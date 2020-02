DHA YURT BÜLTENİ-4

1 - Bursa\'da kocasını öldürdükten sonra yolda böyle bulundu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA) - BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda genç bir kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü.

Olay Orhangazi’de Tekke Mahallesi 1 Nolu Sokak Üzerinde bulunan Süphan Apartmanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir fabrikada işçi olarak çalışan Zülfikar Tuncer (39) ile eşi İpek Tuncer (34) sabah saatlerinde evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştılar.

Tartışma daha sonra evden apartman merdivenlerine taştı. İddiaya göre İpek Tuncer mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Zülfikar Tuncer’i apartmanın merdivenlerinde göğsünden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden düşerek kafasını çarptı.

Olay esnasında yaşanan bağrışma ve genç kadının çığlıkları üzerine dışarı çıkan çiftin komşuları genç kadını yol ortasında yerde buldu. Olay yerine gelen Polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 112 Sağlık Ekipleri olay yerine geldiğinde Gemlik\'te bir fabrikada iişçi olarak çalışan Zülfikar Tuncer’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayda kullanılan bıcağı yolda buldu.

GENÇ KADIN ŞOKA GİRDİ

Uzun süre yerde yatan İpek Tuncer için de olay yerine ikinci bir Ambulans çağrıldı. Polislerin sorularına yanı veremeyen ve şoka girdiği belirlenen İpek Tuncer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olayda kullanıldığı tahmin edilen bıçak ise apartmanın önünde bulunurken, Zülfikar Tuncer’in cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki ilk incelemenin ardından Sursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Tartışma esnasında evde olan çiftin biri 3 diğeri 7 yaşındaki kızlarını annelerinin olaydan sonra komşusuna bıraktığı belirlendi.

ARALARINDA SORUN YOKTU

Öte yandan çiftin komşuları ise yaşanan olayın şokunu yaşarken, çiftin çok iyi geçindiklerini aralarında hiçbir sorunları olmadığını belirterek, böyle bir şeyin olduğuna hala inanamadıklarını ifade ettiler. Savcılık ve Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, cinayeti işlediği ileri sürülen İpek Tuncer hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

========

2 - Tek odada,14 kişi yaşıyor

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Nadide Balin, bir tarafı mutfak ve odunluk olan tek odalı derme çatma evde 9 çocuğu, evli olan kızı, damadı ve 3 torunuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. 8 yıl önce kocasını kaybeden Balin, yaşadıkları evlerinin hendek ve barikatların kaldırılması için PKK\'lılara yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında yıkıldığını, yerine tek odalı derme çatma ev yaptıklarını, 14 kişi burada yaşamaya çalıştıklarını söyledi.

Yüksekova\'da, PKK\'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu\' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağı 78 gün sürerken, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri gibi Nadide Balin\'in evi de kullanılmaz hale geldi. Bir süre kiralık bir evde yaşayan Balin ailesi, geçim sıkıntısı yaşayınca yıkılan evlerinin yerine elektriği, suyu olmayan briket ve çamurdan tek odalı derme, çatma bir ev yaptı. Ve 14 nüfus bir tarafı mutfak ve odunluk olan tek odalı derme çatma bu evde yaşamaya başladı.

Derme çatma evde 9 çocuğu, evli olan kızı, damadı ve 3 torunuyla birlikte yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan Nadide Balin, geçimlerini, kira bedeli olarak aldıkları para yardımı ve damadının inşaat işçiliğinden aldığı küçük kazançlarla sağladıklarını söyledi. Zor günler geçirdiklerini anlatan Balin, \"Çok çaresiz kaldık.Yardım severlerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz. Düzenli bir evde, sağlıklı koşullarda yaşamık istiyoruz\"dedi.

========

3 - Ayağıyla otomobil kullanan sürücüye 6 yıl hapis istemi

ERZURUM\'da, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal paylaşım sitesi hesabından yayınlayınca ehliyetine el koyulan Abdulkadir Erdoğan hakkında dava açıldı. Erdoğan\'ın, 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, \'trafik güvenliğini tehlikeye sokma\' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Erzurum\'da Abdulkadir Erdoğan, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri, \'ilklerin adamı\' kullanıcı adıyla açtığı, 32 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler nedeniyle Erdoğan, 17 Mayıs günü gözaltına alındı. Ehliyetine el koyulan Erdoğan, işlemlerinin ardından \'trafik güvenliğini tehlikeye sokma\' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan Erdoğan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra paylaşımlarını sürdüren Abdulkadir Erdoğan, bu kez de bisikletiyle görüntüler çekmeye başladı. Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde 4 tekerlekli bisikletin önüne oturup, ayaklarını sarkıtan Erdoğan, arkasında oturan berbere usturayla saç tıraşı yaptırdı. Erdoğan, otomobil kullanırken, nargile içtiği anları da kaydedip, takipçileriyle paylaştı.

