DHA YURT BÜLTENİ-4

Fedakar anenin dramı : 22 yıldır engelli 4 çocuğuna bakıyor

Mardin\'in Derik ilçesinde yaşayan ve 33 yıllık evliliği boyunca dünyaya getirdiği 8 çocuğundan 4\'ü, hem konuşma hem de yürüme engelli olan Aynur Aybik, hayatını çocuklarına adadığını belirterek, \"Gece gündüz içerdeyiz mahkumlar gibi. Su isterler veririm, diş fırçalamalarına yardım ederim, günlük bakımlarını yaparım. Ben anneyim, ben bakmasam, kim bakacak?\" dedi.

Derik ilçesi Kale mahallesi Cumhurriyet Caddesi üzerindeki evde yaşayan Sait ve Aynur Abik çiftin 8 çocuğundan 4\'ü hem yürüme, hem de konuşma engelli. 33 yıl önce evlenen Aynur Aybik, engelli olan çocukları Özkan (29), Erdal (27), Ruken (24) ve Remzi\'nin (22) tüm ihtiyaçlarını ve günlük bakımlarını karşılıyor. 29 yıl önce dünyaya gelen ikinci çocuğu Özkan\'ın 7 yaşındayken hastalığa yakalandığını belirterek, \"Önce Özkan daha sonra sırasıyla diğer çocuklarım, ataksi denilen (yürüme ve konuşma engelli) hastalığa farklı tarihlerde yakalandılar. Hayatımı 4 engelli çocuklarıma adamışım. Günün 24 saatini onlarla geçiriyorum, hiç bir yere gittiğim yok. Her şeye rağmen anne olarak onlar için yaşamanın tüm zorlukları benim umurumda bile değil. Ben anneyim ben bakmasam kim bakacak? Gece, gündüz içerdeyiz, mahkumlar gibiyiz. Var olduğum sürece onlara bakacağım. Bütün anneler çocuklarına bakmalıdır. Hiç bir anne ciğerlerini atamaz, çocuklar annelerin ciğerleridir. Su veya başka birşey istedikleri zaman onlara ulaştırmazsam o gece uyuyamam, mutlaka isteklerini yerine getireceğim. Elleri ve ayakları tutmadıkları gibi kaşık bile tutamıyorlar. Dişlerini fırçalamalarından, kişisel bakımlarına kadar her ihtiyaçlarını bir anne olarak ihmal etmemeye çalışıyorum. Bu gün anneler günü. Tüm annelerin anneler günü\'nü kutluyor, bu durumda çocukları olup da, fedakar olan annelerin ellerinden öpüyorum\" dedi.Anne Abik, anneler gününden söz ederken, yanında oturan 4 çocuğundan 24 yaşındaki engelli Ruken Abik annesine, \"Anneler günün kutlu olsun, annemin ellerinden öpüyorum\" diyerek, annesinin elini öptü. Daha sonra engelli olan 4 kardeş hep bir ağızdan \"Annemizin günü kutlu olsun, annemiz bir tanedir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Engelli 4 kardeş evde otururken

-Engelli kardeşlerin sürünerek kameraya doğru gelmesi ve el hareketi yapması

-Anne Aynur Abik\'in konuşması (Kürtçe)

-Çocuklarının, Anne Aynur Abik\'in elini öpmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)

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Gümüşhane’de Mayıs ayında kar sürprizi

Gümüşhane’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla Silve Yaylası beyaza büründü. Hafta sonunu bölgede geçiren dağcılık ve doğa sporları kulübü üyesi sporcular ile vatandaşlar da Mayıs ayında yağan karda yürüdü, manzaranın keyfini çıkardı.

