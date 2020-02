DHA YURT BÜLTENİ-4

1)İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU, MEHMETÇİKLE SAHURDA BULUŞTU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesindeki 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'nda askerlerle sahur yaptı. Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, dün çeşitli ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, sahuru 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'nda askerlerle birlikte yaptı. Dua edilmesinin ardından askerlerle sahur yapan Soylu, Mehmetçik, jandarma, güvenlik korucuları ve polis ile hep birlikte Ramazan ayında, aile bütünlüğü anlayışı içinde olduklarını söyledi. Ağız tadıyla birlik ve beraberlik içinde sahur yapılmasını dileyen Bakan Soylu, \"Çok önemli bir dönemden geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Tarihler geçer, yıllar geçer, günler geçer. Bu dönemde de bizler 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl sonrasına biliniz ki hem dünyada uzattığımız el hem çevremizde oluşan terör hattına karşı gösterdiğimiz tavır sebebiyle birçok milletin, birçok insanın duasını alıyoruz. Bu Afrin\'de böyle, bu Cerablus\'ta böyle, bu Irak\'ın kuzeyinde böyle. Kolay değil, eşkıyanın hakim olduğu, eşkıyanın hüküm sürdüğü, teröristin hüküm sürdüğü bir yerde hayatını devam ettirebilmek, orada varlığını devam ettirebilmek, namusuna sahip çıkabilmek, inancına sahip çıkabilmek kolay değildir\" dedi.

Bakan Soylu\'ya, ziyaretinde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman ile AK Parti il ve ilçe başkanları eşlik etti.

2)NAZİLLİ\'DE PAZARCILAR KAVGA ETTİ: 4 YARALI

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, iki grup pazarcı arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı, sopa ve meyve kasalarının kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan 20 kişiyi gözaltına aldı. Nazili Perşembe Pazarı\'nda, dün (perşembe) saat 20.00 sıralarında, iki grup pazarcı arasında kasa yeri konusunda kavga çıktı. Kavgaya pazarcıların yakınları da katılınca ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 40 kişi, birbirlerine sopa ve meyve kasaları ile saldırdı. Kavgada, 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı biber gazı sıkarak ayırırken, yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayın ardından kavgaya karışanlardan 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

3)VELİLERİN ANAOKULU MÜCADELESİ

ANTALYA\'da 15 Temmuz Şehitler Anaokulu\'nun önümüzdeki yıl eğitime kapatılacağı yönündeki açıklama üzerine veliler, okullarının kapatılmamasını istedi. Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi\'nde 2 yıldır faaliyette olan 15 Temmuz Anaokulu\'nun önümüzdeki yıl kapanacağını öğrenen veliler, okul önünde basın açıklaması yaptı. 15 Temmuz Şehitler Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Funda Atasoy, \"Okulumuzu, okul müdüründen tüm öğrencilerine, öğretmenlerine, aşçı teyzesinden güvenlikteki ablamıza kadar çok sevdik. O kadar sevdik ve sahiplendik ki, 2 yıl önce okulun açılmasına 3 gün kala hiçbir şey hazır değilken, hep beraber boyayıp çiçek dikerek hep birlikte biz bu okulu açtık. Bu okul bize anaokulundan daha çok şey ifade ediyor. Çocuklarımızın sevdiğimiz bu okulda çok güvende olduğunu biliyoruz\" dedi.Gelecek yıl için kayıtların alınmadığını ve okulun önümüzdeki yıl kapatılacağı yönünde kendilerine bilgi verildiğini söyleyen Funda Atasoy, \"Bu konuda inanılmaz üzüldük. Okulumuz kapanıyor ve biz gerçek sebebini bilmiyoruz. Bize okulun mali sıkıntısı olduğu söylendi. Ama burada öyle veli grubu var ki, hem maddi, hem manevi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Biz okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Okulumuzun kapanma sebebi ne olursa olsun, veliler olarak maddi ve manevi desteğe hazırız. İlla ki kapanacak derlerse de biz çocuklarımızı başka okullara göndermek istemiyoruz. Bize bir bina göstersinler. Hep birlikte oraya taşınalım. Biz açıkçası sayın Cumhurbaşkanı\'ndan randevu talep ettik. Bu bina veya başka bir binada varlığımızı devam ettirmek istiyoruz\" diye konuştu.Öğrenci velisi Ulaş Yalçın da okullarının kapanmasını istemediklerini belirterek, \"Okulun neden kapanacağını bilmiyoruz. Bu konuda velilere bir şey söylenmedi. Maddi ve manevi desteğe hazırız. CİMER\'e yaptığımız müracaatta bize okulun ekonomik nedenlerle kapanacağı söylendi. Biz üstümüze ne düşüyorsa, bunun için gönüllüyüz. Okulumuz açıldığında masamız, sıramız, sandalyemiz, halımız yoktu. Her şeyi hazırladık. Bu huzur ortamının bozulmasını istemiyoruz\" dedi.

