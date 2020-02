DHA YURT BÜLTENİ-4 

TUNCELİ VALİSİ SONEL, İSTANBUL\'DAN GETİRTTİĞİ ETLERİ MANGALDA PİŞİRİP MEHMETÇİĞE YEDİRDİ

TUNCELİ\'de, Vali Tuncay Sonel, PKK ile mücadelede büyük başarılar elde eden Geyiksu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'nı ziyaret ederken, İstanbul\'dan ünlü bir et lokantasından getirttiği etleri mangalda kendisi pişirerek askerlere yedirdi. Vali Sonel, \"Buranın huzur şehri olması için de kahraman güvenlik güçlerimiz fedakarca görev yapıyorlar. Her türlü doğa şartında karda, kışta zorlu coğrafyada, PKK\'lı teröristlere karşı büyük başarılar kazanan kahraman güvenlik güçlerimizle bir araya gelelim, onlara hal hatır soralım ve onlarla öğle yemeğinde beraber olalım istedik\"dedi.

Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile birlikte Geyiksu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'nı ziyaret etti. İstanbul\'dan ünlü bir et lokantasından getirttiği özel etleri Geyiksu Tabur Komutanlığı\'nda mangalda diğer protokol üyeleri ile birlikte pişiren Vali Sonel, bu etleri askerlere yedirdi. Burada konuşan Vali Tuncay Sonel, Tunceli\'de jandarmadan, Emniyete, Başsavcıdan, Rektöre kadar Tunceli ailesi olarak çok uyumlu ve güzel bir ekip olduklarını belirterek, \"Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz, yöremize çok büyük önem veriyor. Devletimizin sıcaklığını ve şefkatini yöre insanımıza göstermeye gayret ediyoruz. Buranın huzur şehri olması için de kahraman güvenlik güçlerimiz fedakarca görev yapıyorlar. Her türlü doğa şartında karda, kışta zorlu coğrafyada, PKK\'lı teröristlere karşı büyük başarılar kazanan kahraman güvenlik güçlerimizle bir araya gelelim, onlara hal hatır soralım ve onlarla öğle yemeğinde beraber olalım istedik ve her daim de güvenlik güçlerimizin yanında olacağımızı burada belirtmek isterim. Allah kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin\" dedi.

Vali Tuncay sonel ve beraberindekiler, Tabur\'dan ayrıldıktan sonra Geyiksuyu köyüne geçerek, burada köylüler ile bir araya geldi. Köylülerle sohbet eden Vali Sonel ve beraberindekiler daha sonra köyden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-Vali ve beraberindekilerin Jandarma Komando Taburunu ziyaret etmesi

-Vali Sonel ve protokol üyelerinin mangalda et pişirmesi

-Protokolün pişirdiği etleri askerlere ikram etmesi

-Öğlen yemeğinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-

SOKAK ORTASINDA GENÇ KIZI BOĞMAYA ÇALIŞTI

ADANA\'da 30 yaşlarında bir genç, sokak ortasında nişanlısı olduğunu söylediği genç kızın boğazını sıkıp, tartakladı.

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; nişanlı olan bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı.

Erkek, yanındaki, genç kızı duvar kenarında sıkıştırıp tartıştıktan sonra boğazını sıkıp, tartakladı. Sinirlerine hakim olamayan adam, genç kızın yardım istemesi üzerine ağzını kapatarak boğmaya çalıştı. Nefes alamayan genç kız, öfkeli adamın elinden uzun süre kurtulmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Nişanlısı olduğunu iddia ettiği kızı bırakmak istemeyen adam ise vatandaşlara, \'Nişanlıyız, önemli bir konu yok\" dedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı adamın elinden kurtardı. Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine polis olay yerinden ayrıldı. Çift daha sonra birlikte uzaklaştı.

Görüntü Dökümü

- Bir gencin sokakta nişanlısı olduğunu söylediği genç kızı tartaklaması

- Kızın kaçmaya çalışması

- Gencin izin vermemesi

- Bağırışmaları

- Polisin gelmesi

- Gençlerle konuşması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

CEZAEVİ FİRARİSİ SİLAHLI SOYGUNCU, YAKALANDI

KONYA\'da gasp suçundan hükümlü bulunduğu açık cezaevinden tel örgülerden atlayıp kaçan ve 4 gün içerisinde 3 farklı işyerinde silahlı soygun yapan şüphelilerden Hasan Ylıdız (49), Antalya\'nın Alanya ilçesinde yakalandı. Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis diğer şüpheli Mustafa S.\'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

