DHA YURT BÜLTENİ-4

Sınıra askeri sevkiyat



HATAY\'dan, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine dün top atışları yapılırken, bölgeye de askeri sevkiyat devam etti.

Hatay\'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin\'de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine 40\'ın üzerinde atış yapıldı. Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı\'dan geçiş yaptı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu\'na gitti.

Görüntü Dökümü

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-Askeri araçların görüntüsü

-detaylar

(ARŞİV)

-Obüslerle yapılan atışlar

Haber: Bekir KARAKOCA- Ferhat DERVİŞOĞLU- Ramazan ÇELİK/REYHANLI (Hatay)-

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Kuzey Irak\'taki PKK\'lı teröristlerden füzeli saldırı: 1 asker yaralı



HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK\'lı teröristlerin Irak\'taki Kulika Dağı\'ndan düzenledikleri füzeli saldırıda 1asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı.

Çukurca İlçesi\'nin ırak sınırının sıfır noktasında bulunan Güven Dağı\'nda bulanan üs bölgesine Kuzey Irak\'taki Kulika Dağı\'ndan PKK\'lı teröristler tarafından cinsi henüz belirlenemeyen füze saldırısı yapıldı. Saldırıda, bir asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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ARŞİV

-Bölgeden çekilen görüntüler

-operasyon görüntüleri

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)-

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Bursa\'da engelli kadının özel halk otobüsüne alınmayışı böyle görüntülendi

BURSA\'da engelli Necla D. hastaneye gitmek için binmeye çalıştığı özel halk otobüsüne alınmadı. Necla D.\'yi görmezden gelerek duraktan ayrılan aynı hat numaralı iki özel halk otobüsü DHA Muhabiri ve bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi\'nde oturan 47 yaşındaki Necla D. geçirdiği sistemik lupus eritematozus hastalığı nedeniyle 2 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Haftanın 2 günü tedavi için B46 hat numaralı özel halk otobüsüyle Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitmesi gereken Necla D. otobüs şoförlerinin kendisini almadan duraktan ayrılmalarından yakınıyor. Necla D.\'nin otobüse alınmadığını gören bir vatandaş ise bu anı cep telefonu kamerasıyla kaydederek Necla D. ile paylaştı.

Görüntüde; B46 hat numaralı özel halk otobüsü engelli vatandaşı almadan duraktan ayrılırken Necla D. otobüsün arkasından seslenerek bir süre takip etti. Yaşadıklarını anlatan Necla D., şoförlerin kendisini görmezden gelip duraktan ayrıldıklarını iddia etti. Necla D., \"Yüzde 83 engelliyim. Hastalığım gereği ömür boyu tedavi görmek zorundayım. Tedavilerim için haftada iki gün oturduğum semt olan Hürriyet\'ten Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne B46 hat numaralı özel halk otobüsünün kullanarak yolculuk yapıyorum. Ne yazık ki B46 şoförleri duraktaki yolcuları aldıktan sonra engellilerin tekerlekli sandalye ile binebilmesi için gerekli olan engelli rampasını açmıyorlar. Engelli rampasının açılabileceği mesafede durağa yaklaşmıyorlar. Ben rica ettiğim zaman da gaza basıp gidiyorlar. Beni defalarca hastane durağında ve Hürriyet durağında bıraktılar. 30 dakika kadar otobüsü bekliyorum gelen otobüs engellilerin binmesi için uygun değilse bir 30 dükika daha beklemek zorunda kalıyorum. Gelen otobüsün şoförü beni almadan gidiyor, ben de otobüsün arkasından çaresizce bakıyorum. Bu konuda defalarca BURULAŞ ve Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne şikayetlerde bulundum. Bunu yapan otobüslerin plakalarını ve duraktan geçiş saatlerini bildirdim. Yaşadıklarını anlatan dilekçeler yazdım. Ne yazık ki hiçbirinden sonuç alamadım\" dedi.

