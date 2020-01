DHA YURT BÜLTENİ- 4

1)ZEYTİN DALI HAREKATI\' 9\'UNCU GÜNÜNDE; TERÖR MEVZİLERİ HAVADAN VE KARADAN VURULUYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, 9\'uncu gününe girdi. Yağmur ve sisin kalkmasıyla taarruza geçen TSK, Kilis sınırından terör mevzilerini vurdu. TSK\'dan yapılan açıklamada, 9 günde 484 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonda şehit sayısı da 5\'e yükseldi. TSK\'nın 20 Ocak\'ta saat 17.00\'de 72 savaş uçağının hava saldırısıyla başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' sürüyor. Aşırı yağış ve sis nedeniyle güçlükle ilerleyen operasyon, havanın düzelmesiyle hız kazandı. Gece boyunca Kilis ve Hatay sınır hattından topçu atışları yapıldı. Kilis\'in karşısındaki terör örgütü mevzileri sınıra konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleriyle karadan, jetler tarafından da havadan hedef altına alındı. Havadan ve karadan bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar Kilis\'ten de görüldü. Terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerin hedefi haline gelen Kilis\'te kent merkezindeki iş yerleri ile belediye hoparlörlerinden Mehter Marşı çalındı. Tüm kentten duyulan Mehter Marşıyla, Kilisliler moral bulurken, 11 yaşındaki Sait Kılınç da omzuna Türk bayrağı takıp harekata destek verdi. Bu Kilisliler, Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla ev ve arabalarına da Türk bayrağı astı.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Erzurum Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı\'ndan Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri konvoy, dün gece Adıyaman\'ın Gölbaşı İlçesinden geçti. Obüs ve zırhlı araçları taşıyan konvoyu gören Gölbaşılılar, onlara sevgi gösterisinde bulundu. Askeri konvoy alkış ve zılgıtlarla, Kilis\'e uğurlandı. Vatandaşlar uzun süre tekbir getirip \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı.

484 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

9\'uncu gününe giren operasyonla ilgili son gelişmeler Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Şehit sayısını 5\'e yükseldiği operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

\"Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur.\"

Hasan KIRMIZITAŞ-Murat KİBRİTOĞLU- Taylan YILDIRIM- Çağlar ÖZTÜRK- İbrahim MAŞE-Ramazan ÇELİK- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Ramazan ÇELİK- Mücahit YOLCU- Ufuk AKTUĞ- Can EROK- Kasım NARCI- Faruk KAHRAMAN- Eser PAZARBAŞI- Güven USTA-Burak EMEK- Erhan TEKTEN-Ahmet KORKMAZ/ KİLİS-HATAY, (DHA)-

=======================================================

2)ŞEHİTLER İÇİN DUA ETTİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin\'de Zeytin Dalı operasyonunda mücadele gösterirken vatandaşlarda camilere akın ederek askerler için dua etti. Hunat Camiini dolduran on binlerce vatandaş sabah namazında camilere akın ederek okunan dualara \"Amin\" dedi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından Afrin\'de mücadele gösteren ve şehit düşen askerler için Hunat Camiinde sabah namazın hatim duaları yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız\'ın yanı sıra Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik\'in ve onbinlerce vatandaşın katıldığı programda şehitler için Kur\'an-ı Kerim okundu. Daha sonra yapılan hatim duası ile camiyi dolduran Müslümanlar ülkenin bölünmez bütünlüğü için edilen dualara hep birlikte \"Amin\" dedi.

UYGURLAR \'BİZİDE ALIN ASKERE\'

Cami çıkışında cami avlusunu dolduran Doğu Türkistanlı Uygur vatandaşlar ise ellerine aldıkları \"Bizide Askere Alın\", \" Uygur Türkü Emir Bekliyor\" ve \" Biz Her Zaman Şanlı Türkiye\'nin Yanındayız\" dövizleri ile yer aldılar. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız yaptığı açıklamada, \" Toplumun her katmanının kalbine indirdiği içten hissettiğinin bir göstergesidir. Sabah namazında yapılan duaya gelen vatandaşlarımız kalabalık nedeniyle içeri giremedi. Biz şehitlerimizin olmasını temenni etmeyiz, ama ülkemiz için ödenecek bedellere hep beraber hazır olduğumuz burada hissettik. Dua ettik, Allah askerimizi muhafaza etsin. Kazasız belasız şekilde PKK kanbur\'u üzerimizden atılacak. Bölgeden yaşanan oyunları görüyoruz. Bugün orada terör örgütlerinin kimler terör örgütünün yanınsa karşısında yer alacak göreceğiz. Biz ABD ve Rusya\'nın aklıselime bulacağına inanıyoruz, olması gereken budur.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Cami içinde dua eden vatandaşlar görüntü

