DHA YURT BÜLTENİ-4

1)CİNDERESE BÖLGESİ VURULUYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'nin karşısındaki sınırın Suriye tarafında bulunan Cinderese bölgesi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruluyor.

Sınır karakollarındaki fırtına obüsleri ve havadan savaş uçaklarıyla Cinderese bölgesi yoğun ateş altına alındı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalmasına karşın bombardıman ve uçak sesleri yoğun olarak duyuluyor.

HATAY/DHA

=======================================================

2)AV TURİZMİ BAŞLADI; İLK YABAN KEÇİSİ VURULDU

DOĞU Karadeniz Bölgesi\'nde yaban hayatı için sürdürülen envanter belirleme çalışması sonrası av turizm sezonu açıldı. Artvin\'de, 15 bin lira ödeyen bir iş adamı rehberler eşliğinde çıktığı avda, yaban keçisi avladı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaban hayatına ilişkin envanter belirleme çalışması yaptı. Çalışma ile bölgedeki yaban hayatı popülasyonu belirlendi, sayılarında artış gözlenen yaban hayvanlarına yönelik av kotaları hazırlandı. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölgede av turizmi başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü\'ne 15 bin lira ödeyen Erzincanlı iş adamı İshak Kaçmaz\'a, 10 gün süre içerisinde 1 yaban keçisi avlama hakkı verildi.

REHBER EŞLİĞİNDE ARAZİYE ÇIKTI

Kendisine eşlik eden rehber Sebahattin Yılmaz ve Milli Parklar görevlileri ile birlikte Artvin\'in Ortaköy köyü kırsalına çıkan Kaçmaz, avın ikinci gününde çıktığı 2 bin rakımlı tepede 8 saat bekledikten sonra 450 metreden hedef aldığı yaban keçisini avladı. İshak Kaçmaz, avladığı keçinin boynuzundan tutarak poz verdi.

Avcılığı sevdiğini anlatan iş adamı İshak Kaçmaz, zorlu bir doğa tırmanışının ardından avı başarıyla tamamladığını söyledi.

Görüntü dökümü

------------------

-Av görüntüleri

-Keçilerden görüntüler

-Kaçmaz\'ın av tüfeğiyle ateş etmesi

-Detaylar

(Haber: Adem GÜNGÖR-Kamera: DHA

====================================================

3)BATI AKDENİZ\'DE KAÇAK AVCILARA 798 BİN LİRA CEZA

DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6\'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında toplam 11 bin 776 avcının kontrol edildiğini, yasa dışı avlanan 740 kişiye 555 bin 690 lirası idari, 242 bin 300 lirası tazminat olmak üzere toplam 797 bin 990 lira ceza uygulandığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Kamil, Burdur, Isparta ve Antalya\'da kaçak avcılıkla ilgili yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Müdürlüğün çalışma alanında av sezonunun 25 Şubat günü sona ereceğini belirten Kamil, \"Bölge müdürlüğümüzün yaptığı av koruma çalışmaları açısından güzel bir yıl oldu. 12 bin civarında avcı kontrol edildi. Çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam ediyor. Burdur\'da 6 bin, Isparta\'da 2 bin ve Antalya\'da ise 5 bin avcı kontrolü gerçekleştirdik. Bu kontrollerde, yasa dışı avcılıkla etkin mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz, nöbetleşe 7/24 sahada\" dedi.

798 BİN LİRA CEZA UYGULANDI

Geçen yıl Burdur, Isparta ve Antalya illerindeki av koruma çalışmalarında 11 bin 776 avcının kontrol edildiğini; yasa dışı avlanan 740 kişiye 555 bin 690 lira idari para cezası, 242 bin 300 lira da tazminat cezası olmak üzere toplam 797 bin 990 lira ceza uygulandığını kaydeden Kamil, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin büyük özveriyle yürütüldüğünü vurguladı. Hiçbir avcıya ceza uygulamayı gerektirecek durumla karşılaşmak istemediklerini belirten Kamil, \"Bu amaçla avcılarımızı, avcılık kurslarımızla bilinçlendirme faaliyetimize devam ediyoruz. Bu amaçla 3 ilimizde toplam 86 avcı eğitim kursu açıp, 2 bin 204 kişiye avcı eğitim sertifikası verdik. Av korumada yasal unsurlara dikkat etmeyen kişilere idari para cezasının yanı sıra avladıkları hayvanlar için tazminat cezası uyguluyoruz\" diye konuştu.

