DHA YURT BÜLTENİ-4

Kapadokya semalarında balonlu 23 Nisan

Nevşehir\'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında balon pilotu Meltem Özlem (27) Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile havalandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında balonuna Atatürk posteri ve Türk bayrağı asarak havalanan pilot Meltem Özlem(27) Çinli turistlerle yaklaşık 2 saat boyunca havada Atatürk posterini taşıdı. Göreme ilçesinde bulunan Aşk Vadisi\'nden havalanan Meltem Özlem ve beraberindeki 15 Çinli turist Kapadokya\'yı gezdi. Ayrıca bugün havalanan yaklaşık 150 balonların çoğunda Türk bayrağı olduğu gözlendi. Balonuna Atatürk posteri asan Özlem, \"Balonumda hem Türk bayrağı hem de bugüne özel Atatürk posteri var. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü turistlere de anlattım. Bugünün önemini duyunca onlarda mutlu oldular\" dedi. Balon indikten sonra Çinli turistler Atatürk posteri önünde fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Havalanan balonlardan görüntü

-Atatürk posteri açılan balondan görüntü

-Meltem Özlem ile röportaj

-Genel detay

2 Dakika 22 Saniye / 76 MB

Haber-Kamera: Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR,(DHA)

=========================================

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Adıyaman\'nın Çelikhan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak yandı.

Olay, sabah saatlerinde Çelikhan- Malatya karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobildeki yangına, gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Otomobilin hurda yığınına döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Otomobilin alev alev yanması

- İtfaiye ekipleri

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 35 MB

Haber:Selim SONKAYA/ADIYAMAN,(DHA)

===========================================

Gölbaşı’nda trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi 1 Nisan Bulvarı’nda meydana geldi.İddiaya göre Batuhan Diler yönetimindeki 27 PF 101 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Sürücü Diler, kazayı görenlerin çağırdığı sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Diler, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

-Kaza yeri

-Trafik polislerinin kaza yerindeki incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ/ADIYAMAN,(DHA)

===========================================

\'Hayatımdan bıktım\' notu bırakıp intihar etti

Sivas\'ta psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Ayşe Çakmaktepe (34), \"Hayatımdan bıktım. Çocuklarıma iyi bakın. Kimsenin suçu yok\" yazılı not bıraktıktan sonra pompalı tüfekle kendisine ateş ederek intihar etti.

Olay dün gece saatlerinde Esentepe Mahallesi, 37\'nci Sokak\'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre kocasından ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Çakmaktepe, arkadaşı Savaş K.\'yı arayarak intihar edeceğini söyledi. Bir süre sonra olay yerine gelen Savaş K., Ayşe Çakmaktepe\'yi kanlar içinde bularak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çakmaktepe\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Çakmaktepe\'nin af tüfeği ile intihar ettiği anlaşıldı. Evde ise \"Hayatımdan bıktım. Çocuklarıma iyi bakın. Kimsenin suçu yok\" yazılı not bulundu. Çakmaktepe\'nin 2015 yılında da ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çakmaktepe\'nin cesedi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Olay yerinden görnütüler

-Polis ekiplerinin çalışması

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

===========================================

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde, 12 yaşındaki Onur Akın B. dikkatsizce bisikletiyle karşı şeride geçince otomobil çarptı. Çocuğun havaya fırlayarak yola düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza dün öğle saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi Donanma Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Fırat K. idaresindeki 06 FR 0848 plakalı otomobil bisikletiyle yola giren Onur Akın B.\'ye çarptı. Onur Akın B. çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak yola düştü. Yaralanan çocuk 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber:Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)

============================================

Müftülük çalışanları, tayini çıkan memurun ardından kurban kesti

Muğla\'nın Marmaris ilçesinde Müftülük çalışanları, aynı yerde çalışmak istemedikleri, hizmetli kadrosunda memur olan Yaşar Yiğit\'in tayininin başka ile çıkması üzerine kurban kesip, kutlama yaptı. Kesilen kurbanın bir kısmı yardıma muhtaç olanlara dağıtılırken, bir bölümüyle kurum çalışanları ve aileleri için kebap yapıldı.

Marmaris\'te ihtiyaç sahibi kimselere yaptığı yardımlar nedeniyle çevresinde \'Olumlu Yaşar\' olarak tanınan, Marmaris İlçe Müftülüğü\'nde hizmetli kadrosunda memur olan Yaşar Yiğit hakkında, mesai arkadaşlarına görevini yaptırmama ve mesaiye gelmeme gibi iddialarla soruşturma açıldı. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi\'ne (CİMER) yapılan şikayetler nedeniyle müfettiş gönderildi. İki hafta süreyle inceleme yapan müfettişler, Yiğit\'in \'müftülükte görev yapmasının uygun olmadığı\' yönünde rapor verdi. Yiğit, geçici olarak İlçe Orman İşletme Müdürlüğü\'ne atandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yiğit\'in tayini Kocaeli\'ye çıktı. Yiğit\'in kendilerine sorun yarattığı ve görevlerini yapmalarını engellediğini öne süren Müftülük çalışanları ise, tayininin çıkması halinde kurban adağında bulundu. Tayin kararıyla adak yerine getirildi. Aralarından 1200 lira toplayıp adaklık kuzu alan Müftülük çalışanları, kurbanı kesti. Kesilen kurbanın bir kısmı yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı. 8 kilosu ile ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Hisarönü Mahallesi\'ndeki bir restoranda cağ kebabı yapıldı. Marmaris Müftüsü Mehmet Yorulmaz ve müftülük çalışanları, aileleri ile birlikte cağ kebabını yedi. Yemek sonrası müftülük görevlileri dua okudu. Müftülük çalışanı Mehmet Küçük, \"Yaşar Yiğit\'in gittiğine çok sevindik. Gitmesi için adak adamıştık ve gitmesiyle kurbanı kestik, mutluyuz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Restoranın dışından görüntü

- Restoranda toplanarak adaklarını aileleri ile yiyen müftülük çalışanları görüntü

- Çağ kebabı görüntü

- Mehmet Küçük ile röportaj

- Tayini çıkan Müftülük hizmetli kadrosunda memur Yaşar Yiğit iki tane fotoğrafı

1 dakika 45 saniye-127 MB. HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)