\"YARDIM, DESTEK DEĞİL EMPATİ BEKLİYORUZ\"

Çekilen görüntüde yaşadıklarını da anlatan Necla D., \"Bugün öğleden sonra hastaneye gitmek için yola çıktım ve durakta otobüsü beklemeye başladım. Durakta bekleyen bir kadın yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu, ben de engelli rampasının açılması halinde tekerlekli sandalye ile binip hastaneye gidebileceğimi, başka bir yardıma da ihtiyacım olmadığını belirttim. Otobüs geldi, yolcular bindi, benim binmem için ihtiyaç olan mesafeden çok daha ileride durduğu için şoföre seslenerek biraz daha kaldırıma yaklaşmasını ve engelliler için olan rampayı açmasını rica ettim. Şoför biraz daha yaklaştı, ancak gene rampa mesafesinde değildi. Bu esnada yaklaşık 1 dakika zaman geçti ve şoför kapıları kapatıp duraktan ayrıldı. Beni otobüse almadan gittiklerinde ne hissettiklerini ve ne düşündüklerini gerçekten çok merak ediyorum. Bu sorun sadece benim sorunum değil, tüm engellilerin sorunudur. Her insan engelli adayıdır. İki sene önceye kadar ben de engelli değildim. İnsanlardan destek ya da yardımdan ziyade empati ve anlayış bekliyorum\" şeklinde konuştu.

\"SENİN GİBİLERLE UĞRAŞMAK ZORUNDA DEĞİLİZ\"

Otobüse binmekle sorunlarının bitmediğini ve otobüs şoförleriyle sık sık tartışmalar yaşadığını da iddia eden Necla D., \"B46 numaralı otobüsün şoförleriyle defalarca tartıştım. Şoförlerden biri otobüsteki tüm yolcuların gözü önünde \'Zaten otobüse bedava biniyorsun, bir de seninle uğraşmak zorunda değilim\' dedi. Tüm yolcuların karşısında onurumu kırıp beni rencide etti. Bu şoförlerin neredeyse tamamı ile tartıştım\" dedi.

DHA MUHABİRİ GÖRÜNTÜLEDİ

Necla D.\'nin iddia ettiği sorun üzerine söz konusu durakta konuşlanan DHA muhabiri B46 hat numaralı otobüsü ve durakta yaşananları uzak mesafeden görüntüledi. Durakta kaldırıma uzakta duran şoför normal yolcularını aldı. Daha sonra Necla D. otobüs şoföründen engelliler için olan rampayı açmasını istedi. Şoför Necla D.\'nin talebini dikkate almadan duraktan ayrıldı. Bu anları anlatan Necla D., \"Görüntülediğiniz olayı ben o kadar sık yaşıyorum ki, otobüs durağı geliyor, kendimi gösteriyorum, yolcularını alıyor, görüldüğü gibi, \'Lütfen biraz yaklaşın ve rampayı açın, otobüse binebileyim\' şeklinde rica ediyorum. \'Ben seni almak zorunda değilim\' gibi sözler söyleyerek gaza basıp gidiyorlar\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Durağa yaklaşan otobüsün engelli vatandaşı almaması,

Necla D.\'den durakta ve yolda detaylar,

Diğer vatandaşların tepkileri hakkında röportaj,

Cep telefonu ile çekilen otobüsün engelli vatandaşı almama görüntüsü

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

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Uludağ tatilcilerin akınına uğradı

BEYAZ Cennet Uludağ hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, kayak pistlerini doldurdu. Hafta sonunu Uludağ’da geçirmek isteyen vatandaşlar gönüllerince kayarak günün tadını çıkardılar ve bol bol hatıra fotoğraflar çektirdiler.

Uludağ hafta sonu doldu taştı. Kayak merkezlerinde kızaklara binen gençler, gönüllerince kaydılar. Birinci ve ikinci bölgedeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 60’ın üzerinde bulunduğunu belirten Karinna Otel Operasyon Müdürü Harbi Türk, “Geçen yıl Kasım ayında yağdı kar. Hatta yeni yıla karlı girdik Uludağ’da. Bereketli başladık bu sezona. Önümüzdeki hafta sonu okullar yarı yıl tatiline giriyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre önümüzdeki günlerde kar bekliyoruz. Sömestrede doluluk oranının yüzde 80’i bulacağını tahmin ediyoruz. Günü birlik turistlerin Uludağ’a büyük ilgi göstermesi bizleri memnun ediyorö dedi.

