölgesinde patates fiyatlarının biraz yukarı çıkmasını sebep kıldı. Ama şu anda orta Anadolu dediğimiz bölgelerde Bursa\'nın Yenişehir ve İnegöl, Afyonkarahisar\'ın Sandıklı, Niğde\'nin Altunhisar, Tokat\'ın Niksar gibi ilçelerinde yazlık dediğimiz erkenci patateslerin sökümlerinin başlamış olmasıyla birlikte fiyatların bir nebze geri çekildiğini görüyoruz\" diye konuştu.

Çiftçiler olarak yaz döneminde patatesin kilogramının tarlada 1,5 ila 2 lira arasında olmasının yüksek bulmadıklarını anlatan Kenar, yazlık patateslerinde verimin kışlıklara göre az olduğunu ve fiyatının yüksek olması gerektiğini savundu. Çiftçileri 1,5-2 liraya mal ettiği patatesi pazarda 5-6 lira olmasının üzdüğüne dikkati çeken Kenar, şunları kaydetti:

\"Bunu da sanki sadece patates pahalıymışçasına bütün basın yayın organlarında patates üzerinden algı operasyonu olduğunu görüyoruz. Bu da bizim çiftçilerimizi üzmektedir. Çünkü biz pazara gittiğimiz takdirde 4-5 liradan aşağı hiçbir sebzenin olmadığını görmüyoruz. Patates de bunların içerisinde yaz sebzesi. Patatesin 3-4-5 lira olması, 5 liradan satılan patates de lüks yerlerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Niğde ölçeğine geldikten sonra patatesin pazarda 5 lira olduğunu görmüyoruz. Bizim pazarımızda en güzel patates 3,5 ila 4 lira arasında. O yüzden patateste böyle bir algının olmasından Niğde çiftçisi olarak çok rahatsızız. Sanki patates ucuz yetişiyormuş da biz pahalıya satıyormuşcasına bir algı operasyonu olduğunu görüyoruz.\"

Görüntü Dökümü

-Patatesten detay görüntü

-Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ile röportaj

-Patates tarlasından detay görüntüler

BOYUT: 455 MB SÜRE: 4 dk 4 sn

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)

POLİSLERİ GÖREN HIRSIZ: BEN DE POLİSİ ARAYACAKTIM

(EK)

4)TUTUKLANDI

Adana\'da, girdiği apartmanda karşılıklı dairelerin kapı göbek kilitlerini kırarak, altın ve para çalan Yılmaz Kılıç\'ın (45), emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Kılıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

5)\'ZEYTİN\' VE \'ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ\' ŞİFRESİYLE SİLAH TİCARETİ

BURSA’nın Orhangazi ilçesi merkezli 14 ilde geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 63 kişiden 48\'i serbest bırakıldı, 15’i ise bugün Orhangazi Adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Silah kaçakçılarının alışveriş sırasında silah için ‘zeytin’, mermi için de ‘zeytin çekirdeği’ şifresi kullandıkları ortaya çıktı. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin \'zeytin\' ve ‘zeytin çekirdeği’ şifresiyle silah ticareti yapan şüphelilere yönelik Orhangazi merkezli 14 ilde 72 ayrı adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda 63 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 48’i ilk ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 15’i Bursa Emniyetindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ‘ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti’ suçlamasıyla bugün sıkı güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Operasyon sırasınd şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 41 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet kurusıkı ve başkaları adına ruhsatsız tabanca ile 43 adet av tüfeği ve pompalı tüfek, 1400 adet farklı çap ve ebatlarda tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, tabancaların namlularını açmada kullanılan torna makinesi ele geçirildi.

Şüphelilerin adliyede sorguları srüyor.

Görüntü Dökümü:

-Zanlıların adliye önüne minibüsle getirilmesi,

-Minibüsten indirilmeleri,

-Adliyeye götürülmeleri,

-Detay görüntüler.

