DHA YURT BÜLTENİ-4

1)AFRİN\'DE TUZAKLANAN EYP PATLADI: 7 SİVİL, 4 ÖSO MENSUBU ÖLDÜ

ZEYTİN Dalı Harekatı\'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye\'nin Afrin kent merkezinde teröristlerin, 4 katlı binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 4 mensubu yaşamını yitirdi. TSK ve ÖSO\'nun, dün şehir merkezinin kontrolünü ele geçirdiği Afrin\'in kent merkezindeki 4 katlı bir binada, teröristlerin tuzakladığı EYP dün akşam infilak etti. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda ev ve aracın da zarar gördüğü bölgede yaşayanlar, olası yeni patlama ve tuzaklara karşı uyarılarak güvenlik önlemi alındı.



AFRİN (Suriye), (DHA)

2)SİLOPİLİ ÖĞRENCİLERDEN MEHMETÇİĞE MEKTUP

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesindeki Ömer Halisdemir Anaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe mektup yazdı.

Zeytin Dalı Harekatı\'nda destan yazan Mehmetçiğe yediden, yetmişe ülkenin her kesiminden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Silopi Ömer Halisdemir Anaokulu\'nun minik öğrencileri de Mehmetçiğe duygularını yazdıkları mektupları gönderdi. Mehmetçiğe yüreklerinden gelen duygularını kaleme aldıkları resim ve mektupları yollayan öğrenciler, toplu halde seslendikleri Mehmetçiğe \"Sizi çok seviyoruz\" diye seslendi.

- Anaokulu öğrencileri

- Öğrencilerin Mehmetçiğe mesajı

(Haber: Yılmaz BEZGİN- Kamera: ŞIRNAK-DHA)

3)LİSELİ ÖĞRENCİLERDEN MEHMETÇİĞE DESTEK

KARABÜK\'te, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde bir araya gelerek \'Zeytin Dalı\' yazısını oluşturarak Mehmetçiğe destek verdi. 75. Yıl Mahallesi\'nde bulunan 450 öğrencinin eğitim gördüğü Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'i kontrol altına alması nedeniyle Mehmetçiğe teşekkür etmek amacıyla koreografi düzenledi. Okul bahçesinde 220 öğrencinin düzenlediği koreografi asker kıyafeti giyen 3 öğrencinin komutuyla başladı. Öğrenciler \'Zeytin Dalı\' yazısı oluşturdu. Komando marşı okuyan öğrenciler, Türk bayrağı açtı.

-Koreografinin havadan görüntüsü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

4)ÖĞRETMEN OKULDAKİ KEDİYİ SAHİPLENDİ

KARABÜK\'te, Türkçe öğretmeni Nurgül Dikmen, okula kursa gelen öğrencilerin laboratuvarda buldukları yavru 2 kediyi sahiplendi.

Beşbinevler Şehit Cevdet Çay Ortaokulu Türkçe öğretmeni Nurgül Dikmen, okula kursa gelen öğrencilerin laboratuvarda buldukları 2 yavru kediyi akşam saatlerine kadar beklemesine rağmen anne kediyi göremeyince evine götürüp besledi. Nurgül Dikmen, rahatsızlığı bulunan kedilerden birini veterinere bırakırken, diğerini ise evde bakacak kimsenin olmaması üzerine her gün okula getirip götürmeye başladı. Nurgül Dikmen, \"Ne yapacağımızı bilemedik. Anne kediyi aradık, akşam çıkışa kadar bekledik, gelmedi. Miyavlamaktan ölmek üzereydiler. Aç kalıp ölmelerini istemedim ve alıp eve götürdüm. Her sabah okula götürüyorum, teneffüslerde besliyorum. Öğle aralarında yemek yemeye gitmiyorum, onlar aç kalmasın diye. Umarım hayatta kalmalarını başarabilirim\" dedi.

Okulda çocuklara örnek olmak istediğini ifade eden Nurgül Dikmen, \"Çünkü günümüzde hayvanlara kötü davranmak inanılmaz boyutlara ulaştı. Onlara da biraz merhamet aşılamak istiyorum. Onların gözünde bir kahraman oldum. Sanırım ismini \'Güçlü\' vereceğim. Çünkü gayet güçlü. Diğerinin ismini ise sağlığına kavuşunca düşüneceğim. Çok bağlandım. Onlar da benim çocuğum gibi. 2 yaşındaki kızım da çok seviyor. Büyük bir ihtimalle birlikte yaşayacağız bundan sonra. Öğrenciler her gün görebilir miyiz diyor. Bir süre gösteriyorum. Çünkü uyumaları lazım. Hep birlikte okulca mutluyuz\" diye konuştu.