Karadeniz’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonucu yüksek kesimlere kar yağdı. Gümüşhane’nin Torul ilçesinde özellikle dağcılık ve doğa sporları kulübü üyesi sporcuları ağırlayan 2 bin rakımlı Silve Yaylası, Mayıs ayında yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini sürdüren kar yağışıyla bölgede yüksek kesimlerde yer alan yayladaki ormanlık alanlar da beyaza büründü. Kar, bölgede yaşayanların yanı sıra hafta sonu ziyaretçilerini de şaşırttı. Hafta sonunu yaylada geçirmek isteyen bazı vatandaşlar, araçlarıyla geldikleri bölgede karın oluşturduğu manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlarda aileleriyle birlikte kar topu oynadı.Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, ekipler yolda kar temizleme çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yayladaki kar görüntüsü

-Genel ve detay

HABER KAMERA: GÜMÜŞHANE,(DHA)

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Yoldan çıkan minibüs ağaçlık alana girdi: 5 yaralı

Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesinde, yoldan çıkan minibüsün yol kenarındaki ağaçlık alana girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında, TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Yıldırım idaresindeki 10 NZ 733 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan ağaçlık alana girdi. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Yıldırım, Meryem Yıldırım, Gizem Dolay Dinçkol, Emirhan Yıldırım ve Mustafa Dinçkol yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların görüntüsü

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin müdahale görüntüsü

-Kaza yerinden görüntü ve detaylar var

Haber:Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Sokak kedisi Nazlı, yavru kirpilerin süt annesi oldu

Antalya\'nın Kemer ilçesinde çöpte bulunup hayvan bakım evine getirilen 3 kirpi yavrusunu, \'Nazlı\' adlı sokak kedisi sahiplendi. Kirpi yavrularının dikenlerinin batmasına aldırış etmeyen kedi, emzirdiği yavruların hayata tutunmasını sağladı.

Kemer\'in Çamyuva Mahallesi\'nde 10 Mayıs günü bir çöp konteynerinde gözleri henüz açılmamış 3 kirpi yavrusu bulundu. Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi\'ne getirilen kirpi yavruları, korumaya alındı. Bakım evinde görevli veteriner hekim Mehbare Seda Aytekin, merkezde bulunan ve yavrulama dönemindeki sokak kedilerini kirpi yavrularına süt anne yapmayı denedi.

ACIYA RAĞMEN EMZİRDİ

Aytekin\'in tek tek denediği kediler yavru kirpileri reddederken, \'Nazlı\' adlı kedi, yavruları kabullendi. Daha önce kendi yavrularını bırakan anne kedi, dikenli yapıları nedeniyle acıya da maruz kalmasına rağmen duruma aldırış etmeden yavru kirpileri emzirerek, hayata tutunmalarını sağladı.

\'ÇOK ŞANSLIYIZ\'

Mehbare Seda Aytekin, vatandaşın çöpte bulduğu kirpi yavrularını merkeze getirdiğini belirterek, \"Biz de mevsim itibariyle süt annemizin çok olduğu dönemde neyse ki karşılaştık bu yavrularla. Kendi annelerimizden denedik, tabi bunlar kediydi. Kirpi yok maalesef süt annemiz. Kedilerimizden birkaçı tabii hiç kolay değil, bir kirpiyi emzirmek. Malum kediler yalamak isterler yavrularını. Dikenleri battığı için birçoğu adapte olamadı. Ama en son \'Nazlı\' kızımız sahiplendi. Bu yavruları güzelce emzirmeye başladı. Çok şanslıyız ki; yoksa bizim emzirmemizle kurtulabileceklerini hiç zannetmiyorum\" dedi.

\'SÜTÜ HALA MEVCUT OLAN BİR ANNEMİZ VARDI\'

Nazlı\'nın emzirmeyi kestiği kendi yavruları olduğunu aktaran Mehbare Seda Aytekin, \"Emzirme dönemi biten kedilerimizi arka bahçemizde barındırmaya devam ediyoruz. Kısırlaştırma operasyonlarını yaptıktan sonra kedi evlerimize salıyoruz. Neyse ki emzirmeyi henüz bitirmiş, ama sütü hala mevcut olan bir annemiz vardı. O da bize yardımcı oldu\" diye konuştu.

