DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BOZDAĞ: CİNSEL KASTRASYON TEDBİRİNİ YENİ DÖNEMDE DEVREYE SOKACAĞIZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ankara\'nın Polatlı ilçesinde Eylül Yağlıkara\'nın (8) öldürülmesine ilişkin \"Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağız. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız. Cezaların artırılması konusunda adımlar atılacak\" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı\'nı ziyaret edip, partililere teşekkür etti. Burada konuşan Bozdağ, cinsel istismar konusunda alınacak tedbirlere değindi. Bozdağ, Ankara\'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi\'nde Eylül Yağlıkara\'nın öldürülmesiyle ilgili şunları söyledi:

\"Öncelikle bu çok büyük bir vahşet. Bu cinayeti işleyen bir insan da olsa insanlıktan nasibini almamış birisi. Vahşice bir cinayet. Hükümet olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip, cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce de açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu insanlığı utandıran, insanlıktan nasibini almayan bu tür kişilerin toplum içerisinde toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrıca önleyici tedbirleri de artıracağımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız, kararlı adımları devreye sokacağız. Cezaların artırılması konusunda da gene dediğim gibi adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığı\'mız bu konuda bir taslak hazırlamıştı. Bakanlar Kurulu\'muza da sunulmuştu. Ben de sözcü olarak bu taslakla ilgili kamuoyuna bilgi aktarmıştım; ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı. Yeni dönemde Meclis\'imiz, inşallah bu tasarıyı daha doğrusu teklif olacak bundan sonra bu teklifi hızla yasalaştıracaktır.\"

\'MİLLETİN AKLI VE BASİRETİ İLE ALAY ETMEYİN\'

24 Haziran seçimlerinin kazananının da kaybedenin de belli olduğunu dile getiren Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunarak, şunları kaydetti:

\"Şimdi Ronaldo kaybetti; gitti takımı, Portekiz elendi. Messi kaybetti, Arjantin de elendi. Dünya Kupası\'na veda ettiler; ama Kılıçdaroğlu 9 defadır maçı kaybediyor, ne takımını bırakıyor ne de takımı yarışı bırakıyor. Tabi takımı yarışı bırakmasın; ama hiç olmazsa onun kendisini gözden geçirmesi gerekir. Şimdi gözden geçirme işini yapmıyor. Bir seçim düşünün. AK Parti milletvekilliğinde 43 oy alıyor, kendisi 22,5 oy alıyor. Yani 2 kat daha fazla oy alıyor AK Parti. AK Parti’nin adayı, \'cumhur ittifakı\'nın adayı yüzde 53 ile Türkiye’nin ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor. CHP’nin adayı yüzde 30,6 alıyor ve adayımız baktığınızda 22 puan fazla oy alıyor. Ama çıkıp, genel başkan, \'Bu seçimin kaybedeni AK Parti\'dir\' diye açıklama yapabiliyor. Bunu ben milletimizin vicdanına bırakıyorum. Bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Elbette bunun hesabını bizim soracak halimiz yok. Bunun değerlendirmesini CHP’liler yapacak, onu değerlendirecektir. Bu seçimin kazananı da belli kaybedeni de belli. O yüzden milletin önüne çıkıp, farklı şey söylemek, milletin aklı ve basiretiyle alay etmektir. Sayın Kılıçdaroğlu’na buradan demek isterim ki milletin aklı ve basiretiyle daha fazla alay etmeyin. Kendinize saygınız varsa bu saygının gereğini yapın. Daha fazla söz söylemeye hacet duymuyorum.\"

Görüntü Dökümü:

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-Bozdağ\'ın açıklamaları

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

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2)YAŞLI ÇİFT ÖLÜ BULUNDU, BİRLİKTE YAŞAYAN OĞULLARI GÖZALTINA ALINDI

İZMİR\'in Kınık ilçesinde, 65 yaşındaki Rıfat D. (Dayan) ve 63 yaşındaki Elif D. (Dayan) evlerinde başlarına sert bir cisimle vurulmuş olarak ölü bulundu. Jandarma, şüpheli olarak çiftin oğulları 28 yaşındaki Şahin D.\'yi (Dayan) gözaltına aldı.

