DHA YURT BÜLTENİ- 4

Bursa\'da ilkokulda polis memuru müdür ve yardımcısını yaraladı/EK

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Bursa\'da, Hasanağa Mahallesi\'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlokulu\'nda bu sabah meydana gelen ve Okul Müdürü Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş\'ın tabanca ile vurulduğu olayla ilgili soruşturma sürüyor. Taş ile Delibaş\'ı vuran öfkeli velinin Merkez Yıldırım İlçesi Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi\'nde görev yapan ve olayın ardından açığa alınan Polis Memuru İlhan Ö. olduğu öğrenildi.

VELİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Olayla ilgili açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, \"İlhan Ö. geçenlerde okula gelip, burada eğitim gören çocuğunun bir veli tarafından dövüldüğünü söyleyip oku Müdiresi Tülay Taş ile tartıştı. İdarenin şikayeti üzerine polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılınca aynı memur bu sabah okula gelip memurların odasında tartıştığı Müdür Tülay Taş ile Yardımcısı Sinan Delibaş\'ı yaraladı\" dedi.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan olayın ardından okulda eğitime arar verilirken yaralı Tülay Taş ile Sinan Demirtaş\'ın tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Haber:Enver FATİH TIKIR/BURSA,(DHA)

=============================================

Bartın\'da patpat devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Bartın\'ın Ulus ilçesinde, tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bartın-Kastamonu yolu Ağaköy mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezinden aldığı çimentoyu köydeki evine götüren Ahmet Çetinkaya\'nın kullandığı patpat sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, patpatta bulunan 52 yaşındaki Nedai Atalay olay yerinde yaşamını kaybederken, yola savrulan Ahmet Çetinkaya ve Muammer Özden ise yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kaza yerinden detay

-Yakınlarının ağlamaları

-Jandarmadan detay

-Ölen Nedai Atalay\'ın fotoğrafı

1.12 Boyut: 230

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

=============================================

Tekel bayiiden 20 bin liralık alkol ve sigara çalan ikinci şüpheli yakalandı

Adana\'da, Hakan K. ile asma kilidini demir kesme makasıyla keserek girdikleri tekel bayiinden 20 bin lira değerinde sigara ve alkollü içecek çalan Nurican C., yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi\'ndeki bir tekel bayiine giren Hakan K. ile yanındaki Nurican C., asma kilidi demir kesme makasıyla keserek girdiği iş yerinden 20 bin lira değerindeki sigara ve alkollü içecek çaldı. Raflarda bulunan içki ve sigaraları çuvala doldurarak götürürken güvenlik kameralarına yakalanan ikiliden Hakan K., Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan yanındaki kişiyi tanımadığını söyledi.

\'TANIMIYORUM\' DEDİ, YAKALANDI

Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan Hakan K., çaldıkları malzemeleri adresini hatırlamadığı bir yerde tanımadığı bir kişiye 2 bin lira karşılığında sattığını ve parayı harcadığını öne sürdü. Adliye\'ye sevk edilen Hakan K., tutuklanarak cezaevine kondu. Soruşturmayı sürdüren polis, Hakan K. ile birlikte aynı tekel bayiinde hırsızlığa karışan kişinin Nurican C. (17) olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Nurican C., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinden ardından adliyeye sevk etti. Nurican C.\'ye ev hapsi verildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Hırsızlık anı güvenlik kamerası

- Hırsızların kilidi kırması

- Hırsızların Tekel bayisine girişi

- Hırsızların Tekel bayisinden çaldıkları ürünleri çuvala doldurması

- Hırsızların çuvalları alıp gitmesi

- Zanlının Emniyet müdürlüğünden çıkarılması

SÜRE:03\'35\" BOYUT:218 MB

Heber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA,(DHA)

=============================================

Jeotermal seralarda üretilen domates iç ve dış pazara gönderiliyor

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesindeki jeotermal seralarda iyi tarım uygulamalarıyla yetiştirilen domatesler yurt içinde büyük kentlere ve Rusya ve Avrupa\'daki pek çok ülkeye gönderiliyor.

