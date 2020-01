DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ÇANKIRI VALİSİ AKTAŞ\'IN EŞİ SEVAL AKTAŞ, GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ



ÇANKIRI Valisi Hamdi Bilge Aktaş\'ın, \'eş durumu\' tayini ile öğretmen olarak kente gelen, görevlendirildiği okuldan 24 saat sonra da İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı eşi Seval Aktaş, tepkiler üzerine görevinden istifa etti.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş\'ın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atadığı eşi Seval Aktaş, tepkiler üzerine görevinden istifa etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Seval Aktaş, \"2 gündür hangi kararımın en doğru karar olacağını düşünüyordum. \'Kalmam mı devletimin itibari açısından daha doğru olur, gitmem mi?\' diye düşünüyordum. Görevimde kalmam hiçbir açıdan avantaj değildi. 15 senedir idarecilik yapan biri olarak tekrar okulda görev alsam performansım düşerdi\" dedi. Aktaş, \"Devletimizin, hükümetimizin itibarı, milletimizin huzuru için böyle bir karar aldım. Okulda huzursuzluk olmaması için, ben böyle bir şey yaşanmasın diye bir okulun huzurunu düşünürken, tüm milletimizin huzurunu kaçıracak değilim\" şeklinde konuştu.

İstifasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büroda görevlendirildiğini aktaran Aktaş, \"Şu anda kimsenin istemediği bir görev olan özel büroda görevlendirildim. Özel büroda tercih edilmeyen bir görev var\" diye konuştu.

Aktaş, mesleğinde 25 yılı doldurduğunu, emeklilik için ise 2 yıl beklemesi gerektiğini ancak henüz kararını vermediğini söyledi.

2)KÖYDE SÜREKLİ PATLAYAN HES BORUSU KORKULU RÜYA HALİNE GELDİ

GİRESUN\'un Bulancak ilçesi Bayındır Köyü yolu üzerinde Hidroelektrik Santrali\'nin (HES) sürekli patlayan ve aniden basınçlı suyun çevreye yayıldığı iletim hattı boruları köylülerin korkulu rüyası haline geldi. Köy yolunda patlayan borudan tazyikli suyun yayılma anı görüntülendi. Köylüler, duruma tepki gösterdi, facia yaşanmadan önlem alınmasını istedi.

İlçenin Bayındır Köyü sınırları içinde bulunan ve yaklaşık 6 yıl önce hizmete başlayan Tokmadin HES\'e su taşıyan boruların patlaması çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin ediyor. HES\'in yer aldığı alanda yaklaşık 3 buçuk kilometrelik yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar zaman zaman meydana gelen patlamalarla ilgili şirket yetkililere durumu ileterek önlem alınmasını istedi. Yörede oturanlar bildirdikleri sorun için geçici çözümlerin alınmasıyla patlamaların önlenememesine isyan etti. Geçen ay bölgede yine patlayan boru için vatandaşlar bu kez ilgili Getiri Enerji HES şirketi hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

PATLAMA SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ

Köy yolunda patlayan borudan basınçlı suyun çevreye yayıldığı an da vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde patlayan borudan çıkan basınçlı suyun hızla çevreye yayıldığı ve güzergâhtaki yola zarar verdiği görüldü.

\'HİÇ BİR ÇÖZÜM BULUNAMADI\'

Köylüler adına sorunun çözümü için mücadele Saim Karakaya, HES inşasından 2 yıl sonra patlamaların yaşandığını belirterek \"Biz boruların bu şekilde patlayacağını bilmiyorduk. Can güvenliğimizi tehlikeye atacağını hiç düşünemedik. Bu nedenle yapılışına tepki göstermedik. Ama gördük ki yapıldıktan 2 sene sonra döşenen borular patlamaya başladı. Kaymakamlığa, karakola ve DSİ\'ye başvurularda bulunduk. Ama bugüne kadar hiç bir çözüm bulunamadıö dedi.

