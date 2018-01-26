DHA YURT BÜLTENİ-4

\'ZEYTİN DALI HAREKATI\' 7\'NCİ GÜNÜNDE; MEHMETÇİK AFRİN\'E İLERLİYOR (EK)

1)\'YÖRÜK TEYZE\' KINALI KUZULARINI BEKLİYOR

Hatay\'ın Hassa ilçesinde sınırın sıfır noktasında, Yörük çadırlarında hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan, Zeytin Dalı harekatını gerçekleştiren askerlere kestiği kurbanla, tüm Türkiye\'den takdir toplayan ve \'Yörük Teyze\' olarak tanına 65 yaşındaki Döndü Deveci, sabah erken saatlerde sınırda bekleyen askerlerin yanına geldi. Burada Mehmetçiklerle konuşan 8 çocuk annesi Deveci, ateş başında askerlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın muhtarlar toplantısında kendisinden bahsetmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Deveci, \" Allah razı olsun, Uzun adamı çok seviyorum, onu alnından öpmek istiyorum. Anneler merak etmeyin evlatlarınızı burada bana emanet. Kınalı kuzularımı burada bekliyorum, döndüklerinde onlara yine kurban keseceğim\" dedi. Askerlerin kurban jestine karşılık Afrin\'deki terör mevzilerine attığı bombanın üzerine ismini yazmasının kendisini çok duygulandırdığını belirten Deveci, \"Askerimiz bombanın üzerine benim adımı yazmış, çok duygulandım, mutlu oldum\" diye konuştu,

Görüntü Dökümü

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- Yörük Döndü Deveci\'nin askerlere selam vermesi

- Ateşin başında oturması

- Askerlerle konuşması

- Döndü Deveci ile röp.

- Askerlerin Döndü Deveci ile konuşması

- Arabaya binip ayrılması

- Detay görüntüler

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN/HATAY,(HASSA),(DHA)

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2)42 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE BU BAYİDEN OYNANDI

SÜPER Loto\'da 12 hafta devrederek 42 milyon TL\'ye ulaşan rekor ikramiye, Erzincanlı bir talihliye çıktı. Rekor ikramiyeyi kazanan talihlinin, kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Uluşan\'a ait bayii de oynadığı belirlendi. Milli Piyango İdaresi\'nin Ankara\'da gerçekleştirdiği canlı çekilişle birlikte açıklanan Süper Loto\'nun rekor çekilişi Erzincan\'a isabet etti. 12 haftadır büyük heyecan yaşanan Süper Loto\'da 5, 12, 15, 17, 20, 40 numaralarının bulunduğu kupona 42 milyar 532 bin 640 TL\'lik büyük ikramiye çıktı. Nerim Tombul Caddesi üzerinde yaklaşık 20 yıldır büfe işleten Hüseyin Uluşan\'a (51) ait bayide oynanan kuponun sahibi henüz belli olmazken, sabah erken saatlerde dükkanını açan bayii vatandaşların akınına uğradı. Uzun yıllardır Erzincan\'a büyük ikramiye çıkmadığını ifade eden Uluşan, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin en büyük ikramiyesi bu bayiye çıktı, kendisini tebrik ederim. İnşallah çay içmeye beklerim kendisini\" diye konuştu.

Uzun yıllardır aynı bayide şans oyunları oynayan bazı vatandaşlar ise talihlinin Erzincan\'dan çıkmasına sevindiklerini söyleyerek, oynadığı bayiyi unutmamasını istedi.

Görüntü Dökümü

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-Bayiden genel detay görüntü

-Bayi sahibinden genel detay görüntü

-Bayi sahibinin açıklaması

-Vatandaşların açıklaması

Haber Kamera: Coşkun MENEK/ Erzincan/ DHA)

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3)TERÖRE, 2 BİN 300 RAKIMLI ZİRVEDE TÜRK BAYRAKLI PROTESTO

ERZURUM Kayak Kulübü üyeleri, terörü protesto etmek ve TSK\'nın Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 3 bin 176 rakımlı Palandöken\'in 2 bin 300 rakımındaki kulüp binası önünde hilal oluşturup, Türk bayrağı salladı.

