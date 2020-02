DHA YURT BÜLTENİ-4

1)HATAY\'DA KAYBOLAN 6 YAŞINDAKİ UFUK ARANIYOR(HABERİNE EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ)

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Dedenin konuşması

- Dron görüntüsü

- Jandarma ekibinin köpek ile arama çalışmasından görüntüler

- Genel görüntüler

Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera:Kasım NARCI/HASSA,(Hatay),(DHA)

=======================================================

2)İHRACATTA \'AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ\' KORKUSU

ADANA\'nın Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, ihracatta sıfır tolerans gösterilen Akdeniz meyve sineğinin bölgede geçen yıla göre 3-4 kat arttığına dikkat çekerek, \"İhracatta çok büyük oranda düşüşler yaşanmaması için olayın ciddiyetini tüm üreticilerin bilmesi gerekiyor\" dedi.Oda Başkanı Cahit İncefikir, Akdeniz meyve sineğinin bölgede yetiştirilen şeftali, kayısı, nektarin, erik gibi sert çekirdekli ürünlerin yanı sıra narenciye önümüzdeki günlerde hasadı gerçekleştirilecek narenciye ürünlerini de tehdit ettiğini kaydetti. İthalatçı ülkelerin Akdeniz meyve sineğine karşı ciddi bir tavır aldığına dikkat çeken İncefikir, Rusya\'nın tek bir TIR\'da tırda bile bu sineğe rastlaması halinde ürünleri geri gönderdiğini bildirdi.

Üretilen 4 milyon ton ürünün yarısını ihraç etmeyi düşünen Türkiye\'nin Akdeniz meyve sineğine karşı topyekun bir mücadele başlatması gerektiğine dikkat çeken İncefikir, \"İlaçların artık yavaş yavaş atılması gerekiyor. Tuzaklar da asılmalı. Sert çekirdekli ürünler bitti diye çiftçinin bahçesini terk etmemesi gerekiyor çünkü sinekler hala orada konaklıyor. Sorunlarımızdan bir tanesi de Avrupa\'da, İspanya\'da kullanılan bir ilacı biz ruhsatsız şekilde kullanmıyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nün ciddi çalışmaları var ama önlemler de alınmalı. Mersin\'de tuzaklar ücretsiz verilirken Adana\'da yarısı destekleniyor\" diye konuştu.

\'VURUCU HAMLE TOPLU YAPILMALI\'

Türkiye\'de polikültür şeklinde üretim yapıldığı için bir arada yetiştirilen sert çekirdekli meyveler, narenciye ürünleri ve sebzelerin birbirlerinin hastalığından etkilendiğini vurgulayan İncefikir, üreticilere şu uyarılarda bulundu:

\"Bir an önce tuzaklarından, örneklerinden, zirai danışmanlarından, mühendislerinden fikirler alıp bir an önce ilaç ve tuzak çalışmalarına başlamalarında ve bunun yayılmasında önlem olarak ilk vurucu hamlenin toplu olarak bütün ovada yapılmasının çok önemi var. Polikültür tarım da yerini bir an önce planlı tarıma bırakmak zorunda.\"

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Bahçedeki tuzaklardan genel ve detay

- Tuzağın içindeki sinekler

- Cahit İncefikir\'in konuşması

- Bahçeden genel görüntü

- Narenciyeden detay

- Cahit İncefikir\'in bahçede detay görüntüsü

SÜRE:04\'50\" BOYUT:294 mb

Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

==================================================

3)AFYONKARAHİSAR\'DA ANNESİ ÖLEN 5 YAVRU KÖPEK KORUMAYA ALINDI

AFYONKARAHİSAR\'da anneleri bir aracın çarpması sonucu ölen 3 günlük 5 yavru köpeğe sanayi esnafı sahip çıktı. Küçük oldukları için esnafın besleyemediği yavrular, Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerince barınağa götürülerek korumaya alındı.