-Öğretmenin otomobilinden kediyi alması ve okula götürmesi

-Öğretmenin laboratuvarda kediyi beslemesi

-Öğretmen Nurgül Dikmen\'in açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

5)HAYALLERİ ENGEL TANIMIYOR

SAMSUN’da Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulunda eğitim gören orta ve ağır düzey zihinsel engelli öğrenciler, yaptıkları el sanatları ile hayata tutunmaya çalışıyorlar.Okulda eğitim gören 3’üncü kademe ağır ve orta seviyedeki down sendromlu, zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, süs eşyaları, pul, takı, tablo çalışmaları, deri çalışmaları, boyama, ahşap kesimi gibi yaptıkları el sanatlarıyla el ve hafıza becerilerini geliştiriyor. Aileleriyle birlikte derslerde yaptıkları el sanatlardan elde ettikleri geliri sosyal faaliyetlerde ve topluma uyum sorunlarını aşmakta kullanan engelli öğrenciler, Eren Bülbül için yaptıkları tabloyu önümüzdeki günlerde Maçka’ya götürecekler. Engelli öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalardan alarak destek olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Sezai Tiryaki ve Gazi Paşa İlkokul Müdürü Erkan Altıntaş tablo satın alırken, İlkadım ilçesindeki özel bir okulun müdürü Cansade Balıkçı ise ‘2 özel birlikte güzel’ projesi kapsamında Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okuluna kırtasiye yardımında bulundu.

Oğlunun okula başlamasıyla büyük değişimi gördüğünü belirten Doğuştan Walker sendromu olan 17 yaşındaki Tunahan Sözen’in annesi Didem Sözen, “Okula yeni geldik. Oğlumda büyük değişim var. Öfke krizleri oluyordu, onlar azaldıö derken, doğuştan Down Sendromlu 20 yaşındaki Sefa Keskinsoy’un annesi Ayşe Keskinsoy ise, “Veliler olarak bizde çalışmalara katıldık. Çocuklarımızın sağlığının iyi yönde ilerlemesini görüyoruzö diye konuştu.

3 aylıkken ateşli hastalık sonucu epilepsi hastası olan 21 yaşındaki Beyza Kaya’nın annesi Şükran Kaya ise, “Sosyal yaşama katılmaya başladılar. Benim çocuğum hiç yerinde durmuyordu ama şimdi çok iyi bir durumdaö şeklinde konuştu.

Okulunu, öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok sevdiğini söyleyen öğrencilerden Down Sentromlu Elif Sena Akparlak, gözyaşlarına hakim olamazken, down sendromlu Kadir Ant ise, Samsun’u ve Samsunspor’u çok sevdiğini ifade etti.

‘ELDE EDİLEN GELİR, ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FAALİYETİNDE KULLANILIYOR’

Okulun MEB’na bağlı olup, üçüncü kademe zihinsel, otizm ve down sendromlu özel eğitim öğrencilerine eğitim veren bir kurum olduğunu belirten Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu Müdürü Mustafa Yiğit, “Okulumuzdaki özel eğitim öğrencilerimizin öz bakım ve el becerilerini geliştirmek için tüm idarece, öğretmen ve velilerimiz ile birlikte katkıda bulunmaktayız. Öğrencilerimizin el emekleri ile yaptıkları çalışmaları Samsun Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu Samsun Maarif Harekatı Projesi kapsamında öğrencilerimize destek amacıyla yapılan projeler sonucunda okullarda sergiler açmaktayız. Bu sergilerde elde edilen gelirlerimiz ile öğrencilerimizin sosyal faaliyetlerine, topluma uyum sorunlarını aşmak için kullanılmaktadır. Ayrıca okulumuza sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen programlarda katılımcılarına plaket yerine okulumuzdaki özel eğitim öğrencilerinin el becerileri ile hazırlamış olduğu tablolardan alarak destek olmaktadırlarö

‘EREN BÜLBÜL’ÜN TABLOSUNU ANNESİNE HEDİYE EDECEĞİZ’