BURSA/DHA

6)KENTSEL DÖNÜŞÜM TARİHE HAYAT VERDİ

ERZURUM merkez Yakutiye Belediye Başkanı AK Parti\'li Ali Korkut, \'Kentsel Dönüşüm\' ve \'Cazibe Merkezi\' projelerini uygulayarak, yüzlerce evi yıktı, bir asır sonra tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi\'ni birbiriyle buluşturdu. Tarihi eserler arasındaki engelleri ortadan kaldıran Korkut, eski Erzurum\'u ortaya çıkarıp açık hava müzesine dönüştüreceklerini söyledi. Başkan Korkut, \"Kentsel dönüşüm tarihe hayat verdi\" dedi.

Yakutiye ilçesinde 250 milyon lira ödeme yapılarak, 4 bin civarında binay kamulaştırılarak hızla açık hava müzesine çevireceklerini vurgulayan Başkan Korkut, yaptıkları ve yapacaklarını basın mensuplarına kendisinin kullandığı minibüsle bir gezi düzenleyerek tek tek anlattı. Erzurum\'un tarihi eser yönünden oldukça zengin bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Korkut ancak bu zenginliği şu ana kadar kullanmanın nasip olmadığını söyledi. Çok katlı bina ve harabeye dönen konutların yıkılması ile birlikte Çifte Minareli Medrese, Ulu cami, Kale ve 3 Kümbetleri birbiri ile buluşturduklarını sözlerine ekleyen Korkut şunları söyledi:

\"Devralmış olduğum belediye maaş ödeyemeyen belediye konumundaydı. 30 milyon bütçeyle devraldık, bütçeyi 160 milyona çıkardım. 153 milyon lira geçmişten gelen SSK, maliye borçlarını temizleye bilen belediye olduk. Bu Türkiye’de ilktir. 250 milyon civarında kamulaştırma bedeli ödemek suretiyle 4 bin civarında bina kamulaştırıldı. Kentsel dönüş alanında tarihi eserlerin etrafı ve yolların açılmasıyla beraber ciddi bir değişim söz konusu oldu. Üç kümbetler 150 dönüm alan içerisinde 22 tane tescilli sivil mimari örneği, 9 tanede kamusal mimar öğelerin olduğu alan gün yüzüne çıkarıldı. Bu alanda ziyaretçi karşılama merkezi, 300 kişinin faydalanacağı butik otel var, müze binası var. Burada kültürel faaliyetler yoğun olarak yapılacak. 2 sene gibi süreçte tamamlamayı düşünüyoruz. Hacı Cuma\'daki kentsel dönüşüm eşi benzeri olmayan bir proje. Kamulaştırma tamamlandı bize maliyeti 100 milyonun üzerinde. 2 katlı evler, her birinin 250 metre kare civarında bahçesi olan, sokakları olan eski Erzurum evlerini, mahallesini hatırlatan sokak kültürü yaşatılacak, otoparkların belli alanda oluşacağı, evlere yürüme mesafesi olacağı örnek bir proje. Şehrimizin hem mimari öğeleri kapsamında önü açılacak, yapılanmada çok katlı binalardan ziyade az katlı binalar öne çıkacak, hava kirliliğini de bertaraf etmiş olacağız. Ayrıca deprem kuşağında olan Erzurum\'da sağlam bir yapılaşma ile deprem korkusu da yaşanmayacak.\"

Görüntü Dökümü

-Baskan çocuklarla penaltı atışı yaparken

-Başkanın gazetecilerle yapılan bölgede gezmesi

-Başkan gazateceliren içeresinde bulunduğu minübüsü sürmesi

-Başkanın konuşması ve röp

-Tarihi eserler

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 3.15 Dk / 353 MB)

7)VAN\'DA 63 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'da polisin minibüste yaptığı aramada 63 kilo 228 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Gürpınar karayolu Kurubaş mevkiinde şüphe üzerine 65 KA 083 plakalı minibüsü durdurdu. Araçta, narkotik köpeği \'Bozo\' ile yapılan aramada, 122 paket halinde 63 kilo 228 gram eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan araç sürücüsü, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

POLİS KAMERASI

-Durdurulan minibüs

-Narkotik köpek arama yaparken

-Uyuşturucuya tepki vermesi ve detaylar

-Uyuşturucu paketleri

Safa ATMACA/VAN, (DHA)-