DHA YURT BÜLTENİ-4

1)2 KÖY VE 2 TEPE KONTROL ALTINDA

TSK ve ÖSO unsurları, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 56\'ncı gününde Afrin\'in, Yukarı Meski ve Aşağı Meski köyleri ile stratejik öneme sahip 524 ve 544 rakımlı tepeleri teröristlerden temizledi.



2)TSK\'DAN AFRİN\'LİLERE 2 DİLDE BİLDİRİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı\'yla kuşatılan Afrin\'deki sivillere jetlerden bildiri attı. Türkçe ve Arapça atılan bildirilerde Afrinli\'lerden TRT Radyosunu dinlemeleri istenirken, şunlar yazıldı: \"Değerli Afrinli Kardeşlerimiz, PKK/PYD/YPG/DAŞ terör örgütleri yıllardır size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. Teroristlere dur demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Sizi ve çocuklarınızı kalkan olarak kullanmalarına izin vermeyin. Afrin\'den ayrılmak isteyenler, TSK\'nın garantisi altında olacaklardır. Teröristler tarafından zorla silah altına alınanlar; sizler de en kısa zamanda silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün. TRT radyosunu dinleyin.\"

3)BALTAYLA ÖLDÜRÜLEN YAŞLI KADININ OĞLU, GELİNİ VE TORUNU ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Kayseri\'nin Felahiye İlçesinde 6 yıl önce balta ve bıçak darbeleri ile öldürülen 82 yaşındaki Pembe Boraze\'nin cinayet şüphelileri oldukları gerekçesiyle oğlu, gelini ve torunu gözaltına alındı. Olayla ilgili yurt dışına giden diğer torunu hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

\"KESİK BAŞ CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ\"

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Cinayet Büro ekipleri faili meçhul cinayet dosyaları arasında yer alan ve 28 Nisan 2012 yılında Felahiye ilçesi Kayapınar mahallesinde işlenen \"Kesik baş\" cinayetini yeniden ele alarak olayın gerçek faillerine ulaştı.

\" 12 BALTA, 6 BIÇAK DARBESİ\"

2012 yılında işlenen ve kendi savunamayacak durumda olan Pembe Boraze, iddiaya göre evine gelen kişiler tarafından ensesine vurulan 12 balta, 6 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Televizyon programlarına konu olan cinayetle ilgili Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kasım 2017 yılından itibaren ele aldığı cinayeti çözdü. Yaşlı kadının cinayetiyle ilgili 6 ayda içinde 82 kişinin ifadesine başvuruldu. Cinayetle ilgili Pembe Boraze\'nin torunu Fadime (24), gelini Songül (56) ve oğlu Faruk Boraze(55) Jandarma\'nın yaptığı operasyonla yaşlı kadının evine 50 metre uzaklıktaki evlerinde gözaltına alındı. Cinayetle ilgili 2 yıl önce evlendiği için yurt dışından bulunan diğer torunu Rukiye K. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı.

\"CİNAYETİN NEDENİ İFTİRA MI? \"

Yaşlı kadının öldürülme nedeninin ise torunlarına iftira attığı ve bundan dolayı çıkan kavga olduğu ifade edildi. Kendilerine iftira atıldığını halalarının evinde duyan Fadime ve Rukiye kardeşlerin babaannelerinin evine giderek mutfak çekmecesinden aldıkları 2 bıçak ve kanepe arkasından bulunan balta ile canice öldürüldüğü iddia edildi. Yaşanan olayla ilgili cinayetin işlenmesinde yardım ettiği iddiasıyla öldürülen Pembe Boraze\'nin gelini ve oğlu da şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

\" SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR\"

3 gün süren sorgularının ardından babaannesini öldürdüğü iddiasıyla Fadime, gelini Songül ve oğlu Faruk Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet şüphelileri kendilerini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Kesik baş cinayetinin diğer faali olan ve halen yurt dışından bulunan Rukiye K. hakkında ise yakalama emri çıkarıldı. Yaşlı kadını 18 balta ve bıçak darbesiyle öldürülen cinayet zanlıları adliyeye gönderildi.

\" TELEVİZYON PROGRAMINA ÇIKMIŞLAR\"

6 yıl önce yaşanan cinayetle ilgili adliyeye gönderilen 3 kişi ve hakkında arama çıkarılan 1 kişinin televizyon kanalına çıkarak cinayet hakkında açıklamalarda bulunduğu ve olay hakkında görüş bildirdiği ifade edildi.

4)BALKONDAN ATLAYAN GENÇ KIZ ÖLDÜ

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde Esra D. (21), oturduğu dairenin balkonundan atlayarak intihar etti. Aşağıhisar Mahallesi\'nde 5 katlı apartmanın 4\'üncü katındaki dairede oturan Esra D., dün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan atladı. Ağır yaralanan Esra D. için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Kısa süre sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Esra D., ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.

Hastaneye gelen genç kızın ailesi ve yakınları, ölüm haberini alınca gözyaşı döktü. Genç kızın babası Yılmaz D. güçlükle sakinleştirildi.

Diğer yandan Esra D.\'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

5)ULUSLARARASI İYİLİK ÖDÜLÜ\'NÜ ALAN \'HAYAT TAMİRCİSİ\' HİKAYESİNİ ANLATTI

MARDİN\'in Derik ilçesinde yaşayan \'Hayat tamircisi\' olarak bilenen Hasan Kızıl, kendi imkanıyla yaptığı yürüteç ve protezle 200 hayvanın yürümesini sağlamasından ötürü Türkiye Diyanet Vakfı\'nın düzenlediği Uluslararası İyilik Ödülü\'ne layık görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülünü alan Kızıl\'ın şimdiki hedefi kolu olmayan bir çocuğa protez yapmak. Kızıl, \"Bir çocuk için protez yapmayı düşünüyorum. Çocuğun eli ve kolu yok. En büyük hayali kendi başına yemek yemesidir. Annesi ona baktığı için bu durum aşırı zoruna gidiyor. Onu gördüm ve onun içinde çalışmalara başladım. Onun için bu tarz bir protez yapacam. Bu protezler çalışabilir. İstediği her şeyi eliyle alabilecek. Böylece çatal, bıçak ve kaşık ile yemeğini yiyebilecek\"dedi.

Türkiye Dinayet Vakfı\'nın her yıl düzenlediği Uluslararası İyilik Ödülü\'ne layık görülenlerden biri Mardin\'in Derik ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Hasan Kızıl oldu. 200 engelli hayvana yaptığı protez ve yürüteçle hayvanların yürümesini sağlayalan Kızıl\'a ödülü geçtiğimiz günlerde Beştepe\'de düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Hurdacılardan aldığı malzemelerle engelli hayvanlar için protez yapan Kızıl, kolu olmayan bir çocuk için protez yapma çalışmasına başladı.

\'HAYVANLAR HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYORLAR\'

İlk zamanlar oyuncaklardan, hurdacılardan bulduğu malzemelerden yürüteçler yapmaya çalışan Kızıl, kendini hayvanlara adıyor ve onlara gönüllü olarak hizmet veriyor. Engelli hayvanlar için protez yapma fikrinin, hayvan sevgisiyle oluştuğunu anlatan Kızıl, \"Küçüklükten beri hayvanları çok seviyorum. Çocukluğumda başlayan hayvan sevgim var. Çevremde gördüğümü engelli hayvanlar için neler yaparım diye düşünmeye başladım. Yurtdışında yapılan protezleri inceledim. Daha sonra onları kendim yapmayı denedim. İlk etapta kırık oyuncaklar kullanmaya başladım, böyle çok işe yaramıyordu. Ama, beni mutlu ediyordu. Sonra biraz daha araştırmalara başladım. Bu çalışmayı daha profesyonel hale getirmeyi hedefledim. Hayvanlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Alüminyum boruları alarak, bisiklet tekerlekleri alarak, bir araya getirdim. Sonra çok güzel yürüteçler ortaya çıktı. O an onları götürdüğüm zaman ilk etapta o köpek veya kedi o yürüteçten korkuyorlardı. Ama zamanla alışıyordı\"dedi.

\'YÜRÜTEÇ TAKTIĞIMIZ KÖPEK BİZİ KOVALADI\'

Kızıl, bir köpeğe taktığı yürütecin ardından köpeğin kendilerini kovalamasıyla ilgisi anısını anlatırken, \"Hayvana yürüteci ilk taktığımız zaman ilk etapta minik minik adımlar atmaya başlıyordu, sonra koşmaya başlıyorlar. Hiç yürümeyen köpekler bu sefer kedi kovalamaya başlıyor. Hiç yürümeyen bir köpek yürüteç takmıştık şok olmuştu. Daha sonra o bizi kovalamıştı, hepimiz kaçmıştık. Böyle çok güzel oluyor. 3 yıldır yürüteç ve protez yapıyorum. İlk etapta çok çok zor oluyordu. Hurdacılardan aldığım demirlerlerden yürüteç ve protez yapıyordum. Ama şu anda daha iyi daha güzel yürüteçler yapıyoruz\" diye konuştu.

\'BİR ÇOCUK İÇİN PROTEZ YAPMA ÇALIŞMAM VAR\'

Bugüne kadar yaptığı protez ve yürüteçlerle 200 engelli hayvanın yürümesini sağladığını dile getiren Hasan Kızıl, kolu olmayan bir çocuk için protez yapma çalışmasının olduğunu söyledi. 150 dolayında hayvan için protez ve yürüteç takmak için taleplerin olduğunu ifade eden Kızıl, \"Şu an benden istenen yürüteç sayısı 100-150 arası. Bir de çocuklar için de başka bir projem var. Şu anda bekleyen bir sürü kişi var. Bir tane çocuk için protez yapmayı düşünüyorum. Çocuğun eli ve kolu yok. En büyük hayali kendi başına yemek yemesidir. Annesi ona baktığı için o annesi ona yemek veriyor ve bu durum aşırı zoruna gidiyor. Onu gördüm ve onun içinde çalışmalara başladım. Onun için bu tarz bir protez yapacam. Bu protezler çalışabilir. İstediği her şeyi eliyle alabilecek. Böylece çatal, bıçak ve kaşık ile yemeğini yiyebilecek. Bu tamamen plastik ve ucuza mal oluyor. Çocuklar ve hayvanlar için yaptığım projeler tamamıyla ücretsizdir. Uluslararası İyilik Ödülü\'ne layık görüldüm. Bu ödül gerçekten beni mutlu etti ve güç kazandırdı.Toprağın bu tarafındayken yapabileceklerimizi yapalım toprağın diğer tarafında her şey için çok geç olabilir. O yüzden bütün canlılara insanlık için çalışmalıyız\" dedi.