92 AVLAK BULUNUYOR

Antalya\'da 40 devlet, 4 genel ve 2 örnek; Burdur\'da 18 devlet, 1 özel; Isparta\'da 21 devlet, 5 genel ve 1 örnek avlak olmak üzere toplam 92 avlak sahası bulunduğunu kaydeden Rıza Kamil, yasal sınırlar içinde avlanan avcıların Av Yönetimi Bilgi Sistemi\'ne (AVBİS) girerek, kota aldığını ve avcılık yaptığını anlattı.

DERNEKLERE DESTEK VERİLİYOR

Avcı dernekleriyle iş birliği protokolü yaptıklarını, dernekleri maddi anlamda desteklemek ve kurumsal yapıya kavuşmalarını sağlamak için çalışma yürüttüklerini de anlatan Kamil, \"İş birliği protokolü kapsamında verdiğimiz av pullarının satışından elde ettikleri gelirleri derneklerinin kurumsallaşması için kullanıyorlar. Antalya, Isparta ve Burdur\'daki av dernekleri av pulu satışından 230 bin lira gelir elde etti\" dedi.

Türkiye\'de 2 bin 200\'ün üzerinde avlak sahası bulunduğunu, bunların bazılarının devlet, bazılarının içinde özel sahalar da olmak üzere genel avlaklar olduğunu kaydeden Kamil, av sezonunun 2017 yılının Ağustos ayında başladığını hatırlatarak, 25 Şubat\'ta sona ereceğini bildirdi. Bazı bölgelerdeki keklik ve tavşan avlarının bittiğini aktaran Kamil, 25 Şubat\'ta ise su grubu ve yaban domuzu avlarının son bulacağını kaydetti.

2017 GELİRLERİ

Geçen yıl av turizmi kapsamında yaban keçisi kotalarından elde edilen gelirin 596 bin 869 TL olduğunu belirten Rıza Kamil, avlanma izin belgesi gelirlerinin 618 bin 287 TL, avcı eğitim kursu gelirlerinin ise 171 bin 179 TL olduğunu açıkladı.

AVCILAR, AVLAĞI VE KOTASINI SEÇEBİLİYOR

AVBİS ile avcıların sistem üzerinden kotasını seçerek, avlaklara giriş izni aldığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Kamil, \"Bu sistem sayesinde avcı hangi avlağa gidecek, hangi hayvan türünü avlayacak, ne kadar avlayacak, bunların hepsi sisteme kayıtlı\" dedi.

Türkiye\'nin zengin flora ve fauna özelliği olduğuna dikkat çeken Kamil, \"Yaban hayatını korumak, bizim asli görevimiz. Bu görevleri de bütün ekiple birlikte özverili şekilde yürütüyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü dış plan

- Doğa Koruma görevlisinden ve aracından detay

- RÖP: Rıza Kamil (DKMP Bölge Müdürü)

- Ele geçirilen tüfekler detay (arşiv)

- RÖP: Rıza Kamil

426 MB /// 06.59ö

HABER- KAMERA: Selma KUNAR- Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

======================================================

4)BORÇ-ALACAK KAVGASINDAN ARKADAŞINI 7 YERİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

KARAMAN\'da asansör tamircisi Bekir U.,(34), iddiaya göre aralarında borç- alacak nedeniyle tartıştığı çiftçilik yapan arkadaşı Sinan Keser\'i(40), vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 23.50 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Caddesi\'nde meydana geldi. Bekir U., iddiaya göre aralarında borç- alacak meselesi bulunan Sinan Keser ile buluştu. Ardından iki arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir U., Sinan Keser\'e bıçakla saldırdı. Vücudunun 7 yerinden bıçaklanan Keser, kanlar içinde yere yığıldı. Sinirlerine hakim olamayan Bekir U., Keser\'e, tekme atarak saldırmaya devam etti. Bu sırada devriye görevi yapan polis, bir kişinin, yerdeki bir kişiyi dövdüğünü fark etti. Bunun üzerine müdahale edip Bekir U.\'yu gözaltına aldı. Keser de, çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Keser, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Görüntü Dökümü