Kentin köklü kayak kulüplerinden Erzurum Kayak Kulübü üyeleri tarafından terör protesto edilerek, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek verildi. Palandöken\'in 2 bin 300 rakımındaki kulüp binası önünde toplanan sporcular, hilal oluşturup, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarını salladı. Daha sonra piste çıkan sporcular, tek sıra halinde ellerindeki Türk bayraklarıyla kaydı. Etkinliği görenler de alkışladığı sporculara destek verdi. Sporculardan Yasin Eren Doğan, Arif Nihat Asya\'nın \'Bayrak\' şiirini okudu.

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil ise kalplerinin Mehmetçik ile olduğunu belirterek, \"Afrin\'deki kahraman Türk askerlerimize, Erzurum\'un Palandöken dağlarından selam ve destek gönderdik. Erzurum Kayak Kulübü\'nün tüm sporcuları, yönetim kurulu üyeleri ve kayak öğretmenlerimizle birlikte kahraman Türk askerlerimize \'Sizinleyiz\' mesajı gönderdik. Kalbimiz, duygularımız onlarla beraber. Onlar, ülkemizi sınır ötesinde temsil ederken, biz de Palandöken\'in zirvesinden manevi desteğimizi verdik. Kulüp olarak kazandığımız tüm madalyaları da onlara armağan ediyoruz. Allah, yar ve yardımcıları olsun\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Palandökenden detay

-Öğrencilerin kursa gelmesi

-Öğrencilerin yemek için sıraya girmesi

-Öğrencilere yemek verilmesi

-Erzurum Kayak kulübü tabelası

-Öğrencilere bayrak dağıtılması

-Öğrencilerin bayrakları sallaması

-Öğrencilerin hilal şeklinde sırlanması

-Ellerinde bayraklarla öğrencilerin kayak yapması

-Atakan Alaftargil ile röp

-Öğrencini şiiir okuması

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 04.30 BOYUT: 503 MB

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4)KAR ADANA\'DA YOL KAPATTI

ADANA\'nın Pozantı ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle Adana- Pozantı- Ankara Otoyolu\'nda ulaşım durdu.

İlçede 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aralıklarla kapanıp açıldığı Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu\'nda 2 saat önce trafik tamamen durdu. Kar yağışı dolayısıyla Gülek Boğazı Mevkii\'nde çok sayıda araç bekletildi. Kapanan yolla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan sürücüler, yardım istedi. Kapalı yolun açılması için ekipler çalışmalarını hızlandırdı.

Görüntü Dökümü

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- Pozantı Otoyolunda yolda kalan araçlardan görüntüler

- Yolda kalan sürücülere ekmek dağıtılması

Haber-Kamera:Onur Can BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)

(01\'26\"- 88 MB)

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5)NUMUNE HASTANESİ BİNASINDA YIKIM TARTIŞMASI

SİVAS\'ta 1952 yılında inşa edilen ve yeni hizmet binasına taşınmasıyla Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılmaya devam eden tescilli Numune Hastanesi binasının yıkımı gündemde. Binanın tarihi vasfı nedeni ile koruma kararı kaldırılarak yıkılması istenirken, STK\'lar ise Cumhuriyet döneminde bazı illerde yapılan Numune hastanelerinden biri olan yapının korunmasını talep ediyor.

1952 yılında Türkiye\'de yapılan ilk 6 Numune Hastanesinden biri olma özelliği taşıyan Sivas eski Numune Hastanesi binasının depreme dayanıksız raporu verilerek yıkılmak istenmesi, kentte Sivil Toplum Kuruluşlarının tepkisini çekti. Bina, 4 Mart 2016 tarihinde Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından \'korunması gerekli kültür varlığı\' olarak tescil edildi. Kurul 2017 yılında ise bina için \'tamamı taşınmaz kültür varlığı korunma alanındadır\' ve \'bir kısmı taşınmaz kültür varlığı korunma alanındadır\' kaydını koyarak, belirlenen korunma alanı dahilinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahaleden önce kuruldan izin alınması kararı çıkardı. Geçen yıl içerisinde, binanın eski eklentileri yıkıldı, yeşil alan ve içerisine cami çalışması planlanan alanda kalan eski bina tartışma konusu oldu. Bina için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde rapor istendi. Yapılan inceleme sonucunda binanın depreme dayanıksız olduğu raporu verildi. Bu rapora göre yıkılması planlanan bina tartışmaları da beraberinde getirdi.

