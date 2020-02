DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KONYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SİİRT\'te PKK\'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Dut\'un memleketi Konya\'nın Ereğli ilçesindeki baba evine ateş düştü.

Siirt\'in Eruh kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi\'ne yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine geçen 30 Mart günü, PKK\'lı teröristler ağır silahlarla saldırdı. Saldırı da 6 korucu şehit oldu, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi\'nde bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Annesi Muhsine ve babası Mustafa Dut\'un oğullarının yaralandığı haberini aldıktan sonra yakınlarıyla birlikte Siirt\'e gittikleri belirtildi. Şehit Dut\'un Ereğli\'deki baba evine ise Türk bayrakları asıldı. Şehit Dut\'un, kendisi gibi asker olan kardeşi Akil Dut\'un da Afrin\'de görev yaptığı öğrenildi.

2)ÇANAKKALE\'DE ADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Kuzey Ege\'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada\'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri durduruldu. Bölgede etkili olan kuvvetli fırtınanın saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi buldu. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada\'dan saat 13.00 ile 18.00, Kabatepe\'den 15.00 ile 20.00 seferleriyle, Bozcaada-Geyikli arasından yapılması planlanan Geyikli\'den Bozcaada\'ya saat 11.00 seferleri iptal edildi.

Gökçeada-Kabatepe arasında saat 15.00 ve 19.00\'da, Kabatepe-Gökçeada arasında ise saat 17.00 ve 21.00\'de ek sefer yapılacak.Çanakkale Boğazı\'nda diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

3)BAYBURT\'TA 8 CANA MAL OLAN \'ÖLÜM ÇUKURU\'NA 2 TUTUKLAMA

BAYBURT\'ta, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 8 metrelik çukura düşmesi sonucu, 5’i İranlı, 3’ü Türk 8 kişinin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan inşaat firmasının 2 çalışanı tutuklandı.

Kaza, 29 Mart Perşembe gecesi meydana geldi. Bayburt-Gümüşhane karayolu Akşar beldesi yakınlarındaki Aydıntepe yol ayrımında başlatılan menfez çalışması için açılan 8 metrelik çukur için sadece dökülen kum-toprak birikintisi ile önlem alındı. Serhat Güzel, kullandığı 16 DİP 92 plakalı otomobil ile kum birikintisine çarptı, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Bu kazanın ardından yoldaki menfez çalışması için kazılan 8 metre derinliğindeki çukura, Bayburt\'tan Gümüşhane yönüne giden Alireza Bağhizadeh (39) kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil, ardından Bayburt-Trabzon hattında taşımacılık yapan bir firmaya ait Recep Kuyruk’un kullandığı 61 BT 285 plakalı minibüs düştü. Kazada, 5\'i İranlı, 3\'ü Türk 8 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Karayolları tarafından yapılan ihaleyi kazanan yüklenici firmanın sorumlu müdürü C.A. ile mühendisi Ş.A., gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 çalışan, \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Kaza sonrası yeterli önlem alınmadığını belirten vatandaşlar, \"Bu kaza değil, bir cinayet\" diyerek dile getirmişti.