------------------

- Yaralanın ambulanstan indirilmesi

- Acil Servise alınması

- Olay yerinde polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

=============================================================

5)YALOVA\'DA ‘HAPİSHANE’ KONSEPTLİ KAFE

YALOVA’da hizmete giren Türkiye’nin ilk ‘hapishane’ konseptli kafeteryasına gençler yoğun ilgi gösteriyor. Dört duvarın gençler için cazip hale getirildiği aft Coffee isimli işletmede garsonlar gardiyan ve mahkûm kıyafetleriyle hizmet veriyor. İçerisinde hücrenin de olduğu işletmeye adım atan müşteriler, kendisini adeta bir cezaevinde buluyor. Tüm detayların düşünüldüğü işletmede dileyen müşteriler ‘mahkûm’ kıyafetleri giyerek istediği bölümde fotoğraf çektirebiliyor. Kafe, kahve satmanın yanında aynı zamanda bir duygu ve bir hikâye de satıyor.

KAHVENİN MAHKÛMLARI BURADA

Yalova Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak’ta yaklaşık 1 ay önce hizmet vermeye başlayan 4 katlı Haft Coffee, gençler tarafından oldukça ilgi görüyor. İşletme içerisinde müşterilerin çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca popülaritesi de giderek arttı. İşletme, kısa sürede ilk franchising’i Bursa Görükle’ye verdi. Konseptle ilgili bilgi veren İşletmeci Ortağı Canhür Aktuğlu, “Haft, kelime anlamı olarak \'tutuklu\' demek. Almanca kökenli bir kelimedir. Bizim buradaki hikâyemiz de bunun üzerine kuruludur. Kahve satıyoruz fakat kahveden daha çok duygu, daha çok bir hikâye satma peşindeyiz. Bunu da kısa sürede çok iyi bir şekilde gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Türkiye’nin ilk hapishane temalı dükkânıyız belki de dünyada tek. Bu konsepti düşünürken orta vadedeki hedefimiz dünyaya açılmak uzun vadedeki hedefimiz ise kahve sektöründe bir dünya markası olmaktı. Henüz 1 aydır açık olmamıza rağmen ilk franchisingimizi Bursa\'ya verdik. Bu da kısa sürede büyük bir başarıdır. Sanırım buradaki en büyük etken, sosyal medyanın kendiliğinden işliyor olması. Sosyal medya sayesinde inanılmaz büyük kitlelere ulaştık ve müşterilerimizin paylaşımlarında da çok yaratıcı kareler ortaya çıkıyorö dedi.

TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLMÜŞ

Haft’ı diğer kafelerden ayıran en büyük özelliğin konsept olduğunu söyleyen Aktuğlu, sosyal medya paylaşımları sayesinde popüler bir mekan haline geldiklerini dile getirdi. İşletmedeki dekorasyonda konsepte sadık kaldıklarını söyleyen Aktuğlu, “Konsept gereği temamız hapishane olduğu için buraya bir de hücre yaptık. Burada oluşturduğumuz köşede müşterilerimiz istediği tulumu seçip giyinip fotoğraflar çekiniyorlar. Sosyal medyada da bu şekilde paylaşımlarda bulunuyorlar. Böylece burada kahve satın almanın yanında bir duygu bir hikâye satın almış oluyorlar. Asansörümüz de bir sabıka duvarı şeklinde oluşturuldu. Depomuz yine aynı şekilde bir cezaevi hücresi gibi oluşturuldu. Dekorasyonda da kırılmış camlar kullanıldı. Garsonlarımız da yine mahkûmların giydiği tulum ve tişörtlerle hizmet veriyor. Detaylara kadar her şeyi düşündük ve bunlara daha ilaveler de yapıyoruz. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar inanılmaz büyük ilgi gördü. Bu kareler de özellikle gençleri buraya çektiö şeklinde konuştu.

