DHA YURT BÜLTENİ-4

Eğlence mekanında korkutan yangın

Antalya Kaleiçi semtinde bir eğlence mekanında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Tarihi Kaleiçi\'ndeki Paşa Cami Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının ofis katında dün saat 22.30\'da henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı eğlence mekanında bulunanlar, kendilerini dışarı atarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 3 itfaiye aracı alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Dumanla kaplanan iş yerinde bulunan müzik aletleri çalışanlar tarafından dışarı çıkarılarak bir başka eğlence mekanına götürüldü. Eğlenmek için gelen gençlerden bazılarının yangın nedeniyle büyük panik yaşadığı görülürken bazı gençler ise cep telefonlarıyla söndürme çalışmalarını görüntülemeye çalıştı. Yangın nedeniyle yaralanan olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-İş yerinden detaylar

-Dumanlı görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detay

-Müzik aletlerinin dışarı taşınması

-İtfaiyenin camı kırması

-Korktukları gözlenen gençlerden detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

===========================================

Afyonkarahisar\'da iftar buluşması

Afyonkarahisar\'da protokol üyeleri şehit aileleri, gaziler, engelliler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün katkılarıyla şehit aileleri, gaziler, engelliler ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen iftar programına Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ile çok sayıda şehit ailesi, gaziler, engelliler ve aileleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programı İl Müftüsü Şükrü Kabukçu\'nun duasıyla devam etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftar programında protokol üyeleri farklı masalara oturarak, şehit yakınları, gaziler ve engellilerle oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Ramazan ayının yardımlaşma duygularının doruğa çıktığı manevi bir ay olduğunu vurguladı. Başkan Çoban, \"En son Emirdağ ve Şuhut şehitlerimizi defnettik. Türkiye Harp Malulü ve Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı kardeşimizin çok güzel bir cümlesi vardır; \'Her dernek üye sayılarının artması ile övünür. Ama Allah bizim derneğimizin üye sayısını arttırmasın\' diye söyler. İnşallah bu son iki şehidimiz, son şehitlerimiz olsun\" dedi.

\'ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE MİNNETTARIZ\'

Vali Mustafa Tutulmaz, \"Şu anda onurlarına yemek ikram ettiğimiz, iftarda bir araya geldiğimiz şehit kardeşlerimiz olmasaydı, gazilerimiz olmasaydı biz de diğer Müslüman ülkelerindeki sıkıntıları benzer şekilde yaşıyor olabilirdik. Onun için şehitlerimize ne kadar şükretsek azdır. Gazilerimize ne kadar şükretsek azdır. Bir taraftan da ülkemiz her dönemde değişik şekilde karıştırılmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz üzerinde oyun oynanmaya çalışılmaktadır. Bu zaman zaman sağ veya sol şeklinde olmuştur. Zaman zaman Ermeni terörü şeklinde olmuştur. Öğrenci hareketi şeklinde olmuştur. Türk ve Kürt çatışmasını odaklama şeklinde olmuştur. Millet olarak uyanık olma durumundayız. En sonda yine 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadığımız gibi içimizdeki insanlar tarafından, yine askerlerimiz tarafından topluma karşı silahlar sıkılmıştır. Bunun için uyanık olmak durumundayız. Bu uyanıklık her zaman her ortamda devam etmelidir. Toplum olarak bu coğrafyada uyanık olmazsak bu sıkıntıları her zaman yaşarız. Allah bu milleti bu güne kadar korudu. İnşallah bundan sonra da korur. Çünkü bugüne kadar bu millet İslam\'a ve insanlığa hizmet eden bir millet. Bunun karşılığını muhakkak görüyoruz ve bundan sonra da göreceğiz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz\'a Afyonkarahisar Belediyesi Engelliler Meclisi Başkanı Mesut Yurt tarafından günün anısına çiçek takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İftar yemeğindeki masalardan detay

-Kuran-ı kerim okunurken

-Salon\'dan geniş detay

-Dua edilirken

-Başkan Çoban konuşma

-Vali Tutulmaz konuşma

-Vali Tutulmaz\'a çiçek takdim edilirken

530.19 MB // 04.47

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR (DHA)

============================================

4 yaşındaki çocuğa taciz haberini okudu, dizi film çekti

Antalya\'da babasının 4 yaşındaki kızına cinsel istismar haberi okuyan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencisi Özge Gül, gerçek hikayelere dikkat çekmek amacıyla Türkiye\'nin ilk öğrenci yapımı psikolojik dizisine imza attı.

