DHA YURT BÜLTENİ-4

1)\"MERAK ETMEYİN TATİLE GİDECEĞİM\" DEDİKTEN SONRA ŞEHİT OLDU

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesi ile Kuzey Irak\'ın Kani Rash bölgelerinde devam eden operasyonda, PKK\'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan 3 askerden biri olan sözleşmeli er Hayrettin Dindar, şehit olmadan kısa bir süre önce, 2 halası ile cep telefonunda mesajlaşarak onlara fotoğrafını gönderdi. Şehit Dindar, halasının \"Göreve mi çıkıyorsunuz\" mesajına, \"Merak etmeyin tatile gideceğim\" şeklinde yanıt yazdığı ortaya çıktı.

Memleketi Siirt\'in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyünde bugün toprağa verilecek olan şehit sözleşmeli er Hayrettin Dindar\'ın baba evine dün akşam gelen askeri yetkililer, şehit haberini ailesine verdi. Dün akşam saatlerinden beri Kürtçe ağıtların yükseldiği baba evinde, şehidin cenazesinin gelmesi bekleniyor. Şehit sözleşmeli er Hayrettin Dindar, şehit olduğu gün cep telefonunda akrabalarıyla kurdukları grupta, mesajlaştığı ortaya çıktı. Operasyona gitmeden önce bir kare fotoğrafını çekip gruba gönderen şehit er Dindar, Hacer ve Atike adlı halalarının, \"Dikkatli olun, Allah yardımcınız olsun\" mesajına karşılık \"Beni merak etmeyin. Tatile gideceğim\" diye yanıt verdiği görüldü. Şehit er Dindar, burada paylaştığı fotoğrafı ise şehit olmadan önce çektiği son fotoğrafı oldu.

Türk bayrakları ile donatılan Ormanbağı köyü meydanında yapılacak şehit cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı. Şehidin baba evinde hala Kürtçe ağıtlar yükselirken, fenalık geçiren kadınlara da burada bulunan kadın subaylar yardım ederek sakinleştirmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Şehidin babası Akif Dindar\'ın konuşması

-Annesi Lalihan\'ın Kürtçe ağıt yakması

-Şehidin evine taziyeye gelenler

-Kadın subayların, fenalaşan kadınlara yardım etmesi

-Kadın subaylar, şehit annesini dışarıya çıkarırken

-Köye asılan Türk Bayrakları

-Şehidin halası Hacer\'in kürtçe ağıt yakarak kendini yere atması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

=====================================================

2)YAĞIŞ AZLIĞINA RAĞMEN, SİVAS\'TA BARAJ SEVİYELERİ GEÇEN YILIN ÜZERİNDE

SON yılların en kurak mevsimini yaşayan Sivas\'ta barajların yüzde 47\'si dolu. Geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 43 iken bu yıl az yağış alınmasına rağmen bu oran yüzde 4 arttı. Devlet Su İşleri (DSİ) 19\'ncu Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre 2017 yılında aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 43 iken, bu yıl ocak ayında bu rakamın yağış azlığına rağmen yüzde 47 olarak ölçüldü. DSİ 19\'uncu Bölge Müdürü İsmail Kaya \"Geçen sene bu tarihlerdeki barajlardaki doluluk oranımız yaklaşık yüzde 43 oranındaydı. Bu sene geçen seneye nispeten daha iyiyiz. Yaklaşık yüzde 47\'lik bir doluluk oranımız var. Yağışlar açısından düşündüğümüz zaman da bu Sivas için sevindirici bir durum\" dedi.

Bu değerlerin yıl içerisinde değişkenlik gösterebileceğini belirten Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci, Sivas\'ın su kaynakları anlamında zengin bir il olduğunu ifade etti. Kuraklığın iklim değişikliklerinin sonucunda ortaya çıktığını vurgulayan Cebeci, alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

\"SİVAS, ŞANSLI BİR İL\"

Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci, Sivas\'ın gerek yer altı gerekse yüzeysel sular bakımından zengin bir il olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

\"Sivas diğer kentlere nazaran şanslı illerimizden bir tanesi. Her ne kadar kuraklık ülke genelinde, dünya genelinde ve Sivas\'ta da hissedilmiş olmasına rağmen, Sivas daha önceki gerek yer altı suları, gerek yüzeysel sulardaki zenginliğinden dolayı şu an için şanslı. Fakat gelecek için önlem alınacak iller arasında yer alıyor. Dolayısıyla barajlardaki belli bir orandaki artışın olması ve şu an için kuraklığın getirdiği etkiyi çok hissettirmemiş olması güzel bir şey. Ama uzun vadede, mart ayından sonraki iklim değişikliklerini ve yağışların etkilerini gözlemlemek lazım. Belki ondan sonra daha çok hissedebiliriz. Şu an belki 15-20 gün önce kar yağışı ve yağmun yoktu. Dolayısıyla kuraklık gerçekten yoğun şekilde hissediliyordu. Fakat geçen hafta ve ondan önceki yağan kar yağışı az da olsa etkisini gösterdi. Dolayısıyla bunun getirdiği etki şu an görülüyor.\"