Sandıklı ilçesinde 20 ile 120 dekar arasında değişen toplam 800 dekar büyüklüğünde jeotermal suyla ısıtılan 18 farklı serada topraksız tarımla (iyi tarım yöntemi) domates üretiliyor. Seralarda mart ayında başlayan domates hasadı devam ediyor. Her hafta hasat yapılabilen 1 dekarlık seradan ortalama yıllık 45- 60 ton domates elde ediliyor. Yılın üçüncü hasadının yapıldığı seralardan toplanan domatesler Tırlarla Ankara, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere iç pazarda birçok kente gönderilirken, dış pazarda da Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yoğun talebin olduğu Suudi Arabistan\'a da domates gönderilmesi bekleniyor.

\'SANDIKLI\'DA 18 SERA OLDU\'

İlçedeki sera işletmecilerinden Murat Dağlı, 2004 yılında 10 dönüm alanda topraksız jeotermal serayla işe başladıklarını belirterek, \"2004 yılında ilk seraydı. Şu anda ilçemizde 18 sera olduk. Bu seralar yaklaşık 800 bin metrekare\" dedi.

\'JEOTERMAL SUYLA ISITIYORUZ\'

Seraların ısınmasının jeotermal suyun dönüşümüyle gerçekleştiğini aktaran Murat Dağlı, \"Kaplıcalardan çıkan ve konutları ısıtan 50- 55 derecelik sıcak suyla ısıtmasını sağlıyoruz. Bir bakıma da boşa giden suyu değerlendirmiş oluyoruz. Topraksız tarım yapıyoruz. Toprak yerine Sirilanka\'dan ithal Hindistan cevizi kabuğu kullanıyoruz. Üzerinde kaya yünü bulunuyor. Fidelerimiz bunla geliyor\" diye konuştu.

\'ŞİMDİ YAPILAN ÜÇÜNCÜ HASAT\'

Her yıl genelde dikimleri aralık ayının 15\'i ile 25\'i arasında yaptıklarını anlatan Murat Dağlı, şöyle dedi:\"Kasım sonuna kadar gidiyor. Bitkinin 6- 7 salkım olması ile kızarmaya başlıyor. Mart gibi hasat başlıyor. Şimdi yaptığımız hasat 25 Aralık dikimi. Şu an üçüncü salkımı alıyoruz. Üçüncü hasadı yapıyoruz. Seralar her hasatta yaklaşık 60 ton civarında ürün veriyor. İstanbul, Bursa ve Ankara gibi birçok ile gönderdiğimiz gibi Rusya\'ya, Avrupa\'ya da gönderiyoruz. Yine Suudi Arabistan\'dan talep var. Yakın zamanda oraya da gidecek gibi görünüyor. Sandıklı bölgesi çok ışık alan ve jeotermal bir bölge olduğu için yatırım tercihleri bu tarafa kayıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Domates hasadı yapan çalışan uzak ve yakından çalışması

- Domates hasadı esnasında dolu domates kasaları taşınırken

- Dolu domates kasaları ve domates kasası içindeki domates yakından

- RÖP: Murat Dağlı(Sandıklı Tarım serası sahibi)

- Domatesler salkım halde dalından yakından

457 MB /// 04.07

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

============================================

Rabia, proje ödülü ile annesine çamaşır makinesi alacak



TÜBİTAK bölge yarışmasında hazırladığı cep kitap projesiyle birinci olan Muş\'un Yeşilova beldesindeki İmam Hatip Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencisi Rabia Ceylan (12), \"Birincilik ödülü olarak 500 lira aldım. Annem çamaşırları elde yıkıyor. Ona çamaşır makinesi almak istedim ancak yetmedi. Türkiye finalinde başarı elde edersem makineyi alacağım\" dedi.