İki kızı okulda okuyan Hasan Ali Horasan ise şöyle konuştu:

\"Bizler çocuklarımızın bu okulda eğitimlerine devam etmesini istiyoruz. Bölgede başka okullar var ama biz çocuklarımızın bu isim altında eğitim görmesini arzuluyoruz. Bu ismi yaşatmak istiyoruz ve düzenimizin bozulmasını istemiyoruz. Milli Eğitim\'den bana gelen yazıda okulun kirasının yüksek olduğu ve ödenek nedeniyle kapatılacağı söyleniyor. Biz üstümüze düşeni yapmak istiyoruz.\"

Öğrenci velisi Adile Toprak da bölgede sadece Sabiha Gökçen Anaokulu\'nun bulunduğunu, bu okulun kapanması halinde Sabiha Gökçen\'deki öğrenci mevcudunun artacağını ve sağlıksız eğitime neden olacağını ifade etti.

Öğrenci velisi Alona Yılmaz, mahallede devlete ait anaokulu sorunu bulunduğunu belirterek, 2 yıl önce açılan 15 Temmuz Anaokulu\'nun başka bir alternatifinin olmadığını söyledi.

4)MOBİLYANIN BAŞKENTİ İNEGÖL\'DE KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI

TÜRKİYE\'nin mobilya ihtiyacının yüzde 35\'ini, sandalye ihtiyacının ise yüzde 85\'ini karşılayan Bursa\'nın İnegöl ilçesinden 160 ülkeye de mobilya ihracatı yapılıyor. İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkan Vekili Ergün Topal, mobilyanın başkenti İnegöl\'de iş yeri sahiplerinin kalifiye eleman bulmakta zorluk çektiğini söyledi.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkan Vekili Ergün Topal, “Mobilyanın başkenti olan İnegöl, bugün Türkiye’de kullanılan mobilyanın yüzde 35, sandalyenin de yüzde 85’lik kısmını karşılıyor. İnegöl\'ün özellikle inovasyon konusunda bugüne kadar geldiği nokta da gerek yurtdışı gerekse yurtiçi fuarlarda gözlemlenmektedirö dedi. Türkiye’nin her ilinin mobilya ihtiyacının önemli oranda karşılanmasının yanı sıra, 160 ülkeye mobilya ihracatının İnegöl’den yapıldığını ifade eden Topal, “İnegöllü mobilyacılar, yurtdışı pazarı sayısını her geçen gün artırmaktadır. İnegöl mobilya sektörü, her geçen gün kendini geliştirmektedir. İş yeri sahiplerinin en önemli sıkıntısı ise kalifiye eleman bulmakta zorlanmalarıö diye konuştu. Yaz mevsimiyle beraber düğün sezonunun da açılmasıyla sektörde bir canlanma oluştuğunu kaydeden Topal, “Bu sezon, Ramazan ayının da daha öne gelmesiyle geçen yıla göre daha uzun sürecekö ifadelerini kullandı.

KDV İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Mobilyacıların KDV indirimini yeniden beklediğini aktaran Topal, “Geçen yıl KDV indiriminin ne kadar fayda sağladığını gördük. Temennimiz KDV indiriminin bu sezon da uygulanması hatta KDV indiriminin kalıcı hale gelmesidir. KDV indiriminin olması yatırımı daha da artıracaktırö dedi.