4)TÜRK PROFESÖRÜN BAŞARISI

BURSA\'da görev yapan ve gözde retina hastalıklarının tedavisi konusunda dünya çapındaki başarısı ile tanınan Prof. Dr. Remzi Avcı, Almanya\'nın Frankfurt kentinde yapılan Canlı Cerrahi Kongre\'sinde sarı noktaya bağlı göz içersindeki kanaması olan 79 yaşındaki Alman kadın hastayı ameliyat etti. Ameliyat sırasında katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Avcı, \"Gördüğüm ilgi karşısında Türk hekimi olarak kendim ve ülkem adına büyük gurur duydum\" dedi.Prof. Dr. Remzi Avcı, Almanya\'nın Frankfurt kentinde yapılan Canlı Cerrahi Kongresi\'nde sarı noktaya bağlı olarak göz içersindeki kanaması olan Alman kadın hastayı ameliyat ederken katılımcılardan yöneltilen soruları da yanıtladı. Ameliyatın yanı sıra yaptığı sunum ile ilgi odağı olan Prof. Dr. Remzi Avcı, \"Bu konferans retina konusunda dünya çapında önemli. Burada 12 cerrah hem ameliyat yaptı, hem de soruları yanıtladı. Türkiye\'den sadece ben katıldım. Gördüğüm ilgi karşısında gurur duydum\" dedi.Ameliyatın yanı sıra kongre boyunca verdiği konferanslarla da ilgi gören Prof. Avcı, \"Frankfurt Retina Meeting 25 yıldır düzenli olarak yapılan bu nedenle gelenekselleşmiş, dünyadaki en prestijli ve en geniş katılımlı canlı cerrahi kongrelerinden birisidir. Böyle bir kongrede görev almak akademik ruhu olan her hekimin hayalidir. Canlı cerrahi denmesinin anlamı deneyimli cerrahların ameliyathanede narkoz altında yaptıkları özellikli ameliyatlar, uydu aracılığı ile anında toplantı salonuna aktarılarak binlerce hekimin ameliyatla ilgili her türlü aşamayı görmeleri ve her türlü soruyu sorup cevap almalarına imkan sağlayan üst düzey bir eğitim toplantısı olmasıdır. Bu kongrede dünyanın değişik ülkelerinden gelen 12 deneyimli cerrah ameliyat yaptı ve salondaki yaklaşık 1500 göz hekimi de bu ameliyatları seyretti. Türkiye\'den de ben davet edildim. Ameliyat ettiğim hasta sarı nokta hastalığına bağlı retina arkasına kanama olması nedeniyle görmesini kaybetmiş 79 yaşında bir bayan hastaydı. Yaptığım ameliyat genelde her yerde ve her hekim tarafından yapılmayan özellikli bir ameliyat olması nedeniyle oldukça geniş ilgi gördü\" diye konuştu. Ameliyatın bitiminde hekimlerden gelen soruları da cevaplamaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Avcı gördüğü ilgi karşısında Türk hekimi gururlandığını söyledi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra ayrılan ve Bursa\'da kurucusu olduğu özel bir göz hastanesinde çalışan Prof.Dr. Remzi Avcı, Frankfurt Rekita Meeting-2018 Kongresi Başkanı Prof. Eckardt ve toplantı moderatörü Amerikalı göz hekimi Prof. Damico\'nun da nadir yapılan zorlu bir ameliyatı başarı ile gerçekleştirmesi ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi görmesinden dolayı kendisini tebrik ettiğini belirtti. Bir hayalini daha gerçekleştirdiğini ifade eden Prof Avcı \"Bu benim için daha doğrusu Türk hekimleri için büyük bir prestij. Bu tür ortamlarda şahıslar ve isimlerden daha çok ülke ismi öne çıkıyor. Toplantıya dinleyici olarak katılan Türk hekimlerinin de kayıtsız şartsız desteğini gördüm. Bunun için de kendilerine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

5)SOKAK KEDİSİ TELEF OLAN YAVRUSUNU BÖYLE KOKLADI

BURSA\'da bir sokak kedisinin telef olan yavrusunu koklayıp yalaması izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi\'nde esnafın bakıp beslediği kedi bir süre önce 4 yavru doğurdu. Yavru kedilerden biri belirlenemeyen bir nedenle telef oldu. Anne kedi telef olan yavrusunu başından uzun süre ayrılmadı. Dakikalarca yavrusunu koklayıp yalayan anne kedi daha sonra minik kediyi ağzıyla taşıyıp yol kenarına bıraktı. Kedinin telef olan yavrusunu koklayıp sevmesi ve yol kenarına taşıması izleyenler tarafından cep telefonlarıyla ile görüntülendi.