Melek-Hasan Ceylan çiftinin kızları 12 yaşındaki Rabia, hazırladığı \'Değerlerimizi ayakta tutmak için \'cebimdeki değerler\' ile bir katkı da benden\' isimli projesiyle TÜBİTAK\'ın Van\'da yapılan bölge yarışmasında birinci oldu. Ders çalışmaktan, hikaye yazmaktan çok hoşlandığını söyleyen Rabia Ceylan, günümüzde yaşayanan şiddet olaylarının değerlerimizi kaybetmeden kaynaklandığını belirtti. Değerleri ayakta tutmak için bir katkıda kendisinin bulunmak istediğini ve hikayeler oluşturduğunu aktaran Rabia Ceylan, \"Doğayı çok seviyorum. Koyunların otlatıldığı yerde, doğadan ilham alıyorum. Her biri farklı bir değeri anlatan hikâyelerden oluşan bir kitap yazdım. Projem bölgede değerler eğitiminde birinci. Birincilik ödülü olarak 500 lira aldım. Annem çamaşırları elde yıkıyor. Ona çamaşır makinesi almak istedim ancak yetmedi. 7 Mayıs\'ta Türkiye finali için Kayseri’ye gideceğim. Orada da başarı elde edersem ödülümle anneme hediyesini alacağım\" dedi. Proje danışman öğretmeni Mehmet Nuri Uçar ise Rabia\'nın kitabında 12 hikayenin olduğunu hatırlattı. Konuların toplumsal değerleri yansıttığını anlatan Uçar, \"Kitapta, adalet, vatan severlik, ahde vefa konulu hikayeler yer alıyor. Elle yazdığı hikayelerini bilgisayara aktarmada, yazım kurallarında yardımcı olduk. Günümüzde herhangi bir medya organını açtığımızda, ülkemizde ve dünyada yaşanan şiddet olayları ile karşılaşırız. Bu olaylardan bir tanesi de toplumumuzu çok üzen; vatanımızı bir kaosun içine sürüklemek isteyen 15 Temmuz darbe girişimidir. Bu tür durumların ve şiddet olaylarının temelinde, insanların, toplumsal değerlerden yoksunlaşmasının neden olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma ile toplumsal değerlerimizle ilgili kısa anlamlı birer örnek değer hikayelerinden oluşan bir hikaye kitabı yazıp; bu kitabı okuyacak olan ilkokul ve ortaokullardaki öğrenci arkadaşlarımın değerlerimiz ile ilgili algılarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz\" diye konuştu. Kızının bilgisayarı yokken kendisine çamaşır makinesi alacağını duyunca duygulandığını ifade eden anne Melek Ceylan da \"Kızım çok çalışkan. Sürekli birşeyler yazıyor. Ben çamaşırları elle yıkamaya razıyım. Kızıma hikayelerini yazmak için bir bilgisayar almak istiyorum. Eşim asgari ücretli, 2 kızım var. Kızlarımın geleceği herşeyden önemli. Rabia\'nın başarısı bizi çok gurulandırdı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Rabia ve öğretmeninin okulda hikaye ve yaşantısını anlatması

-Rabia\'nın belde merasında koyunların arasında hikayesini yazması

-Rabia\'nın evdem annesine yardım etmesi

-Röportajlar

Haber-Kamera: Eser AYDIN/ MUŞ, (DHA)

============================================

Minik Meryem\'in oyun arkadaşı kedi



Kars\'ın merkez Karacaören köyünde 1,5 yaşındaki Meryem Albuk, günün büyük bir bölümünü ailenin \'Maviş\' adlı kedisiyle geçiriyor. Minik Meryem, yanından bir saniye bile olsun ayrılmayan \'Maviş\'i besliyor, birlikte oynuyor.

Merkeze bağlı Karacaören köyünde oturan Estonya kökenli Türk vatandaşı Avgust Albuk\'un kızı Meryem, ailesinin yavruyken besleyip büyüttüğü kedileri \'Maviş\' ile kısa sürede çok iyi bir dostluk kurdu. Meryem, yanından ayrılmayan kediyi elleriyle besleyip, birlikte oynuyor. Minik Meryem, \'Maviş\'i zaman zaman kucağına alıp, bir bebek gibi sallıyor. Kızının kedi ile yiyeceklerini paylaştığını söyleyen baba Avgust Albuk, \"Kızımız çoğu zaman bizden çok onunla zaman geçiriyor. Kızımızın en yakın dostu olan Maviş de Meryem\'i göremediği zaman eve girip bekliyor. Köye gelen yabancılar, ikisini birlikte görünce, oturup büyük bir zevkli onları izliyor\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Meryem\'in kediyle oyun oynaması

-Bisküvi yedirmesi

-Birlikte yemeleri

455 MB - 4 DK 38 SN

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

============================================

Gazi polisin vücudundaki izler, en değerli madalyaları

Antalya\'da Özel Harekat polisi Erol Ay, ilk gazilik unvanını gönüllü gittiği şark görevinde çatışmada, ikincisini 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aldı. Devlet Övünç Beratı ve madalyalar alan Ay, \"Çok sayıda madalyam var, ama vücudumdaki izler en değerli madalyalarım\" dedi.