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencisi Özge Gül, Antalya\'da babasının 4 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğuna yönelik haberi gazetede okuyunca, istismara uğrayan çocukların dramına dikkati çekmek amacıyla dizi film çekmeye karar verdi. Gül, farklı bölümlerden 12 arkadaşının desteğini de alarak yola çıktı. Her bölümünde gerçek hayatta yaşanan olayları ve karakterleri ele alan ve adını \'İnsan\' koyduğunu dizinin 6 bölümünü arkadaşlarıyla çeken Özge Gül, ilk bölümde 7 yaşında cinsel istismara uğramış \'Eylül\' ve monoton bir hayat yaşayan \'Psikolog Zeynep\'in karşılaşmalarını, sonrasında gelişen olayları el aldı. Dizinin ilk bölüm 18 Mayıs tarihi itibariyle sosyal medya kanallarında yayınlandı.

İLK ÖĞRENCİ YAPIMI PSİKOLOJİK DİZİ

Türkiye\'nin ilk öğrenci yapımı psikolojik dizisine imza atan yönetmen ve senarist Özge Gül, “Yanımızda çocuklar istismar ediliyor ve biz sadece bunu okumakla kalıyoruz. O kadar çocuğun canı yanıyor, sadece izliyoruz. Sinema okuyorum, bu durumu sinema yoluyla insanlara aktarabileceğimi düşündüm. Arkadaşlarımla konuştum ve bana destek oldular. Ekip bir kişi dışında öğrencilerden oluşuyor. Özellikle öğrencileri seçtim, çünkü beni daha iyi anlayabileceklerini düşündüm\" dedi.

YAPIMCILARDAN SİNEMA TEKLİFİ

Öğrenci oldukları için çekimler esnasında yardım bulamadıklarını aktaran Gül, teknik eksiklerinin çok fazla olduğunu söyledi. Gül, “Teknik bir sürü hatamız var ama ortada gerçek olan bir şey var. Özellikle internet dizisi olsun istedik. Sesimizi en gür ve rahat duyurabileceğimiz alan olduğu için internete yöneldik. Dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. İkinci sezonda da 6 bölüm olacak. Görüştüğümüz birkaç yapımcı oldu, hikaye ve anlatış tarzımızı beğenenler var. İkinci sezon için sinema filmi teklifi aldık\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Ekipden genel görüntü

-RÖP:Özge Gül

-Ekibin detay görüntüleri

- Filmden detay

554 MB /// 05.00 (HD)

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA (DHA)

============================================

Mersin\'de 12 bin 620 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 12 bin 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Halkkent mahallesinde bir aracı durdurdu. Araçta ve belirlenen 2 farklı adreste yapılan aramada, toplam 12 bin 620 paket gümrük kaçağı sigara ile kaçak sigara satışından elde edildiği belirlenen 27 bin 20 TL ele geçirildi. Sigaralar ve paraya el konurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

-------------------------

-TIR\'dan görüntüler

-TIR\'da arama yapılırken

-Dorse içerisindeki sigaralar

-Ekipler sigaraları çıakrırken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01:26 BOYUT: 590 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

============================================

70 yıl sonra bulduğu ağabeyinin mezarında duygusal anlar yaşadı

İkinci Dünya Savaşı sırasında asker olan ağabeyinden 70 yıl haber alamayan Ahıska Türkü Kerim Osmanlı (79), Rusya\'nın Krymsk şehrindeki \'Dostluk Mezarlığı\'nda bulduğu ağabeyinin mezarını 4 yıl önce ziyaret etti. Osmanlı, Gürcistan\'daki evlerinin bahçesinden getirdiği toprağı ağabeyinin mezarına döktü. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmayı gözyaşları içinde anlatan Osmanlı, yaşadığı sürece ağabeyinin mezarını ziyaret etmeye devam edeceğini söyledi.

Ahıska Türkü Kerim Osmanlı, ailesinin 3 oğlundan biri olarak 1940 yılında Gürcistan\'da dünyaya geldi. 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Kazakistan\'a sürgün edilen Osmanlı, 2. Dünya Savaşı sırasında askere gittikten sonra bir daha haber alamadıkları ağabeyi Kerim Feyzullayev\'i hiç unutmadı. Azerbaycan Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı mezunu olan Kerim Osmanlı, kendisi henüz 2 yaşındayken evden ayrılan ve bir daha dönmeyen ağabeyinin izini yıllar boyunca aradı. 1995 yılında Kazakistan\'dan eşi Möhteber Osmanlı ve 5 çocuğuyla Antalya\'ya yerleşen Kerim Osmanlı, ağabeyinden bir ize rastlama umudunu hiç kaybetmedi. Yaklaşık 4 yıl önce Antalya\'da kuyum işi yapan kızı Sevil Hüseyinoğlu\'nun Rus arkadaşının aracılığıyla Rusya\'daki bir televizyon kanalında yayınlanan \'Beni Bekle\' adlı programın ekibine ulaşan Kerim Osmanlı, ekibin uzun araştırmaları sonunda ağabeyinin mezarının Rusya\'da olduğunu öğrendi. Krasnador\'a bağlı Krımsk şehrindeki \'Dostluk Mezarlığı\'nda ağabeyinin mezarını ziyaret eden Kerim Osmanlı, 70 yıl sonra ağabeyinin ruhu için Kuranı Kerim okuttu, dualar etti, yemekler yaptırdı ve Gürcistan\'daki evlerinin bahçesinden getirdiği toprağı mezarına döktü.

AĞABEYİNİN ADINI ALDI

Kerim Osmanlı, kayıp asker ağabeyi Kerim Feyzullayev\'i bulmak için Rusya\'da pek çok kurumla yazışmalar yaptığını belirterek, “Annem her gün ağlardı ağabeyim için\" dedi. 1995 yılında eşi ve çocuklarıyla Kazakistan\'dan Türkiye\'ye göç eden ve ağabeyinin adını alan Kerim Osmanlı, “Ağabeyim askere gittikten sonra adı hiçbir yerde geçmiyordu. Burada vatandaşlık aldıktan sonra ağabeyimin adını aldım\" dedi.

Antalya\'ya geldikten sonra da araştırmalarına devam ettiğini belirten Osmanlı, \"2012 yılında bir gün kızım Sevil\'in Rus arkadaşı bize geldi. Sohbet sırasında Rusya\'da bir televizyon kanalında yayınlanan \'Beni Bekle\' programında bir tanıdığı olup olmadığını sordum. O da en yakın arkadaşının o kanalda çalıştığını söyledi. \'Ağabeyimi bulmak için bana yardım eder misin\' diye sordum. O da seve seve bunu yapacağını söyledi. Rusya\'ya döndükten sonra o kanala gidip benim verdiğim bilgileri ekibe anlattı. Birkaç ay sonra Moskova\'dan beni aradılar. Ağabeyimin şehit olduğu yerin ismini verdiler bize. Çok kötü oldum. Çok ağladım\" diye konuştu.

\'UÇAK HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE İNEMEYİNCE HAYATIMIN EN KÖTÜ GÜNÜNÜ YAŞADIM\'

Kayıp asker ağabeyinin şehit olduğu Krymsk\'a gitmek için hazırlıklara başladığını anlatan Kerim Osmanlı, kızı Sevil\'in arkadaşları sayesinde askeri kayıtlara ulaşarak ağabeyinin mezarının bulunduğu mezarlığı da öğrendiklerini söyledi. 2014 yılında kızı Sevil Hüseyinoğlu ile yola çıktıklarını, ancak uçağın hava muhalefeti nedeniyle İstanbul\'a dönmesiyle hayatının en kötü gününü yaşadığını söyleyen Osmanlı, tam ağabeyinin mezarını bulmuşken oraya ulaşamayacağını düşünerek çok üzüldüğünü belirtti.