\'KURUL KARAR VERECEK\'

Konu hakkında açıklama yapan Sivas Valisi Davut Gül, tescilli binanın depreme dayanıksız olduğuna dair raporların olduğunu söyledi. Bina ile ilgili henüz netleşmiş bir karar bulunmadığını ifade eden Gül şunları söyledi:

\"Bu konuda kurul karar verecek ama o bölgede, Sivas şehir merkezinde 170 bin metrekarelik alanda bir dönüşümümüz var. Bu dönüşümün içerisinde taş bina olan Selçuk Anadolu Lisesi var, açık cezaevi var, mevcut bizim Arkeoloji müzemiz var ve bu tescilli yapıların biz restorasyonlarını yapacağız, tescilli olmayanları yıkıp etrafını açacağız. Aynı zamanda Kızılırmak İlköğretim Okulu, Halk Eğitim Merkezi, mevcut Orduevi, Jandarma binasının yanında bulunan jandarma lojmanlarının hepsini kaldıracağız ve tamamen şehir parkı olacak, yeşil alan olacak. Sivaslıların yürüyüş yapabilecekleri, nefes alabilecekleri bir alan olacak ve 170 bin metrekarelik alanın ortasına da 3 bin metrekare oturum alanı olan bir cami olacak. Yani yüzde 1,5 - 2\'si yaklaşık olarak yapılaşmaya, camiye açılacak. Diğer yüzde 98\'i de yeşil alan olacak. İnşallah bittiğinde Sivaslıların 50 yıl, 100 yıl, 500 yıl soluk alabileceği bir yer olacak.\"

\'YIKILMASINI İSTEMİYORUZ\'

Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu ise binanın şehrin hafızası olduğunu ve yıkılmaması gerektiğini ifade etti. Sivas Numune Hastanesi binasının 1952 yılında Türkiye\'de yapılan 6 numune hastanesinden biri olduğunu hatırlatan Türkmenoğlu şöyle konuştu:

\"Bu hastane 1952 yılında yapılmıştır ve o günkü mimariyi taşımaktadır. Cumhuriyet dönemi eserlerinden biri olan Numune Hastanemiz, 2016 yılında koruma altına alınmıştır. 3 Mart 2017 tarihinde de bu alan 27 Haziran Öğretmenler Parkı\'ndan başta üzere Anadolu Lisesi\'ne kadar olan kısmın tamamı sit alanı ilan edilmiştir ve aynı kurul buranın sit alanı olmasını ve kültür varlıklarına geçmesini imzalamıştır. Ancak görüyoruz ki burayı yıkabilmek için şimdi sağlam mı, çürük mü olduğu yönünde rapor isteniyor. Ancak çürük raporu istenen kurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Halbuki buranın çürük mü sağlam mı olduğu raporu Cumhuriyet Üniversitesinden veya değişik kurumlardan istenebilir. Buraya bir yıl önce sağlam raporu verilerek sit alanı ilan edildi. Şimdi çıkarılmak istenmesine biz bir anlam veremiyoruz. Tarihi eserlerin tamamında çürük raporu istenmez, güçlendirme çalışması yapılır. Restore edilerek aslına döndürülür. Numune Hastanesinin yıkılmaması gerektiğini, Cumhuriyet tarihinde yapılan bu eserin Sivas\'ın bir hafızası olduğunu ve kültür varlığını olduğunu hatırlatıyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Binanın görüntüsü

-Tepeden drone görüntüleri

-Vali Gül\'ün açıklamaları

-Dernek Başkanı Ahat Türkmenoğlu\'nun açıklaması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

(302 mb)

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6)KARAMANDA, SOBADAN ZEHİRLENEN AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

KARAMAN\'ın Sarıveliler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarıveliler ilçesinde oturan Uyarı, ailesi gece ısınmak için yaktıkları sobaya kömür atıp, aynı oda da uydu. Sabah uyanan Fatma Uyar (40), odada duman olduğunu fark etti. Ardından eşi Ali Uyar (45) , çocukları Ertuğrul (18) ve Fatih Uyar (11) uyandıramayınca ambulans çağırdı. Sobadan sızan karbononoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan Uyar ailesinin 4 ferdi ambulanslarla önce Sarıveliler Devlet Hastanesi\'ne, yapılan ilk müdahaleden sonra da Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına Uyar ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Sobadan zehirlenenlerin ambulanstan indirilmesi

- Acil Servise alınması

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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7)TOKAT\'TA BUZLANMA KAZASI: 5 YARALI