Manisa\'nın Soma ilçesinde yaşayan Burcu D.\'nin (Dayan) dün (Cumartesi) dedesi vefat etti. Dayan, Kınık\'ın kırsal Cumalı Mahallesi\'nde yaşayan kayınpederi Rıfat D. ve Elif D.\'ye dedesinin vefatını bildirmek için kayınbiraderi Şahin D.\'yi cep telefonundan aradı. Ancak, cevap alamadı. Bunun üzerine Burcu D., bu defa kayınpederinin komşusu Hasibe İlkazi\'ye durumu bildirip, yardım istedi. İlkazi, 1 saat arayla 2 defa Rıfat- Elif D. çiftinin evlerine gitmesine rağmen dış kapının kilitli olması üzerine ulaşamayıp, Soma\'daki bir çimento fabrikasında çalışan oğulları Şahin D.\'yi aradı. Durumu aktardığı Şahin D., iddiaya göre, anne ve babasının Hamzalı Mahallesi\'ne bir yakınlarının düğününe gittiğini söyledi. Şahin D., aynı gün saat 20.30 sıralarında Cumalı Mahallesi Kahvehanesi\'nde, bir süre oturup, çay içtikten sonra, \"Öğleden sonra Soma\'ya bankadan para çekmeye gittim. Dönüşte Kınık\'a uğradım. Eve gidip yemek yiyeyim\" diyerek ayrıldı. 10 dakika kadar sonra Cumalı Mahallesi Muhtarı Tuncay Ergün\'ü arayan Şahin D., \"Muhtar, bizim eve hırsız girmiş. Annem ve babam kanlar içinde hareketsiz yatıyor\" dedi. Bunun üzerine Muhtar Ergün, jandarma ve 112 Acil Servis\'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Rıfat ve Elif D., çiftinin başlarına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Cesetlerinin şişmeye ve bozulmaya başlamasından Cuma akşamı öldürülmüş olabileceği üzerinde duran Jandarma, çelişkili ifadeleri üzerine çiftin birlikte yaşadığı bekar olan, hırsızlık ve sarkıntılık suçlarından sabıkalı oğulları Şahin D.\'yi gözaltına aldı. Şahin D.\'nin öğle ve ikindi namazlarını camide kılmasına rağmen cuma ve cumartesi günü camiye gitmediği de belirlendi. Çiftin cesetleri, jandarma ve savcının olay yerinde incelemelerinin ardından otopsi ve kesin ölüm saatlerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. Jandarma, çifte cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.x

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Çiftin gözaltına alınan oğulları Şahin D.\'nin (Dayan) fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: cevdet ŞEN / KINIK, DHA)

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3)BUĞDAY SİLOSUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren un fabrikasında buğday silosuna düşen 42 yaşındaki işçi Nedim Hüseyinoğlu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir un fabrikasında çalışan Nedim Hüseyinoğlu, buğdayları karıştırmak için 15 metre yüksekliğindeki siloya çıktı. Buğdayları karıştırmaya çalışan işçi, dengesini kaybederek, buğday yığınının içine düştü ve çırpındıkta buğday yığınına battı.

Bire süre sonra siloya çıkan diğer işçiler buğday yığınının üzerinde kalan iki insan eli görünce 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Nedim Hüseyinoğlu\'nun öldüğünü tespit etti. Habr verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, silodaki buğdaylara batarak yaşamınıyitiren işçinin cesedini çıkarmak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yeri genel görüntü

itfaiye ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

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4)EHLİYETİ İLE YKS’YE GİREMEYEN ÖĞRENCİNİN YARDIMINA POLİS KOŞTU

KARABÜK\'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ikinci oturumuna nüfus cüzdanı yerine kimlik olarak ehliyetini gösterince sınava alınmayan bir öğrenciyi sivil polis, nüfus cüzdanını evinden alıp sınava ulaşmasını sağladı.

Karabük Üniversitesi\'nde, YKS ikinci oturumuna girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Adaylardan biri kimlik olarak ehliyetini gösterince görevliler kabul etmedi. Sınava dakikalar kala ne yapacağını bilemeyen ve büyük üzüntü yaşayan öğrenciyi gören sivil bir polis, kendine ait otomobiline bindirip kampüs girişindeki bir taksiyle nüfus cüzdanını alması için evine gitmesini sağladı. Taksiden inip koşarak gelen öğrenci kendisini bekleyen yine aynı sivil polis memurunun otomobiline binip sınava ulaşmaya çalıştı. Öğrenci, polis memuru için, \"Yardımcı oluyor Allah razı olsun\" dedi.