Abdulkadir Erdoğan hakkında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede Erdoğan\'ın ifadesine yer verildi. Çekimleri kendisinin yaptığını belirten Abdulkadir Erdoğan\'ın \"Çekimleri tali asfalt yolda ben çekerek, sosyal paylaşım sitesinden yayınladım. O esnada hızım, 35 kilometreydi. Olaydan dolayı üzgünüm\" dediği kaydedildi.

İddianamede, Abdulkadir Erdoğan\'ın ellerini kullanmadan trafiğe açık alanda ayaklarıyla araç sürdüğüne, bu halde güvenli sürüş yeteneğinin söz konusu olmadığına vurgu yapıldı. Şüphelinin suçunu inkar ettiği belirtilen iddianamede, \'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme\' suçunun \'tehlike\' suçu olduğu, somut bir zararın meydana gelmesinin şart olmadığı belirtilerek, şüphelinin atılı suçu işlediğine işaret edildi.

İddianamede, Abdulkadir Erdoğan\'ın \'trafik güvenliğini tehlikeye sokma\' suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

================

4 - Babasına şikayet edileceği korkusuyla evden kaçtı, parkta bulundu

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, anneannesine izinsiz gittiği için ablasının babasına şikayette bulunacağını söylediği 9 yaşındaki Ebrar Can, korkarak evden kaçtı. Mahalle halkı ve polis, küçük kızı bulmak için seferber oldu. Ebrar yaklaşık 4 saat sonra bir parkta bulundu.

Dün, Kazım Karabekir Mahallesi Mevlana Caddesi Gülveren Sokak\'ta bulunan evinden çıkan 9 yaşındaki Ebrar Can, birkaç sokak ilerideki anneannesine gitti. Daha sonra tekrar eve dönen küçük kız, haber vermeden anneannesine gittiği için ablası babasına şikayet edileceğini söyledi. Ebrar, saat 21.00 sıralarında evin önünde arkadaşıyla oynarken eve dönmedi. Hatice Can kızını göremeyince durumu polise ve yakınlarına bildirdi. Mahalleli ve polis küçük kızı bulmak için seferber oldu. Çevreye dağılanlar her yerde küçük kızı arada. Bu sırada anne Hatice Can, \"Kızım saat 21.00 sıralarında komşunun kızıyla oynuyordu. Komşumuzun kızı eve gidince benim kızım gelmedi. Ben de komşuya gidip kızımı sordum, o da gelmediğini söyledi. Belki korkudan da saklanmış olabilir, çünkü arkadaşıyla birlikte benim anneme gitmiş. Eve geldiğinde haber vermeden gittiği için ablası kızmış ve babasına söyleyeceğini belirtmiş, belki de korkudan saklanıyordur\" dedi.

Saatlerin ilerlemesinin ardından küçük kızın bulunamaması nedeniyle ailenin tedirginliği artarken, 50-60 kişilik mahalle sakini ve polisler her yere baktı. Ebrar Can saat 01.00 sıralarında evinin 300-400 metre ilerisindeki çocuk parkının yanındaki bir kamyonun arkasında saklanır vaziyette bulunarak ailesine teslim edildi. Çocuğu bulan polis, ailenin ifadesine başvurdu.

===========

5 - Terör mağduruyken yasa mağduru oldu

ZONGULDAK, (DHA) - İSTANBUL Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 28 Haziran 2016\'daki canlı bomba saldırısında kızı ile birlikte yaralanan ve belden aşağısı felç kalan makine mühendisi Asım Özkan(53), taburcu olduktan sonra 2 ay içerisinde başvuruda bulunmadığı için terör mağduru sayılmadı. Terör mağdurlarının yararlandığı hiçbir haktan faydalanamayan Asım Özkan\'a saldırıdan geriye bir tek kendisini felç bırakan vücudundaki bombanın bilyeleri kaldı. Özkan şimdi Ankara İdare Mahkemesi\'ne açtığı davanın sonuçlanmasını bekliyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine İkmal Daire Başkanlığı\'nda görevli başmühendis Asım Özkan, Erasmus Projesi kapsamında 8 ay eğitim gördüğü Polonya\'dan dönen Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyat Fakültesi Bölümü öğrencisi kızı Ayşe Özkan\'ı karşılamak için 28 Haziran 2016\'da İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne gitti. Asım Özkan, kızı ile buluştuktan bir süre sonra canlı bomba saldırısı yaşandı. 43 kişinin öldüğü 239 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda Asım Özkan ve kızı yaralandı. Terör saldırısında sol bacağından yaralanan Ayşe Özkan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Patlamada omuriliğine bilye saplanan Asım Özkan\'ın ise belden aşağısı felç oldu. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki tedavisinin ardından Ankara’daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne (GATA) sevk edilen Asım Özkan, idrar yolundaki enfeksiyon nedeniyle 16 Ağustos 2016\'da tedavisinin evinde devam etmesi kararlaştırılarak taburcu edildi. Ambulansla Zonguldak\'taki evine gönderilen Özkan, enfeksiyonun giderilmesinin ardından vücudunda oluşan yaralar nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde tedavisine devam edildi. Özkan, 80 gün sonra tekrar taburcu edilerek evinde tedavisine devam edilmesine karar verildi.

TABURCU OLDUKTAN 60 GÜN İÇİNDE BAŞVURAMADI

Malulen emekliye ayrılan Asım Özkan, sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ederken Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nden aldığı yüzde 96 engelli raporunun ardından terör mağduru sayılmak ve tazminat, bir yakının kamuda işe girmesi ve birçok yasal haklardan yararlanmak için 27 Şubat 2017\'de avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği Hukuk Bürosu\'na başvurdu. Valilik, \'5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun\'da belirtilen maddelere göre Özkan\'ın GATA\'dan taburcu olduğu tarih olan 16 Ağustos 2016\'dan sonraki 60 günlük süre içerisinde başvuruda bulunmadığı için terör mağduriyetinden doğan haklarından yararlanamayacağı belirtildi. BİMER\'e yazı yazan Özkan, aynı cevabı alınca avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği\'nin verdiği kararın iptali için Ankara İdare Mahkemesi\'ne dava açtı. Davası süren Özkan, terör mağduriyetinden doğan haklarına kavuşacağı günü bekliyor.

\'UNUTULDUK, YADA HİÇ HATIRLANMADIK\'

Yaşadığı olayı unutamadığını anlatan Özkan, sağlık sorunlarıyla uğraşırken haberdar olmadığı bir yasa sonrası mağdur edildiğini söyledi. Vücudundaki yaralar nedeniyle sırt üstü yatamayan ve evde fizik tedavi gören Özkan, \"Burada terörden dolayı bir mağduriyet var. Bu 2 aylık süreyi hangi düşünceyle koydular. İnsan o sırada canını düşünüyor. Benim tedavimde tamamen bitmemiş durumda. Benim tedavim bitecek maluliyet oranım belli olacak ki ben buna göre müracaat edeyim gerekli yerlere. Sanki bu vermemek için hazırlanan bir yasa gibi geldi. Hatta vatandaşın müracaatının beklenmemesi lazım. Devletin arayıp sorması lazım. Bana, \'Sen ne haldesin, ne durumdasın? Tedavini olabildin mi? diye gelip sorması lazım yetkililerin. Bugüne kadar hiç soran ve gelen olmadı. Unutulduk. Yani hiç hatırlanmadık. İnsan bu durumda çok değişik düşüncelere kapılıyor. Biz yasadan doğan haklarımızı istiyoruz. Başka bir derdimiz yok. 15 Temmuz\'u yapanlar da terörist, havalimanında patlamaları yapanlar da terörist. Orada yaralanan vatandaşlarımız hemen gazilik haklarını aldılar. İkimizde terör mağduruyuz. Bizde bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ayrımcılık niye? Bu vatandaşları ayırmak ve bölmek niye? Bu haklar verildiğinde en azından yaralanan kızım işe girebilecek. O da yüzde 10 engelli raporu aldı ama raporu yüzde 40\'ın altında kaldığı için terör mağduru sayılamıyor. Ben sayılsam hiç yoktan bu saldırı sonrası tüm hayatı değişen kızım bir işe girebilecek.\" dedi.

============

6 - Yunuslar Boğaz\'da tankerle birlikte yüzdü

ÇANAKKALE Boğazı\'nda yunusların bir tankerin önünde yüzdüğü anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Güzelyalı önlerinde yunuslar, bir tankerin ön kısmında yüzdü. Rotasında ilerleyen tankere eşlik eden yunuslar ilginç ve renkli görüntüler oluşturdu. Boğaz\'da başka bir teknede bulunan ve özel bir seyahat acentesinde kaptan olarak çalışan Ozan Topsoy, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Yunuslar bir süre sonra gözden kaybolurken, tanker de seyrine devam etti.

==============

7 - Samsun’da Duman ve Hayko Cepkin rüzgarı

SAMSUN Gençlik Festivali’nin ikinci gününe Duman ve Hayko Cepkin damgasını vurdu.

Umut Kuzey’in öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonu ile önceki gün Sheraton Grand Beach’te başlayan festivalin ikinci gününde Duman, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Pamela, Pera, Sena Şener ve What da Funk sahne aldı. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı festivalde dün Duman ve Hayko Cepkin performanslarıyla göz doldurdu.

Festivalde bugün Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Moğollar, Adamlar, Niyazi Koyuncu, Gülçin Ergül, YÖKŞ sahne alacak.

========