- Cami içinden görüntü

- Askere gitmek isteyen ellerinde döviz ve bayrak bulunan Uygur Türkleri

- Yapılan duaya amin diyen vatandaşlar

- Cami çıkışı vatandaşlara çorba ikramı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız ile Röportaj

- Diğer detaylar

Haber -Kamera: KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 5 Dakika 16 Saniye / 168 MB

=========================================================

3)KAR NEDENİYLE KÖYDE MAHSUR KALAN İKİ HASTA ÇOCUĞU, AFAD EKİPLERİ KURTARDI

AKSARAY\'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan diyaliz hastası Sevda Çekiç (15) ile geçirdiği beyin amileyatı sonrası rahatsızlanan İzzet Çekiç (10), AFAD ekipleri tarafından paletli kurtarma aracıyla evlerinden alınarak ambulansa teslim edildi.

Aksaray merkez ve ilçelerinde günlerdir etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı Çekiçler köyünde yaşayan diyaliz hastası Sevda Çekiç ulaşımın sağlanamaması nedeniyle 2 gün diyalize gidemedi. Bunun üzerine aile AFAD ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, paletli kurtarma aracıyla köye ulaşarak Sevda Çekiç ve geçirdiği beyin ameliyatı sonrası rahatsızlanan akrabası İzzet Çekiç\'i evlerinden aldı. Ekipler, Sevda ve İzzet Çekiç\'i yolun açık olduğu bölgede bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. İki çocuğunda hastaneye ulaştırılarak tedavi edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Hastaların evlerinden alınması

- Paletli araca bindirilmesi

- Ambulansa teslim edilmesi

(Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)

===========================================================

4)SİLAH SESLERİNE DIŞARI ÇIKTI, GÖĞSÜNDEN VURULDU

BURSA\'da, gece yarısı silah seslerini duyarak dışarı çıkan 43 yaşındaki Senem Yelegen, göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı.

Olay gece merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 345. Sokak\'ta meydana geldi. Bayram T. ile Ferdi K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ferdi K. tabancayla Bayram T.\'ye ateş etmeye başladı. Bayram T. ise av tüfeğiyle Ferdi K\'ye karşılık verdi. Kavga sırasında silah seslerini duyarak dışarı çıkan 43 yaşındaki Senem Yelegen ise göğsüne isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Yelegen\'in yaralandığını gören Ferdi K. ve Bayram T. olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Senem Yelegen yakınları tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yelegen\'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis ekipleri Ferdi K. ile Bayram T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------------

Olay yerinden detaylar

Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)-

1 dk 8 sn 140 MB

============================================================

5)KARADENİZ’DE, FIRTINA BALIK FİYATLARINI KATLADI

KARADENİZ’de son yılların en kıt balık sezonu yaşanıyor. Balık sürülerinin Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesinin ardından bu kez de denizde etkili olan fırtına nedeniyle teknelerin denize açılamaması balık fiyatlarını da etkiledi, az miktarda bulunan balık çeşitleri yüksek fiyatlardan tezgahlardaki yerini aldı. Hamsi 12.5, istavrit 15 liradan satılırken mezgidin kilosu ise 50 liraya kadar yükseldi.

Balık sürülerinin Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesiyle Karadeniz\'de umduğunu bulamayan balıkçılar soğuk sulara yönelmişti. Bölgede balık avının en kötü sezonlarındam birini yaşayan balıkçılar şimdi ise Karadeniz\'de etkili olan fırtınayla karşı karşıya kaldı. Fırtına nedeniyle teknelerin balık avı için denize açılamaması, az miktarda avlanan balık fiyatlarına da yansıdı. Bu durum hem satıcıyı hem de tüketiciyi olumsuz yönde etkiledi. Tezgahlarda balık çeşitinin ve miktarının az olmasından yakınan balıkçıklar bu yıl en kısır yerli balık sezonlarını yaşadıklarını belirtti.

‘HAMSİ SON DEMLERİNİ YAŞIYOR’

Kötü bir balık sezonu geçirdiklerini ve avın az oluşu nedeniyle hamsi fiyatlarının yükseldiğini ifade eden balıkçı Serdar Korkmaz şunları söyledi:“Yerli hamsi 2 ay kadar oldu Türkiye karasularına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine yönelmesinin ardından biz de Gürcistan’dan avlanıyorduk ama yeterli olmadı. Avın az olmasından dolayı hamsi pahalı satılıyor.Hamsinin son demleri artık Gürcistan’dan haftada 1 ya da 2 kez hamsi geliyor oda yeterli olmuyor bu da vatandaşa yansıyor. Hamsi 12.5, istavrit 15 liradan satılırken mezgidin kilosu ise 50 liraya kadar çıkıyor. Bu sene kadar yerli balığın az olduğunu bilmiyorumö

‘FİYATLAR EL YAKIYOR’

Tezgahlardaki fiyatların pahalı olduğundan yakınan bazı vatandaşlar da, bu yıl doyasıya balık tüketemediklerini söyledi. Fiyatların el yaktığını dile getiren İbrahim Çalık, “Fiyatlar el yakıyor kış ve balığın sezonu olmasına rağmen bu fiyatlar çok pahalı önceki seneye göre fiyat farkı çok geçen sene bu sezonda hamsiyi 5 liraya almıştımö dedi.