“ÖZGÜRLÜK, BİR FİNCAN KAHVE EŞLİĞİNDE SEVDİKLERİNLE VAKİT GEÇİREBİLMEKTİRö

İnsanlara birkaç saatliğine de olsa kendisini özgür hissedebilecekleri bir ortam yaratma amacı içersinde olduklarını söyleyen Aktuğlu, “Bir marka yaratmak amacıyla yola çıktı. Bu markamız; özgürlüklerimizin her gün giderek kısıtlandığı, hayallerimizin küçüldüğü, fikirlerimizin zihinlerimize hapsolmak zorunda kaldığı bir dünyada doğdu. Amacımız cinsiyet ayrımı yapmadan, özgürlük arayan herkes için yeni bir kaçış noktası olmak. İnsanlara birkaç saatliğine de olsa kendisini özgür hissedebilecekleri bir alan sağlamak. Bizim için en büyük özgürlük; istediğin an bir fincan kahve eşliğinde sevdiklerinle vakit geçirebilmektirö dedi.

Aktuğlu, işletmenin kendi kahvesini kendisinin kavurduğunu da belirterek bu anlamda kalite çıtasını da yükselttiklerini bildirdi. Aktuğlu, hem yurt içi hem de yurt dışına açılabilmek için de çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan mahkum kıyafetleri ile müşterilere hizmet veren garsonlar müşterilerin kendileriyle de fotoğraf çektirdiğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Cafe dışından görüntü

-Cafe içinden detay görüntü

-Müşterilerden görüntü

-İşletmeci ile röportaj

Süre:5.46 dk Boyut:183 mb

YALOVA/DHA

=========================================================

6)KARAVANDA YAŞAYAN ÖĞRETMEN, DOĞU TURUNA ÇIKTI

İSTANBUL\'da öğretmenlik yapan ve sıra dışı yaşamıyla ilgi odağı olan Göktürk Şahin, kiraların yüksek olması nedeniyle karavanda yaşıyor, tatiller de ise Türkiye\'yi dolaşıyor. Şişli\'de Zincirli Kuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde görev yapan matematik öğretmeni Göktürk Şahin, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte yaşadığı \'evim\' dediği karavanla doğu illerine tura çıktı. Bekar olan Göktürk Şahin\'in ilk durağı Erzincan oldu. Tatillerde Türkiye\'nin dört bir tarafını gezdiği için çevresinde \'Sivaslı Seyyah\' olarak tanınan Şahin, 9 yıllık öğretmen olduğunu belirterek, \"Yarıyıl tatilini fırsat bilerek doğu turuna çıktım. Geldiğim Erzincan\'da ilk durağım Girlevik Şelalesi oldu. Burası muhteşem bir yer. Dondurucu soğukları yaşamak için bu bölgeyi tercih ettim. Buradan Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Artvin\'e gitmeyi düşünüyorum. Ev olarak kullandığım karavanımda mazot ile çalışan bir kaloriferi sistemi var. Soğuk havalarda çalıştırdığımda küçük bir ortam olduğu için ısınması zor olmuyor\" dedi.

Şahin düzenlediği turlarla hem gezme fırsatı bulduğunu, hem de Türkiye\'nin kültürel ve yöresel özellikleri tanıdığını söyledi. Ev kirası ve fatura ödemek yerine böyle bir yaşamı tercih ettiğini ifade eden Şahin, \"Karavan yaşamı, insanın ihtiyaçlarının fazla olmadığını gösteriyor. Eşyalarınızı da ister istemez azaltıyorsunuz. Az eşyanın da insana yetebileceğini görüyorsun. Karavan birçok insanın hayalidir. Ama bir türlü insanlar cesaret edemez. Devlet memuru olarak bu tür şeylere çok açık bir camia değiliz\" diye konuştu.

Öğretmenliğin yanında böyle bir yaşam sürmenin kendisi için gurur verici olduğunu ifade eden Göktürk Şahin, \"Tamamen sistemden soyutlanmadan aynı zamanda çalışarak hayatımızı devam ettiriyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------:

-Karavandan görüntü

-Öğretmenin karavan içerisindeki yaşamından genel detay görüntü

-Öğretmenin açıklaması

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan/ DHA)

=======================================================

7)EMEKLİLER BAĞLAMA KURSUNDA

ESKİŞEHİR\'de emekliler için düzenlenen bağlama kursuna 53 ile 77 yaş arasında 10 kişi katıldı. Kursiyerler, Türk Halk Müziği Korosu Şefi ve aynı zamanda bağlama eğitmeni olan Mehmet Özel gözetiminde türkü söyleyip, saz çalıyor.

