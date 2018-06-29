DHA YURT BÜLTENİ-4

LEYLA\' YI ARAMA ÇALIŞMALARI 15. GÜNÜNDE

1)BEZİRHANE\'DEKİ TÜM KUYULAR VİDANJÖRLE BOŞALTILDI

AĞRI\'da kaybolduğu Ramazan Bayramı\'nın 1\'inci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemir\'i (4) arama çalışmaları, 15\'inci günde de sürdürülüyor. Köyü ve çevresini didik didik arayan ekipler Leyla\'yı bulmak için tüm kuyuları vidanjörle boşalttı. Ancak bir sonuç alamadı.Ağrı\'nın Bezirhane köyünde, bayramın 1\'inci günü olan 15 Haziran sabahı kaybolan Leyla Aydemir\'in bulunması için arama çalışmalarına bugün sabahta devam edildi. Başlanan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve korucular katıldı. Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpekleri de kullanıyor. Metruk ve şüpheli yerlerde başlatılan kazı çalışmalarına bugün de Ağrı Belediyesine ait vidanjörle tüm kuyulardaki sular boşaltıldı. Ekipler, kuyularda Leyla\'yı aradı. Leyla\'ya burada da ulamayan ekipler daha sonra metruk evler, tandırlık ve ahırları \'Mavi\' isimli köpekle aramaşya devam etti. Leyla\'yı bulmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Afad ve belediye ekipleri su kuyularını boşaltması

-Köyün dışında AFAD ekiplerinin arama yapması

(Haber-Kamera: Servet ARSLAN / AĞRI, (DHA)

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2)ANTALYA\'DA 4 KAZADA 12 YARALI

ANTALYA\'nın Manavgat ve Kaş ilçelerinde meydana gelen 4 trafik kazasında, 1\'i Alman, 3\'ü Suriyeli 12 kişi yaralandı.

Manavgat\'taki ilk kaza dün saat 15.00 sıralarında Antalya Caddesi\'nde meydana geldi. Perşembe Pazarı\'nda gezdikten sonra oteline dönmek için Antalya Caddesi\'nde yürüyen Alman kadın turiste, yaya geçidinde Hüseyin Yeniçer\'in kullandığı 06 GU 424 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan Alman turist, yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından yol kenarına alınan turist için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi öğrenilemeyen kadın ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Alman turistin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinde minibüsün durarak yol vermesinin ardından caddeye çıkan turiste, diğer şeritten gelen otomobilin çarptığı, birkaç metre sonra otomobilin durduğu, aracından inen sürücü ve çevredekilerin kadına yardım ettikleri görülüyor.

İKİNCİ KAZADA 5 YARALI

Manavgat\'taki diğer kaza ise saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Serik ilçesi yönüne seyreden Suriyeli Basel Resul\'un kullandığı 07 MA 1304 plakalı otomobil, Çakalderesi Kavşağı\'nda Hasan D. yönetimindeki 42 ZD 949 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Hasan D. ile yanındaki Hatice D, diğer aracın sürücüsü Resul ve aynı araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 Suriyeli yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAŞ\'TA KAZA: 2 YARALI

Antalya\'nın Kaş ilçesinde motosiklet ve kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Gömbe Yaylası\'ndan Kaş istikametine seyreden Mehmet Dolaz (18) yönetimindeki 07 Z 3194 plakalı motosiklet, dün saat 18.00 sıralarında Sütleğen Mahallesi\'nden Gömbe Yaylası\'na seyreden R.C yönetimindeki 07 SEN 20 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, kask takmadıkları belirlenen sürücü Mehmet Dolaz ile yolcusu Özcan Ceylan ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla, Elmalı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Durumu ağır olan Özcan Ceylan Antalya\'daki bir hastaneye sevk edildi.

ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Manavgat\'taki diğer bir kaza ise bugün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alanya\'dan çeşitli otellerden aldığı turistleri Antalya Havalimanı\'na götüren Ahmet Demir\'in kullandığı 07 ABN 609 plakalı tur minibüsü D-400 Karayolu Manavgat Otogarı Kavşağı\'nda önce tali yoldan çıkan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 07 LY 539 plakalı otomobile ardından Osman Kara idaresindeki 07 ABC 586 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araçlar, sinyalizasyon direklerine çarpıp devirdikten sonra refüje çıktı. Kazada 07 LY 539 plakalı otomobil sürücüsü ile aralarında bir bebeğinde bulunduğu 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden görüntüler

Yaralıların ambülanslara bindirilmesi

Turistlerin yol kenarında eşyalarıyla araç beklemesi

02:13- 255 MB

Görüntü Dökümü

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Turiste çarpma anı (Güvenlik kamerası görüntüleri)

Yaralı turistin sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülmesi (Vatandaş kamerası)

03:30ö - 400 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(ANTALYA), (DHA)

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3)DOĞURDUĞU BEBEĞİNİ POŞETE KOYUP 5. KATTAN ATAN GENÇ KADINA MÜEBBET İSTENDİ

ÇORUM\'da, doğurduğu kız bebeğini poşete koyup 5\'inci kattaki evlerinin banyosunun penceresinden, apartman boşluğuna atan M.M.B. (19) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl Çorum\'un Çöplü Mahallesi\'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan M.M.S., 5\'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Genç kız bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Bir süre sonra rahatsızlanan M.M.B. durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen genç kadının hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. M.M.B., polise bir kaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını itiraf etti.?

İfadesinin ardından polis tarafından yapılan araştırmada, apartmanın banyo penceresinin baktığı boşlukta 8 aylık bebek cesedi bulundu. Bebek, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından atıldığı yerden alındı. Yaklaşık 8 aylık ve 2 kilogram ağırlığında olduğu belirlenen bebeğin, doğumdan önce mi yoksa sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cenaze Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen M.M.B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı. Evinin banyosunda doğurduğu bebeği poşete koyup 5\'inci kattaki evlerinin banyosundaki pencereden apartman boşluğuna atan genç kadın hakkında hazırlanan iddianame Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

FİLM İZLERKEN ERKEK ARKADAŞIMLA KENDİ RIZAMLA BİRLİKTE OLDUM

M.M.B., ifadesinde lise üçüncü sınıfta okurken aynı okulda eğitim gören E.S.M. ile tanıştığını, daha sonra erkek arkadaşının kendisini ailesiyle de tanıştırdığını belirterek, bir süre sonra aralarında sözlendiklerini ve evlenmeyi düşündüklerini söyledi. Kendi ailesinin erkek arkadaşıyla görüşmesini istemediği için gizli gizli buluştuklarını anlatan genç kadın, erkek arkadaşının evlerinde, ailesinin bulunmadığı bir gün film izlerken kendi rızasıyla birlikte olduğunu ve daha sonra da birçok kez cinsel ilişkiye girdiklerini belirtti.

BİR ANDA BEBEK DOĞDU

Bir süre sonra hamile kaldığını ve korktuğu için hamileliğini gizlediğini dile getiren M.M.B., \"Hamileliğim nedeniyle ailemden çekiniyordum. Bir defasında hamile olduğumu erkek arkadaşıma söylemek istedim ama sonradan vazgeçtim. Karnımın büyümesi nedeniyle bol giysiler giymeye başladım. Bu süreçte bebeğimi düşürmeye yönelik hiçbir şey yapmadım. Olay günü yemek yedikten sonra yine karnımda bir sancı oluştu. Ağrılarımın artması üzerine banyoya geçtim. Yaklaşık yarım saat kadar süreyle çömelir vaziyette beklerken bir anda bebek doğdu. Çocuğun doğduğu zaman dilimi içerisinde hiç bağırmadım. Bebek tuvalet taşının üzerine kafası üstü düştü. Hemen taşın üzerinden çocuğu alarak burun deliklerinin yanına nefes alıp almadığını kontrol etmek için parmağımı götürdüm. Çocuğun nefes almadığını anladım. Sonra çocuğu yere koyarak kordonu elimle kopardım. Bebekte hiçbir yaşam belirtisi olmadını gördüm. Sonra anneme istifra eteğimi söyledim ve etrafı temizlemek için çöp poşeti istedim. Daha sonra çocuğu poşetin içerisine koyup, pencereden boşluğa attım. Doğum nedeniyle benden sarkan kordonu eşofmanımın içine saklayıp, banyoya geçtim. Banyoda duş aldığım sırada dengemi kaybedip düştüm. Gözlerini açtığımda kendimi hastanede buldum. Erkek arkadaşımla kendi rızamla ilişkiye girdim. Şikayetçi değilimö dedi.