\'CAN GÜVENLİĞİMİZİN SAĞLANMASINI İSTİYORUZ\'

HES\'e karşı olmadıklarını sadece bölgede can güvenliklerinin sağlanmasını isteyen Karakaya şöyle konuştu:

\"HES yetkilileri elektriğin yetersiz olduğu için patlama yaşandığını söylediler. Ayrıca üretimden biraz feragat edip tekrar patlamanın yaşanmayacağını söylediler. Bunun için garanti verdiler. Ama bundan sonra 3 kere daha patladı. En son da bir ay önce patladı. Biz HES\'e karşı değiliz. Biz sadece burada can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Bu yolda trafik yoğunluğu da var. Yetkililer buna neden çözüm bulmuyor, bunu anlamış değiliz. Biz cumhurbaşkanımızdan ve başbakanımızdan bizim can güvenliğimizi sağlamalarını istiyoruz. Ya bu hattı demir boru ile döşeyip güçlendirsinler ya başka yere döşesinler ama bir şekilde can güvenliğimizi sağlasınlarö

\'BU ŞERİT SUYUN GÜCÜNÜ MÜ KESECEK?\'

Yeşil Yol projesi güzergâhına bağlantı yolunun kenarına döşenen boru hattının yolun genişlemesiyle birlikte de ortada kaldığını da kaydeden Karakaya şunları söyledi:

\"Burada Yeşil Yol projesi olduğu için bu yol genişledi ve boru hattı yolun tam ortasında kaldı. Geçen hafta da bu önlemi aldılar. Şerit bir işe yaramıyor. Burası ulaşıma açıldığında araçlar bunun üzerinden geçecek. Çocukların ve vatandaşın can güvenliği yok. Şeridi tedbir amaçlı yapmışlar ama gösterişten başka bir işe yaramıyor. Bu şerit suyun gücünü mü kesecek? Demir boru yapılmadığı veya başka bir yere yapılmadığı sürece buradan geçenlerin can güvenliği yok. Buna devletimizin yetkilileri biran önce çare bulsunlarö

\'HES BİZDEN DAHA ÜSTÜN GÖRÜLÜYOR\'

Köylülerden İsmail Gedik de, boru hattının yoldan kaldırılmasını isteyerek, \"Bunu söyleyince de tepki topluyoruz. Bütün patika yollarımız yıkıldı ve gidecek olduğumuz yerlere zor ulaşıyoruz. Bize yetkililerin sahip çıkmasını istiyoruz. İmkânlarımız ölçüsünde dilimizin döndüğünce başvurular yaptık ama karşılık bulamadık. HES bizden daha üstün görülüyor. Devlet halkı düşünüyorsa ilk önce bizim adımıza bir karar versin. Gelip görsünler, yolumuzdaki resmen bir mayın var. Bunun kaldırılmasını istiyoruzö ifadelerinde bulundu.

\'DOĞAL BOMBA TEHLİKESİ YAŞIYORUZ\'

Yöre sakini Mustafa Karayaka ise doğal bomba tehditti yaşadıklarına işaret ederek \"Doğu\'da devlet bomba ile mücadele ediyor. Bizler burada da doğal bomba tehlikesi yaşıyoruz. Bu zamana kadar 7 defa patladı. Bu çok tehlike arz ettiği için devlet buna bir çözüm bulsun. Biz HES\'e karşı değiliz ama bizim yolumuzu işgal etti. Yoldan geçişlerimiz tamamen tehlike altında. Ne zaman patlayacağı belli değilö diye konuştu.

\'CANLI BOMBA İLE UĞRAŞIYORUZ\'

Yaşanan sorunun hattın değişmesiyle önleneceğini savunan Olgun Karakaya da \"

\"Burada bir canlı bomba ile uğraşıyoruz. Burası grup yolu. Her gün 70 öğrenci bu yoldan gidip geliyor. Biz hattın değiştirilmesini istiyoruz ya da bize başka yol yapsınlarö diyerek tedirginliklerine son verilmesini istedi.