Bazı öğrenciler de kapıda bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Koşarak gelen bir öğrenci ise araç tekliflerini kabul etmeyip koşmasına devam etti. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise otobüs duraklarında ve çimlerin üzerinde oturup Kuran-ı Kerim okuyarak çocuklarını bekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin otomobiline binen öğrencinin konuşması

-Özel güvenlik görevlilerin öğrencileri sınava ulaştırması

-Geç kalan bir öğrencinin araçla götürülmeyi beklemeden koşmasına devam etmesi

-Otomobilinden inen öğrencinin uyarılması sonrası tekrar otomobiline binmesi ve sınava gitmesi

-Geç kalanlardan biri Özel güvenlik görevlilerince bir gazetecinin otomobiline bindirilip götürülmesi

-Kuran-ı Kerim okuyan veliler

osya adı:krbyks Süre:(02.48) Boyutu:(311 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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5)YKS’NİN İKİNCİ OTURUMU BAŞLADI

İZMİR\'de de tüm Türkiye\'de olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı\'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı. Sınava giren öğrenciler ile aileleri ise dünkü sınavda soruların uzun olmasından ve zaman yetmemesinden yakındı.

YKS’nin ikinci oturumu AYT, bu sabah 10.15’te başladı. Sınav öncesi okullardaki giriş noktalarında öğrenciler güvenlik tedbirlerinin ardından salonlara alındı. Bazı öğrenciler kimliklerindeki fotoğrafların eski olması nedeniyle sıkıntı yaşarken, sınav görevlileri sık sık kapıların saat 10.00’da kapatılacağı uyarısında bulundu. Saat 10.00’da ise tüm kapılar polis tarafından kapatıldı. Aileler ise okul bahçesinde Kuran-ı Kerim okuyup dua ederek bekledi. Sınava giren öğrenciler dün yapılan oturumda ise soruların uzun olması, cevapların benzer olması ve zamanın yetmediğinden yakındı.

\'MATEMATİK SORULARI BİLE PARAGRAF ŞEKLİNDEYDİ\'

Sınava giren öğrencilerden Şerife Tokgöz soruların çok zor olduğunu belirterek, “Dünkü sınavda Felsefe ve Din soruları çok zordu. Matematik kolaydı ancak çok uzun paragraflar vardı. Türkçe soruları da çok uzundu. Çok vakit kaybettirici sorular vardı. Yaklaşık 1 saatimi Türkçe sorularına harcadım. Geriye çok zaman kalmadı. Zaman biraz daha uzun olsaydı daha güzel bir sınav olabilirdi\" dedi. Sınavda cevapların benzerliğinden yakınan Teslime Aydemir ise, “Ben Sayısal bölümü öğrencisiyim. Deneme sınavlarında Felsefe yapıyordum ancak dünkü sınavda tamamen bilgi ağırlıklıydı. Hiç Felsefe sorusu yapamadım, geçen yıllardan çok farklı bir sınav oldu. Matematik de beklediğimizden farklıydı ve sorular uzundu. Sınav heyecanından bakamadığım sorular oldu. Sınavda en büyük sıkıntı süreydi. Çok kötü denemez ama bakamadığım sorular beni üzdü. Özellikle Türkçe soruları çok benzerdi\" dedi.

AİLELER DE SORULARDAN YAKINDI

Çocuklarını okul bahçesinde bekleyen aileler de dünkü oturumda çocuklarının zorlandığını söyledi. Oğlu için bahçede dua eden Elvan Çelik, “Herkes gibi ben de çok heyecanlıyım. Rabbim tüm öğrencilerin emeklerini boşa çıkarmasın. Herkes istediği yeri kazansın\" dedi. Soruların uzun olduğu için oğlunun zorlandığını söyleyen baba Kader Çelik ise şunları söyledi:

“İki gündür buralarda bekliyoruz. Çocuğumuz gibi bizde heyecanlıyız. Yani sınavların iyi geçmesini diliyoruz, dua ediyoruz. Doktor ya da avukat olmak istiyor. Dünkü sorular çok uzunmuş, ve zaman kısıtlı olduğu içinde Türkçe ve Matematik sorularına zaman yetmemiş. Çocuklar için kötü bir durum. 10 soru ancak çözebilmişler. Soruları okumaktan zaman kalmamış.\"

Dünkü sınavdan kızının ağlayarak çıktığını dile getiren Ayşe Yıldız, “Heyecanla çocuklarımızı bekliyoruz. Çocuk gelişimini istiyor kızım. İnşallah olur. Dünkü sorular çok zormuş, dün ağlayarak çıktı sınavdan. Sorular çok uzun olduğu için yetiştirememiş\" dedi.