Eren Bülbül’ün tablosunu öğrencilerle birlikte götürüp annesine hediye edeceklerini ifade eden Yiğit, “Okulumuzda öğrencilerin gelişimine yönelik projeler uygulamaktayız. Öğrencilerimizin yaptığı ‘Eren iyi ki varsın’ tablosu ile çocuklarımızın şehide ve vatana saygı ve sevgisi kavramını okulumuzdaki öğrencilerimize kazandırmaktayız. Tabloyu hazırlayan öğrencilerimiz ile birlikte Eren’in tablodaki kıyafetini giydirip, Maçka ilçesine gidip, annesine bu tabloyu hediye etmek istiyoruz. Velilerimiz de eğitimin içerisine katmaktayız. Çünkü velilerimizi de eğitimin içerisine katarak özel eğitim çocuklarına sahip olan annelerin çocuklarına yaklaşım metodlarının nasıl olması gerektiği onlara öğretmenlerimiz tarafından kazandırılmaya çalışılmaktadırö

‘ÖĞRENCİLERİMİZ TAKI, TABLO, DERİ GİBİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR’

Okulda down sendromlu, otistik ve zihinsel olmak üzere toplam 93 öğrencinin bulunduğunu belirten Yiğit, “Öğrencilerimiz orta ve ağır düzeydedir. Bu yaptığımız faaliyetler ile çocuklarımız başladıkları süreçten bugüne kadar büyük gelişim göstermişlerdir. Okulumuzda iş uygulama dersleri bulunmaktadır. İş uygulama derslerinde takı dersi, tablo çalışmaları, deri çalışmaları yapıyoruz. Bunlarla birlikte çocuklarımızın beden eğitimi dersinde sportif faaliyetler olan yüzme, masa tenisi gibi etkinliklere de giderek çocukların sosyalleşmesine ayrıca katkıda bulunmaktadırlar\"

Amaçlarının öğrencilerin el becerine ve bireysel farklılıklarına göre eğitim vermek olduğunu ifade eden okulun El Sanatları Öğretmeni Selin İlhan, “Okulumuz 3’üncü kademe ağır, orta, zihinsel, otizm ve down sendromlu çocuklara eğitim vermektedir. Biz öğretmenleri olarak çocuklarımıza asıl amacımız hepsinin el becerilerine ve bireysel farklılıklarına göre eğitim vermeyi amaçlamaktayız. Kimi öğrenciler pul çalışması yapabilirken, kimi öğrencilerin de bireysel farklılıkları deriye daha yatkındır. Bütün öğretmenler bu öğrencilerin farklılıklarına göre plan doğrultusu hazırlıyoruz. Bu doğrultuda da öğrencilere eğitim veriyoruz. Biz okulumuz olarak öğrencilerdeki değişimi gözlemleyebildik. Mesela çocukların en büyük problemi bir şeye odaklanabilmekti. Özellikle pul çalışması çok zaman ve sabır isteyen bir süreç olduğundan dolayı ilk olarak onlardan çalışmalara başlıyoruz. Öğrenciler bununla hem sabrı öğreniyorlar, hem de özgüvenleri gelişiyor. Çünkü uzun zaman sürecinde ortaya gerçekten çok güzel eserler ortaya çıkmaktadırö

-Engelli çocukların el sanatları yapması

-El sanatlarından detay

-Diğer okulların tablolarını alması

-Özel okulun kırtasiye yardımı yapması

-Öğrenci velisi Didem Sözen ile röportaj

-Öğrenci velisi Ayşe Keskinsoy ile röportaj

-Down Sendromlu Elif Sena Akparlak ile röportaj

-Down Sendromlu Kadir Ant ile röportaj

-El Sanatları Öğretmeni Selin İlhan ile röportaj

-Atakum Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okul Müdürü Mustafa Yiğit ile röportaj

-Öğretmenlerin toplu fotoğraf çekimi

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

6)YARALI BULUNAN ŞAHİN TEDAVİYE ALINDI

ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Alidam köyünde çobanlık yapan Mehmet Alan, hayvanlarını otlatırken, yaralı halde şahin buldu. Yanına aldığı şahine bir süre yem veren Alan, ardından onu veterinere götürdü. Veterinerde kanadında ve göğsünde yara olduğu belirlenen şahin, tedaviye alındı. Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

- Yaralı şahin

- Veterinerin müdahale etmesi

- Şahinin kümese konulması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB