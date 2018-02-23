DHA YURT BÜLTENİ-4

1)VAN\'DA, PKK\'LI TERÖRİSTLERE AİT PATLAYICI VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Çatak İlçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonlarda, terör örgütü PKK\'ya ait çok sayıda mühimmat, el bombası ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik dün Körüklü Vadisi\'nde \'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan\' operasyonu başlattı. Yapılan operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklarda 12 rokeatar sevk fişeği, 3 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel rokeatar mühimmatı, 7 el bombası, 5 el bombası fünyesi, 1 Kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 havan nişan aleti, 1 silah üstü gece görüşü dürbünü, 500 piyade tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere 8 büyük tüp, el yapımı patlayıcıda kullanmak üzere 1 piknik tüpü, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere 4 pil bloğu, terör örgütü propagandasına yönelik 4 kitap, 20 litrelik 6 bidon, 2 çaydanlık, 2 tencere, 3 kadın erkek iç çamaşırı, 2 panço, 1 eldiven, 1 şemsiye, 2 güneş paneli, 2 güç kaynağı, 6 led lamba, 1 met, 1 uyku tulumu, 2 kürek, 1 radyo, 1 el feneri, 1 çoklu cep telefonu şarj kablosu, çok miktarda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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JANDARMA KAMERASI

-Operasyon bölgesi

-Dron\'la çekilen görüntüler

-Ele geçirilen malzemeler

-Çevreden detaylar

-Bir sığınağın imha görüntüsü

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)-

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2)TSO BAŞKANI ZAROĞLU: SURİYE\'YE İHRACATIN DAHA DA ARTACAĞINI SÖYLEDİ

HATAY\'ın Reyhanlı İlçe Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necmettin Zaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile oluşacak güvenli bölgelerle birlikte Suriye\'ye olan ihracatın daha da artacağını söyledi. TSO Başkanı Zaroğlu, Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan Suriye\'ye yönelik yapılan ihracatta günde ortalama 500 TIR\'ın çıkış yaparak Suriye\'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı\'nda aktarma yaptığını söyledi. İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelerle beraber nispeten artan ve hareketlilik yaşanan ihracatla ilgili yaptığı açıklamada, \"Bu yılın Ocak ayından bu yana yaklaşık 30 bin TIR Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan çıkış yaptı. İhracat ürünleri arasında, tarım ürünleri, gıda maddeleri, telekomünikasyon, inşaat malzemesi gibi ürünler bulunuyor\" dedi.

ZEYTİN DALI İLE İHRACATTA ARTIŞ OLACAK

Zeytin Dalı Harekatı\' ile bölgede güven oluştuğunu , böyleye Suriye\'ye olan ihracatın daha da artacağını sözlerine ekleyen Zaroğlu, daha önce İdlib ve çevresinde oluşan güvenli bölgelerin yanında Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile artacak olan ihracatla birlikte bölgede önemli ölçüde hareketlilik yaşanacağını, bundan gıda, nakliye, ile tüm sektörlerin yararlanacağını, ülkeye girdisi olacağını ve bu ticaretle beraber tüccar ve nakliyecilerin de memnun olduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Çıkış yapmak için bekleyen TIR\'lar

-Cilvegözü Gümrük Kapısı ve tabelası

-Çıkış yapan TIR\'lar

-Yükünü boşalttıktan sonra geri dönen TIR\'lar

-TSO Başkanı Zaroğlu\'nun konuşması

(SÜRE:3\'33\')(BOYUT: MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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3)CEZAEVİ FİRARİSİ EVİNE GELİNCE YAKALANDI

ADANA\'da, 2006 yılında yüksek sesle güldüğü için tartıştığı Erdal Yanku\'yu (17) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla girdiği cezaevinden firar eden Kurtuluş Çuhalı (35), evine gelince yakalandı. Olay 3 Aralık 2006\'da meydana geldi. İddiaya göre Seyhan Baraj Gölü kıyısında arkadaşlarıyla içki içen Kurtuluş Çuhalı, yan masada oturan Erdal Yanku\'nun yüksek sesle gülüp konuşmasından rahatsız oldu. Çuhalı, çıkan tartışmada bıçakla Yanku\'yu öldürdü. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yanku’nun ailesi cezası az bulunca itiraz etti. Yeniden yargılanan zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle bu ceza 25 yıl 3 ay hapse indirildi.