‘BALIK ALAMAZ OLDUK!’

Balıkçı haline gelen Neriman Yılmaz ise fiyatların yüksek olması nedeniyle geçen yıl bir çok kez aldıkları balığı bu yıl alamaz olduklarını kaydederek, “Bu yıl mevsim sıcak geçmesinden ötürü Karadenizde istenildiği kadar balık avlanamadığını düşünüyorum. Balığı seviyoruz ama fiyatlar görüldüğü üzere yüksek. Geçen yıl ayda 5 defa balık almıştık şimdi ise 1 ya da 2 kez alabildiködiyerek fiyatların artışından yakındı.

Görüntü Dökümü

--------------------

Balıçılardan görüntüler

Tüketici ve balıkçılar konuşma

Detaylar

(Haber- Kamera: SELÇUK BAŞAR/DHA

====================================================

6)KARACADAĞ\'DA KAYAK SEZONU AÇILDI

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesinde bin 919 rakımlı bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ\'da kayak sezonu açıldı.

İçe merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan merkez, hafta içinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaşan merkez çevre illerden gelenlerle dolup taştı. Ziyaretçiler karda kaymanın keyfini yaşarken, bölge halkı ise yöresel kıyafetleri olan şalvarları ile profesyonel kayakçıları aratmadı. Çevredeki kırsal mahallelerden gelen şalvarlı kayakçıların yanı sıra Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin gibi çevre illerden gelen kayak severler merkeze konaklama tesisleri yapılmasını istedi.

?Günü birlik kayak yapılabilen Karacadağ Kayak Merkezinde nisan ayına kadar kayak yapılabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

- Kayak merkezi

- Kayak yapan vatandaşlar

- Şalvarlı yöresel kıyafetli kayakçılar

- Plastik kızaklarla kayanlar

- Kayakçıların konuşması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 470 MB

=============================================================

7)TÜRKİYE\'NİN EN UZUN KAYAK TESİSİ PROJESİ HAZIR

RİZE\'nin Kaçkar Dağları\'nda yapılması planlanan 37 kilometre hat uzunluğu ile Türkiye\'nin en büyük kayak tesisi projesi hazırlandı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 100 milyon Euro\'ya mal olacak projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın onayından sonra ihaleye çıkarılacağını açıkladı. Türkiye’nin 3937 metre ile dördüncü yüksek dağı olan Kaçkarların önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Vali Erdoğan Bektaş, 37 kilometre hat uzunluğu Türkiye\'nin en büyük kayak tesisi projesini hazırlanan maketi üzerinden DHA\'ya değerlendirdi.

Ayder Yaylası\'ndaki Kayak Projesi üzerinde yaklaşık 1.5 yıldır çalıştıklarını anlatan Vali Bektaş, \"Profesyonel ekipler ile tartışarak projenin nihai şeklini vermiş olduk. Bu proje bir merkezden yola çıkarak üç ayrı vadide kayak yapma şansı sunan Türkiye\'nin en güzel ve en büyük kayak projesi. Türkiye\'de bu güne kadar düşünülmüş, tasarlanmış aşağı yukarı bütün projeleri biliyorum. Bu proje en güzeli, en büyüğü ve en çeşitlisi olacak\" dedi.

\'YAP İŞLET DEVRET MODELİ İLE YAPILACAK\'

Projenin Kaçkar Dağları\'nın kendilerine sunduğu imkanların değerlendirilmesinin ürünü olduğunu ifade eden Vali Bektaş, şunları dedi:

\"Proje şekillendi, ihale için meclisten yetkiyi aldık, ilgili mekanik tesis üreten firmaların da onayından geçtik. Projeyi yüksek ihtimalle yap-işlet-devret modeli ile vermek istiyoruz. Bu modelle bu kadar büyük bir projeye alıcı bulunabilir mi diye tereddütler akla geliyor fakat bize bugüne kadar ifade edilen, 5-6 seçenekle bu işin alıcısı olduğu yönünde. Kesin olup olmadıklarını ancak ihaleye çıkıldığında, teminatlar yatırıldığında, sözleşmelere imzalar atıldığında anlayacağız\"

\'SON ONAYI CUMHURBAŞKANI VERECEK\'