Sarıalan bölgesinde esnaflık yapan Ramazan Korkmaz, “Geçen yıl bugünlerde Uludağ’da kar daha fazla idi. Kar yağarsa daha iyi olacak. Gelen müşterilerimize elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz. Sömestrede doluluk oranının artacağını umuyoruzö şeklinde konuştu. Uludağ’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kübra Çelik, Uludağ\'ın çok güzel olduğunu söyleyerek, “Hemen hemen her sezon Uludağ geliyorum. Çok muhteşem bir yer. Bol bol kayak yapıyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Uludağdan detaylar

Röportajlar

Kayak yapan öğrenciler

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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Sümela’nın yer aldığı Maçka\'ya ‘Göreme’ modeli uygulanacak

TÜRKİYE’nin önemli tarihi ve turistik mekânlarından biri olan Sümela Manastırı\'nın da yer aldığı Trabzon’un Maçka İlçesi, Nevşehir Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri Göreme benzeri açık hava müzesine dönüştürülecek. Proje ile ilçedeki 3 büyük manastır restoresinin ardından, tarihi patika yollarla da birleştirilerek yeni bir turizm destinasyon alanı oluşturulacak.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra Sümela Manastırı başta olmak üzere, bir çok kilise ve manastırın yer aldığı kültürel ve tarihi yapısıyla dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Trabzon\'un Maçka ilçesi, yemyeşil ormanları ve yaylaları ve mesire yerleri ile ziyaretçilerine doğanın güzelliklerini keşfetme imkanı sağlıyor. Maçka Belediyesi tarafından geliştirilen proje ile Maçka ilçesi, Nevşehir Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen ören yeri Göreme benzeri açık hava müzesine dönüştürülecek. Proje ile ilçedeki 3 büyük manastır restoresinin ardından, tarihi patika yollarla da birleştirilerek yeni bir turizm destinasyonu oluşturulacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yerli ve yabancı turist sayısını artırmaya yönelik çalışmalar planladıklarını belirterek Maçka ilçesinin önümüzdeki dönemde Nevşehir, baz alınarak açık hava müzesi modeli uygulanacağını söyledi. Koçhan, “Yayları ve doğal güzellikleri olan trekking yapılan, dağ bisikleti ile gezile bilen tarih ve kültür dolu bir model.Turizm adına yapılabilecek ne varsa hepsini Maçka ilçemizde bulabileceğiniz bir turizm destinasyonu oluşturmaya çalışacağız.Göreceksiniz Maçka’nın turizm acısından gelecek on yılı çok parlak.Yeter ki biz alt yapılarını doğru bir şekilde yapalım.İnsanları bu işe inandırıp kanalize edelim.Nevşehir modeli bu iş için en önemli güncel modeldir.Biz bu modele Maçka ilçemize uygulayacağız.Bu çalışmaları da hızlı bir şekilde tamamlayacağız.Maçka 20 tane yaylası olan,küçük şapellerle birlikte 400 tane kilise ve tarihi kalıntıya sahip, 5 büyük manastırı olan, bir çok kale tarihi keleyi içinde barındıran bir ilçemiz.Bir çokta eski tarihi yürüyüş patikalarımız var bunlara la ilgili çalışmaları da tamamladık mı Maçka gerecek tam anlamıyla bir turizm destinasyonuna sahip olacakö dedi.

SÜMELA MANASTIRI TERASTAN İZLENECEK

Sümela manastırında yapılan yenileme çalışmalarının gecikme sebebinin taşların düşme tehlikesinden kaynaklandığını ifade eden Koçhan, şunları dedi: \"Sümela manastır restorasyon çalışmalarında elimizde olamayan sebeplerden dolayı biraz geri kaldık. Şimdi hızlı bir şekilde çalışma devam ediyor. 2018’de taş düşmesiyle ilgili sorunumuzu çözeceğiz. Nisan ve Mayıs aylarında da Sümela Manastırının içine girilir bir şekil verdirmeyi planlıyoruz. Sümela kapalıyken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Ayavarvara Kilisesini restore ettik ve orda Sümela’nın tarihini anlatan bir tanıtım filmi izlettiriyoruz. Orayı bir seyir terası olarak meydana kazandırdık. Kilisenin restorasyonu bitti ve bir seyir terası ve fotoğraf çekim yeri oldu. Milli Parklar sınırları içerisinde yoldu 3 tane Sümela manastırı seyir terası yapıyoruz. Sümela manastırının yüksekliğinden daha yüksek olacak şekilde seyir teraslarını Sümela’nın içine doğru çok güzel manzara resimlerinin çekilebileceği ve seyir alanı olacak bir yer yapılıyor. Vazelon ve Kuştul Manastırlarını restorasyonları içinde çalışmaları önümüzdeki günlere de başlatacağız \"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maçka’dan görüntüler

Başkan Koçhan açıklama

Detaylar

HABER: Osman ŞİŞKO Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON- (DHA)

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Silopi’de ayakkabılarına poşet geçirip dışarıya çıkma çilesi sona erdi

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesindeki Yenişehir mahallesinde yaşayaşanların yolların çamurlu olmasından dolayı ayakkabılarına poşet geçirip dışarıya çıkma çileleri yolların yapılması ile sona erdi. Söz konusu mahallede oturan ve daha önce DBP\'den Silopi Belediye Başkanlığı yapan Hüsnü Yıldırım, Kaymakam\'ın talimatı ile yollarımız stabilize edildiğini belirterek, \"Daha önce dışarıya poşetlerle çıkabiliyorduk. Şu anda arabalarımız ile evimizin önüne gelebiliyoruz. Çocuklarımız çamura basmadan okula rahatlıkla gidebiliyor. Memnuniyetimizi dile getirmek istiyoruz. Kaymakam beyimize çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

Silopi ilçesindeki Yenişehir Mahallesi\'nin 20\'e yakın sokakta yolların yapılmaması ve özellikle kış aylarında öğrenciler okulla gittiklerinde ayakkabıları çamura batmasın diye poşet geçirmeleri çilesi yolların yapılması ile son buldu. İlçe Belediyesine kayyum olarak atanan Kaymakam Savaş Konak\'ın talimatı ile yolların yenilenmesi çalışmaları yapılırken, mahalle sakinleri Konak\'a teşekkür etti. Aynı mahallede oturan ve daha önce DBP\'li Belediye başkan yardımcılığı yapan Hüsnü Yıldırım, \"Kaymakam beyin talimatı ile yollarımız stabilize edildi. Altyapıları da yapılacak. Daha önce dışarıya poşetlerle çıkabiliyorduk. Şu anda arabalarımız ile evimizin önüne gelebiliyoruz. Çocuklarımız çamura basmadan okula rahatlıkla gidebiliyor. Memnuniyetimizi dile getirmek istiyoruz. Kaymakam beyimize çok teşekkür ediyoruz\" dedi.

\"OKULA GİTMELERİ İÇİN POŞET ALIYORDUM\"

Daha önce çocuklarının okula gittiğinde çamurdan dolayı ayakkabılarına poşet geçirdiklerini anlatan Mahmut Burak ise, \"İki senedir yolumuz yoktu. Çocuklarım okula giderken ayakkabılarına poşet geçiriyorduk. 10 çocuğum var hepsi de okula gidiyordu. Okula gitmeleri için poşet alıyordum. Eski belediyeye daha önce gidip söyledik. Onlar yaptırmadılar. Belediye değişince oraya gittik. Belediye yetkilileri en kısa zamanda yolu getireceğini söyledi. Belediye yolumuzu yaptı çok teşekkür ederiz. Şimdi yolumuz var. Araba evimizin önüne kadar geliyor. Eşyalarımızı indiriyoruz. Daha önce yağışlı olmayan havalarda hafta bir erzak getiriyorduk. Şimdi her gün erzak getirebiliyoruz\"dedi.

\"VATANDAŞLARI ÇAMURDAN VE POŞETTEN KURTARIYORUZ\"

Vatandaşların talebi ve tarla sahiplerinin izni ile çalışma başlattıklarını ifade eden Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin Saygıdar, 20’den fazla sokak ve 5 kilometreye yakın yol çalışması yaptıklarını ifade ederek, \"İmar dışında olduğu için anlaşma sağlanmıyordu. Kaymakam beyin talimatları ile bunu sağlayabildik. Şuan stabilize yol yapıyoruz. Vatandaşları çamurdan ve poşetten kurtarıyoruz. Şimdiye kadar ayaklarına poşet bağlayarak çarşıya inebiliyorlardı. Bundan sonra o olmayacak. Tarafsız bir şekilde herkese hizmet götürmek için çalışıyoruz\"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Stabilize yapılan mahalle

-Traktörün çöp toplaması

-Greyderin çalışma yapması

-Greyderin çalışmasından detaylar

-Kamyonların çalışması

-Eski BDP’li Belediye Başkanı Hüsnü Yıldırım’ın açıklaması

-Mehmet Şirin Saygıdar’ın açıklaması

-Mahalle Sakini Mahmut Burak’ın konuşması

-Sokaklara sıcak asfalt dökülmesi

-Silindirlerin çalışması

-Genel ve Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (DHA) -

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