3)OSMANİYE\'DE 14 AYLIK BEBEĞE KAFA ŞEKİLLENDİRME AMELİYATI

OSMANİYE\'de Suriyeli 14 aylık Luceyn Elyunus isimli bebek, 1.5 saat süren kafa şekil bozukluğu ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Anne Şeyma Yunus, kızına henüz 7 aylık hamileyken eşi Ala Yunus\'un Suriye\'nin Humus kentinde çıkan çatışmalarda yaşamını yitİrdiği için Türkiye\'ye sığındıklarını söyledi. Doğumdan sonra çocuğun kafasında sürekli büyüme olduğu fark edilince tedavi için Osmaniye Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Bebeği, Beyin Cerrahı Opr. Dr. Yusuf Emrah Gergin ve ekibi ameliyata aldı. Minik kız, yaklaşık 1.5 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuşturuldu. Ameliyat hakkında bilgi veren Beyin Cerrahı Opr.Dr. Yusuf Emrah Gergin, şöyle dedi: \"14 aylık kız bebek hasta tarafımıza başka bir dış hastaneden kafa şekil bozukluğu sebebiyle yönlendirilmişti. Yaptığımız değerlendirme ve uzun süreli bir takibin ardından kafa ön arka kaidesinin gittikçe genişlediğini ve çocuğun beyin yapısının da bununla beraber bozulduğunu gördük. Ameliyattan hemen sonra çocuğun kafası şeklinin düzeldiğini gördük. Yaklaşık 6 ay sonra normal yaşıtları gibi kafa çevresi ve yapısına kavuşacak.\"

4)HGS\'DEN FAZLA PARA ALINDIĞI İDDİASI

KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, Eyüp Edinç bir aracının HGS hesabından yaptığı geçişlere oranla fazla ücret alındığını iddia etti. Bir aracının HGS kaydını kapattığı sırada hesabını kontrol ettiğini söyleyen Eyüp Edinç, bin 415 lira yatırdığını, geçiş ücretlerinin ise 607 TL olduğunu, hesabında ise 39 lira 50 kuruş göründüğünü belirterek, parasının ödenmesini talep etti. Gebze\'de oto galeri firması bulunan Eyüp Edinç, bir aracının HGS hesabından yaptığı geçişlere rağmen fazla para alındığını iddia etti. Eyüp Edinç bir aracının HGS kaydını kapatmak istediğinde, hesaplarını kontrol ettiğini belirterek, HGS hesabına bin 415 TL yatırdığını, geçiş ücretlerinin ise 607 TL tuttuğunu, ancak hesabında 39 lira 50 kuruş olduğunu belirtti. HGS müşteri hizmetlerini arayarak durumu ilettiğini söyleyen Eyüp Edinç, \"10 Ocak tarihinde bir aracımın HGS\'sini kapatırken kayıtları inceledim. Hem cezalarımı gördüm, hem de geçiş ücretleri ile HGS\'de yatırılan ücret arasında büyük bir fark olduğunu fark ettim. Bunları inceledikten sonra bütün kayıtları çıkardım. HGS müşteri hizmetlerini aradım. Gereken her şeyin sorgulanıp, araştırılacağını, ilgileneceklerini söylediler. Geçiş ücretlerinin toplamı 607 TL görünüyor, benim HGS\'ye yatırdığım para bin 415 TL. HGS\'yi kapatırken 39 lira 50 kuruş hesabımda gördüm. Arada büyük bir fark var. Yaklaşık 800 TL para görünmüyor. Gerekli incelemelerin yapılarak paramın ödenmesini istiyorum\" dedi.

5)SİVAS ZABITASINDA KAMERALI DÖNEM

SİVAS Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kamera sistemiyle donatıldı. Zabıtaların yakalarında yerlerini alan kameralar görev başındayken yaşanabilecek olumsuz olayları kayıt altına alacak. Bu sistemle zaman zaman tartışmalara neden olan zabıta denetimlerinde şeffaflık sağlanacak. Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2018 yılından itibaren denetimlerde yeni bir uygulamaya geçerek kamera sistemiyle donatıldı. Zabıta ile vatandaşlar arasında yaşanan tartışmalarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için belediye kamera sistemine geçmeyi kararlaştırdı. Kameralı sistem ile yapılacak denetimlerde şeffaflık ön plana çıkacak. Zabıta ekiplerinin görevleri başındayken yaşananlar video ve fotoğraf olarak kayıt altına alınacak. Yaşanabilecek olumsuz durumlarda bu kayıtlar delil olarak kullanılacak.