\"UZUN VADEDE SU SIKINTISI YAŞANACAK\"

İklim değişikliğinin getirdiği etkiler sonucunda uzun vadede sulama, içme suyu ve kullanma suyu sıkıntısıyla karşı karşıya gelineceğine vurgu yapan Prof. Dr. Cebeci şöyle dedi:

\"İklim değişikliğinin sonucunda oluşan kuraklık bizim yaşantımızın bir çok safhasında karşı karşıya kaldığımız bir durum. Canlılar üzerinde biz bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ben bunu Sivas için konuşmuyorum. Genel olarak dünya ve Türkiye ile ilgili bir durum. Bu konuda gerek bilim adamları, gerekse farklı kurumlarda çalışan uzman arkadaşlarımız proje ve çalışmalar yapıyor. Zaman zaman toplantılar yapıyorlar. Yer altı suyu uzmanları, yüzeysel suyla ilgili çalışanlar, çevre mühendisleri, hidrojeologlar, biyologlar, kimya mühendisleri gibi farklı birimlerde çalışanların bir araya gelip çözüm odaklı sonuçların etkilerini göstermeleri gerekiyor. Bununla ilgili zaten çalışma yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş birimler var. Gerçekten bu konuda iyi çalışıyorlar. Uzun vadede önlemlerin alınmaya başladığını söyleyebilirim.\"

\"ATIK SULARI YENİDEN KULLANMALIYIZ\"

Kuraklık için alınacak önlemler hakkında da bilgi veren Cebeci şöyle konuştu:

\"Katı atıklar ve sıvı atıklar çevre sorunlarından bir tanesi. Katı atıkların düzensiz şekilde depolanması uzun zamandır vazgeçilmiş bir şey, bu güzel bir şey. Düzenli depolanmanın sonucunda oluşan, metan gazı ve karbondioksit birleşimi, biyogaz dediğimiz gazın enerjiye dönüştürülüp atmosfere salınmasını engellemek müthiş bir şey. Çünkü bunu atmosfere saldığınız zaman sera gazı dediğimiz küresel iklim değişikliğine sebep olan, yani şu anki sorunların neden olduğu konuyla karşı karşıya gelmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla atıkları kaynağında ayırıp, özellikle iyi organik atıkları ya biyoenerjiye dönüştürüp veya kompoz dediğimiz gübre yardımcısı maddeye dönüştürmek bizim alacağımız önlemlerin başında geliyor. Diğer husus atık suların yeniden kullanımı. Üniversitelerde ve devletin farklı kurumlarında atık suyun yeniden kullanılması ile ilgili projeler ve çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların en önemli hissedilir etkisi ilerdeki su sıkıntısının önüne geçmek. Biz neden bunları yapıyoruz? Müthiş bir su sıkıntısı olacak. Şu anda da hissediliyor ama ilerde daha fazla olacağını düşünüyoruz. Bunun sonucunda susuzlukla karşılaşmamak için önlemleri, ileri arıtım dediğimiz tekniklere yaymamız lazım. İleri arıtım teknikleriyle sanayide çıkan atık suların ve evsel atıkların yeniden kullanımını yapılabilir. Bu suları ileri arıtımla arıtırsak, sulamada kullanabiliriz, tekrar endüstride kullanabiliriz. Yangın söndürmede, yer altı sularını beslemede kullanılabilir. Çünkü yer altı sularında şu an azalma var. Yer altı sularını beslemek için de bu atık suları kullanabiliriz. Bu tür önlemler alındığı sürece kuraklık sorunu kontrol altına alınmış olacak.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kentteki baraj ve akarsulardan görüntüler

-DSİ Müdürünün açıklaması

-Prof. Cebeci\'nin açıklamaları

-Detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

(306 mb)

========================================================

3)ERZİNCANLI GENÇLER DOĞAYA YİYECEK BIRAKTI

ERZİNCAN’da restaurant ve fırınlardan artık yemek ve ekmek toplayan Erzincan Gençlik Merkezi üyeleri, kış şartları dolayısıyla aç kalan yaban hayvanları için dağlara yiyecek bıraktılar.

Erzincan\'da kış şartlarının etkilediği yaban hayatına destek olmak isteyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençler örnek bir projeye daha imza attı. Şehir merkezinde lokanta, fırın gibi işletmeleri gezerek artan yemek ve ekmekleri toplayan gençler Ergan Dağı eteklerinde kış şartları dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanların imdadına yetişti.

Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü üyesi Adem Sağlam, “Kış şartlarında en çok etkilenen canlılardan biri de yabani hayvanlardır. Bizde bu durumu düşünüp Erzincan Gençlik Merkezi olarak Ergan Dağı eteklerine gelip yiyecek bulamayan doğa hayvanları için yiyecek bıraktık. İlimizde yüksek kesimlerde ağır geçen kış şartlarından dolayı hayvanlar beslenmekte güçlük yaşıyor. Bu yaptığımız çalışma umarız ki tüm insanlara örnek olur ve aynı dünyayı paylaştığımız hayvanları daha çok düşünürüz\" diye konuştu.

Gönüllü üyelerden Burcu Emlik Karslı ise; \" Bu çalışmayı yaparken de ilimizin lokanta ve fırınlarını gezerek artan yiyecekleri topladık. Burada gönüllü gençler olarak dağ eteklerinin yabani hayvan yaşamının hüküm sürdüğü bölgelerine getirdiğimiz yiyecekleri bırakarak hayvanlarımızın aç kalmalarını bir nebze de olsa engel olmaya çalıştık. Dileriz yaptığımız bu çalışma herkese örnek olur ve bize destek olan herkese teşekkür ederiz\" dedi.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu yaptığı açıklamada yaban hayvanlarının soğuk havalarda aç kalmamaları için düzenledikleri organizasyona katkıda bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

------------------

-Gençlerin restauran ve fırınlardan artık yemeklerin toplanması

- Gençlerin topladıkları yiyecekleri dağlara bırakmaları

-Gençlerin açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

========================================================

4)MUŞ VALİSİ YILDIRIM, KÖY GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Varto ilçesinin Çaylar, Güzelkent, Aşağı Alagöz ve Bağiçi köylerine giderek halkla buluştu.

Köylerdeki taziye ya da cem evlerinde, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek halkın sorunlarını dinleyen Vali Yıldırım, isteklerin kısa sürede yerine getirileceğini belirtti. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili olan Mehmet Nuri Çetin\'in yaptığı yatırımları yerinde incelediğini ifade eden Kaymakam Çetin, \"Varto\'da çok güzel hizmetler verilmiş. Tepeköy ve Bağiçi köyleri Alparslan 2 barajı nedeniyle suyun altında kalacak. Önümüzdeki bahardan itibaren bu iki köyümüzü taşıma için işlemlere başlayacağız. Buradaki vatandaşlarımız artık göle nazır evlerde oturacak. Burada tarlalarımız daha bereketli olacak. Kaymakam beyin hayvancılık projeleri var. Projelerin gerçekleşmesiyle vatandaşımızın cebine daha fazla kaynak girecek. Önemli olan vatandaşımızın terörle kendi arasına mesafe koymak suretiyle devletin yanında yer almasıdır. Bu gezimizde de bütün köylülerimizin vatandaşlarımızın devletin yanında olduğunu müşahede ettik. Gurur verici ve sevindirici bir şeydir\" diye konuştu

Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ise Vali Yıldırım\'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Çetin, \"Köylerimiz Valimiz Aziz yıldırım\'ın da desteği ile kısa sürede yaşanılabilir hale getirildi. Tüm sorunlar tek tek giderildi\" dedi

Bağiçi Köyü Muhtarı Abdulbaki Kayaalp ise, \"Allah devlete zeval vermesin. Ne istediysek yapıldı. Sorunlarımızın giderilmesi bizleri çok sevindiriyor. Eskiden herkes göçü düşünürdü şimdi onu aklımızdan çıkardır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Köyden genel görüntü

-Vali Yıldrım\'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

-Vali Yıldırım\'ın köylerde inceleme yapması

-Valisi Aziz Yıldırım ile röp

-Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ile röp

-Bağiçi köyü muhtarı Abdulbaki Kayaalp ile röp

( Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,(DHA)

SÜRE: 207 MB / 6.31 Dk)

=====================================================

5)TABANCAYLA YARALANDI, OTOMOBİLİYLE HASTANEYE GELDİ

KARAMAN\'da tabancayla karnından yaralanan Ferman Gensur (29), otomobiliyle geldiği hastanenin önünde aracının baygın halde bulundu. Hastane çalışanları tarafından fark edilen Gensur, ameliyatına alındı.

Kentte kafe işleten Ferman Gensur, dün saat 23.30 sıralarında tabancayla karnından vurulmuş halde, otomobiliyle Karaman Devlet Hastanesi Acil Servisi önüne gelip aracını durdu. Hastane çalışanları park halindeki otomobilin sürücünün baygın halde olduğunu fark etti. Aracın kapısın açıp baktıklarında sürücü Gensur\'u, kanlar içinde bulundu. Acil servis bölümündeki ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Gensur\'un, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti.

Polis, Gensur\'un vurulma olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

(Görüntü Dökümü

-------------------------

- Hastane dışından detay

- Gensur\'un otomobilden detay

- Gensur\'un fotoğrafı

(KJ:Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

======================================