Niğde Cezaevi\'ne gönderilen Çuhalı, cezasının 12 yılını yattıktan sonra Niğde Açık Cezaevi\'ne nakledildi. Çuhalı, Açık Cezaevi\'nden 18 Şubat’ta firar etti. Hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

EVİNE GELDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Çuhalı’nın Adana’ya olduğunu belirledi. Firari hükümlünün Sakarya Mahallesi’ndeki evine gelebileceğini düşünen polis, sokakta 24 saat boyunca izleme yaptı. 20 Şubat\'ta ailesinin görmek için evine gelince karşısında polisleri gören Çuhalı, kaçmaya başladı. Kovalamaca sonrası hükümlüyü yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan cezaevi firarisi işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

- Zanlının emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

SÜRE:41\" BOYUT:42 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

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4)AKSARAY\'DA \'HARAÇ VE UYUŞTURUCU ŞEBEKESİNE\' OPERASYON: 23 GÖZALTI

AKSARAY\'da polis tarafından \'haraç toplamak, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla adam yaralamak\' gibi suçlara karıştığı ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyona 23 kişi gözaltına alındı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü, kentte \'haraç toplamak, uyuşturucu ticareti yapmak ve silahla adam yaralamak\' suçuna karışan bir şebekenin bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şebeke üyelerinin kimliğini belirleyip, teknik ve fiziki takibi aldı. 6 ay süren çalışmanın ardından 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Aksaray kent merkezi ile Ortaköy ilçesinde daha önce belirlenen adreslere bugün 200 polisle operasyon düzenlendi. Operasyonda şebekenin lideri olduğu ileri sürülen Yaşar K. ile birlikte 3 kişi gözaltına alında. 7 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Adreslerde yapılan aramada ise 16 adet ruhsatsız av tüfeği bu tüfeklere ait 545 fişek, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 36 adet mermi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 65 bin 440 lira, 5 bin 470 lira ile bin euro sahte para, 114 gram esrar, 3 adet senet, 3 adet bıçak, 4 adet pala ve 2 adette kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Evlere yapılan operasyon

- Şüphelilerin gözaltına alınması

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))

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5)HIRSIZLAR TAKSİCİYE ÖDEMEYİ ÇALDIKLARI MALZEMELERLE YAPTI

ADANA\'da 1\'i kadın 4 kişi, tekel bayi ve inşaat malzemesi satan firmayı soydu. Hırsızlar gece boyu dolaştıkları taksinin sürücüsüne ücreti, çaldıkları laptop ve içkilerle ödedi.Olay, 20 Şubat\'ta merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi\'nde bulunan inşaat firmasında meydana geldi. Murat K. (26), Ayhan Ö. (19), Abdurrazak K. (25) ve Bahar A. (28) hırsızlık yapmak için Ahmet Ö.\'ye ait 01 T 1915 plakalı taksiye bindi. Zanlılar kapısını kırarak girdikleri inşaat firmasından, 3 televizyon, seramik lavabo, musluklar ve metal banyo aksesuarları ile 2 dizüstü bilgisayarı alıp kendilerini bekleyen taksiye bindi. Hırsızlar daha sonra civardaki tekel bayisine girdi. Zanlılar buradan da içki ve sigara çaldı.

TAKSİCİYE ÖDEMEYİ ÇALDIKLARI MALZEMELER İLE YAPTILAR

İki iş yerini de soyan hırsızlar, yanlarında taksiye verecekleri paraları olmayınca çaldıkları dizüstü bilgisayarlardan birini ve içki verdi. Taksici ise ödemeyi bu şekilde kabul edip malzemeleri aldı. Sabah işyerine gelip soygunu fark eden firma sahibi polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların 38 bin lira değerinde malzeme çaldığını tespit etti. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, soyguncuların duvardaki televizyonları ve banyo malzemelerini aldığını, daha sonra soyguncuların taksiye binip olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti. Taksinin plakasını tespit eden polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Eşkalleri tespit edilen zanlılardan Abdurrahman K. ve Bahar A.\'nın soygundan sonra kendilerine ait araca bindiklerini MOBESE kameralarından ortaya çıkarıldı. Adresleri tespit edilerek yakalanan 4 zanlı emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Çalınan malzemelerden televizyon ve dizüstü bilgisayar bulunarak sahiplerine verildi.

Şüphelilerden Ahmet Ö. tutuklanırken, Bahar A. ile Abdurrazak K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dizüstü bilgisayarı eve götüren taksici Ahmet Ö. ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Polis olaya karışan Murat K.\'yi yakalamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların işyerinin içinde gezerken görüntüsü

- Taksiden inmeleri

- Bir işyerinin önündeki torbaları alıp taksiye taşımaları

- Taksiye binip uzaklaşmaları

- Zanlıların tekel bayideki hırsızlık görüntüleri

- Zanlıların emniyet müdürlüğünden çıkarılması

- Polis aracına bindirilmeleri

- Polis aracının gidişi

SÜRE:05\'03\" BOYUT:308 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)