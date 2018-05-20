DHA YURT BÜLTENİ-4

Orman yangınına 1 yıl 3 ay hapis ve 84 bin lira zarar cezası

Kahramanmraş\'ta badem bahçesindeki kuru otları temizlemek isterken 16,5 dekar ormanlık alanın yanmasına neden olan Süleyman Y. (24), 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, yangının neden olduğu 84 bin liralık kamu zararının da Süleyman Y.\'den tahsil edileceğini söyledi.

Merkez Onikişubat ilçesinin Hartlap Mahallesi\'nde 2016 yılında Süleyman Y., arkadaşlarıyla birlikte gittiği bahçelerinde kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Ancak alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormana sıçradı. Süleyman Y. ve arkadaşları, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince, itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.Yangınla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Süleyman Y. hakkında Kahramanmaraş 3\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava devam ederken olay yerinde inceleme yapan bilirkişi, yangında 16,5 dekarlık alanda 6 bin 252,90 liralık orman emvalinin yandığı, 26 bin 631,99 lira ağaçlandırma bedeli, 2 bin 663,20 lira verim kaybı, 48 bin 430,98 lira söndürme gideri olmak üzere yangın nedeniyle zararın toplam 83 bin 978 lira olduğunu belirtir bir rapor hazırladı.

\'ÜZGÜNÜM\'

Davanın karar duruşmasında son savunmasını yapan Süleyman Y., yangının bahçesindeki kuru otları temizlemek için yaktığı ateşten çıktığını belirterek, \"Ancak ateşi biraz büyük yaktığım için rüzgarın da etkisiyle bir anda yayılmaya başladı. Ben hemen söndürmeye çalıştım ve badem toplamaya gittiğimiz diğer arkadaşlarımı çağırdım. Onlarla beraber ateşi söndürmeye çalıştık, ancak başarılı olamadık. Arkasından da hemen itfaiyeyi arayıp durumdan haberdar ettik. Herhangi bir suç kastım yoktur. Böyle bir olaya sebep olduğum için üzgünüm\" dedi.Duruşma sonunda hakim, Süleyman Y.\'yi 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp cezayı da erteledi. Karar, istinafa gönderildi.

ALTINDAŞ: ZARARI DA TAHSİL EDECEĞİZ

Kararı değerlendiren Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, ormanı bilerek yakan ya da yanmasına neden olan kişi ve kişiler hakkında hukuki olarak gereken her şeyin yapıldığını söyledi. Bunun dışında devam eden başka davaların da olduğunu ifade eden Altındaş, şöyle konuştu:\"Orman yangınlarında ilk hedefimiz, alevlere en hızlı bir şekilde müdahale edip, yangını en kısa sürede söndürmektir. Ardından yangının çıkış sebebi araştırılır ve yangını kasten çıkaran ya da sebep olanlar tespit edilmesi durumunda gerekli hukuki işlemi başlatırız. Bunda da olduğu gibi hukuk büromuz gerekli hukuki işlemleri başlatmış ve sonunda ormanlık alanın yanmasına neden olan kişi hakkında mahkeme kararını vermiştir. Ayrıca, bilirkişi tarafından da belirlenen yaklaşık 84 bin liralık zarar da yine yangına neden olan kişiden tahsil edilecektir. Özellikle kamuoyunun şunu çok iyi bilmesini isterim ki; orman vasfı taşıyan bir yer yandığı zaman, o yer kesinlikle ağaçlandırılır. Bu kapsamda olayda yanan 16,5 dekarlık alan ekiplerimiz tarafından ağaçlandırılmıştır.\"

Haber:Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

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Diyarbakır\'da 1 ton 261 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır\'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 261 kilo esrar ile 508 bin 737 kök hintkeneviri ele geçirildi. Bir mağarada ise PKK\'lı teröristlere ait 50 kilo amonyum nitrat destekli el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 17-19 Mayıs tarihleri arasında operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde PKK\'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak ve bir mağara tespit edildi. Yapılan aramalarda mağarada 50 kilogram amonyum nitratla destekli el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı ile mağara ve sığınaklar, imha edildi. Operasyon kapsamında 26 ayrı noktada piyasa değeri 170 milyon 646 bin 100 lira olan 1 ton 83 kilosu toz, 178.15 kilosu kubar olmak üzere toplam 1 ton 261.15 kilo esrar ile 508 bin 737 kök hintkeneviri ele geçirildi. Esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri numune alındıktan sonra olay yerinde imha edildi.Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının aralıksız süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen sığınak ve doğal mağaralar

-Kenevir ekili tarla

-Tarlada askerlerin kenevir biçmesi

-Kenevirlerin yakılarak imha edilmesi

-Helikopterin havalanması

-Helikopterin inmesi ve uyuşturucu torbalarının indirilmesi

-Uyuşturucunun sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)

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Irmakta kaybolan 5 yaşındaki Samet aranıyor