Kedi ile yavrularına bakan çevre esnafı, \"Sokak kedisinin tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Yavrusu ölüncen onun durumu bizi çok üzdü\" dediler

6)ATATÜRK’ÜN KALDIĞI EV RESTORE EDİLİYOR

BALIKESİR’de, Mustafa Kemal Atatürk’ün Edremit ilçesine ikinci gelişinde kaldığı konak, aslına uygun şekilde restore edilerek kültür merkezi haline getiriliyor. Konağın, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü\'ne kadar restorasyonunun tamamlanarak, ziyarete açılması bekleniyor. Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi, Çayiçi Caddesi’nde, Mustafa Kemal Atatürk’ün 13 Nisan 1934 Perşembe günü kaldığı evin restorasyon çalışmalarına 1,5 ay önce başlandı. Dönemin zeytinyağı tüccarlarından Arkök ailesine ait ev, çok kez el değiştirip, 2 defa da yanmasının ardından Edremit Belediyesi tarafından kamulaştırma yoluyla alındı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu\'ndan alınan izin ile tarihi yapı aslına uygun şekilde restore ediliyor. Tarihi yapının dış cephesi sağlam bir şekle dururken, iki defa yangın çıkan binanın iç ahşap kısmı ise yeniden yapılıyor.

Restorasyon çalışmalarını bu yıl 10 Kasım’a kadar tamamlamayı planladıklarını söyleyen Edremit Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka, tarihi yapıyı kültür merkezine dönüştüreceklerini belirtti. Restore edilecek olan konağın, dönemin en büyük zeytinyağı üreticilerinden Sezai Arkök ailesine ait olduğunu belirten Başkan Kamil Saka, şunları söyledi:

\"Mustafa Kemal Atatürk, Edremit’e ikinci gelişinde burada kalmış. Tarım arazilerinin değer kaybetmesinin ardından ev birkaç defa el değiştiriyor. Daha sonrada çıkan yangın sonucu atıl durumda kalıyor. Atatürk’ün birçok anısı ve fotoğrafının bulunduğu evin bu halde olması, bizlerin içini acıtıyordu. Bu evi takas yaparak belediyemize kazandırdık. Burası her türlü sosyal faaliyetin yapılacağı ve Atatürk ile ilgili anıların paylaşılabileceği kültür merkezi olacak.\"

Atatürk evinin restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren YNC İnşaat ve Restorasyon firması yetkilisi Murat Altunkalem ise “Yapı 100 yılı geçen bir tarihi sahip. Yapıda Roma dönemine ait bir sıva kullanılmış. İşlemelerden gördüğümüz son derece kaliteli bir işçilik olduğu. Günümüze kadar gelmesinin en büyük özelliği de bu sıvanın özelliğinden kaynaklı. Bu sıvanın günümüz koşullarında üretimi oldukça zor. Biz yine de bütün yapıyı orijinaline uygun olarak yapacağız. Bina 2 bölümden oluşuyor. Sonrada müştemilat ilave edilmiş. Projenin tamamlanmasının ardından Atatürk’ün kalmış olduğu oda, ‘Atatürk Odası’ olarak hazırlanacakö dedi.

Atatürk\'ün kaldığı evin yapılış tarihi kesin olarak bilinmezken, 19\'uncu yüzyılda inşaa edildiği sanılan yapının en az bir asırlık olduğu ifade ediliyor.

7)MERSİN\'DE HRİSTİYANLAR PASKALYA BAYRAMINI KUTLADI

MERSİN\'de yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı\'nı ayin ile kutladı.

Mersin\'de Paskalya Bayramı, Latin İtalyan Katolik Kilisesi\'nde düzenlenen ayin ile kutlandı. Işık töreni için kilise bahçesinde bir araya gelen Hıristiyanlar, dualar ile Paskalya mumunu yaktı. Tamamlanan ışık töreni sonrası paskalya mumu eşliğinde dua edilerek, rahip Francis Dondu\'nun yönettiği ayin için kiliseye geçildi. Kilisede ilahi ve dualar okuyan Hıristiyanlar, Dondu eşliğinde vaftiz vaatlerini yeniledi.

