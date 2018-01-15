DHA YURT BÜLTENİ-4

1)SAVCI, 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SANIĞININ BERAATİNİ İSTEDİ

DİYARBAKIR\'da 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, hakkında \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan H.Ö.\'nün (58) yargılamasına devam edildi. Davanın son duruşmasında esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, tutuksuz sanık H.Ö.\'nün tüm suçlardan beraat edilmesini istedi. Mağdurun avukatı Muhammed Çalışkan, tutuksuz olan sanığın mağdur ile aynı mahallede yaşamaya devam ettiğini söyledi. Diyarbakır\'ın bir ilçesinde oturan H.Ö., 28 Haziran 2016 günü komşularının çocuğu olan 7 yaşındaki G.M.A.\'dan elindeki poşetleri evine götürmesini istedi. Bunun üzerine ağlama krizine giren küçük çocuk, annesine gitmek istemediğini söyledi. Annesinin ısrarı üzerine başından geçenleri anlatan çocuk, H.Ö.\'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Anne Ş.A., kızını dinledikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Pedagog gözetiminde ifadesi alınan kız çocuğu, şüphelinin eşinin gönderdiği yemeğin kaplarını götürdüğü gün, H.Ö.\'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve korkudan ailesine bunu anlatamadığını söyledi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, ifadesinde suçlamaları reddeden H.Ö., adli kontrol koşulu ile serbest bırakılırken, yeniden mağdurun da yaşadığı mahallesine döndü. Soruşturmanın tamamlanması ardından tutuksuz sanık H.Ö. hakkında, \'çocuğun cinsel istismarı\' ve \'cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma\' suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

SANIĞI GÖRÜNCE AĞLAMAYA BAŞLADI

Tutuksuz sanık H.Ö.\'nün yargılanmasına 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanığın savunma yaptığı sırada, salonda bulunan kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu. Duruşmadaki pedagog, mağdurun sanığı görmek istemediğini, gördüğü zaman olumsuz etkilendiğini, bu nedenle çocuk ile sanığın karşı karşıya gelmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine, küçük çocuğun salondan çıkarılmasına karar verildi. Mağdurun savunmasının alınması sırasında sanığın SEGBİS ekranındaki görüntüsü kesildi.

\'YEĞENİ TERÖRİST OLDUĞU İÇİN BANA İFTİRA ATIYOR\'

Sanık H.Ö., iftiraya uğradığını öne sürerek, \"Bu annesinin iftirasıdır. Amcamın 2 oğlu korucudur. Mağdurun annesi bu nedenle bana düşman oldu. Benim suçla hiçbir ilgim yok. Mağduru çocukluğundan beri tanırım. Annesi bunları söyletiyor. Annesinin yeğeni teröristtir ve çatışmada ölmüştür. Bunu mahallede sürekli söylüyor. Bir hafta önce mahallede, yeğeninin gerilla, olduğunu, \'şehit\' düştüğünü ve cennetlik olduğunu söylemiş. Kendisine, \'Yeğenin teröristti, asker polis şehittir. O şehit veya cennetlik değil\' dedim. Bunun üzerine iftira attı\" dedi.

İFADE BOYUNCA AĞLADI

Salona alınan ve ifadesi boyunca ağlamaya devam eden mağdur G.M.A., H.Ö. ile aralarının kötü olduğunu belirterek, \"Bana yaptığı şeylerden dolayı aramız kötüdür. Anlatmak istemiyorum. Annem komşumuzun iki tabağını götürmemi istedi. Kapıyı H. amca açtı. Beni içeri sokmaya çalıştı. Girmek istemedim. Bana şaka yapacağını söyleyip içeri soktu. Ama yaptığı şey şaka değildi\" diye konuştu.

\'KIZIMI KORKUDAN OKULA BİLE GÖNDEREMİYORUZ\'

Davanın son celsesinde esas hakkında görüşünü açıklayan savcı; sanığın delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar vermesini istedi. Savcılık görüşüne karşı söz hakkı verilen mağdurun annesi Ş.A. sanığın cezalandırılmasını isterken, \"Kızımı şu anda korkudan okula bile gönderemiyoruz. Bu şahıs suçludur\" dedi. Duruşma, kararın açıklanması için ertelendi.