Antalya\'da oturan evli ve 2 çocuk babası Özel Harekat polisi Erol Ay, 1992 yılında polis okulundan mezun olunca ilk görev yeri Şırnak\'a gitti. Buradaki görevini başarıyla tamamlayan Ay, yurdun birçok noktasında farklı tarihlerde başarılarla dolu 26 yıl geçirdi. Meslek hayatına çok sayıda kahramanlık sığdıran Ay\'ın unutamadığı iki olay ise tüm yaşamına etkiledi. 2011 yılında Şırnak\'ta görev yapan arkadaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından kendisine ihtiyaç olduğunu hisseden Erol Ay, gönüllü olarak bölgeye gitmeye karar verdi. Görevlendirme için dilekçe veren Ay, kısa sürede Şırnak\'a tayin oldu. Ay, Şırnak\'ta 12 Mart 2012 tarihinde Cudi Dağı\'nda askerlerle birlikte terör örgütü PKK\'ya yönelik bir operasyona katıldı. Bir grup meslektaşı ile arazi arama tarama çalışması sırasında, teröristlerle ile bir mağara girişinde sıcak temas sağlandı. Çatışmada 6 özel harekat polisi şehit olurken, Ay ve bir meslektaşı yaralandı.

BACAĞINDAKİ MERMİYE RAĞMEN 13 SAAT ÇATIŞMAYA DEVAM ETTİ

Sağ bacağından giren mermi, kemiği parçaladıktan sonra kaval kemiği içinde kalan Erol Ay, 13 saat boyunca çatışmayı sürdürdü. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından Ay ve yaralı diğer meslektaşı, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye götürüldü. 13 saatin sonunda tamamen şişen bacağına müdahale eden doktorlar, ameliyatla kurşunu çıkarıp parçalanan dokularla birlikte bacağının iki bölümündeki kasların bir kısmını aldı. Tedavisi tamamlanan Ay, gazilik unvanına layık görülüp malulen emekli edilerek gazilik beratı ve madalyası verildi.

İKİNCİ KEZ GAZİ OLDU

Erol Ay, SGK ile yaptığı görüşme sonunda emekli olmasına rağmen isterse görevine devam edebileceğini öğrendi. Fiilen operasyonlarda görev alamasa da idari kısımda eğitmen olarak çalışabileceğini öğrenen Ay, tekrar görevi başına geçti. Bu süre içerisinde birkaç kez Suriye\'nin Azez bölgesinde hem Özgür Suriye Ordusu\'na, hem de Türk güvenlik güçlerine eğitim veren Ay, 10 Temmuz 2016 tarihinde Ankara\'da Özel Harekat Daire Başkanlığı\'na tayin edildi. Görevinin 5\'inci gününde darbe girişimi haberini alan Ay, Özel Hareket Daire Başkanlığı\'na giderek mücadele etmek istedi. FETÖ/PDY\'li bir pilotun F16 uçağından attığı bombanın yakınına düşmesi sonucu Ay, şarampnel parçalarıyla yaralandı. Sol bacağı ve sağ ayak topuğundan yaralanan Ay, ikinci kez gazi oldu. Erol Ay\'a ikinci gaziliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Devlet Övünç Beratı ve madalyası verildi.

\'AKTİF GÖREVLERDE YER ALAMADIĞIM İÇİN GÖZLERİM DOLUYOR\'

Darbe girişiminin ardından hastanede tedavisi tamamlanan Erol Ay, eğitmen olarak görevine devam ediyor. Sağ ayak parmağından geçirdiği operasyon nedeniyle evinde istirahat eden Ay\'ın gözü kulağı sınırda ve sınır dışında görev yapan arkadaşlarında. 26 yıllık meslek hayatının 20 yılını sahada geçirdiğini anlatan Gazi Ay, tek üzüntüsünün aktif görevlerde yer alamamak olduğunu söyledi. Eğitim verdiği meslektaşlarının operasyon için çantalarını hazırladığında duygulandığını belirten Ay, \"Arkadaşlarımız üniformalarını hazırlıyor. Ben hazırlık yapamadığım ve operasyona katılamadığım için gözlerim doluyor\" dedi.