ADLİ TIP BEBEK \"CANLI DOĞUMö DEDİ

İddianamede, apartman boşluğunda bulunan bebek cesedinin otopsisinin yapıldığı Ankara Adli Tıp Kurumu\'nun raporunda, yapılan inceleme tetkikler sonucunda, miadında rahim içi gelişim gösteren bebeğin canlı olarak doğduğu, bebeğin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, kot ve çeşitli kırıkları ile birlikte beyin doku harabiyeti ve iç organ yaralanması sonucunda meydana geldiği bilgisine yer verildi. M.M.B.. \"alt soy çocuğa karşı öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Yargılamasının önümüzdeki günlerde başlayacağı ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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- M.M. B.\'nin adliyeden ceza evine götürülmesi

-Olayın meydana geldiği bina

- Detaylar

(SÜRE: 3. Dk) (BOYUT 120 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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4)DENİZE SIFIR OBA VE ÇARDAKLARDA YAZI GEÇİRİYORLAR

ANTALYA\'nın Aksu ilçesindeki Kumköy sahili, yazın çok sayıda oba ve çardakla renkleniyor. Bir mahalle nüfusunu aşan sahilde vatandaşlar doğal hayat yaşıyor.

Antalya\'da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi\'nde denize sıfır oba ve çardaklar dikkati çekiyor. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen onlarca kişi, serinlemek amacıyla sahilde kendi çabalarıyla yaptıkları derme çatma yerlerde yaz mevsimini geçiriyor. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar gündüz saatlerinde ayrılıp akşam yeniden dönüyor. 500\'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edildiği sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarından ve son dönem güneş panellerinden karşılıyor. Son yıllarda bölge halkı dışında büyük şehirlerden de bu yaşam biçimine katılım gözleniyor.

MAHALLEDEKİ HANE SAYISINDAN DAHA FAZLA

Kumköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Oruç, buradaki dönemlik yaşamın tarihinin çok eskiye dayandığını söyledi. Sahilde 5 yıldızlı otellerin yoğunluğu nedeniyle sadece bu bölgenin boş kaldığını belirten Oruç, \"Halk yazın gelip burada oba ve çardak kuruyor. Kış gelince oba ve barakalar geri gidiyor. Yaylası olan yaylaya gidiyor imkanı olmayan buraya geliyor. Farklı şehirlerden de son dönem gelmeye başladılar. Köyümdeki haneden daha fazla oba var. Köyümün hanesi 500\'den fazla. İki boğazın arası doldu diyebiliriz\" dedi.

\'KÖY YANIYOR, BURASI SERİN\'

Römorkunun üstünü kapatarak yazı burada geçirenlerden İbrahim Köse (64), sıcak nedeniyle burada yaşadığını söyledi. Köse, \"En az 2 ay kalıyorum. Su köyden geliyor. Elektriği arabadan alıyoruz. Ekonomik durumu iyi olan güneş panelleri kuruyor. Burası serin, köyün için yanıyor\" dedi.