\'EVİMİZİN BAHÇESİNDEKİ TOPRAKTAN DÖKTÜM\'

Havanın düzelmesiyle gittikleri Rusya\'da kendilerini karşılayan arkadaşlarıyla birlikte Krymsk\'taki \'Dostluk Mezarlığı\'nda ağabeyinin mezarına gittiklerini anlatan Kerim Osmanlı, şunları söyledi: \"Çok kötü oldum ağabeyimin mezarını görünce. Yanımda Gürcistan\'daki evimizin bahçesinden aldığım toprak vardı. O topraktan döktüm mezarına. Kuranı Kerim okuttuk, dualar ettik, yemek yaptırdık. Şehit olmuştu. Ailemle haberi paylaştığımda sevinç ve hüznü aynı anda yaşadık. Gelecek yıl yine gideceğim ağabeyimin mezarına. Ağabeyimin mezarını bulmama yardımcı olan herkesten Allah razı olsun\" diye konuştu.

70 YIL SONRA BULUŞMA

Kerim Osmanlı\'nın kızı Sevil Hüseyinoğlu (44) ise amcasının Rusya\'daki mezarını ziyaret etmeye giderken babasının adeta bir çocuk gibi olduğunu söyledi. Hüseyinoğlu, “Uçağımız hava muhalefeti nedeniyle havalimanına inemeyip İstanbul\'a geri dönünce babam çok kötü oldu. Babam bir an önce ağabeyinin mezarına gitmek istiyordu. Biletleri değiştirdik ve başka bir havayolu şirketiyle Krasnador\'a uçtuk\" dedi. Mezarlığa gittiklerinde babasının mezara sarıldığında çok kötü olduğunu ve bunun 70 yıl sonra bir buluşma olduğunu ifade eden Hüseyinoğlu, “Dua ettim ki en azından amcamın bir yeri, bir mezarı var artık. Orada oturup dua edebilecek durumdaydık. Babamı öyle görmek bambaşka bir duyguydu\" dedi.

İSTEDİĞİ ŞEY KARDEŞİNİN ÖLÜ MÜ SAĞ MI OLDUĞUNU ÖĞRENMEKTİ

Çocukluğundan bu yana diğer amcası Yaşar Feyzullayev ve babasının hep kayıp olan amcasını anlattıklarını belirten Sevil Hüseyinoğlu, “Onların istediği şey öldü mü sağ mı bunu öğrenmekti. Belki başka bir ülkede yaşıyordu. Belki Türkiye\'de yaşıyordu. Hiçbir şey bilmiyorduk. Bunu öğrenmek istiyorlardı. İyi ki mezarını da olsa bulduk. Çok şükür\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Ailenin görüntüsü

-Aile resimlerinden görüntü

-Dede torun görüntüsü

-RÖP 1: Kerim Osmanlı

-RÖP 2: Sevil Hüseyinoğlu

-Kerim Osmanlı ve kızı Sevil mezar ziyareti

-Osmanlı çiftinin gençlik resimleri

-Anneanne torun görüntüsü

-Mezar ziyaretinden görüntü

-Detaylar

511 MB /// 04.40 HD

Haber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

============================================

Temizlik şirketi kursa da bezi elinden bırakmadı



İzmir\'de, 8 yıldır ev ve iş yerlerine giderek, temizlik yapan Şadiye Gündoğan (44), 6 ay önce kendi temizlik şirketini kurup, 6 kadına da iş verdi. Şirketin tanıtımı için kart bastırıp, internet sitesi kuran Gündoğan, şirket sahibi iş insanı olsa da bezi elinden bırakmadı.

Ortaokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Şadiye Gündoğan, Seferihisar Halk Eğitim Merkezi\'nde 3 yıl eğitim aldı. Evlendikten sonra seminerlere katılmadığı için \'usta eğitici\' belgesi alamadı. 11, 20 ve 24 yaşlarında 3 oğlu olan Gündoğan, balık ağı örme işinden terziliğe ve ev temizliğine kadar çok farklı işlerde çalıştı. Önce yakın çevresinin evlerini temizleyen Gündoğan, tavsiye üzerine işlerini geliştirdi ve haftanın tüm günleri çalışır hale geldi. İş talebi artan Gündoğan, yakın çevresindeki ev kadınlarından destek istedi. Gündoğan, bir süre temizlik şirketi bünyesinde çalışarak, sistemin nasıl işlediğini öğrendi. 6 ay önce kendi temizlik şirketini kuran Gündoğan, 6 kadını işe aldı. Şirketin tanıtımı ve reklamı için kart bastıran Gündoğan, internet sitesi hazırlattı; yoğun iş talebine yetişebilmek için ise bezi elinden bırakmadı.

\'ASLANIN AĞZINDAN EKMEĞİ KAPIYORUZ\'

Hem ekibini koordine eden hem de temizlik yapan Şadiye Gündoğan, temizlik işinde güvenin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:\"Ev işi nankördür. Müşteri ufak bir toz veya cam lekesi görürse bir daha çağırmaz. Çalışanlarla hizmet almak isteyen kişi arasında ben aracıyım. Bana evini ya da iş yerlerini teslim ediyorlar. Bu yüzden güven çok önemli. Yaklaşık 6 ay önce şirketi kurdum. Yorulmadan çalışıyorum. Arabam yok, malzemem yok. İş alıyor ve çalışacak personel ayarlıyorum. Ben de onlarla birlikte gidip, çalışıyorum. Eşim alçı- sıva işi yapıyor. Bir kadın olarak aile bütçesine destek oluyorum. Küçük oğlum okuyor, diğerleri de evlenecek. Birikim yapacak kadar kazanmıyorum. Aslanın ağzından ekmeği kapıyoruz. Ailem için sağlığım el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim.\" Boş zamanlarında kadınlarla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında da görev aldığını anlatan Şadiye Gündoğan, yaşlıları ziyaret ettiğini ve ihtiyaç sahiplerine eşya topladığını söyledi.

Haber:Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)

============================================

14 yaşındaki ressamdan sergi

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde ressam 14 yaşındaki Esra Cengiz, 25 resimle ilk kişisel sergisini açtı.

Manavgat\'taki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen resim sergisinin açılışına Esra Cengiz\'in ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Manavgat\'ta özel bir okulda 7\'nci sınıfa giden Esra Cengiz, guaj, karakalem ve akrilik boyayla yaptığı resimleri vatandaşın beğenisine sundu. Küçük yaşlardan beri resim yaptığını söyleyen Esra Cengiz, \"Akrilik ve karakalem olmak üzere değişik tarzda resimler yapıyorum. Bu sergide hazırladığım 25 resim var. İlkokulda bazı yarışmalarda derece aldım, bu yıl da Manavgat Belediyesi\'nin \'Benim Bir Hayalim Var\' yarışmasında birinci oldum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Serginin açılışı

-Sergiden görüntüler

-RÖP. Esra Cengiz

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

============================================

Öğrencilerden huzurevi ziyareti

Burdur\'da Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri \'Meslek Liseliler Halkla Buluşuyor\' projesi kapsamında huzurevini ziyaret etti.

Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin Kadın Kuaförlüğü, Grafik ve Bilişim Teknolojileri bölümlerinin 11\'inci sınıf öğrencileri, Okul Müdürü Özlem Karpuz, öğretmenleri Selmin Akbudak, Yalçın Özgün ve Eyüp Çelik ile birlikte Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi\'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Kadın Kuaförlüğü Bölümü öğrencileri huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını yaptı.