\'ADALETİ SAĞLAYACAK\'

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kamera uygulaması hakkında bilgi verdi. Uygulamanın zabıta ve vatandaşlar arasındaki anlaşmazlık ve şikayet konularında adaleti sağlayacağını belirten Aydın şöyle dedi:

\"Zabıta belediye ve şehrimiz için önemli sorumluluğu ve görevi olan birimlerimizden bir tanesi. Sürekli halkla ve esnafla iç içe olan, zaman zaman bu süreçte esnafımızın kendi açısından haklı olduğu, bazen de memurlarımızın haklı olduğu durumlar söz konusu olabiliyor. Bunları daha net ortaya koyabilecek, adaleti sağlayacağını düşündüğümüz bir uygulamaya geçiyoruz. HD sistemle gerek video kayıtları gerekse fotoğrafla sürekli kayıt altına alınacak. Anlaşmazlık ve şikayet söz konusu olduğu zaman şeffaf bir şekilde bu kayıtlar incelenebilecek. Bu da adaleti daha iyi tesis etmemize vesile olacak. Bu amaçla uygulamaya koyduğumuz bir sistem.\"

\'TEKNOLOJİDEN FAYDALANMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Uygulamanın Zabıta ekipleri için verimli olacağını söyleyen Aydın, şunları dedi:

\"İnşallah hem arkadaşlarımızın daha verimli çalışması için, hem de esnafımızın bu konuda daha bilinçli olması için iyi olacağını düşündüğümüz, verimli olacağını düşündüğümüz bir uygulamaya geçiyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte her tespit kamera kaydına alınmış olacak. Buda şeffaflığı beraberinde getirecek diye umut ediyorum. Biz daha huzurlu bir Sivas arzu ediyoruz. Bunun içinde teknolojinin nimetlerinden mümkün olduğu kadar faydalanmaya çalışıyoruz. Kameralı sistem bu doğrultuda atılan bir adımdır.\"

Yakalarına takılan kameraları kullanmaya başlayan zabıta ekipleri, bu sistemle esnaflara yönelik ilk denetimlerini gerçekleştirdi.

6)BAKANLIK, 56 KÜLTÜR VARLIĞININ PEŞİNDE

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı\'nın girişimleri sonucunda 2003-2017 yılları arasında 4 bin 314 kültür varlığının Türkiye\'ye iadesi sağlandı. Son olarak Herakles Lahdi İsviçre\'den Antalya\'ya getirildi. Fransa, İngiltere, Danimarka ve ABD ile iadesi istenen 56 kültür varlığına ilişkin dosyanın müzakereleri sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Halen Fransa, İngiltere, Danimarka, ABD\'ye kaçırılan kültür varlıklarıyla ilgili 56 dosyanın müzakereleri devam ediyor. İadesi istenen eserlerin Danimarka David\'s Samling, Fransa Louvre Müzesi ve ABD Bowling Green Üniversitesi\'nde bulunduğu ifade edildi. 56 iade dosyası içerisinde bir kısım dosya için karşı ülkelerle müzakerelerin olumlu zeminde sürdürüldüğü, bir kısım dosya için karşı tarafın müzakereye yanaşmaması nedeniyle ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

İADE SÜRECİ HASSAS BİR SÜREÇ

Çoğunlukla diplomatik ilişkiler, ikili görüşmeler ve kimi zaman da hukuki yollara başvurulması suretiyle sürdürülen eser iade süreçlerinin, ortaya çıkan yeni bulgular, değişen koşullar ve algılardan etkilenebilen hassas süreçler olduğu vurgulanırken, konuyla ilgili büyük bir dikkat, titizlik ve mahremiyet gerektiği belirtildi.