YKS’nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de öğleden sonra yapılacak.

Görüntü Dökümü:

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- Girişlerden görüntü

- Kontrollerden görüntü

- Öğrencilerle röportaj

- Ailelerle röportaj

- Genel ve detay görüntü

(Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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6)MERSİN\'DE KAÇAK SUCUK ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERİNE POLİS BASKINI

MERSİN\'de polisin bir işyerine yaptığı baskında menşei belli olmayan 372 kilo sucuk ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında daha önce de aynı suçtan işlem yapıldığı belirtildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Fasih Kayabalı Caddesi\'ndeki bir işyerinde merdivenaltı sucuk üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zabıtayla birlikte operasyon düzenledi. İlk incelemede ruhsatsız olduğu anlaşılan işyerinde, 3 derin dondurucu ile 1 soğuk hava deposunda muhafaza edilen toplam 372 kilo, menşei belli olmayan sucuk, 615 kilo sağlıksız sakatat ve et ele geçirildi. Ayrıca, ürünlerin piyasada marka olarak algılanması için sucukların üzerine yapıştırılan ve sahte olduğu değerlendirilen 10 bin 303 etiket bulundu.

İşyerindeki sakatatlar hayvan barınağına gönderilirken, piyasaya sürülmeden el konulan sucuklar ise İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerince teslim alındı.

Gözaltına alınan işyeri sahibi M.G. (55) çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin 2009\'da da aynı suçtan işlem gördüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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(GÖRÜNTÜ ÖZEL)

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-İmalathane dışından genel görüntüler

- Sahte sucuklara basılan marka etiketlerinin görüntüleri

- Bozulmuş et, sakatat ve kemik parçalarının muhafaza edildiği dolap ve içindeki malzemelerin görüntüsü

- İmalathane içinden görüntüler

- Bir başka dolabın açılması ve içindeki malzemelerin görüntüsü

- Tüketim tarihi geçmiş kıymanın detay görüntüsü

- Bir başka dolabın açılması

- Tavuk kemiklerinden detay görüntü

- Soğuk hava deposunun bulunduğu odanın açılması

- Satışa hazır sucukların genel ve detay görüntüsü

- Et kıyma makinesinin parçalarından detay görüntü

- Soğuk hava deposunun açılması

- Deponun içinde satışa hazır sucukların genel görüntüsü

- Plastik kasa ve poşet içindeki bozulmuş etlerin detay görüntüleri

- Askıda duran sakatatların genel görüntüsü

- İmalathane girişine asılmış sucukların görüntüsü

BOYUT: 244 MB SÜRE: 02.13 DK

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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7)ÖNCE RAKİP, SONRA SEVGİLİ ARDINDAN EKİP OLDULAR

TÜRKİYE Off-Road Şampiyonası\'da Türkiye\'nin ilk Off-Road S1 klasmanı kadın şampiyonu olan İlayda Hancı, kopilotu olan nişanlısı Batuhan Korkut ile birlikte yarışıyor. 2016 yılında birlikte S1 klasmanında şampiyonluk yaşayan çift, birbirlerine rakip iki sporcuyken nişanlandıktan sonra bir ekip olduklarını söyledi.

Türkiye Off-Road Şampiyonası\'nın 3\'üncü ayak yarışları Samsun\'un Vezirköprü ilçesinde dün başladı. 28 araç ve 58 sporcunun katıldığı yarışta sporcular seremoni çıkışı ile yarışa başladı. Sporcuların 7 etaptan oluşan güzergahta toplam 75.85 kilometre mesafe kat edeceği belirtildi. Yarışmaya 2016 yılında S1 klasmanında Off-Road Şampiyonu olan İlayda Hancı (23), kopilot (yardımcı pilot) olan nişanlısı Batuhan Korkut ile birlikte yarışa katıldı. Türkiye\'nin ilk Off-Road S1 klasmanı kadın şampiyonu olan Hancı, Vezirköprü\'deki yarışta da performansıyla göz doldurdu.