\'GAZİLİK İZLERİM TÜM MADALYALARDAN DEĞERLİ\'

Meslekteki başarıları ve gazilik unvanına bağlı olarak çok sayıda takdir, teşekkür belgesi, plaket, madalyalar alan Erol Ay, evinin bir köşesini bunlara ayırdı. Gazi olduğu için verilen berat ve madalyaların da değerli olduğunu anlatan Gazi Ay, \"Devlet övünç madalyaları devletin övünç duyduğu kişilere verilir. Bana iki defa bu övünç nasip oldu. Ancak ben esas madalyayı terörle mücadele sırasında yaralandığımda vücudumda kalan izlerle aldım. Madalyamı vücudumda taşıyorum. Bacağımdaki izler benim için gurur ve onurdur\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Valilik makamı berat takdim töreni

-Beratın görüntüsü

-Plaketlerden görüntü

-Yaralandığı ayarlarından görüntü

-RÖP: Gazi Erol Ay

-Detaylar

533 MB ///04.52

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

=========================================

Suriyeli çocuklardan tiyatro ile dünyaya mesaj

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nın desteği ile İdlib\'te eğitim gören Suriyeli çocuklar, dünya devletlerinin ülkelerindeki mevcut duruma karşı olan tutumlarını hazırladıkları tiyatro gösterisi ile anlattı.

İHH desteği ile Suriye’nin İdlib kentinde eğitim ve öğretim gören çocuklar tiyatro gösterisi ile ülkelerinde yaşadıkları savaşı anlattı. Suriye’deki çocukların savaşsız bir dünyanın ne demek olduğunu bilmediklerini söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib’te düzenledikleri etkinlikte Suriyeli öğrencilerin hazırladıkları tiyatro gösterisinde ruh hallerini daha iyi anlattıklarını belirtti. Tosun, “Suriye savaşı 8.yılına girdi. Bu coğrafyanın çocukları savaşın olmadığı bir dünyayı bilmiyorlar. Onların dünyasında sürekli bombalar ve ölüm var. Her şeye rağmen ülkelerinin geleceğini inşa edebilecek bireylerin yetişmesi için eğitim alanında Suriyeli çocukları destekliyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikte çocuklar hazırladıkları tiyatro ile yaşamlarını anlattılar. Çocuklar bu tiyatro ile dünya devletlerinin kendi ülkelerindeki savaş ortamına karşı tutumlarını sahneye yansıttılarö dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Suriyeli çocuklar

-Tiyatro gösterisi

-Şiir okuyan çocuklar

-İzleyenlerden görüntü

(SÜRE: 1’46’)(BOYUT: 56.3MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay), (DHA)

==============================================

Derik Belediyesi, prefabrik binada hizmet vermeye başladı

Mardin\'in Derik ilçesinde belediye hizmet binasının, elverişli olmadığı ve yıkım kararı verilmesinin ardından boşaltılırken, belediye hizmetleri geçici olarak Cevizpınar mahallesindeki, bin 300 metrekare alan üzerinde kurulan 2 adet tek katlı prefabrik binada vermeye başladı.

Derik Belediye binasının el verişli olmaması nedeniyle hizmetler, Cevizpınar mahallesi Aydın Ayaydın Caddesindeki bin 300 metrekare alan üzerinde kurulu 2 adet tek katlı prefabrik yapıda vermeye başladı. Yeni hizmet binasının projesi tamamlandı. Belediyenin yeni hizmet binasının modern görünümü, yöreye özgü taş işlemeleri ile hazırlanmış dış kaplaması ve 61 araçlık kapalı otoparkı ile bahçesi, bekleme salonlarının yeraldığı tanıtım videosu hazırlandı. 1874 yılında ilçe statüsü kazanmasının ardından, 1984 yılında belediye binasına kavuşan Derik\'te 34 yıl sonra modern ve çağdaş binasına kavuşacak. Belediye Başkan Vekiliğini de yapan Kaymakam Hakan Kafkas, ilçeye yakışır bir hizmet binasını inşaa edeceklerini belirterek, \"Hemşehrilerimize layık projeleri hizmete sunmaya devam ediyoruz. İlçemize değer katacak, hizmet binasına da kavuşma vakti geldi. Şehirlerin meydanları, sosyal ve kültürel yaşam alanları ve hizmet binalarıyla da öne çıkar. Hizmet binamızın projesi bitti. İnşallah Derikliler\'e layık bir hizmet binasına kavuşacağız. Binamız hem ilçemize hizmet verecek, hem de hemşehrilerimizin sosyal yaşamına da zenginlik katacak. Bahçesine oturup dinlenecekler ve hoş vakit geçirecekler. Yeni belediye binası akıllı bina konseptiyle yapılacak ve çok işlevsel olacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yıkılacak olan belediyenin eski hizmet binası

-Belediyenin hizmet verdiği 2 adet prefabrik yapı

-Yapılacak hizmet binasının proje tanıtımı (sinevizyon)

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)