Eser iade süreçlerinin uzun soluklu çalışmalar olduğu, ilgili ülke nezdinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan girişime başlangıçta olumsuz yaklaşan bir kurumun, zaman içinde yeni bulgular, değişen koşullar ve algılarla olumlu tavır sergileyebildiğine dikkat çekildi. İade talebinde bulunulan bazı eserlerin bağımsız kurum ve kuruluşların uhdesinde olduğu hallerde, ilgili kurum tarafından sergilen tavır ve tutumun doğrudan bir devletin resmi görüşünü yansıtmayabildiğine de dikkat çekildi.

\'ÇALINTI ESERİ SERGİLEMEK ETİK DEĞİL\'

Antalya Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Cemil Karabayram, yurtdışına kaçırılan tarihi eserlerin iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının ciddi çalışmalar yaptığını kaydetti. Bu girişimler sonunda son olarak Herakles lahdinin Antalya\'ya getirildiğine değinen Karabayram, \"Her eserin mutlaka ait olduğu topraklarda sergilenmesi gerekir. Bu sanat etiği açısında da böyledir. Çalıntı bir eseri kültür varlığı olarak sergilemek yanlıştır, etik değildir. Kültür ve Turizm Bakanlığımız şu 56 dosya üzerinde yoğun mesai harcıyor. İnanıyorum ki çalınan diğer eserlerimiz de ait olduğu bu topraklara gelecek\" dedi.

SON OLARAK HERAKLES LAHDİ İADE EDİLMİŞTİ

Antalya\'daki Perge Antik Kenti\'nden yurtdışına kaçırılan ve İsviçre\'de ele geçirilen Herakles Lahdi, geçen yıl Türkiye\'ye getirilmiş ve Antalya Müzesi\'nde yerini almıştı. Türkiye\'den 50 yıl önce kaçırılan ve İsviçre\'de bulunan Roma dönemine ait, üzerinde \'Herakles\'in 12 işi\'nin tasvir edildiği lahit, MS 2. yüzyıla tarihleniyor. Roma dönemine ait lahit 235 santimetre boyunda, 112 santimetre genişliğinde ve 3 ton ağırlığında.

7)BU KÖYDE 7\'DEN 70\'E HERKES HEM ÇALIYOR, HEM EĞLENİYOR

ÇANAKKALE Merkez\'e bağlı Civler köyünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan \"Gelecek Geçmişi ile buluşuyor\" projesi kapsamında 7\'den 70\'e herkes bağlama ve ses eğitimi kursu ile hem çalıyor, hem eğleniyor. Çanakkale\'de 70 haneli 200 nüfuslu Civler köylülerinin hayatı 4 yıl önce İstanbul\'dan köye yerleşen emekli Müzik Öğretmeni Sıdıka Tatlıgil ile değişti. Taşımalı eğitim nedeniyle kapanan köy okulunun bir sınıfını düzenleyen emekli Müzik Öğretmeni Sıdıka Tatlıgil, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde köy çocuklarına gitar ve bağlama kursu vermeye başladı. İlerleyen süreçte köyün yetişkinlerinin de bağlama kursu talebi üzerine Sıdıka Tatlıgil, hazırladığı \"Gelecek Geçmişi ile buluşuyor\" projesini Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne sundu.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kabul edilen proje, 17 Kasım 2017 tarihinde başladı. Haziran 2018 tarihinde sona erecek olan proje 30 hafta sürecek. 2 aydır emekli Müzik Öğretmeni Sıdıka Tatlıgil tarafından günde 2 saat verilen bağlama ve ses eğitimi kursuna 6\'sı çocuk, 6\'sı yetişkin erkek, 13\'ü kadın olmak üzere toplam 25 kursiyer katılıyor. Halk Türküleri ,le Çanakkale Türkülerinin seslendirildiği kursta kursiyerler bağlama, darbuka, def, kaşık kullanıyor.

Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Topçu Şenol, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Civler köyünde bir eğitim başlattıklarını söyledi. Gitar ve saz kursuyla başladıkları eğitimi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında projeye çevirmek istediklerini belirten Yasemin Şenol, \"Gelecek Geçmiş ile Buluşuyor projesiyle köyün erkekleri ile gençler saz çalıyor. Köyün kadınları söylüyor. Geçmişte yaşadıklarını anlatıyorlar\" dedi.