Okul Müdürü Özlem Karpuz, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü\'nün Meslek Liseliler Halkla Buluşuyor projesi kapsamında huzurevini ziyaret ettiklerini söyledi. Karpuz, \"Yaşlılarımızdan isteyenlerin saç bakımlarını yaptık. Grafik ve Bilişim Teknolojileri bölümleri öğrencilerimiz gerekli dokümanları hazırladı ve yaşlılarımızla sohbet ederek onları anlamaya ve mutlu olmalarını sağlamaya çalıştık. Okul olarak böyle bir çalışma içerisinde bulunmaktan gurur duyuyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Öğrencilerin yaşlılarla sohbeti

-Saç bakımı

-Özlem Karpuzla röp.

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

============================================

Eski lastiklerle çalışan kızlar futsalda şampiyon oldu

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde imkansızlıklar içerisinde antrenman yaparak gündeme gelen Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu\'nun Kız Futsal Takımı, il genelinde yapılan Küçük Kızlar Futsal Turnuvası\'nda şampiyonluğa ulaştı.

Antalya- Isparta sınırında, Manavgat\'a bağlı bir dağ mahallesi olan Yeşilbağ\'daki Cumhuriyet Ortaokulu\'nda aynı zamanda müdür vekili olan beden eğitimi öğretmeni Belin Ada öncülüğünde 6\'ncı sınıf öğrencilerinden 12 kişilik futsal takımı kuruldu. Herhangi bir antrenman ve spor malzemesine sahip olmayan takım, çalışmalarını okulun bahçesindeki beton zeminde yaptı. Yeterli spor ekipmanı olmayan Yeşilbağ Ortaokulu Kız Futsal Takımı, eski araç lastikleri ve çıta gibi malzemelerle yaptıkları antrenmanlarla gündeme geldi.

GRUBU LİDER TAMAMLADILAR

Bunun sonrasında malzeme yardımları yapılan Yeşilbağ Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Antalya\'da okul sporları kapsamında düzenlenen Küçük Kızlar Futsal Turnuvası\'nda A grubunu namağlup lider olarak tamamlayarak, 15 Mayıs\'ta yapılacak il şampiyonasında mücadele etme hakkı kazandı.

ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTILAR

Turnuvanın final grubunda yarı finalde Şehit Ufuk Baysan Ortaokulu\'yla karşılaşan Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu kızları karşılaşmadan 7- 2\'lik galibiyetle ayrıldı. Final maçında daha önce grup maçlarında karşılaştıkları ve yendikleri Süleyman Demirel Ortaokulu karşısında her iki yarıda da üstün oynayan Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu takımı, maçı 4-1\'lik skorla kazanarak şampiyon oldu. Final grubu maçlarında takımı Yeşilbağ mahalle muhtarı, imam ve aileleri de yalnız bırakmadı.

MANAVGAT\'IN EN UZAK MAHALLESİ

Okul Müdür vekili ve beden eğitimi öğretmeni Belin Ada, turnuvada elde edilen başarının öğrencileri açısından büyük önem taşıdığını ve kendilerine güvenin geldiğini belirtti. Manavgat\'ın en uzak mahallesi olduklarını aktaran Belin Ada, \"Mahallemizden ilçe merkezine gitmek bile 3- 3.5 saat tutuyor. Bize özellikle ulaşım konusunda turnuva süresince destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi\'ne, konaklamamızda yardımcı olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne teşekkür ediyoruz\" dedi.

Belin Ada, öğrencilerin futsalla birlikte takım olmayı ve birlikte hareket etmeyi, böylece çok daha büyük başarılara imza atacaklarını gördüklerini de kaydetti.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Takımın kaptanı 11 yaşındaki Emine Kaygısız da bu sene oldukça zor şartlar altında başladıkları çalışmalar sonucunda küçükler kategorisinde Antalya birincisi olduklarını, hedeflerinin yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonasında mücadele ederek final oynamak olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Final maçı öncesi seremoni

- Maçtan görüntüler

- Ailelerin gol sevinci

- Ödül töreni

- Antrenman görüntüleri (Arşiv)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)