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle gittikleri piknikte Manavgat Irmağı\'na düşerek kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun\'u bulabilmek için bu sabah arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Bucakşeyhler Mahallesi yakınlarından geçen Manavgat Irmağı kıyısına cuma günü ailesiyle pikniğe giden Samet Durmuş Vurkun, saat 16.00 sıralarında ırmak kenarında oynarken ayağı kayınca suya düştü. Olayı fark eden baba İbrahim Vurkun, suya atladı. Debisi yüksek olan ırmakta Samet Durmuş Vurkun gözden kaybolurken, baba ise bir ağaca tutunarak kurtuldu. İhbar üzerine gelen ekipler olay günü ırmakta arama yaptı ama sonuç elde edilemedi. Dün sabah saatlerinde de Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma su altı arama timleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, yeniden arama çalışması başlattı, ancak Samet\'e ulaşılamadı. Bu sabah AFAD, jandarma arama kurtarma, jandarma su altı arama kurtarma, İHH ve Sahil Güvenlik ekipleriyle yeniden arama çalışmasına başlandı. Arama çalışmaları için ırmağa su veren Manavgat Barajı\'nın kapakları sabaha karşı kapatıldı. İbrahim ve Zeynep Vurkun çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan Samet Durmuş Vurkun\'un bulunması için hem ırmak kenarından yaya olarak hem de dalgıçlar tarafından su altında aramalar yapılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Irmak kenarındaki \'suya girilmez\' tabelası

- Arama çalışmalarından görüntü

- Samet Durmuş Vurkun ve annesi Zeynep Vurkun\'un fotoğrafı

117 MB /// 01.03

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Tekirdağ\'da HDP ve CHP çelenklerini deviren kadın serbest bırakıldı

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına bırakılan HDP ve CHP çelenklerini parçalayıp, deviren Fatma N. (57) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde Fatma N., dünkü 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtı önüne konulan HDP çelengini parçalayıp, CHP çelengini ise devirmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, savcılık talimatıyla Fatma N.\'yi evinde gözaltına aldı. İlk ifadesinde çelenklere zarar vermediğini de ayağının takıldığını öne süren Fatma N. görüntülerinin izletilmesinin ardından ise \'bir anlık sinirle yaptım\' diyerek kendisini savundu. Geceyi gözaltında geçiren Fatma N., \'mala zarar verme\' suçundan sevk edildiği Çorlu Adliyesi\'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber:Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,(DHA)

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Atatürk zeybek oynarken canlandırıldı

Balçova Belediyesi ve EFEM Gençlik ve Spor Kulübü’nün birlikte düzenlediği 19 Mayıs kortejine yüzlerce kişi katıldı. Gecenin finalinde makyaj ve kostümle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilen bir gencin zeybek oynaması, büyük alkış aldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, vatandaşların coşkulu katılımıyla kutlandı. Genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce Balçovalı ellerinde bayraklarıyla marşlar söyleyerek Sakarya Caddesi’nde yürüdü. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın eşi Fatma Çalkaya ile katıldığı korteje belediye meclis üyeleri ve EFEM Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri de eşlik etti. Vatandaşlar, Balçova Belediyesi EFEM Halk Dansları Topluluğu’nun hazırladığı gösterileri izledi. Gecenin finalinde makyaj ve kostümle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e benzetilen bir gencin, sahneye çıkarak zeybek oynaması büyük alkış aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:İZMİR,(DHA)

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Karatepe kilimleri ilgi görüyor

Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde kök boyayla renklendirilen iplikten üretilen dünyaca ünlü Karatape kilimleri, görenlerde hayranlık uyandırıyor.

Kadirli Belediyesi Kilim Evi\'nde kadınlar, dokuma tezgahlarında kök boyayla boyandığı için güneş altında bile solmayan Karatepe kilimi üretiyor. Tezgah başına geçen kadınların dokuduğu kilimlerin metrekaresi 200 ile 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. İlçeye gelen devlet büyükleri ve misafirlere hediye edilen, yurt içi ve yurtdışına da satılan kilimler, aynı zamanda dokuma yapan kadınların geçimine de katkı sağlıyor.

SOLMAYAN TARİH

Tam 32 yıldır kilim dokuyan ve öğrenmek isteyenlere de eğitim veren Makbule Koca, ünü Türkiye sınırlarını aşan Karatepe kilimlerinin en büyük özelliğinin ipliklerde kullanılan kök boya ve Türk kültüründe önemli yeri olan desenler olduğunu söyledi. Ağaç yaprakları, kökleri ve çiçeklerinden elde edilen kök boyanın güneş altında bile solmadığını aksine zaman geçtikçe daha da belirgenleştiğini aktaran Makbule Koca, \"Karatepe kilimi asla solmaz ve yıllar geçtikçe rengi daha da canlanır. Türk kültürünün tarihi motifleri kilimlere işlenerek geleceğe taşınıyor. Kilimlerimiz çift taraflı kullanılabiliyor. Tezgah başına geçen kadınlarımız yaklaşık 1 haftada kilim dokuyor. Kilimlerimizin metrekaresi 200 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Makbule Koca ile röp

- Duvarda asılı dokuması biten kilimler

- Kilim dokuma genel ve detay görnütüler

SÜRE:03\'45\" BOYUT:420 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)

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Burdur\'da Zakkum konseri

Türk rock müziği grubu Zakkum, Burdur\'da konser verdi.

Burdur Belediyesi\'nin 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Zakkum konseri düzenlendi. Konseri Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Emniyet Müdürü Arif Çankal ile Burdurlular ilgiyle izledi. Grup sevilen şarkılarını Burdurlularla birlikte seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zakkum sahne performansı

-Şarkılara eşlik eden izleyiciler

-Protokol Üyeleri

-Detay

167 MB /// 02.46\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)