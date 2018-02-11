DHA YURT BÜLTENİ-4 

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 23\'üncü gün; 1266 terörist öldürüldü



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, 23\'üncü güne girildi. Bİr askerin şehit olduğu ve terör hedeflerinin havadan ve karadan altına alındığı Afrin kırsalında devam eden çatışmalarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266\'ya yükseldi.

TSK\'nın 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00\'de, 72 savaş uçağının havalanmasıyla başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 23\'üncü güne girildi. TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Kilis ve Hatay\'dan giriş yaptığı Afrin kırsalındaki 40\'ı aşkın köy ve kritik noktanın ele geçirildiği harekâtta, derinlik oluşturularak ilerleyişe devam ediliyor.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Harekat kapsamında terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alınmasına devam edildi. Cinderes ve Ömer Uşağı dünden itibaren yoğunlaşan çatışmalar da yer yer devam ediyor. Dün 2\'si kırıma uğrayan helikopterde olmak üzere 11 askerin şehit olduğu bölgede bugünkü çatışmalarda da 1 asker şehit oldu. TSK\'dan bu konuya ilişkin açıklamada, \"Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah\'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz\" denildi.

TERÖR HEDEFLERİ HAVADAN VE KARADAN VURULUYOR

Harekat kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin\'in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Racu beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alınmaya devam ediyor. TSK\'ya sait savaş uçakları Afrin\'deki terör hedeflerini havadan, sınır hattında konuşlu birlikler de obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan terör mevzilerini baskı ateşi altına almayı sürdürüyor. TSK tarafından tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Kilis ve Hatay sınırından da görülüyor.

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

Öte yandan sabah saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı bölgesine askeri sevkiyat yapıldı. Doğu bölgesinden çıkan aralarında tank ve obüslerin bulunduğu konvoy, sınır hattına gönderildi. Güvenlik önlemleri arasında bölgeye sevk edilen obüs, tank ve zırhlı araçların Kilis ve Hatay sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.

1266 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK\'dan da yapılan açıklamada 23\'üncü gününe giren Zeytin Dalı Harekatı\'nda şu ana kadar 1266 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada şöyle denildi: \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1266 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

Görüntü Dökümü

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(CANLI YAYIN) (SICAK GÖRÜNTÜ)

-Hatay\'daki Fırtına Obüsü ve ÇNRA\'lar ile Afrin\'deki hereflerin vurulması

Haber: HATAY - KİLİS (DHA)

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Sınıra askeri sevkiyat

Zeytin Dalı Harekatı bölgesine askeri sevkiyat yapıldı. Doğu bölgesinden çıkan aralarında tank ve obüslerin bulunduğu konvoy, sınır hattına gönderildi. Güvenlik önlemleri arasında bölgeye sevk edilen obüs, tank ve zırhlı araçların Kilis ve Hatay sınırında konuşlandırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Sevkiyattan görüntü

Haber-Kamera: KİLİS - HATAY (DHA)

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Azez - Afrin sınırı bölgesindeki YPG hedefleri vuruluyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez - Afrin sınırı bölgesinde bulunan Minnag Havalimanı, Ayn Dakni ve Maranez\'deki YPG hedefleri dün geceden bu yana havadan ve karadan vuruldu.

Görüntü Dökümü

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-YPG hedeflerinin vurulması

Haber-Kamera: AZEZ (SURİYE) (KİLİS) (DHA)

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GÜMTOB Başkanı Beceren: Günübirlikçiler Uludağ\'a yük oluyor

TÜRKİYE’nin önemli kış turizm merkezi Uludağ’da günübirlikçiler sorun oluyor. Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, \"Günübirlikçiler Uludağ\'a katkı sağlıyor gözükseler de aslında hem otellere, hem de pistlere büyük yük bindiriyorlar. Geçenlerde bir Pazar günü Uludağ\'a 5 bin araç girmiş. Bu sayıya öğrenci taşıyan otobüsler dahil değil. Bunlar Uludağ\'a büyük bir yük aslında. Hem otapark alanların kullanılması anlamında, hem de Uludağ’da vakit geçirmek isteyenlerin aşırı yoğunluktan dolayı yaşadıkları sorunlar anlamında zor bir durum çıkıyor ortaya\" dedi. Beceren, Uludağ’da günübirlikçiler için konaklama alanları yapılması gerektiğini bildirdi.

‘Beyaz Cennet’ Uludağ’a son 2 yılda özellikle hafta sonları günübirlikçilerin akın etmesinin sıkıntıya yolaçtığını belirten Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren, “Günübirlikçiler Uludağ’a katkı sağlıyor gözükseler de hem otellere, hem de pistlere büyük yük bindiriyorlar. Geçenlerde bir hafta sonu Pazar günü Uludağ’a 5 bin araç girmiş. 5 bin araca öğrenci taşıyan otobüsler dahil değil. Bunlar Uludağ’a büyük bir yük aslında. Hem otopark alanlarının kullanılması açısından, hem de insanların Uludağ da vakit geçirirken karşılaştıkları açısından bakıldığında zor bir durum çıkıyor ortayaö dedi. Beceren,şunları kaydetti: \"Eskiden, Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı ‘Günü irlik ziyaretçi merkezi’ adı altında bir yerimiz vardı. Orası şu anda kullanılmadığı için insanların yağışlı ve soğuk havalarda sıcak ve barınmak için alan aramaya ihtiyaçları doğuyor. Bu ihtiyaçları nedeniyle otel lobilerine ve kafelere geliyorlar. Ancak oraların da belli bir kapasitesi var. Tesislerin alanları kayakçıya göre belirlenmiş, günübirlikçilere göre değil. Turlarla gelenlerin de belli yerlere bırakılmaması, günübirlik geçirebilecekleri alanlara yönlerilmesini rica ediyoruz. Ağırlamamerkezlerinin kurulması da gerekli.ö

Görüntü Dökümü:

-Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneği (GÜMTOB) Başkanı Haluk Beceren röportaj

-Uludağ\'dan detaylar

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-

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