Tepebaşı Belediyesi\'nin Şirintepe Mahallesi\'ndeki Zişan Kızılcıklı Belde Evi\'nde bağlama kursuna katılan emekliler, önümüzdeki 23 Şubat\'ta konser verecek. Türk Halk Müziği Koro Şefi ve bağlama eğitmeni Mehmet Özel, emeklilerle haftada 2 gün çalışma yaptıklarını söyledi. Emekli kursiyerlerin 23 şubatta Zübeyde Hanım Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilecek olan konserde saz çalıp türkü söyleyeceklerini belirten Mehmet Özel şöyle konuştu:

\"Daha önce kadınlardan oluşan Türk Halk Müziği koromuz vardı. Emeklilerimizle de böyle bir koro oluşturmak için bu kursu açtık. Hepsi de Türk Halk müziğine gönül vermiş kişiler. Onlarla burada haftanın iki günü çalışma yapıyoruz. Mayıs ayının sonuna kadar kursumuz devam edecek. Geçen 15 Aralık\'ta Çukurhisar Belde Evi\'nde bir konser verdik. 23 şubat tarihinde de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi\'nde ikinci konserimiz olacak. Kursiyerlerimizin performansları gayet iyi.\"

Kursiyerler ise saz çalmayı ve türkü söylemeyi çok sevdiklerini söyledi. 77 yaşındaki Mehmet Karaman, \"bağlamayla 11 yaşında tanıştım. İş hayatı dolayısıyla zaman ayıramadım. İçimde hevesim vardı o nedenle bu kursa katıldım\" dedi.

53 yaşındaki Fikret Kaplan da, \"bu tür kurslar en çok emeklilere yarıyor ve bizi kahve köşelerinden kurtarıyor. İçimizde uhde kalan bağlamayı çalıyor, türküler söylüyoruz\" diye konuştu.

Memur emeklisi Ahmet Kuş da, \"kursu düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Bağlamamızı evde de çalıyoruz ama biraz sıkıntı yaratıyor. Alt ve üst komşular rahatsız olmasın diye fazla ses çıkaramıyoruz\" dedi.

Görüntü dökümü

-----------------------

-Emeklilerin kursta saz çalıp türkü söylemeleri,

-Kurs eğitmeni Mehmet Özel\'in konuşması,

-77 yaşındaki kursiyer Mehmet Karaman\'ın konuşması,

-Diğer kursiyererin konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.

Haber-Kamera:Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

===================================================================

8)İLGİSİNİ ÇEKTİĞİ İÇİN OKÇULUĞA BAŞLADI, TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

ISPARTA\'da yaz spor okullarının tanıtımında ilgisini çekmesiyle başladığı okçuluk sporunu ailesiyle birlikte taşındığı Antalya\'da sürdüren Gökçe Demirel (17), katıldığı Samsun\'daki turnuvada Türkiye şampiyonu oldu.

Isparta\'da otururken 2015 yılında, lisedeki yaz spor okulları tanıtımında ilgisini çeken okçuluk kursuna katılan Gökçe Demirel, Isparta Bölge Spor Kulübü\'nde eğitim almaya başladı. Çeşitli müsabakalarda dereceler elde eden Demirel, daha sonra babasının işi dolayısıyla ailesiyle birlikte Antalya\'ya taşındı. Muratpaşa Anadolu Lisesi son sınıfta eğitimine devam eden Demirel, çalışmalarını da kentteki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde sürdürüyor. Isparta Bölge Spor Kulübü adına yarışan Gökçe Demirel, 3- 6 Ocak günlerinde, Samsun\'da yapılan \'Salon Türkiye Şampiyonası Okçuluk Yarışmaları\'nda, klasik yay genç kadın kategorisinde Türkiye birincisi olarak altın madalya kazandı.