TOKAT\'ta buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Tokat-Niksar karayolu 20 ile 30\'uncu kilometreler arasında farklı noktalarında oluşan buzlanma kazalara neden oldu. Niksar\'dan Tokat\'a gitmekte olan Yusuf Doğan yönetimindeki 34 EU 3203 plakalı otomobil buzlanma nedeniyle kayarak istinat duvarlarına çarptı. Kazada sürücü Yusuf Doğan ile Nurettin, Ayşe, Zeynep ve Hasan Doğan yaralandı. Kazanın bildirilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Tokat Devler Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aynı bölgede gün içerisinde buzlanma nedeniyle 3 ayrı hasarlı trafik kazası daha yaşandı. Bu kazalarda yaralanana olmazken, Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Bölgeden görüntüler

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(93.5 mb)

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8)OTOMOBİL İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

KONYA\'da kontrolünü yitirip kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü Hüseyin Doğramacı (66), ölü bulundu. Araçta her hangi bir hasar oluşmazken, sürücünün geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Olay, bugün saat 07.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Çevre Yolu Caddesi\'nde üzerinde meydana geldi. Hüseyin Doğramacı yönetimindeki 42 HD 641 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu , otomobil kaldırıma çıkıp durabildi. Durumu fark edip koşan çevredekiler direksiyon başındaki sürücü Doğramacı\'nın hareketsiz olduğunu görüp, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Doğramacı\'nın öldüğünü belirledi. Araçta her hangi bir hasar oluşmazken, sürücünün geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü üzerinde duruluyor. Doğramacı\'nın kesin ölüm nedeninin de yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Doğramacı\'nın cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Araçtan detay

- Cesedin taşınması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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9)ARIZALANAN ARACINA BAKARKEN ALTINDA KALDI

İZMİT\'te, Zafer Özkanlı motorundan ses gelen aracını yolun kenarına çekerek kontrol ederken, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu aracının altında kaldı. İtfaiye ekibince aracın altından çıkarılan Zafer Özkanlı tedavi altına alındı.

Kaza sabah saatlerinde, İzmit\'te Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. 41 KM 595 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Zafer Özkanlı, aracının motorundan ses gelince kontrol etmek için yol kenarında durdu. Zafer Özkanlı aracının motoruna bakmak isterken, Emre Aslan idaresindeki 41 AR 215 plakalı otomobil hafif ticari araca arkadan çarptı. Zafer Özkanlı çarpmanın şiddetiyle kendi aracının altında kalarak sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi Zafer Özkanlı\'yı aracının altından çıkardı. Zafer Özkanlı, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle D-130 Karayolu Gölcük istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Yoldan görüntüler

-Araçlardan detaylar

Haber-Kamera:Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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10)HAFIZ ZEYNEP ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR

Türkiye Boks Federasyonunun Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası için Nevşehir’e gelen Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi 10\'uncu sınıf öğrencisi Zeynep Gül Çaylar,(18) hafızlık eğitiminde ve şiir yazımında gösterdiği başarılarını boks sporunda ’da göstermek istiyor

Ankaralı boksör Zeynep Gül Çaylar “Nevşehir’de Türkiye şampiyonasındayız buradaki amacım şampiyon olmak ileride milli takıma girmek, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanmak bunun gibi güzel hedeflerim var inşallah bunu gerçekleştire bilirim. Tevfik ilerde aynı zamanda Arapça şiir yarışmalarına katıldım. Ankara birinciliğim Türkiye altıncılığım var.Şiir yazmayı ,okumayı aynı zamanda bir çok etkinlik yapmayı seviyorum.\" diyor. Genç kadın boksör , sözlerini şöyle sürdürüyor:

\"Maçlara çıkmadan önce gergin ve stresli oluyorum gong sesine kadar insan mahvoluyor maça çıkana kadar strese giriyorsunuz maç başladığı zaman stres bitiyor. Ringe çıktığımda ise stres bitiyor zaman canınızla her şeyi ortaya koyuyorsunuz oradaki vicdanınız oradaki cesaretinize bağlı kalıyor, maçları almak için çıkıyoruz asla yenmek için değil. Kadınların boks yapmasını öneriyorum çünkü bir insan kendini korumalı kendisine güvenmeli ben bunu boksla buldum “

Görüntü Dökümü

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- Zeynep Gül Çaylar ile röportaj

-Zeynep maça çıkmadan önce hazırlanması

-Zeynep in ringde rakibi ile mücadele etmesi

-Türbindeki sporcuların destek vermesi

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA)

4 Dakika 267 -MB

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)- .