\'KEMER\'İN YILDIZ ANNESİ, TABİİ Kİ NAZLI KIZIMIZ OLDU\'

Kirpileri mama yer vaziyete gelene kadar bu şekilde beslemeye devam edeceklerini vurgulayan Aytekin, \"Barınağımızda kalacaklar. Daha sonra dışarıya, yani doğaya adapte olabilecekleri döneme ulaştıklarında doğaya salacağız. Bu Anneler Günü\'nde Kemer\'in yıldız annesi, tabii ki Nazlı kızımız oldu. Tüm mamaları ve ödülleri o hak etti\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kirpi yavruları detay

- Nazlı kedi ve kirpiler detay

- Veteriner Hekim Mehbare Seda Aytekin\'in kedi ve kirpilerle ilgilenmesi

- Nazlı kedinin kirpi yavrularını emzirmesi detay

- Kedinin altındaki kirpi yavruları detay

- Mama yiyen Nazlı kedi detayı

- Veteriner Hekim Mehbare Seda Aytekin röportaj

- Nazlı kedi ve kirpiler detay

- Veteriner Hekim Mehbare Seda Aytekin röportaj

- Kirpiler yakın detay

- Veteriner Hekim Mehbare Seda Aytekin röportaj

- Nazlı kedi mama yerken detay

311 MB /// 02.46\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Festivalde zarafet güzeli Eda Yıldırımer seçildi

Aydın\'ın Sultanhisar ilçesinde bu yıl 49\'uncusu düzenlenen Uluslararası Sultanhisar Atça Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen zarafet güzellik yarışmasında tacı, birinci olan İzmirli güzel Eda Yıldırımer taktı.

49\'uncu Uluslararası Sultanhisar Kültür ve Sanat Festivali\'nde zarafet güzellik yarışması düzenlendi. Belediye Meydanı\'ndaki festival alanında yapılan yarışmaya Türkiye\'nin değişik bölgelerinden 13 güzel katıldı. 9 kişiden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda, CHP\'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya başta olmak üzere ilçe protokol üyeleri ve eşlerinin de izlediği yarışmaya, İzmir\'den katılan 21 yaşındaki, 1.72 boyundaki Eda Yıldırımer \'zarafet güzeli\' seçildi. Yıldırımer\'e ödüllerini ve zarafet güzellik tacını Belediye Başkanı Yıldırımkaya eşi ile birlikte taktı. Başkan Yıldırımkaya, Yıldırımer\'e kendi elleriyle çilek de yedirdi. Yarışmada, Melisa Demir ikinci, Damla Turaç ise üçüncü oldu. Festivalin sempati güzelli ödülünü ise Harika Boynaz kazandı. Zarafet Güzeli seçilen Eda Yıldırımer, \"Yarışmaya 13 arkadaş olarak katıldık. Hepsini de tebrik ediyorum. Sultanhisar ilçesini ve insanlarını çok sevdim. Burası çok güzel. Çilek yemeye doyamadım. Gerçekten çok güzel bir meyve. Burada olmaktan ve yarışmada kraliçe seçilmekten dolayı çok mutluyum\" dedi.Festival, bugün yapılacak çeşitli etkinliklerlye sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güzellik yarışmasından görüntü

-Yarışmaya katılan 13 genç kızın podyumda jüri önünden geçişleri

-Jüri üyelerinden görüntü

-Festivali izleyen vatandaşlardan görüntü

-İlk dört dereceye giren güzellere ödüllerinin verilmesi

-Zerafet güzeli seçilen Eda Yıldırımer\'e Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya\'nın tacını takması

-Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya\'nın zerafet güzeli seçilen Eda Yıldırımer\'e kendi eli ile çilek yedirmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)

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Şırnak\'ta ilk tenis turnuvası

Şırnak Belediyesi Gençlik Kültür Evi ve Şırnak Tenis Spor Kulübü organizasyonuyla ilk defa tenis turnuvası düzenlendi. Bugün başlayan ve 3 gün sürecek turnuvaya değişik yaş gruplarından 4\'ü engelli olmak üzere toplam 40 sporcu katılıyor.

Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Şırnak\'ta ilk defa kort tenisi turnuvası düzenlendiğini belirten Gençlik Kültür Evi Asistanı Nazlı Altürk, \"Baktık Şırnak\'ta genç arkadaşlarımız tenis kulübü açtılar. Tenis sporu ile ilgilenen gençlerimizin, çocuklarımızın olduğunu gördük. Bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz diye düşündük. Tenis Kulübü Başkanı Selma hanımın girişimleri ve Şırnak Belediye Başkan Vekilimiz Turan Bedirhanoğlu\'nun desteği ile bir organizasyon yaptık. Turnuvamıza yaklaşık 40 kişi başvuruda bulundu. Bu Spor Şırnak\'ta yeni yeni tanıtılmaya başlanıyor. Bugün Şırnak\'ta ilk defa kort tenisi turnuvası gerçekleştiriyoruz. Bugün maçlarımız başlıyor. Turnuvamız 3 gün sürecek. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek. Turnuvamızda küçük çocuklarımız, yetişkinler ve 4 engelli sporcumuz var. Amacımız bunu yaygınlaştırmak, büyütmek ve ilerde ulusal maçlara sporcular göndermek\" dedi. Şırnak\'ta gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için 2015 yılında Şırnak Tenis Spor Kulübünü kurduklarını anlatan Tenis Kulübü Başkanı Selma Özçınar da, \"Şırnak tenis spor kulübümüzü 2015 yılında kurduk. Kulübümüzü kurarken Şırnak\'ta tenis sporunu sevdirmek, çocuklarımızı, gençlerimizi doğru alışkanlıklarla, enerjilerini doğru şekilde harcamalarını sağlamaktı. Biz yola çıkarken tenisin bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştik. Bugün ilk defa böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Çok güzel bir ilgi var. Şu anda kulübümüz bünyesinde 96 öğrencimiz var. 45\'i minik, bizim için çok çok değerli olan 4 engelli var. Bugünkü organizasyon ile beraber inşallah bundan sonra daha geleneksel, uluslar arası turnuvalara gidecek seviyede öğrenciler yetiştireceğiz. Buda bizim için en büyük kazanç\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü :

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-Sporcuların antrenman yapması

-Yapılan konuşmalar

-Oynanan müsabakalar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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17 yaşındaki Sabriye, kick boks sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor

Konya\'da kapıcı bir baba ve okulda hademe olarak çalışan bir annenin çocuğu olan lise son sınıf öğrencisi Sabriye Gür (17), milli sporcu olduğu kick boksta kazandığı başarılarla elde ettiği gelir sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Kick boksa 2013 yılında başlayan Sabriye Gür, spor sayesinde hayatta tek başına mücadele etmeyi öğrendiğini belirtti. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olduğunu ifade eden Gür,\"Kick boksla büyüdüm. Benim için kick bokstan öncesi yok. Dar gelirli bir ailenin çocuğuyum. Bazı şeylerin eksikliğini hissettim küçükken. Spora başladıktan sonra hayatım biraz daha değişti. İlk önce kendi başıma mücadele etmeyi öğrendim. Kendi ailemin alamadığı şeyleri kendim almaya başlayınca sporun faydasını anladım ve spora daha çok tutundum\" dedi.

ANNEME VE BABAMA YARDIM EDERDİM

Annesini okulda hademe olarak çalıştığını, babasının ise kapıcılık yaptığını belirten Gür, \"Annem hademelik yapıyordu okullarda. Onun yanına gidiyordum. Temizlikte yardım ediyordum. Hareketli bir çocuktum zaten. Babamda kapıcılık yapıyordu ona da yardım ediyordum\" diye konuştu.

