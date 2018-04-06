DHA YURT BÜLTENİ-4

Furkan Vakfı\'nın 6 yurt binası mühürlendi

Adana\'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na bağlı yurt olarak kullanıldığı belirlenen 6 bina, polis operasyonuyla zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik başlatılan soruşturmada, Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmayı genişleten polis, yapılan aramalarda ele geçirilen bildiride, vakıf tarafından izinsiz olarak hizmet verilen yurtların öğrenci evi gibi gösterilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, izin alınmadan yurt hizmeti verilen Seyhan ilçesindeki 5, Çukurova ilçesindeki 1 çok katlı binaya gelip, öğrencilerin çıkmasını istedi. Binalar boşaltıldıktan sonra kapılar, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Görüntü Dökümü

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- Polis otosu

- Furkan Vakfı\'na bağlı yurttan çıkanlar

- Darieyi boşaltmaları

- Polislerin görüntüsü

- Zırhlı araç ve polis aracı

- Dairenin mühürlenmesi

- Mühürden detay

- Dış kapının mühürlenmesi

- Kalabalıktan görüntü

SÜRE:01\'18\" BOYUT:80 mb

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,(DHA)

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\'Ofsayt\' operasyonunun beyin takımı adliyeye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün Kocaeli merkezli yasadışı bahis çetesine yönelik 15 ilde gerçekleştirdiği \'Ofsayt\' isimli operasyonda 109 milyon lira değerinde fabrika, gece kulüpleri, ev ve arsalara el konulurken, çetenin lider ve mali yapısında yer alan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya ve Aydın\'da yasadışı bahis oynattıkları belirlenen 90 şüpheli hakkında 23 mart ve 28 Mart tarihlerinde \'Ofsayt\' isimli eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 67 kişi gözaltına alındı. Çetenin yasadışı bahis oynatarak elde ettikleri belirlenen Adana\'da bulunan bir akaryakıt istasyonu ve restoran, İzmir\'de bulunan 3 ambalaj fabrikası ve gayrimenkul firması, İstanbul\'da bir inşaat şirketi ve 1 maden şirketi, Aydın, Muğla ve Eskişehir\'de birer gece kulübü, yaklaşık 4 milyon 810 bin TL değerinde 54 adet araca, 34 milyon 45 bin TL değerindeki ev, tarla ve arsa olmak üzere toplamda 109 milyon 555 bin TL\'lik mala el konuldu. Gözaltına alınan 67 kişi 3 gündür gruplar halinde Gebze Adliyesi\'ne sevk ediliyor. Bugün son olarak çetenin liderleri ve mali yapısında yer alan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adliyeye sevk edilmeleri

Haber:İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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FETÖ şüphelisi 6 asker adliyede

Bolu merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 6 asker adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları tespit edilen 1 binbaşı, 3 üsteğmen ve 2 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Bolu 2\'nci Komando Tugayı\'nda görev yapan, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bolu, Hatay, Zonguldak, İstanbul, Ankara ve Isparta\'da gözaltına alınan 6 asker Bolu\'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan binbaşı S.B., üsteğmenler S.K., G.K.,M.İ. ile astsubaylar B.A. ve G.K. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Süre: 00:58 Boyut: 110 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Kaçak sigara ve akaryakıt satıcılarına darbe

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gümrük kaçağı sigaraya yönelik yapılan çalışmaları genişleten polis, Özgürlük Mahallesi\'nde faaliyet gösteren bir TIR parkına operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 2 bin litre karışımlı akaryakıt, bin 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Devam eden aramada ise bir çekicide ve buna bağlı yarı römorkta yapılan aramada 7 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçlara el konulurken, konuyla ilgili iki şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Narkotik köpekler arama yaparken

-Ekipler arama yaparken

-Sigaralar zulalandıkları yerde bulunurken

-Sigaralar çıkarılırken

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00:58 BOYUT: 10.80 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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İş makinesinin kepçesine çarpan aracın sürücüsü sıkışarak öldü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, İnegöl Belediyesine ait iş makinesiyle çarpışan hafİf ticari araçta sıkışan sürücü Ahmet Kartal (56) yaşamını yitirdi.

Kaza İnegöl ilçesinde yol yapım çalışmalarının sürdüğü Hamzabey Mahallesi mevkiinde bugün meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl’e gelmekte olan Ahmet Kartal yönetimindeki 16 BB 397 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre önündeki aracı sollamak isterken yol yapım çalışmasına gitmekte olan İbrahim D. yönetimindeki İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait 1602030 plakalı iş makinesi ile kafa kafaya çarpıştı. İş makinesinin kepçesinin çarpması sonucu aracın tavan kısmı büyük hasar görürken, sürücü Ahmet Kartal yan yatan araçta sıkıştı. Sıkıştığı yerde yaşamını yitiren Ahmet Kartal’ın cenazesi İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kartal\'ın cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu da kaza yerine gelerek, kaza ile ilgili bilgi aldı.Kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri genel görüntü

-İş makinesi kurtarma çalışması

-Detaylar

Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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92\'lik nine yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı

Antalya\'nın Serik ilçesinde oturan 92 yaşındaki Döndü Tozlu, 4 aydır biriktirdiği yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı.

Serik\'te eşi vefat eden, yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Döndü Tozlu, her ay aldığı 250 liralık yaşlılık maaşını Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacağını belirterek, Serik İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Mehmet Ece\'den yardım istedi. Bunun üzerine Tozlu, kendisini evinde ziyaret eden Mehmet Ece ile beraber Serik Kaymakamı Haluk Şimşek\'i makamında ziyaret ederek durumu anlattı.

4 AY MAAŞINI ÇEKMEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'ndan çok etkilendiğini belirten Döndü Tozlu, 4 aydır biriktirdiği yaşlılık maaşı olan toplam 1000 lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamaya karar verdiğini söyledi. Askerin büyük bir gayretle, canlarını hiçe sayarak teröristlerle mücadele ettiğini belirten Tozlu, \"Askerimizin Zeytin Dalı Harekatı beni çok duygulandırdı. Onun için devletin bana verdiği yaşlılık maaşını devletimin askerlerine bağışlıyorum. Allah onları korusun\" dedi. Döndü Tozlu\'nun yaptığı bağışın kendisini çok duygulandırdığını kaydeden Kaymakam Haluk Şimşek ise \"Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yaşlı teyzemiz devletimizin kendisine vermiş olduğu yaşlılık maaşını biriktirerek Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağışlamıştır. Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu operasyonlardan duygulanmış ki böyle bir örnek davranış sergiledi. İşte Türk milleti bu Türk anası bu\" diye konuştu. Döndü Tozlu daha sonra binbaşı Mehmet Ece ile birlikte bankaya giderek hesabındaki 1000 TL\'yi Mehmetçik Vakfı\'na havale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Döndü Tozlu\'nun jandarma komutanı ile kaymakamlığına gelişi

-Kaymakamlık makamında karşılama

-Röp: Döndü Tozlu

-Röp: Kaymakam Haluk Şimşek

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)