\'EN BÜYÜK DESTEKÇİM BABAM\'

Gökçe Demirel, Isparta\'daki okulunda yapılan tanıtım sırasında okçuluğun ilgisini çektiğini ve bu spora başladığını belirterek, \"Yaz spor okullarına katıldıktan sonra antrenör Yalçın Ünsal ile tanıştım. 2015 yılında başladığımda babam bu sporu istemedi; ama ne kadar iyi bir spor olduğunu görünce daha sonra kendisi de çok istedi. Hatta en büyük destekçim, babam oldu\" dedi.

\'İLK BAŞTA YETENEĞİMİN OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM\'

Antrenörünün ilk başladığı zamanlarda okçuluğu herkesin yapamayacağını söylediğini anlatan Demirel, \"Gerçekten dayanabilme süreci uzun bir spor. Başlangıç ve çalışma süreci diğer sporlara göre fazla. Birkaç ay boş yay çekmek ile geçti. Buna alışmak ciddi anlamda zordu. İlk başlarda yeteneğimin olmadığını düşündüm; ama hiç bırakmadım. Bir noktaya kadar ilerlemek istedim. İlerleyince, olabilecek her şeyi gördüm. Devam ettim\" diye konuştu.

\'DİKKAT TOPLAMA ALIŞKANLIĞIM ARTTI\'

Okçuluk sporunun hayatında birçok şeyi değiştirdiğini de vurgulayan Gökçe Demirel, şunları söyledi:

\"Ciddi anlamda dikkat toplama alışkanlığım arttı. İnsanlara daha dikkatli bakıyorsunuz. Türkiye şampiyonu olmak beklediğim bir şeydi. İlerlemek bu sporda önemli ve ok atmak çok zevkli bana göre; ama bir yerde de sizi durdurabiliyor. Hani hayatınızın en önemli noktası olduğu dönemde durup bakıyorsunuz. Geriye çekiliyorsunuz. Sporun gerçekten hayatını etkilemiş olduğunu görüyorsunuz. Sizin kişiliğinizi iyi yönde değiştiriyor. \'Olmadı\' diyerek bırakmak diye bir şey yok. Önemli olan bu sporda dayanıklılık, sabitlik ve güç. Biz de bunları bir araya getirerek ok atmaya çalışıyoruz. Ve her seferinde en iyiyi yapmaya çalışıyoruz.\"

\'ÇALIŞMALARIMIZIN NETİCELERİNİ ALDIK\'

Gökçe Demirel\'in antrenörü Yalçın Ünsal ise genç sporcuyla ilgili \"Gökçe ile uzun dönemlik çalışmamızı 2017 yılı içerisinde miks takımlarda Türkiye ikinciliği, yıldız bayanlar Türkiye takım şampiyonluğu, okullar arası Türkiye üçüncülüğü ve en son 2018 Ocak\'ta salon Türkiye şampiyonası birinciliği ile taçlandırdık. Çalışmalarımızın neticelerini aldığımız için çok mutluyuz. Gençlerimizi de spora davet ediyorum\" dedi.

DERECELERİ

Gökçe Demirel, 5- 7 Mayıs 2017 tarihlerinde, Antalya\'da yapılan Okullararası Okçuluk Türkiye Şampiyonası\'nda klasik yay genç kadın kategorisinde bronz madalya kazandı. Aynı yıl Gençlik Kupası Yıldız- Gençler Okçuluk Yarışması\'nda Gökçe Demirel, Betül Toker ve Şeyma Nur Atalar\'dan oluşan Klasik Yay Yıldız Kadın Takımı, Türkiye birincisi oldu. 15 Temmuz Şehitleri Yıldız- Gençler Türkiye Şampiyonası Okçuluk Yarışması\'nda, 20- 23 Temmuz 2017 tarihinde Gökçe Demirel, Klasik Yay Yıldız Misk Takımı ile gümüş madalya kazandı. Demirel, son olarak Samsun\'da yapılan Salon Türkiye Şampiyonası Okçuluk Yarışmaları\'nda klasik yay genç kadın kategorisinde altın madalya kazandı. Gökçe Demirel, henüz milli formayı giymedi.

Görüntü dökümü

-------------------------

- RÖP 1: Gökçe Demirel

- RÖP 2: Yalçın Ünsal (Antrenör)

- Gökçe Demirel antrenman yaparken

- Detaylar

( HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA))

216 MB /// 03.33\"

========================================================================