\'MADDİ İMKANSIZLIK NEDENİYLE SANIKLA AYNI ORTAMDA YAŞIYORLAR\'

Mağdur çocuğun avukatı Muhammed Çalışkan, müvekkilinin ağır bir travma geçirdiğini anlatırken, şunları söyledi:

\"Tutuklanan sanık tahliye edildi, şu anda tutuksuz yargılanıyor. Tanıkların ifadesinin çocuğun başından geçen olayla bir ilgisi yok. Tamamen annesine iftira mahiyetinde ifadeler verip suçlamadan kurtulmaya çalışıyorlar. Mağdur, 7 yaşında olmasına rağmen olayı tüm ayrıntıları ile anlatıyor. İfadesinde, annesine anlattıklarının bire bir aynısını anlatıyor. Çocuğun annesinin anlattıklarının aynısını anlatması bile bu suçun işlendiğini göstermektedir. Savcılık beraat talebinde bulundu. 7 yaşındaki çocuğun beyanı esas alınmalıdır. SEGBİS ile ifadesi alınırken, çocuk sanığı gördüğü anda ağlamaya ve bağırmaya başladı. Bu bile suçun işlendiğini açıkça gösteriyor. Çocuk çevresine güvensiz bir tavır sergiliyor. Okula annesi olmadan gidemiyor. Maddi imkansızlık nedeniyle sanıkla aynı ortamda yaşıyorlar, komşulukları devam ediyor. Zaten yaşadıkları yer küçük bir yer. Bu çocuğun tamamen geleceğini etkileyen bir durum. Bir an önce tutuklanmasını ve çocuktan uzaklaştırılmasını talep ediyoruz. Sanık cezalandırılmazsa, bu eyleminin ceza gerektirmediğini düşünerek, profesyonel bir şekilde başka çocuklar üzerinde bu eylemini tekrarlayacaktır.\"



Görüntü Dökümü

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- Adliyeden görüntüler

- Avukat Muhammed Çalışkan\'ın çalışması

- Muhammed Çalışkan ile röportaj

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Felat BOZARSLAN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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2)ALKOLLÜ GENÇ KIZ, KALDIRIMDA BAYGIN BULUNDU

KONYA\'da kaldırım üzerinde baygın halde bulunan Gülsüm U.\'nun (22), 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırım üzerinde yarı baygın halde yatan genç kızı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri gelene kadar genç kızı bir otomobilin ön koltuğuna oturttu. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kendine gelmeyen genç kız, ambulansa alınarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gülsüm U.\'nun 1.50 promil alkollü olduğu belirlenirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü

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- Genç kızın arabada baygın halde yatması

- Sağlık ekiplerinin genç kıza müdahalesi

- Genç kızın ambulansa alınması

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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3)ALKOLLÜ GENÇ KIZ, KALDIRIMDA BAYGIN BULUNDU

KONYA\'da kaldırım üzerinde baygın halde bulunan Gülsüm U.\'nun (22), 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi.Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırım üzerinde yarı baygın halde yatan genç kızı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri gelene kadar genç kızı bir otomobilin ön koltuğuna oturttu. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kendine gelmeyen genç kız, ambulansa alınarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gülsüm U.\'nun 1.50 promil alkollü olduğu belirlenirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü dökümü

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- Genç kızın arabada baygın halde yatması

- Sağlık ekiplerinin genç kıza müdahalesi

- Genç kızın ambulansa alınması

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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4)TIRMANDIĞI KAYADA MAHSUR KALDI

ERZURUM\'un Oltu ilçesinde tırmandığı 50 metrelik kayada mahsur kalan 17 yaşındaki Tayfur Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından 2 saat sonra kurtarıldı.

Oltu\'nun Gökçedere Mahallesi\'nde oturan Tayfur Yılmaz, arkadaşları ile birlikte dün yürüyüşe çıktı. Mahalleden 2.5 km uzaklıktaki \'Tekeli Taş\' olarak bilinen 150 metrelik kayalık alana gitti. Tayfur Yılmaz, arkadaşlarına kendisinin dik kayaya tırmanabileceğini söyledi. Arkadaşlarının uyarısına rağmen keçi gibi kayaya tırmanmaya başlayan Tayfur Yılmaz, yaklaşık 50 metre çıktıktan sonra durdu. Korktuğu için ilerleyemediğini belirten Tayfur Yılmaz, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler, sevk edildi. Gelen itfaiye erleri, merdiven ile Tayfur Yılmaz\'ı mahsur kaldığı kayadan 2 saat sonra kurtararak indirdi. Kurtarılma anını cep telefonu ile görüntüleyen Yılmaz\'ın arkadaşları, \"Kayayı görünce \'bize buraya tırmanırım\' dedi. Biz de \'saçmalama tırmanamazsın\' deyince, \'tırmanayım da görün deyip\' çıkmaya başladı. İlerledikten sonra korkunca itfaiyeyi aradık\" dedi.

Görüntülenme anında arkadaşları, \"Sen bir daha dağa çık göstereceğim, dağı taşı. Ünlü olacaksın\" derken, oldukça tehlikeli bir bölgede olan Tayfur Yılmaz\'ın ise gülerek \"Ünlü olacağım\" diyerek gülmesi şaşırttı.

Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye Amiri Avni Öztaş, \"Gelen ihbarı değerlendirdik. Gittiğimizde çocuk kayada mahsur kalmıştı. Merdiven uzatarak kayadan indirdik. Çok tehlikeli biryerdeydi. Hava sert ve soğuktu. Biraz daha geç kalınsa soğuktan donma tehlikesi de olabilirdi. Tayfur Yılmaz\'ı sağ salim indirmeyi başardık\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Kayada mahsur kalan Tayfur Yılmaz

-Arkadaşlarının görüntülemesi

-Arkadaşlarının seslenmesi

-İtfaiyenin kurtarması

-İtfaiye amiri ile röp.

(Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU, (Erzurum), (DHA)

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5)DELTADAKİ 400 YABAN HAYVANI İLK YARDIM ÜNİTESİNDE TEDAVİ EDİLDİ

SAMSUN\'da bulunan ve dünyanın önemli sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası\'ndaki Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nde, faaliyete alındığı 2015 yılından bu yana 400 yaban hayvanına müdahale edildi.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde, 2015 yılının Ekim ayında faaliyete geçirilen Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nde, deltada yaralanan veya hastalanan yaban hayvanlarına ilk müdahalede bulunuluyor. Üniteye, 2016 yılında 170 yaban hayvanı, 2017\'de ise 230 yaban hayvanı getirilerek, tedavi edildi. Travma, trafik kazası, silahla yaralanma sonucu üniteye getirilen hayvanlar, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya tekrar bırakılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Yaban Hayvanları İlk Yardım Ünitesi\'nin çalışmalarına çok önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Doğada bir canlının yaşamını yitirdiğini gördük ve neden öldüğünü araştırma yaptığımızda, kimsenin bu konu hakkında bilgisi olmadığını fark ettik. O zaman burada bir ünite olmalı, ilk yardım merkezi olmalı ve yaban hayvanlarına ilk yardım yapabilelim onları koruyabilelim, canlıları tekrar yaşama döndürebilelim, diye düşündük. Ardından bu ünite yapıldı. Vatandaşlarımız, büyük oranda buldukları yaban hayvanlarını getiriyorlar. Burada tedavi ediliyorlar. Ardından doğaya bırakılmadan önce rehabilite bölümümüzde kalıyorlar. Ardından da yaban hayatına geri gönderiliyorlar. Direkt olarak deltanın içinde bu kadar yoğun ve aktif olarak yapılan ilk yardım çalışmasının bir örneği yok. Burası bir doğal yaşam. Bizim amacımız, buradaki canlıları korumak. Dış faktörler nedeniyle yaralanmış olanları tedavi edip, tekrar doğaya salmak, herkes için büyük bir önem taşıyor.\"

Ünitede görevli veteriner Paria Tabatabaei ise deltada ağırlıklı olarak kanatlı hayvanların bulunması nedeniyle sıklıkla kuş türlerinin kendilerine getirildiğini söyledi. Tabatabaei, \"İlk baktığımızda şahin ve kızıl şahin, kışın deltaya geliyor. Bunun dışında yazın leylekler, su kuşları, martılar, tilkiler sürüngenler, kara kaplumbağaları ünitemize tedavi amaçlı olarak getiriliyor. Ağırlıklı olarak travmalar, trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları ya da başka hastalıklar nedeniyle getirilebiliyorlar. Gerekli cerrahi müdahalelerde de burada bulunabiliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Deltadan drone görüntüsü

-Deltadan detay

-Ünite dışından detay

-Yaralı yabani kuşa müdahale edilmesi

-Detaylar

-Röportajlar

(SÜRE:3.58 Dk) (BOYUT:446.15 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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6)SANATÇI GÜNEY, VAN\'DA MEHMETÇİĞE KONSER VERDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonuyla, Van\'a gelen sanatçı Yusuf Güney, Van Asayiş Kolordo, İl Jandarma Komutanlığı, 6\'ncı Hudut Alay Komutanlığı ve Van Filo Komutanlığı\'nda vatani görevini yapan askerlere konser verdi.

Yusuf Güney, terörle mücadelede büyük başarı sağlayan Van Asayiş Kolordo Komutanlığı, İl Jandarma Alay Komutanlığı, 6\'ncı Hudut Alay Komutanlığı ve Van Filo Komutanlığı\'ndaki askerlere konser verdi. İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı\'nın koordinasyonunda düzenlenen konsere, askerler ve aileleri katıldı. Asker kamuflajı ile konser veren Güney, ellerindeki Türk bayrakları ile kendisini dinlemeye gelen asker ve ailelerinin keyifi saatler geçirmesini sağladı.

Eğlenen askerler, ellerindeki cep telefon kamerasıyla sanatçı Güney ile selfie çekti.

Görüntü Dökümü

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-Sanatçı Yusuf Güney, askerlere konser verirken

-Konsere katılan asker ve aileleri söylenen şarkılar eşliğinde eğlenirken

-Konserden genel ve detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-