AİLEME YARDIMCI OLUYORUM

Kilometrelerce uzaklıktan yürüyerek antrenmanlara geldiğini ifade eden Gür, şunları söyledi:\"Evim çok uzaktı. Her gün kilometrelerce yürüyordum ve halen yürüyorum. Ailemin maddi durumu yeterli değildi. Ona rağmen haftanın her günü buraya geldim ve halen daha geliyorum. Çünkü bir şeyleri başardım. Bir şeyler yolunda gitti, hayatımı yoluna koydum.\"Milli takıma katıldıktan sonra elde ettiği dereceler sayesinde ekonomik olarak da kazanç sağlamaya başladığını ifade eden Gür, \" Aileme maddi olarak yardımcı oluyorum. Onlarda benim bu başarılarımı görünce daha çok destek verdi\" dedi.

YAPAMAZ DİYORLARDI

Spora başladığı dönemde çevresindeki bazı kişilerin \'kadınlar bu sporu yapamaz\' diyenlerin olduğunu söyleyen Gür, \"Çok hareketli bir çocuktum. Spor yapmayı çok istiyordum. Mehmet hocayla tanıştım. İlk sene zaten başarılı olduğumu gösterince devam ettim. Ailem bana çok destekçi oldu. Çevreden baskı oluyordu, kadınlar yapamaz edemez diyorlardı. Onlarda başarımı görünce desteklemeye başladılar\" dedi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerinde birçok başarı sığdırdığını da belirten Sabriye Gür, \"İlk başladığım yıl 65 kiloda Türkiye şampiyonu oldum. İlk senemde gençlerde milli takıma gittim Türkiye şampiyonu oldum. Geçen senede Türkiye şampiyonu ve Avrupa ikincisi oldum. Bu sene kendi branşımdan yılın en iyi sporcusu seçildim. Çalışmalarımı sürdürüyorum, inşallah devamı gelecek\" dedi.Herkesi spor yapmaya davet eden Gür, çağdaş ülke yolunda ülkemizi ileriye götürmek için herkes spor yapmalı ifadelerini kullandı. Sabriye Gür\'ün 4 Türkiye şampiyonluğu, 3 uluslararası birinciliği, 2017 Avrupa ikinciliği gibi başarıları bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sabriye\'den detay

-Antrenmanından detay

-Madalyalarıyla birlikte

-Sabriye röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

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\'Cennet\'teki kuşları böyle izliyorlar

Balıkesir’in Bandırma ilçesine 17 kilometre mesafede bulunan ve 260 türden 3 milyon dolayında kuşa ev sahipliği yapan Manyas Kuş Cenneti’ne ziyaretçi akını başladı.