5)AFYONKARAHİSAR\'DA 34 FETÖ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

AFYONKARAHİSAR\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 34\'ü adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine 9 Mayıs\'ta baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, aralarında örgütün Afyonkarahisar sözde il imamı ve yardımcılarının bulunduğu 20 kişi ile bu kişilerle hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik yapımında kullanılan 9 aparat, 18 sahte kimlik, 81 cep telefonu, 70 dijital materyal, 67 bin 545 lira, 2 bin 650 dolar ve 120 Euro ele geçirildi.

Ülke genelinde firari örgüt mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırladıkları belirlenen şüphelilerin, sahte kimlik yapımında kullanılmak üzere, 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon kişiye ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listelerin ele geçirdiği kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları yapılan şüphelilerden 2\'si işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 34\'ü sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemi altında hastaneye getirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

6)YAZDIKLARI KİTABIN GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFI\'NA BAĞIŞLADILAR

SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde öğretmenlerinin desteği ile masal kitabı yazan 7 ilkokul öğrencisi, ilk etapta elde edilen 4 bin 15 liralık geliri Mehmetçik Vakfı\'na bağışlandı. İlçeye bağlı Yeşilyayla köyünde ilkokul öğretmeni Nisa Gezici (26), birleştirilmiş sınıftaki öğrencilerinden Türkçe dersinde kendi masallarını yazmasını istedi. Birleştirilmiş sınıfın 11 öğrencisinden, üst sınıflarda olan 7 öğrenci masallarını kaleme aldı. Yazılan masalları beğenen öğretmen Nisa Gezici, bunları bir kitapta toplamayı kararlaştırdı. Bunun üzerine, yaşları 7 ila 10 arasında değişen öğrencilerin yazdığı masallar, toplam 226 sayfalık, \'Yeşilyayla Çocuklarından Uzayda Hayvan Masalları\' adlı kitapta toplandı. Kitaptan ilk etapta 250 adet bastırıldı. Kitapta, katkıda bulunan öğrencilerin isimleri yer aldı. Öğrenciler, elde edilecek geliri Mehmetçik Vakfı\'na aktarma isteklerini öğretmenlerine iletti. Basılan kitaplardan ilk etapta elde edilen 4 bin 15 liralık gelir, öğretmenleri eşliğinde ilçe merkez ine gelen öğrenciler tarafından Mehmetçik Vakfı hesabına aktarıldı. Öğretmen ve öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ile birlikte bankaya giderek bağış işlemini gerçekleştirdi. Banka Müdürü Mehmet Sabri Yavuz da Mehmetçik için bağış yapan öğrencileri öperek tebrik etti.

\'ÇOK MUTLUYUZ \'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, öğrencilerin davranışlarının gurur verici olduğunu belirterek, \"Bu çalışmadan dolayı başta öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı hesabına yatırıldı. Destek olan herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Okul öğretmeni Nisa Gezici ise \"Bugün itibariyle topladığımız geliri öğrencilerimizle birlikte ilçe merkezine gelerek Mehmetçik Vakfı\'na yatırdık. Öğrencilerim de, ben de çok mutluyuz\" ifadelerini kullandı.

7)AYAĞIYLA OTOMOBİL KULLANIP, MEYVE YİYEN SÜRÜCÜ SERBEST

ERZURUM\'da, bir yandan ayağıyla otomobil kullanıp, diğer yandan da tabaktaki meyveden yerken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca gözaltına alınan K.E., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Erzurum\'da ayağıyla otomobil kullanıp, yanındaki meyve tabağından meyve yiyen K.E., o anın görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, 21 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Tepki gören görüntüler, kısa sürede yayıldı. Tepkiler üzerine K.E., polis tarafından dün gözaltına alındı. Palandöken Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.E., Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Ehliyetine el konan K.E., işlemlerinin ardından \'genel güvenliği tehlikeye sokmak\' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan K.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