İddiaya göre, gasp suçundan tutuklanıp, hüküm giyen Hasan Yıldız, cezasının bitimine yakın Seydişehir Açık Cezaevine gönderildi. Yıldız, geçen 6 Şubat günü yine hükümlü olan arkadaşı Mustafa S. ile birlikte tel örgülerinin üzerinden atlayarak firar etti. İki kişi, ilk olarak 7 Şubat günü bir otomobille yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Ereğli ilçesine gitti. Burada yüzü kar maskeli ve elinde pompalı tüfekle bir akaryakıt istasyonuna baskın yapıp, çalışanları tehdit ederek, kasada bulunan bin 700 lira para ve bir adet cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Şüpheliler, 9 Şubat günü de yine Ereğli ilçesinde bir bakkal dükkanına geldi. İş yeri sahibine silah çekerek kasadaki paraları istedi. Ancak, Hüseyin Özüok, kar maskeli ve silahlı soygunculara direndi. Bunun üzerine soyguncular, bakkaldan bir şey alamadan kaçtı. Soyguncular son olarak 10 Şubat günü merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi\'nde bir markete geldi. İşyeri çalışanlarından kasadaki paraları isteyen soyguncular, çalışanların karşılık vermesi üzerine havaya bir el ateş ederek, bir şey alamadan kaçtı.

Yaşanan soygunların ardından Konya Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, kısa sürede soyguncuların Seydişehir Açık Cezaevi\'nden firar eden Hasan Yıldız ve Mustafa S., olduğunu belirledi. Şüphelilerin, çalıntı plakalı bir araçla soygunları gerçekleştirdiklerini tespit eden polis, şüphelilerden Hasan Yıldız\'ın Antalya\'nın Alanya ilçesinde olduğunu belirlemesi üzerine harekete geçti. Hasan Yıldız, Alanya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Konya\'ya getirilen Yıldız, suçlamaları kabul etmediğini ve görüntülerdeki diğer kişiyi de tanımadığını söyledi. Hasan Yıldız, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, Mustafa S.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Şüphelilerin market ve akaryakıt istasyonu soygunu

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

PROFESÖRDEN \'MAVİ BALİNA\' UYARISI

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uyguluma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eray Çelik, son zamanlarda gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen \'Mavi Balina\' oyunuyla ilgili uyarılarda bulundu. Ailelerin, çocuklarının oynadığı oyunları araştırması gerektiğini belirten Prof. Dr. Çelik, \"Çocuğunuzun Mavi Balina oyununu oynadığını fark ederseniz, öncelikle internetle olan ilişkisini kesin\" dedi.

İnternetin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çevrimiçi oyunlar da popüler hale geldi. Özellikle okul çağındaki çocuklar, boş zamanlarında soluğu bilgisayar başında alıyor. Bazı oyunlar 24 saat boyunca çevrimiçi olmayı gerektirebiliyor. Ancak uzun süre ve denetimsiz çevrimiçi oyun oynamak çocukları farklı tehlikelerle baş başa bırakıyor. Son dönemlerde gençleri intihara sürüklediği iddiasıyla gündeme gelen \'Mavi Balina\' oyunu ile ilgili uzmanlar, aileleri uyarıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uyguluma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eray Çelik, çocukları sanal alemde korumada en büyük sorumluluğun ailelere düştüğünü söyledi. Dünyada 200, Türkiye\'de ise 2 çocuğun Mavi Balina oyununu oynadıktan sonra intihar ettiğini belirten Prof. Dr. Çelik, \"Çevrimiçi oyunlar, çocukların bilişsel becerilerini geliştirmelerine ve başkalarıyla iletişim kurmalarına yarasa da birtakım tehlikelere davetiye çıkarıyor. Bu yüzden aileler, çocukların hangi oyunları oynadığını ve vakitlerini internet ortamında nasıl geçirdiklerini bilmelidir. Çocukların şiddet içerikli olan veya yaşlarına uygun olmayan oyunlar oynamasının psikolojilerini olumsuz etkileyebilmektedir. Burada en büyük iş, ebeveynlere düşmektedir\" dedi.