Afyonkarahisar 2\'nci Küçük Sanayi Sitesi\'nde 5 yavru dünyaya getiren anne köpek bir aracın çarpması sonrası telef oldu. Anne köpeğin öldüğünü gören sanayi esnafı yavru köpeklere sahip çıktı. Hattat Ahmet Karahisari Camii avlusuna getirilen ve burada yavru köpekleri beslemeye çalışan esnaf başarılı olamayınca 2\'nci Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Bekir Koçak\'tan, o da Afyonkarahisar Belediyesi\'nden yardım istedi. Kısa sürede gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yavru köpekleri bulunduğu yerden alarak hayvan barınağına götürdü.

KÜÇÜK OLDUKLARI İÇİN BESLENEMEDİLER

Sanayi Sitesi Başkanı Bekir Koçak, yavru köpeklerin annesinin 3 gün önce caminin arka tarafındaki bir yerde doğum yaptığını ve yavrularını başka bir yere taşımak isterken bir aracın veya iş makinesinin çarpması sonrası telef olduğunu söyledi. Yavru köpekleri sahiplenerek onlara bakmaya başladıklarını anlatan Koçak, köpeklerin çok küçük olduğu için beslenmesinin zor olduğunu ve bu nedenle belediyeden yardım istediklerini kaydetti.

\'3 GÜNLÜK YAVRULAR YETİM KALDI\'

Anne köpeğe kimin çarptığı konusunda araştırma yaptıklarını aktaran Koçak, \"Olayın nasıl olduğunu görmüş değiliz. Tespitlerimize göre köpek 3 gün önce doğum yapmış. Yavrularını caminin köşesine daha uygun bir yere taşımak istemiş ve taşımış. O taşıma esnasında büyük bir kamyon veya iş makinesiyle anne köpeğin ezildiğini zannediyoruz. Asfaltta zedelenmiş ve hırpalanmış olarak gördük. Çarpılan köpeği tanıyorduk. Daha öncesinde ekmeğini ve suyunu veriyorduk. Köpek çevreye zararlı bir hayvanda değildi. İlk yavrularıydı ve 5 tane de yavrusu var. Ne yazık ki 3 günlük yavrular yetim kaldı. Çok üzgünüz. Esnafımız adına da üzgünüz\" dedi.

\'BU BİR CANİLİK VE VAHŞET\'

Sanayi esnafının hayvanlara zarar verme gibi bir durumunun söz konusu bile olmadığını vurgulayan Başkan Koçak, \"Esnafımız da hayvanlarla beraber yaşamaya alıştı. Ancak zaman zaman hayvanlarla ilgili sorunlarımız oluyor. Onu da Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nü arıyoruz. Hayvanlar götürülüyor ve küpelendikten sonra tekrar kendi bulundukları alanlara bırakılıyor. Zararsızlar ve çok zarar görmüyoruz. Aramızda yaşamalarından mutlu oluyoruz ve gurur duyuyoruz. Ama bu bir canilik ve vahşet. Nasıl kıydı? İsteseydi çarpmayabilirdi. Burası hız yapılacak bir alanda değil neticede. Önleyebilirdi. Ama bilinçli bir şekilde çarptığını düşünüyorum. Allah bu tür insanlara fırsat vermesin inşallah\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Caminin tabelasından detay

- Köpeklerin bulunduğu alandan detay

- Koçak köpekleri eline alırken detay

- Köpeklerden detay

- Koçak belediyeyi ararken ve yetkililere bilgiler verirken

- Anne köpeğin çarpıldığı yer

- Röp. Bekir Koçak

- Anne köpeğin doğum yaptığı yerden detay (ağaçların arazında)