DOĞAL HAYAT

Eşi ve çocuklarıyla kurdukları çadırda yaşayanlardan Belgin Çakıcı (34), doğduğundan beri her yaz bu sahile geldiklerini kaydetti. Çakıcı, \"Haziran başında geliyoruz. Okullar açılana kadar buradayız. Balığa çıkıyoruz. Çocuklar yaz tatilini burada geçiriyor. Otele verecek paramız da yok. Çocuklar denize girip güneşleriyor. Köyden su geliyor, elektriği de kablo ile araçtan alıyoruz\" dedi. Ekin Su Çakıcı (7) burada yaşamaktan memnun olduğunu söyledi. 3 ay boyunca televizyon izlemediğini söyleyen Ekin Su, doğal hayat yaşadığını söyledi.

GECE SESSİZLİK HAKİM

Gece ise sahile genelde sessizlik ve serinlik hakim oluyor. Çardak ve obalarına çekilen vatandaşlar, televizyon olmadığı için radyo dinleyerek ve sohbet ederek zaman geçiriyor. Akşam olduğunda radyosunu elinden düşürmeyen Ahmet Gül (54), hazirandan okullar açılana kadar burada kaldıklarını kaydetti. Güne denize girerek başladıklarını belirten Gül, \"Erkekler çalışıyorsa işlerine gider, kadınlar genelde burada kalır. Radyo sayesinde görüntüsüz her şeyden haberdar oluyoruz. Yan taraftaki otellerden turistler de bizi merak edip izlermiş\" dedi.

\'DİZİLER SEZON TATİLİNE GİRİNCE GELİYORUZ\'

Kamile Gül (64) de sabah akşam denize girdiklerini, burada keyifli zaman geçirdiklerini söyledi. Obasına ziyarete gelen kız kardeşelerine köyden getirdiği sütten ikram eden Gül, \"İzlediğimiz diziler sezon tatiline girince biz de sezonu açıyoruz. Eylül sonunda dizilerdeki tatil bitince biz de dönüyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Barakalardan detay görüntü

-Yaşam malzemeleri ve gün ısı çanak anten detay görüntüleri

-Barakada yaşayanlarla röp

- Drone görüntüsü

-Detaylar

Görüntü Durumu: Link geçildi

KJ:Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL ANTALYA(DHA)

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5 - KÖK HÜCRE NAKLİ İÇİN 100 BİN LİRAYA İHTİYACI VAR

BARTIN, (DHA) – BARTIN\'da, kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen 24 yaşındaki Oğuz Gürdal Gülşen\'in, Eylül ayında Hindistan\'daki hastanede yapılacak kök hücre nakli için 100 bin TL\'ye ihtiyaç var.

Bartın Gökçekıran Köyü Kadı Mahallesi\'nde oturan Oğuz Gürdal Gülşen, 17 yıl önce bir kas hastalığı olan \'Duchenne Musküler Distrofi’ hastalığına yakalandı. Oğuz Gürdal Gülşen, 2005 yılından sonra hastalığı ilerleyerek, hiç yürüyemez hale geldi. Sadece başını oynatabilen Gülşen, vücudunun hiçbir yerini kullanamıyor. Emekli madenci Efdal Gülşen evde oğlunu sırtına alarak, ihtiyaçlarını görmesine yardımcı oluyor.

Türkiye’de kurulu bulunan Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği aracılığı ile Hindistan\'da bulunan bir hastanede kök hücre naklinin yapılması için 100 bin TL\'ye ihtiyaç var. Yardım kampanyası başlatan aile hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Anne Ayşe Gülşen oğlunun tedavisi için gerekli parayı karşılayacak durumlarının olmadığını belirterek, \"Oğlum kas hastası olduktan sonra 2005 yılından bu yana artık hiç hareket edemiyor. Son 2 yıldır durumu daha da kötüye gitmeye başladı. Eylül ayı başında dernek aracılığı ile kök hücre nakli yapılacak, ama bu sadece biraz daha hastalığını yavaşlatacak. Bu tedavinin yapılabilmesi için bizlere 100 bin TL\'ye ihtiyacımız var. Bunu da karşılayamıyoruz. Yardımseverlerden yardım bekliyoruz.\" dedi.