\'KÖYÜN GEÇMİŞİNİN BELGELENMESİNİ SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ\'

İstanbul\'dan 4 yıl önce Civler köyüne yerleşen 55 yaşındaki emekli Müzik Öğretmeni Sıdıka Tatlıgil ise şöyle konuştu:

\"İlk geldiğim yıl çocuklarla bir gitar, bağlama kursu yaptım. Daha sonra ikinci sene aşağıdaki okulda çalıştık. O arada yetişkinlerden talep gelmeye başladı. Keşke bize de verseniz diye. Bende Halk Eğitim Merkezine böyle bir proje sundum. Uygun gördüler. Halk Eğitim bünyesinde burada bir ses eğitimi kursu açtık, birde bağlama eğitimi kursu açtık. Yılsonunda bir sergi yapacağız. Hem çalacağız, hem söyleyeceğiz. Aynı zamanda eski kullanılan aletler, giysiler, maniler varsa öyküler bunları da canlandırıp köyün geçmişinin belgelenmesini sağlamış olacağız. Burada bağlama, darbuka, def, kaşık bunları kullanıyoruz. Birde halk türkülerini özellikle Çanakkale türkülerini öncelikli çalışıyoruz. Ama istedikleri şeyler oluyor şu türküyü çalışabilir miyiz? diye onu da repertuarımıza alıyoruz\"

Çanakkale\'den Civler köyündeki bağlama ve ses eğitimi kursuna katılan 57 yaşındaki Nazikar Şenol, \"Kursa geldim. Hocamız kursta şarkıları bize söyletti. Eve geldim. 30 senedir çocukluğumdaki şarkıları unutmuşum. Bir hafızamı yokladım. Hepsi meydana çıktı. Başladım akşama kadar evde şarkı türkü söylemeye. Eşim dedi ki: \'ben 30 senedir senin sesini duymadım. Ne bu şarkılar, türküler\' \"diye konuştu.

70 YAŞINDA DARBUKA ÇALIYOR

Bağlama ve ses eğitimi kursu sırasında koroda darbuka çalan 70 yaşındaki Şerife Ayşe Gülter ise, kursta hem çaldıklarını hem de eğlendiklerini söyledi.

8)EVİNDE YAPTIĞI PASTA BÖREKLERİ SATIP ÇOCUKLARINI OKUTUYOR

VAN\'da 3 çocuk annesi Mine Demir (38), evinde yaptığı pasta, börek, el örgüleri, patik, lif ve süs eşyalarını satarak geçimini sağlıyor. Kendi olanakları ve emeği ile kiraladığı dükkânında kazandığı parayla 3 çocuğunu okutan Demir işini severek yaptığını, iş bulamayan eşinin de çalışmak üzere İstanbul\'a gittiğini söyledi.

İpekyolu İlçe\'sine bağlı Vali Mithatbey Mahallesi\'nde oturan Mine Demir, işsizliğin yoğun olduğu kentte yıllarca hayalini kurduğu pasta, börek ve el örgüleri dükkanı açtı. Dükkanını ilk açtığında satış yapamadığı için zor günler geçiren Demir, pes etmeyerek tek başına hayalini gerçekleştirdi hem de ailesine ekonomik katkı sağladı. 3 çocuk annesi Demir, mahallede açtığı 16 metrekarelik dükkanda, evinde yaptığı pasta, börek, el örgüleri, patik, lif ve süs eşyalarını satarak çocuklarını okula gönderiyor. Eşinin Van\'da iş bulamadığı için İstanbul\'da çalışmaya gittiğini anlatan Mina Demir, şöyle konuştu:

\"Yıllar önce böyle bir iş yapmayı hayal ettim. Bu hayalimi yaklaşık 2 ay önce gerçekleştirdim. Burada hayalimi gerçekleştirdim hem de aile bütçeme katkı sağlıyorum. 3 çocuğum var çocuklarımı buradan elde ettiğim gelirle okutuyorum. Eşim Van\'da iş bulamadığı için İstanbul\'da çalışıyor. Pasta, börek, el örgüleri, patik, lif ve süs eşyalarını yapıp satıyorum.\"