- Ölen anne köpekten detay

- Belediye yetkilileri yavru köpekleri kasaya koyarken

- Yavru köpekleri belediye yetkilileri özel araçlarına koyarken

- Belediyenin aracından detay

- Belediye aracı giderken detay

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

======================================================

4)KAPANLA YAKALANAN TİLKİ, SOPAYLA DÖVÜLEREK ÖLÜME TERKEDİLDİ

MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde, kapanla yakalandıktan sopayla dövüldüğü ileri sürülen tilki, öldü sanılarak orada bırakıldı. Çevredekiler tarafından yaralı halde bulunan tilki, getirildiği hayvan barınağındaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarsala Koyu\'nda tatilciler tarafından dün (pazar) kapana yakalanmış, yaralı bir tilki bulundu. Tatilciler, yaralı tilki için Muğla Hayvan Dostları Derneği\'nden (HAYDOS) yardım istedi. Hayvan ambulansıyla olay yerine giden HAYDOS ekibi, yakalandığı kapandan kurtarıldıkları yaralı tilkiyi, Dalaman Atakent Bülüşlü Mevkii\'nde bulunan bakımevine götürdü. Serum takılan tilki, görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Muğla HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, \"Kapanla yakalanan bu hayvanı sopayla döverek, öldü diye bırakmışlar. Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlarımız vaşak, tilki, porsuk ve kaplumbağaların neslini tüketmek için ellerinden geleni yapıyor. Korkum şu ki gelecek nesillerimiz bu hayvanları masal olarak dinleyecek. Canlılarımıza kıyanların elleri kırılsın\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Barınağa getirilen tilkinin serum takılı görüntüsü

-Muğla HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen ile röp.

(Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

======================================================

5)ELİNDEN TELEFONU KAPIP KAÇTILAR

MERSİN\'de trafik ışıklarında duran aracın içerisinde telefonla konuşan Erhan B.\'nin elindeki cep telefonunu kapıp kaçan F.A. ile ona yardım ettiği iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, 29 Haziran\'da D-400 Karayolu Bekirde ışıklarında meydana geldi. Ara sokakta bekleyen 2 kişi, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara yaklaştı. Bu sırada beyaz araçta, sürücünün yanındaki koltukta oturan Ercan B.\'nin telefon görüşmesi yaptığını gören 2 kişiden F.A., hızla yaklaşıp elini açık camdan içeri sokarak telefonu kapıp, koşarak uzaklaştı. O anlar, çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ercan B.\'nin şikayetçi olması üzerine güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olayını gerçekleştiren F.A. ve M.T. ile yardım ettikleri iddia edilen A.T. ve R.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen F.A., tutuklanıp cezaevine gönderilirken, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler de savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi.

A.T.\'nin üzerinden çıkan ve piyasa değeri 2 bin 500 TL olduğu öğrenilen cep telefonu ise sahibi Ercan B.\'ye teslim edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Trafikte bekleyen araçların görüntüsü

- 2 kişinin araca koşması ve telefonu alıp kaçması

- Bir başka şüphelinin kaldırımda yürümesi

- Kaldırımda bekleyen diğer şüphelilerin görüntüsü

- F.A. ile M.T.’nin adliyeye götürülmek üzere emniyetten çıkarılarak araca bindirilmesi

- Aracın emniyet müdürlüğünden çıkışı

BOYUT: 250 MB SÜRE: 02.17 DK

Haber: Adnan AÇIKGÖZ-Kamera: MERSİN, (DHA)

=====================================================

(ÖZEL) -

6)HIZ YAPTI, SAVRULDU, DERS ALMADI; DEVRİLMEKTEN KURTULAMADI

Gebze\'de aşırı hızla ilerleyen meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı.

Facianın eşiğinden dönüldüğü kazanın öncesinde de kameraya yansıyan görüntülerde aşırı hızla ilerleyen kamyonun bir kaç kez devrilmekten son anda kurtulduğu görülüyor.

Gebze\'de meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı.

Kaza geçtiğimiz hafta Gebze\'de meydana geldi. Otomobilleriyle İstanbul\'a gelen iki arkadaş bir kamyonun hızlı gittiğini fark edip kameraya aldı. Otomobilin hızının 115 kilometreye çıktığı anlarda bile kamyona yetişemeyen iki arkadaş görüntü çekmeyi sürdürdü. Hızla viraja giren kamyon devrilmekten son anda kurtuldu. Ancak ders almayan kamyon sürücüsü hız yapmayı sürdürdü. İkinci kez virajı hızla dönen kamyon bu kez devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken 2 arkadaş şaşkınlığını gizleyemezken kamyondaki meyveler yola saçıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-CEP TELEFONU

-Kamyonun hızla gitmesi

-Vİrajı dönmesi

-Devrilmesi

-Yola saçılan malzemeler

-Detaylar

GÖRÜNTÜ İSTANBUL MASASI TARAFINDAN SERVİS EDİLDİ

İSTANBUL/DHA