Kas hastası Oğuz Gürdal Gülşen ise, “Bu hastalıkla ilkokuldan bu yana mücadele ediyorum. Sürekli bu hastalıkla uğraşıyorum. Normal zamanlarda hep yatarak televizyon izleyerek, geçiriyorum. İnşallah Hindistan\'a giderek tedavi olup, hastalığı yavaşlatılması sağlanacak. Yardımseverlerin yardımı bekliyorum.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Oğuz Gürdal Gülşen’den detay görüntü

-Annesinin Oğuzla ilgilenmesi

-Babasının sırtında taşıması

-Anne Ayşe Gülşen ile röp.

-Hasta olan Oğuz Gürdal Gülşen ile röp.

-Yardım kampanyasının fotosu

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

534 MB

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6 - KIRIKKALE’DEKİ TRAFİK KAZASINDA ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE ÇOCUKLARI YARALI

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE-Ankara Karayolunda sabah erken saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara Karayolunun Kılıçlar yol ayrımında meydana geldi. Murat Yılmaz idaresindeki 34 LV 6239 plakalı otomobil Ankara istikametinden Çorum yönüne giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Ayten Yılmaz, kaza yerinde hayatını kaybederken eşi Murat ve çocukları Kadirefe, Edanur ve Betül Yılmaz yaralı olarak olay yerine gelen ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden detay görüntüler

Yaralılardan görüntü

Trafik ekiplerinden görüntü

Yoldan görüntü

Şarampole yuvarlanan otodan görüntü

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7 - ÇATI KATINDAKİ ATIK SU BORUSUNA DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

AKSARAY\'da bir apartmanın çatı katında atık su borusunun içinde düşüp sıkışan yavru kedi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, sabah 07.00 Ereğli Kapı Mahallesi 1418 Sokaktaki Turgut Reis Apartmanı\'nın çatı katında meydana geldi. Apartman sakinleri çatı katından kedi sesi geldiği duydu. Ardından yaptıkları incelemede, sesin atık su borusunun içinden geldiği belirlendi. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatı borunun içine sarkıtıp, yaklaşık 2 metre derinlikte bulanan yavru kediyi kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yavru kedinin belediyenin veteriner hekimi tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra koruma altına alınacağı belirtildi.

(Görüntü Dökümü

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- Boruya halatın sarkıtılması

- Kedinin çıkartılması

(KJ:Haber: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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8 - SU PARKINDA ZİPLİNE HEYECANI

ANTALYA\'da, turistler havuzların tadını çıkartıyor. Su parkının en çok ilgi gören ektkinliklerinin başında ise zipline geliyor.

Antalya kent merkezindeki Aqualand Su Parkı içine kurulan 150 metre uzunluğundaki zipline\'i deneyenler tutkunu oluyor. Şelaleli havuz, çocuk havuzu ve dalga havuzunun üzerinden geçen çelik halata güvenlik ipiyle bağlanan turistler, kendilerini boşluğa bırakıyor. Hızla kayarak dalga havuzunun kenarındaki bitiş noktasına ulaşan tatilcilerin çığlığı, su parkının dört bir yanından duyuluyor. Bir tur inişin 20 TL olarak fiyatlandırıldığı zip line, heyecan ve adrenalini sevenlerin ilgi gösterdiği etkinliklerin başında geliyor. Zipline yapanları havuz içinden izleyenler ise eğlenceye ortak oluyor. Zipline etkinliğini uzaktan izlemeyi seçenler ise güneşlenip havuza giriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Zipline aletinden görüntü

- Tatilcilerden görüntü

- Havuzdan görüntü

Kaset Durumu: Link geçildi

KJ: Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)