AİLELER, ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMALI

Ailelerin çocuklarına sahip çıkması, oynadıkları oyunlarla ilgili araştırma yapması gerektiğini belirten Prof. Dr. Eray Çelik, şunları söyledi:

\"Aileler çocuklarının hangi oyunları oynadıklarını bilmelidir. Forum siteleri ya da oyunlar için hazırlanan reyting sitelerine girilmeli, oynanan oyunların içeriği, yararları veya zararları araştırılmalıdır. Çocukların çevrimiçi güvenlik ayarlarını kontrol etmelerini sağlayın. Bu şekilde, çevrimiçi bilgi paylaşma düzeylerini ayarlamalarını kontrol edin. Çocuklarınızın web kamera yerine, bir avatar resmi kullanmasını sağlayın. Normalde kullanılması gayet yararlı olan web kameraların oyunda kullanılması gerekli olmayıp, ailelerin başını ağrıtabilir. Ses değiştirme programları ya da araçlarından yararlanın. Çocuklarınız canlı sohbet yapmayı gerektiren oyunlar oynuyorsa, seslerini değiştirdiklerinden emin olun. Eğer oyunda böyle bir zorunluluk yoksa, çocuklarınızın sesli sohbet yapmalarına izin vermeyin. Sohbet yapmayı gerektiren oyunlarda kötü davranışlar, küfürleşme ve hatta cinsel içerikli yazışmalar dahi yapılabildiği için ailelerin gerekli tedbirleri alarak, çocuklarına çevrimiçi sohbet ahlakını anlatmalıdır. İnterneti iyi bilin ve gelişmeler hakkında haberdar olun. Çocuklarınız oyun oynarken bir şeyler ters giderse, böylelikle ne yapacağınızı bileceksiniz.\"

Görüntü dökümü

-Bilgisayar başındaki öğrencilerden genel ve detaylar

-Prof.Dr.H.Eray Çelik ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Orhan AŞAN- Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

5 KUŞAK, 180 YILDIR HAMAM İŞLETMECİLİĞİ YAPIYORLAR

TOKAT\'ta yaşayan Mustafa Durmuş (63), 5 kuşak ve 180 yıldır süregelen \'hamam işletmeciliği\' mesleğini sürdürüyor.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Durmuş,aile mesleği olan hamam işletmeciliği kapsamında 16 yaşında bu işe başladı. Afyon ve İstanbul\'da hamam çalıştıran Mustafa Durmuş, 39 yıldır ise Tokat\'ta bulunan 446 yıllık tarihi Ali Paşa Hamamının işletmeciliğini yapıyor. Dedesinin dedesi, dedesinin babası, dedesi ve kendi babasından yadigar kalan mesleği sürdüren Mustafa Durmuş, hamamların giderek azalan müşteri potansiyeli nedeni ile kapanma riski taşıdığını ifade etti.

Mesleğin dedesinin dedesinden geldiğini söyleyen Durmuş, \"Hatta onunda ilerisine dayanıyor ama dedemin dedesinden bu yana tescilli o da yaklaşık 180 yıla dayanıyor. 39 yıldır Ali Paşa Hamamını çalıştırıyorum. Ama 16 yaşından beri ben işletmeciyim. Bundan önce Afyon\'un Bolvadin ilçesinde hamam çalıştırdım. İstanbul\'da Kadıköy\'de Kuşdilinde hamam çalıştırdım. Yaklaşık 45-46 senedir işverenlik hayatım var\" dedi.

7 kardeş olduklarını belirten Durmuş, \"Benim bir küçüğüm kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Onun bir küçüğü Balıkesir\'de hamam işletiyor. Onun bir küçüğü ise memur oldu. Kızlar ise evlendi, onların da ikisinin eşleri hamam işletiyor. Yani aile boyu hamamcıyız\" diye konuştu.

\'TEKNOLOJİ İŞLERİMİZİ HER GEÇEN GÜN DURDURUYOR\'

1980\'li yıllarda kentte dokuz hamamın bulunduğunu kaydeden Durmuş, şöyle konuştu:

\"Bugün iki tane hamam kaldı. Nüfusumuz o zamanlar 70 bin civarındaydı. Bugün ise 150 bin nüfusumuz var. O gün 9 hamamdaki işimiz bugünün beş katındaydı. Şuan iki hamama düşmesine rağmen, bugün işlerimiz 5\'te 1\'e düştü. Benim endişem böyle giderse ya bire düşer ya da tamamen kapanır. Bunun da örnekleri var. Yeni teknolojiler çıkıyor, bu yeni teknolojilere yenik düşüyoruz. Doğalgaz, şofben, güneş enerjisi bizim işlerimizi her geçen gün durduruyor.\"

Durmuş, 1572 yılında yapılan Ali Paşa Hamamının ise Osmanlı eserleri içerisinde hamam noktasından en güzel eserlerden biri olduğunu, ancak müşteri yetersizliğinden dolayı kapanma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

-Hamamdan görüntüler

-Dışardan görüntüler

-Soyunma kabinlerinin bulunduğu alan

-Hamam işletmecisinin açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

SAMSUN\'DA USULSÜZ AVLANAN 175 TON 692 KİLO SU ÜRÜNÜNE EL KONULDU

SAMSUN Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından su ürünleri avcılığı denetim çalışmaları sonucunda 2017 yılında kentte 2 bin 246 denetim yapıldığı ve usulsüz avlanılan 175 ton 692 kilo su ürününe el konulduğu belirtildi. Denetimlerde ilgililere 139 bin 882 TL\'lik idari para cezası uygulandı.