Hancı, hem bu yarışı hem de sezon sonu puanlama sonunda sıralamayı birinci olarak bitirmek istediklerini söyleyerek \"Kadın pilot olarak yarışmada yer almak aslında zor değil. Rekabetin olduğu yerde zorluk da oluyor ama daha çok keyifli. Kadın pilot olarak ben zaten erkek pilotlardan alt kalır bir yan kendimde görmüyorum. Motor sporlarında kadınların zorlanacağı bir durum olduğunu düşünmüyorum sadece fiziksel güç olarak biraz zorlanabilirler onun dışında her kadın bu sporu yapabilir\" dedi.

Hancı, kopilotunun nişanlısı olmasının yarışlarda daha kolaylık sağladığını belirterek \"Çünkü birbirimize güveniyoruz. Bu spor bir ekip işi. bizde iyi bir şekilde ekip olduğumuzu düşünüyoruz. Hedefimizin önce bu yıl yarışmayı birinci olarak bitirmek ardından da yurt dışında başarılar elde etmek istiyoruz. Şu an yarışmada 3\'üncü sıradayız\" şeklinde konuştu.

Batuhan Korkut ise 2008 yılından bu yana off-road sporu yaptığını belirterek \"Pilot olarak yarışmalarda yer alıyordum. 2016 itibariyle de İlayda ile birlikte yarışmaya başladım. Bu sezon içinde başarılı bir sezon olacağını umuyorum. Nişanlı olmamız ve bir ekip olarak bu yarışmaya katılıyor olmamız tabi ki bizim için bir avantaj. Birbirimize çok güveniyoruz. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Nerede ne kadar gidebileceğini biliyorsunuz ve kopilot olarak ona göre yolu söylüyorsunuz. Nişanlanmadan önce İlayda ile rakiptik ve aynı klasmanda yarışıyorduk. Şimdi bir ekip olarak birlikte yarışıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Yarışan araçlardan detay

-Araçların start yerine gelmesi

-Araçların start yerinden çıkışları

-İlayda Hancı ile yardımcı pilot ve nişanlısı Batuhan Korkut yarış aracına gidişi ve binişi

-İlayda Hancı ile yardımcı pilot ve nişanlısı Batuhan Korkut’un araç içerisinde hazırlığını yapması

-İlayda Hancı ile yardımcı pilot ve nişanlısı Batuhan Korkut ile aracıyla birlikte start yerine gelmesi

-İlayda Hancı ile yardımcı pilot ve nişanlısı Batuhan Korkut start yerinde poz vermesi ve yarışa başlamaları

-Yarış esnasında araç içerisindeki kameradan yarış görüntüsü

-İlayda Hancı ile yardımcı pilot ve nişanlısı Batuhan Korkut’un servis alanına gelişi

-İlayda Hancı’nın araçtan inmesi

-İlayda Hancı ile yardımcı pilot ve nişanlısı Batuhan Korkut ile birlikte poz vermesi

-ilayda Hancı ile röportaj

-İlayda Hancı’nın yardımcı pilot ve nişanlısı Batuhan Korkut ile röportaj

(SÜRE: 05.53 DK ) (BOYUT: 660 MB)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)

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8)ÇANAKKALE\'DE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

ÇANAKKALE\'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı. Deniz şehitleri anısına Atatürk Anıtı’na ve Çanakkale Boğazı’na çelenk bırakıldı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören saat 09.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı’nın, Atatürk Anıtı\'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çanakkale Liman Başkanı Erol Kayalı, 1 Temmuz 1926 tarihinde, Türkiye’de çok önemli olan Kabotaj Kanunu\'nun yürürlüğe girdiğini anımsattı. Kayalı, \"Bu kanuna göre, Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilere yapılacağı belirtilmiş ve yaklaşık 350 senedir süre gelen yabancılara verilen imtiyazlar sona erdirilmiştir. Bu kanun ile sadece bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümranlık haklarımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönem noktası olmuştur\" dedi.

Türkiye\'nin stratejik öneme sahip denizlerle çevreli oyduğunu söyleyen Kayalı, şöyle konuştu:

\"Denizler, ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptirler. Denizi ve denizlerini iyi kullanan ülkeler, diğerlerine göre daha başarılıdırlar. Bunun farkında olan büyük Atatürk’ün direktifleri ile çıkarılan Kabotaj Kanunu’nun önemi, günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır. Yabancılara verilen imtiyazları kaldıran bu yasa ile birlikte, Cumhuriyetin kazanımları olarak denizcilik alanında Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi alanlarda birçok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir.\"

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenin ardından Çanakkale Boğazı\'ndaki törene geçildi. Katılımcılar ‘Alınteri-8’ isimli fearibot ile denize açıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İbrahim Can Ergun tarafından deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait römorkörler ile havaya su sıkılıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi botları kutlamalara eşlik etti.

Törene, Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Alpaslan Baysal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Necmi İnce, Gemi Trafik Hizmetleri Operasyon Amiri Rıdvan Gezgin ile çok sayıda davetli katıldı.

Görüntü Dökümü

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Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenden genel detay görüntüler.

Erol Kayalı\'nın Atatürk Anıtı\'na çelenk sunması.

Erol Kayalı\'nın konuşması.

Protokolün feribottan denize çelenk atması.

Römorkörlerin havaya su sıkması.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)

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9)İŞ YERİ KURŞUNLAYAN ÇETEYE 4 TUTUKLAMA

ADANA\'da polisin kurşunlama sonrası inceleme yaptığı işyerine ikinci kez ateş açan şüphelilerin üyesi olduğu çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Kurşunlama olayı sonrası yakalanan ve operasyonla gözaltına alınan toplam 13 kişiden 4\'ü tutuklandı.

Adana\'da, otomobil satışı nedeniyle aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet oluşan iki grup arasında kavga yaşandı. Olayın ardından 26 Haziran\'da, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi\'ne gelen silahlı kişiler, burada bulunan iş yerine uzun namlulu silahlarla kurşunladı. Olay yeri inceleme ekipleri, ateş açılan iş yerindeki delilleri toplarken, aynı çetenin üyeleri, iş yerine ikinci kez ateş açtı. İçeride bulunan polisler yara almazken, yakındaki motosikletli Yunus ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, otomobilleri terk edip yaya kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonunda şüpheliler yakalandı.

EVLERE BASKIN YAPILDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, husumetli olan çete üyelerini yakalamak için harekete geçti. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çetenin çökertilmesi için özel ekip kurulmasını istedi. Kurulan özel ekip, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde \'Turanlar\' ve \'Acarlar\' olarak bilinen çetelere mensup kişilerin evlerine baskın yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi.

Her iki olayda gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolünden geçirildi. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4\'ü tutuklandı, 9\'u ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Adli Tıp Birimi önünden genel görüntü

- Silah ve mermilerden genel ve detay

**ARŞİV**

- Polisler ve zırhlı araçtan görüntü

- Motosikletli Yunus ekiplerinden görüntü

- Zanlılardan görüntü

- Polis araçları

- Zanlılara ait otomobilden görüntü

- ZanlılarIn plakasını söktüğü otomobilden görüntü

- Ele geçirilen mermilerden 4\'ü

- Zanlıların polis aracına bindirilmeleri

SÜRE:02\'26\" BOYUT:149 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)

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10)EMNİYETTEN UYUŞTURUCUYA KLİPLİ MÜCADELE

ADANA polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde yaptığı operasyonları derleyen kısa film hazırladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez ilçelerde düzenlediği operasyonlarda, son bir yılda 4 bin 8 kişiyi yakaladı. Yapılan baskınlarda 1 ton 538 kilo esrar, 464 kilo 553 gram eroin, 1 kilo 36 gram kokain, 3 bin 306 kök Hint keneviri, 1 kilo 373 gram metamfetamin ve 1 milyon 670 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca polis, şüphelilerin üzerinde, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 302 bin 502 lira para buldu. Şüphelilerden 930\'u tutuklanırken, 486 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KISA FİLM HAZIRLANDI

Göreve geldiği 1 yıl önce başlayan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturuyla mücadele kapsamında, kent genelinde yapılan operasyonları anlatan kısa film hazırlattı. Vatandaşların çalışmalar hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olması amacıyla hazırlanan filmde, operasyonlar ve yapılan şok baskınların görüntülerine yer verildi. Filmde \"Gençliğimizi geleceğimizi çalan bu uyuşturucu tacirlerine asla taviz vermeyeceğiz\" mesajı veren Yıldız, \"Bu illeti kentimizden ve ülkemizden söküp atana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız. Uyuşturucu ülke sınırlarını aşarak küresel bir sorun haline gelmiştir. Terör ve suç örgütlerinin en büyük gelir kaynağı olan bu illet ile mücadelemiz aralıksız sürecek. Kentin tüm noktalarında yaptığımız şok baskınlarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Adana Emniyet Müdürlüğü\'nün uyuşturucu klibi

SÜRE: 02\'09\" BOYUT:132 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA)