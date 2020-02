DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ANTALYALI RUSLAR, KENDİLERİNE ÖZEL MAHALLE İSTİYOR

ANTALYA\'da hayata geçen Kentsel Dönüşüm Projesi\'ne dünyanın her tarafından ilgi var. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Hakkari\'den Edirne\'ye, Samsun\'dan Antalya\'ya kadar her şehre konut sattıklarını belirterek, “Birleşmiş Milletler gibi oluyoruz. Hatta Antalya\'da yaşayan Rusların \'Bize özel mahalle yapabilir misiniz\' talebi var\" dedi.Antalya\'nın Kepez ilçesindeki Kepez ve Santral mahallelerinde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi\'ni üstlenen Sur Yapı, 8 milyar liralık işi, 8 yıllık süreçte tamamlamayı hedefliyor. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, geçen yıl şubatta dahil oldukları projenin sözleşmesinin bu yılın mart ayında imzalandığını ve böylece büyük bir yükün altına girdiklerini söyledi. Projenin 1 milyon 300 bin metrekarelik arazide iki mahallede sürdürüldüğünü kaydeden Elmas, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın desteğiyle halkla toplantılar gerçekleştirip planlama sürecini başarıyla yaptıklarını ifade etti.

19 BİN KONUTLUK PROJE

19 bin konutluk büyük bir şehir projesini hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Altan Elmas, şunları söyledi:“Bunun en önemli ayaklarından biri de finansman ayağı. Türkiye\'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin finansmanını, Türkiye\'nin en büyük bankası Ziraat Bankası sağladı. 6 aydır bu proje yürüyor. Öz kaynaklarımız ve satışlardan gelen kaynaklarımız var. Onun dışında üçüncül anlamda da bütün bu süreci Ziraat Bankası finanse etmiş ediyor. Aynı zamanda,konut alıcılarına konut kredisini Ziraat Bankası sağlıyor.\" Hükümetin tapu harçları, KDV indirimi gibi yapmış olduğu teşvikler ile birlikte Ziraat ve diğer bankaların konut kredi faizlerini 0.98\'e çekmesinin konut alıcıları için büyük avantaj olduğuna dikkat çeken Altan Elmas, “Bu çok önemli bir avantaj. Toplumun geniş bir bölümünü konut edindirebilecek bir kampanyaya dönmüş oldu. Ancak bu süreli bir kampanya. Bu 6 ay, 1 yıl devam edecek bir şey değil. Çünkü mevduat faizlerinin geldiği nokta ortada. 15, 16\'lar seviyesindeyken, yüzde 12 ile Ziraat Bankası konut kredisi kullandırıyor. Bu anlamda hükümetimizin Ziraat Bankası ile birlikte halkımıza vermiş olduğu büyük bir teşviktir. Antalya projesi de bundan faydalanabiliyor\" dedi.

\'CİDDİ BİR TALEPLE KARŞILAŞTIK\'

Antalya\'da 1800\'e yakın konut sattıklarını, bunun 1500\'ünün işlemlerini tamamladıklarını aktaran Elmas, “Çok iyi bir tempo ile başladık. Hizmet veremediğimiz günler oldu. Özellikle Aralık, Ocak ayında. Şubattan itibaren de ikinci ve üçüncü etap satışlarına başladık. Şu anda hem konut, hem ofis, hem home ofis satıyoruz, dükkan satıyoruz. Hepsi bir arada büyük bir satış hacmi ile devam ediyor. Konut kredilerinin 0.98\'e getirilmesi, son 15 günde büyük bir ivme kazandırdı. Antalya ofisinde hemen her gün 15-20 satış oluyor. Ciddi bir taleple karşılaştık\" diye konuştu.

RUSLARDAN \'ÖZEL MAHALLE\' TALEBİ

Antalya ofisinden sadece Türkiye\'ye değil, dünyanın her tarafına satış yaptıklarını kaydeden Altan Elmas, şöyle konuştu:

“Bu projenin yüzde 35\'ini Antalya dışına sattık. Hakkari\'den Edirne\'ye kadar bütün şehirlerimize, Samsun\'dan Antalya\'ya her şehrimize mutlaka bir şey sattık. Ama 3 tane, ama 5 tane. İstanbul ciddi anlamda alıcı oldu. Ankara, İzmir, Konya gibi Anadolu\'nun her kentine sattık. Avrupa\'da yaşayan Türk vatandaşlarımız ciddi anlamda alıcı oluyor. Yurt dışında çalışan Türk kardeşlerimizden ciddi bir alıcı olma durumu var. Yabancılar da var. Rus, İranlı ve bir miktar da Arap yatırımcılardan alan var. Ama o daha yeni başlıyor. Mayısla beraber başladık ona. Avrupalılara pek fazla pazarlama yapamadık. Az da olsa Türk Cumhuriyetleri\'nden var. Birleşmiş Milletler gibi olabilir. Hatta Antalya\'da yaşayan ciddi bir Rus kitlesi var. Onların \'Bize özel mahalle yapabilir misiniz?\' gibi talepleri de var. Biz de değerlendireceğiz. İç içe olmak daha güzel bence. Çünkü Antalya dünya markası. Antalya buna alışkın. Bu da Antalya\'nın marka gücünü ortaya koyuyor. Sur Yapı\'nın üretim kabiliyeti ile birleşince ortaya ciddi bir sinerji çıktı. Büyükşehir Belediyesi ortaya büyük bir emek koydu. Turizm sezonu ile birlikte şimdi hızlandı.\"

Satışta her türlü teknolojiyi kullandıklarını belirten Elmas, \"Face Time üzerinden, maket üzerinden buradan Amerika\'ya, Almanya\'ya, Japonya\'ya bile konut satıyor arkadaşlarımız. İnternet üzerinden ödemeler yapılıyor. İnternet üzerinden sözleşmeler gidip-geliyor. Ciddi bir yoğunluk, ciddi bir emek var. Hep birlikte büyük bir şehir konseptini başarmış olacağız. Burada, 70 bin kişilik bir nüfus, 70 bin kişilik orta büyüklükte bir Anadolu kenti kurmuş oluyoruz\" diye konuştu.

\'YENİ BİR KENT ORTAYA ÇIKIYOR\'

Bir şehir projesine imza attıkları için ağırlıklı olarak konut yaptıklarını da kaydeden Elmas, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yaklaşık 17 bin konut var. Konutların dışında ofisler, sosyal tesisler, okullar, camiler, hastaneler var. 157 bin metrekarelik çok büyük bir şehir parkı var. 1300 metre boyunda, tabiri yerinde ise Taksim ile Galatasaray arasındaki İstiklal Caddesi gibi bir cadde oluşturduk burada. İsmini de Sur Cadde olarak ticaretleştirdik. Burada satışa sunduğumuz dükkanlarımız var. Antalyalılar ve dışarıdan talip olanlar buranın geleceğini çok hızlı kavradı. O anlamda da yok satıyoruz. Açılan her bir dükkan etabı birkaç saat içerisinde satılıyor ve mecburen yeni etaplar için kapatmış oluyoruz. İnşaat takvimine göre o satışları tekrar açacağız. Toplamda 19 bin birimlik bir şehir olacak. 70 binlik ciddi bir nüfus olacak. Gündüz nüfusun daha fazla olacağını düşünüyorum. Turistleri de buraya çekeceğiz. Burada günlük 90-100 binlik nüfus hareketinin yaşanacağını tahmin ediyoruz. Bu da ciddi bir ticari kapasite oluşturacaktır. Bu yüzden çarşı caddesi, o yüzden dükkanlarımız çok kıymetli. Akdeniz Üniversitesi bize çok yakın. Üniversite öğrencilerine yönelik kiralamalar yapılabilir. Onlara dönük işletmeler olabilir. Yurtlar yapılabilir, çok şey yapılabilir. Özel okul ve özel hastanelere tahsis edebileceğimiz arazilerimiz var. Yeni bir kent ortaya çıkıyor diyebiliriz.\"

==================================================

2)YAYLANIN TOPRAKLA KAPLI ÇİM YETİŞEN ÇATILARI

RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesi Çiçekli Yaylası\'ndaki tarihi ahşap evler, su geçirmemesi için toprakla kaplı çim yetişen çatıları ile ilgi görüyor.Doğu Karadeniz Bölgesi’nde doğallığını koruyan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kale köyünün Çiçekli Yaylası sıra dışı yayla evleri ile ilgi odağı oluyor. 300 yıllık geçmişi bulunan ahşap evlerin su geçirmemesi için toprakla kaplanan çatıları günümüze kadar varlığını korudu. Sayıları 40’ı bulan ve yaz aylarında çimleri yeşeren evlerin çatıları yaylaya gelen yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Günümüzde kullanılamayan evlerin yer aldığı yaylada yaşayanlar evlerin restore edilerek koruma altına alınmasını istiyor. Foto safari meraklılarının da uğrak yeri haline gelen yayla da çekilen ve sosyal medyada paylaşılan ev fotoğrafları için \'En doğal yayla\' yorumları yapılıyor.Kale köyünde oturan Sabri Yıldız, tarihi geçmişe sahip evlerin ormandan kesilen ağaçların öküzler yardımıyla çekilerek getirildiği yaylada zorluklarla inşa edildiğini anlattı. Yıldız, “O zaman çatılar için sac olmaması nedeniyle evlerin üzerine naylon çekilerek toprak serilirdi. Böylece alt tarafa su ve soğuk geçmezdi. Bugüne kadar yayla evlerini koruduk. Kimse dede yadigarı evleri yıkmadı. Yaz aylarında üzerinde çimler yeşeriyor. Ortaya güzel görüntüler çıkıyorö dedi.

Emine Altay da “Babaannemin babası bizim evi yaptı. Çok uzaklardan ağaçları getirerek yapmışlar. Eskiden evler çatıların su geçirmemesi için bu teknikle yapılmışö diyerek evlerin restore edilerek koruma altına alınmasını istedi.

======================================================

3)4 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN KÜÇÜK İREMSU, YARALANDI

KARAMAN\'da annesinin peşinden çatıya çıkarken dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten düşen 3 yaşındaki İremsu Altun yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 1526 Sokak\'ta meydana geldi. İremsu Altun, yıkadığı halıyı sermek için evlerinin çatısına çıkan annesi Emişe Altun\'un peşinden koştu. Bu sırada küçük İremsu, dengesini kaybedip, 4 metre yükseklikten boşluğa düştü. Yaralanan İrem Altun, çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altun\'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

====================================================

4)BU MAHALLENİN SEÇMEN SAYISI 4 YILDA 8 KAT ARTTI

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesinin nüfus ve seçmen sayısı son 4 yılda yaklaşık 8 kat artığı ortaya çıktı. Kentin yeni yerleşim alanı olan ve Diyarbakır\'da UEFA standartlarında yapılan 33 bin kapasiteli stadyumun yapıldığı mahellede 2014 seçimlerinde 844 olan seçmen sayısı bu yıl 6 bin 474\'e çıkarken, daha önce köy olan ve sonra mahalleye dönüştürülen yerleşim birimindeki tek katlı köy evleri adeta modern site ve binaların arasında kaldı. Söz konusu mahallede 2014 yılında yapılan muhtarlık seçimlerinde, mahalle sınırında bulunan D Tipi kapalı cezaevindeki tutukluların kullandığı oylar etkili olmuş ve o oylar ile mahalle muhtarı seçilmişti.

Merkez Kayapınar ilçesine bağlı olup daha önce köy olan ardından Büyükşehir yasası ile birlikte mahalle statüsü alan Talaytepe\'nin nüfus ve seçmen sayısı, 2014 seçimlerine göre yaklaşık 8 kat artığğı ortaya çıktı. Kentin yeni yerleşim alanı olan ve modern bina ile sitelerin yapıldığı bölge olan Talaytepe mahallesinde son olarak UEFA standartlarında 33 bin kişilik modern stadyum yapıldı. Daha önce köy olduğu için tek katlı köy tipi evler, çevresinde yapılan modern sitelerin içerisinde kalırken, köy sakinlerinden Yasin Bakır, mahallede yaklaşık 53 yıldır yaşadığını, o yıllarda hatırladığı kadırıyla mahallede 30-35 hane olduğunu söyledi. Bakır, köyün mahalle olması ve çevresinde yapılan sitelerdin de bu mahalleye dahil olması ile nüfusunun arttığını belirterek, \"Alt yapı sorunlarımız var. Elektirik sorunlarımız var. Su sorununu halende yaşıyoruz. Mahallenin bu kadar fazla büyümesi bizim köye faydası olmadı şimdilik. Köye hizmet yapılmadığı zaman faydası yoktur. Hizmet yapılsa tabiki faydası olur. Mahalle demeye alışamadık halen köy diyoruz\"dedi.

Taleptepe Mahalle Muhtarı Fatih Kavut ise, 2014\'te mahalle nüfuslarının bin 710, seçmen sayılarının ise 844 olduğunu ifade ederek, \"Şu anda nüfusumuz, 12 bin 110\'dur. Seçmen sayımız ise 6 bin 474\'dür. Yeni stadyum bize doğru geldiği için ve yeni yerleşim alanı bizim mahalle sınırlarımız içinde olduğu için nüfusumuz genişledi. Mahalle lüks binaları içinde şıkısıp kalmış. Köyldeki tek katlı evler de 4-5 sene içerisinde bence site olacak. Öyle görünüyor. Hepsi bina olacak\"diye konuştu.

MAHALLEYE MUHTARINI MAHKUMLAR SEÇTİRMİŞTİ

Talaptepe Mahallesinde 2014 yılında yapılan muhtarlık seçimlerinde iki aday yarışırken, adaylardan biri köyden 282 oy almasına rağmen seçimi kazanamamıştır. Seçimde diğer muhtar adayı olan Fatih Kavut\'a, hem mahallede hemde mahalle sınırları içinde yer alan D Tipi kapalı cezaevindeki tutukluların kullandığı oy ile muhtar omuştu. Cezaevinde bulunan 400 tutuklunun verdiği oy ile seçimlerin kaderi belirlenmişti.