Projenin ihale sürecinin çok yakında başlayacağını açıklayan Vali Bektaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Biz hazırız, belli şeyler bekleniyor. Sayın cumhurbaşkanımıza son bir defa onayını almak için projemizi sunacağız. Projenin üst yapısı ile birlikte maliyeti yaklaşık 100 milyon avro ancak uzun süreçli bir proje. 3 etaptan oluşuyor. 3+3+3 şeklinde 9 yıllık bir süreç öngörüyoruz ve 1\'inci etabın çok hızlı geri dönüşleri olabileceği için bunu finansa edenlerin 2\'inci ve 3\'üncü etap için gerekli maliyeti çıkartabileceği düşünülüyor. Bizim için çok önemli olan yap-işlet-devret modeli ile yol alma imkanı bulursak artık projeye gerçekleşmiş gözü ile bakabiliriz. Aksi halde başka seçenekler üzerinde duracağız\"

Ayder Yaylası ve Uzungöl\'ün Doğu Karadeniz\'in iki önemli destinasyon merkezi olduğuna dikkat çeken Vali Bektaş, \"Daha çok yazın turist çeken bu bölgeye biz yatırımlarımız ile daha geniş zamanlara yaymayı hedefliyoruz. 600-700 bin turistin konaklayabileceği bir altyapımız var. Sıfırdan böyle bir projeye başladığınız zaman altyapı ve üstyapıyı oluşturmuş olmanız gerekiyor. Bizim üstyapımız kışın tamamen boş. Biz mevcut proje ile bu üstyapıyı kışında doldurmak istiyoruz.Uzun yıllardın Rize\'nin hayali olan bir projeyi şekillendirme imkanı bulduğumuzu düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Vali Erdoğan Bektaş\'ın açıklamaları

Proje detayları

Kaçkar Dağları detayları

Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

========================================================

8)ASKIDA ÇORAP UYGULAMASIYLA ÇORAPSIZ CEMAAT KALMADI

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Ören Mahalle Camiinde başlatılan askıda çorap uygulaması ilgi görüyor. İmam Kadir Özdemir’in 2 yıl önce başlattığı ve hayırseverlerin destek olduğu uygulama sayesinde, cami girişindeki askıda çorap hiç eksik olmuyor.

İlçenin turistik yerlerinden Ören Mahallesi Camiinde, yaz mevsiminde plajdan gelen bazı vatandaşların camiye çorapsız gelmeleri üzerine, imam Kadir Özdemir askıda çorap uygulaması başlattı. Hayırseverlerin verdiği destek sayesinde çorap askısı hiç boş kalmıyor. Camiye çorapsız gelen cemaat askıdan aldığı çorapları giyiyor.Bu sayede camiye yalın ayak giren cemaat kalmadı. Camide hijyenik bir ortam sağlandı.

Uygulamayı 2 yıl önce başlattıklarını anlatan imam Kadir Özdemir, “Mahallemiz sahil bölgesi olduğu için namaz kılmak için denizden gelen bazı kardeşlerimizin çorapsız olduğunu gördük. Hijyen açısından uygun olmadığı için bu kardeşlerimize çorap vererek namazlarını daha huzurlu bir şekilde kılmalarına sebep olduk. Sonra da askıda çorap uygulamasını başlattık. İhtiyacı olan vatandaşlarımız askıdan çorap alarak camiye giyiyor. Allah razı olsun, çorap kampanyasına cemaatimiz de büyük destek veriyor. Bazısı 10 tane, bazısı 20 tane getiriyor. Hocam bu da bizden katkı olsun diyor. Cemaatimizin desteği ile bu kampanya devam ediyor. Askıda sürekli çorabımız bulunmaktaö dedi.

Ören Mahalle Muhtarı Salih Erden ise ayağında çorap olmayan kişilerin askıdan aldıkları çorapları giyerek camiye girip namaz kıldıklarını belirterek, \"Bu bir yardım kampanyası gibi devam ediyor. Yardım sevenler çorap alarak buraya getiriyorlar. Uygulamadan herkes memnun. Bunu devam ettireceğizö diye konuştu.

Kampanyayı desteklediklerini anlatan Mehmet Semiz isimli vatandaş ise şunları söyledi:

“Camiye gelen arkadaşlar abdest alıyor. Islak ayakla halıların üzerinde yürümek iyi olmuyordu. Ayrıca hijyen açısından da iyi değildi. Bunu önlemek için böyle bir tedbir aldık. Sağ olsun cemaatte uymaya başladı.ö

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Ören camii girişinden görüntü.

-Ezanın okunmasından görüntü.

-Abdest alan vatandaşlardan görüntü.

-Çorap giyenlerlerden görüntü.

-Çorapların askıya dizilmesinden görüntü.

-Namaz kılınırken görüntü.

-Necati Ergül ile röp.

-Mehmet Semiz ile röp.

-Muhtar Salih Erden ile röp.

-İmam Kadir Özdemir ile röp.

Haber-Kamera: Sefer TALAY / BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)

========================================================