Ramsar sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan, Avrupa Konseyi tarafından ‘A’ sınıfı diploma verilen ve 260 türden 3 milyon kuşa ev sahipliği yapan Kuş Cenneti Milli Parkı doğal güzelliğinin yanı sıra cıvıl cıvıl kuş sesleriyle doğasever ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Havaların ısınmasıyla Afrika gibi uzak ülkelerden şubat, mart ve nisan aylarında beslenmek ve kuluçkaya yatmak için gelen göçmen kuşlar ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kuşların en yoğun bulunduğu nisan ayından itibaren Manyas Kuş Cenneti’ne gelen günde yaklaşık 500 ziyaretçi kuş müzesini geziyor, kuş gözlem kulesinden kuşları doğal ortamlarında izliyor, kapalı devre kamera sisteminden de yuvalarında doğal ortamlarını izleyebiliyorlar.Son günlerde özellikle ülke genelinde özel araçları ve otobüslerle gelenler arasında Bandırma’dan öğretmenleri İlhan Yaman ve Feraye Açokgöz ile Cumhuriyet İlkokulu’nun 73 öğrencisi kuş cennetini tanıma fırsatı buldu. Önce müzeyi gezen küçük ziyaretçiler, kapalı devre televizyon sistemi yayınıyla ekranda kuşları yuvalarında da izledi. Öğrenciler daha sonra kuş gözlem kulesinden dürbünlerle ve bu yıl ilk kez konulan teleskopla başta tepeli pelikanlar olmak üzere diğer göçmen kuşları doğal ortamlarında zevkle ve heyecanla izlemek için adeta yarış ettiler.Öğretmenleri Feraye Açıkgöz, “Hayat Bilgisi dersimizde çevremizdeki canlıları, çevremizdeki yaşamı, çocuklarımıza en yakın olan Kuş Cenneti Milli Parkı’nı çocuklarımız görsünler, kuşlar hakkında bilgiler edinsinler diye buraya geldik. Çoğu çok yakınımızda olmasına ve Bandırma’da oturmasına rağmen buraya gelip gezen çocuklarımız yok. Önce yakın çevremizi tanısınlar, ülkemizdeki güzelliklerin farkına varsınlar. Ülkemizi yakından uzağa doğru tanısınlar. En önemlisi de nesli tükenmekte olan canlıları koruma bilincini edinsinler. Yeşili koruma bilincini edinsinler, doğaya sahip çıkmayı öğrensinler. Buraya getirdiğimiz öğrenciler henüz 8 yaş grubu küçük öğrenciler; bu söylediklerimin henüz bilincinde değiller, ama ama aileleriyle birlikte yavaş yavaş öğreteceğizö dedi. Gezilerinin amacına ulaştığını belirten öğretmen İlhan Yaman da “Tam zamanında gelmişiz. Özellikle mart ve temmuz aylarında göç alan bir yer. Bölgedeki göç hareketlerini görmek, kuşları tanımak için yaptığımız bu gezi amacına ulaştı, çok güzeldiö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Arşivden pelikanlar

-Öğrenciler kulede ve kapalı devre kameradan görüntüleri izliyorlar

-Öğretmen Feraye Açıkgöz röp.

-Küçük bir öğrenci röp.

-Öğretmen İlhan Yaman röp.

222 MB, 3 dk 27 sn

Haber:Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)

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Sular altında kalmasıyla taşınacak Yusufeli\'de tanıtım gezisi

Artvin’de, baraj ve Hidroelektrik Santral (HES) projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İlçede 150 hektarlık alandaki 3 bölgede sürdürülen çalışmalar, düzenlenen tanıtım gezisiyle yöre halkına tanıtıldı, talepler alındı.

Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacak olması nedeniyel yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi de sulara gömülecek. 68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Yaklaşık 150 hektarlık alanda, 3 bölgede süren çalışmalar için ilçede tanıtım gezisi düzenlendi. Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve İl Genel Meclis üyelerinin de katıldığı gezide ilçe sakinleri bilgilendirdi. Tanıtım gezisine katılanlar ise ‘komşu seçimi\', \'hak sahibi olamayanların durumu\', \'yapılacak konutların fiyatları’ gibi konulara ilişkin taleplerini iletti.

1600 YETİŞMİŞ AĞAÇ DİKİLECEK

Çalışmaların sürdürüldüğü alanda, kayanın üzerine çıkarak, kalabalığa seslenen Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin, “Babalarımızdan ve dedelerimizden miras almış olduğumuz baraj ve yeni yerleşim sorununu, sizlerle beraber evlatlarımıza ve torunlarımıza bırakmayacağız. 334 konutun inşa edildiği bu alana 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Düşünün ki konut başına 5 ağaç, 50- 60 gül, zakkum gibi çalı türü peyzaj bitkisi olacak. Üçüncü bölgenin önünde görülen 100 dönümlük alan tarımsal olacak. 100 dönümü, 334 konuta bölerseniz yaklaşık 250- 300 metrekarelik alan çıkıyorö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Vatandaşların alanı gezmesi

-Çevreden görüntüler

-Belediye başkanı konuşma

-Detaylar

HABER KAMERA: Nusret DURUR/ARTVİN,(DHA)