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, 2017 yılında yapılan su ürünleri avcılığı denetim çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Kırmacı, 2017 yılında 2 bin 246 denetim yapıldığını ilgili mevzuata aykırı durum nedeniyle 129 adet toplam 139 bin 882 TL’lik idari para cezası uygulandığını söyledi. Kırmacı, 175 ton 692 kilo su ürünü ile 9 adet serpme ağı ve 2 bin 800 metrelik uzatma ağına el konulduğunu dile getirerek “Samsun balakçılık ve su ürünleri alanında oldukça önemli bir yere sahip ülkemiz açısından. Zira avcılık ve yetiştiricilikle ilgili sıralama yapıldığında ilimiz yüzde 15\'lik bir paya sahip. Sektörün bu kadar büyük olması içerisinde yapılacak kontrolleri de artırmamızı gerektiriyor. Bu anlamda hem iç sularda hem de denizlerde avlanan hem sezonla ilgili olan denetimleri yapıyoruz hem de denizden karaya çıkış noktalarında ve balık hallerinde av boy yasağı ile ilgili de denetimleri gerçekleştiriyoruz\" diye konuştu.

Denizdeki boy yasaklarının öneminin aslında balığın biyolojik olarak üreme periyodunu yakalaması ile ilgili olduğunu söyleyen NAil Kırmacı şöyle devam etti:

\"Balık belli bir boya gelmedikten sonra üreme gücü kazanamamış oluyor ve neslini devam ettirecek yavru verme imkanı olmamış oluyor. Bütün üretim kaynaklarımız sınırlı olduğu gibi avcılıkla ilgili olan kaynaklarımız da sınırlı. Bunu koruyabilmenin yolu sürdürülebilirliğinin sağlanmasını gerektiriyor. Bu boy yasağının önemi balığın neslini sürdürebilmesi ve denizlerdeki varlığına devam edebilmesi için üremesine fırsat vermeyi amaçlamaktadır. Bu noktada biz hem sezonla ilgili hem de denizden karaya çıkış noktalarında da av boy yasaklarıyla ilgili denetimlerimizi sürdürüyoruz.ö

Görüntü Dökümü:

-Balık tesgahlarından detay

-Balıkçı gemilerinden detay

-Röportaj

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

SADIK AMCANIN TAVUKLARI MAVİ YUMURTLUYOR

AMASYA Merkez Şeyhçui Mahallesinde yaşayan 71 yaşındaki Sadık Şen\'in evinin bahçesinde beslediği tavuklar mavi yumurtluyor. Şen, Amerikan ırkı olan Ameraucana cinsi tavukları besleyerek mavi renkte yumurta elde ettiğini söyledi.

Amasya\'da Sadık Şen, 10 yıl önce komşusu tarafından Almanya\'dan getirilen Amerikan ırkı olan Ameraucana cinsi tavuklardan aldığı yumurtalardan civciv elde etti. Daha sonra ki yıllarda bir tane ile başlayan ve toplam 16\'ya çıkardığı tavuklardan mavi yumurta aldı. Hobi olarak başladığı ve tutku haline gelen tavuk merakını anlatan memur emeklisi Sadık Şen, \"10 yıldır bu işi hobi olarak yapıyorum. Önceden temiz olmuyor diye sevmezdim. Ama şimdi tavuklarıma çocuğum gibi bakıyorum. Komşumuzun Almanya\'dan getirdiği Amerikan ırkı olan Ameraucana cinsi tavukların yumurtasını kuluçkaya yatırarak civciv elde ettim. Daha sonra bu sayıyı zamanla artırdım. İsteyen komşularımıza da kuluçka için verebilirim. Mavi yumurtayı görenler çok şaşırıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Sadık Şen tavukları yemlerken detay

-Tavuklar yemlenirken detay

-Tavuklardan detay

-Mavi yumurtalardan detay

-Ropörtaj

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)-

