DHA YURT BÜLTENİ-4

1)JANDARMA GENEL KOMUTAN YARDIMCISI HATAY’DA

BÖLGEDE yer alan birlikleri denetlemek üzere Hatay’a gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı Vali Erdal Ata’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Korgeneral Çardakçı’ya Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş’da eşlik etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Korgeneral Çardakçı Vali Ata’ya Hatay ziyaretiyle ilgili bilgi verdi. Bölgede yaşanan gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Vali Ata Korgeneral Çardakçı’yı medeniyetler şehri Hatay’da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirtti ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, ziyaretin sonunda Valilik Şeref Defterini imzaladı ve Vali Ata’ya gösterdikleri nezaketten dolayı teşekkür etti.

HATAY/DHA

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2)SAHTE BELGE DÜZENLEYİP KARDEŞİNİN 280 BİN LİRASINI ALDI

ADANA\'da 55 yaşındaki İnci K., işbirliği yaptığı kişilerle düzenledikleri sahte evrakla, öz kardeşinin 280 bin lirasını aldı. İnci K.,\'nın kardeşi Soner Yonat\'a babasından 21 dönüm tarla miras kalınca iki kardeş arasında anlaşmazlık çıktı. Tarlayının satılıp parasının kendisine verilmesini veya tapusunun kendi adına yapılmasını isteyen İnci K., iddiaya göre, kadeşi Yonat\'ı tehdit etmeye başladı.

SAHTE BORÇ BELGESİ DÜZENLEDİ

Ablasının tehditlerini aldırmayan Soner Yonat, tarlanını kendisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine abla İnci K., Murat K., (32) Cengiz K., (28) Murat Y., (42) ve Nihat Y., (45) ile işbirliği yaparak, sahte bir borç belgesi hazırladı. Sahte mühür ve kaşelerin olduğu borç belgesini kardeşine yollayan İnci K., tehdit ettiği Soner Yonat\'ın 280 bin lirasını aldı. Belgenin üzerinde imzasının olmadığını fark edip, Maliye\'ye giden Yonat, evrağın sahte olduğunu, adına hiç bir borç olmadığını öğrenince ablasından şikayetçi oldu. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, İnci K. ile birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'den çıkarılması

- Polis aracına bindirilmeleri

- Adli Tıp Birimi genel görüntüsü

SÜRE:38\" BOYUT:38,8MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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3)HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, KOVALAMACA SONUNDA YAKALANDI

KONYA\'da iki evden televizyon, tablet ve 2 bin lira çaldığı iddia edilen Ramazan Ç., polisi fark edince otomobille kaçmaya çalıştı. Şüpheli, yaşanan kovalamaca sonunda yakalandı.

Merkez Meram ilçesinde farklı tarihlerde iki ayrı evden televizyon, tablet ve 2 bin lira çalınması üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, kamera görüntülerinde şüphelinin poliste çeşitli suçlardan kaydı bulunan Ramazan Ç. (24), olduğunu belirledi. Polis, saat 00.30 sıralarında Ramazan Ç.\'nin başkasına ait bir otomobille Meram ilçesi Büyük Aymanas Mahallesi\'nde olduğunu tespit etti. Bölgede çalışma başlatan ekipleri fark eden Ramazan Ç., otomobille kaçmaya başladı. Polis ve şüpheli arasında yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Ramazan Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere Hırsızlık Büro Amirliğine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)

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4)\'SALDA\'NIN TURİZME AÇILMASI TARAFTARIYIZ\'

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü\'yle ilgili, \"Salda\'nın bakir alanının, doğal güzelliğinin muhafaza edilmesi kaydıyla turizme açılması taraftarıyız. Çünkü bozulduktan sonra geri getirme imkanımız yok\" dedi. Vali Şerif Yılmaz, Salda Gölü ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Salda Gölü\'nün kıyı kenar çizgisi çalışmalarının tamamlandığını ve yakın zamanda koruma amaçlı imar planı yapılacağını söyleyen Vali Yılmaz, \"Salda Gölü\'müzde \'Türkiye\'nin Maldivleri\' olarak ifade ettiğimiz bölge dahil olmak üzere yapılaşmayla ilgili bir takım kısıtlamalar var. Gölün, kıyı kenar çizgisini tamamladık. Bu çok büyük bir eksiklikti. Şu an itibariyle arkadaşlarımız kurum görüşlerini alıyorlar, yakın zamanda koruma amaçlı imar planı yapacağız. Bunun ödeneği de hazır. Kıyı kenar çizgisini beklediğimiz için süreç biraz uzadı. Koruma amaçlı imar planıyla birlikte bölgede belli bir düzen içerisinde gölün korunması ve gelen misafirlerin de ihtiyaçlarının karşılanacağı bir takım sosyal donatılara da kavuşmuş olacağız. Geçen günlerde ilimize gelen Orman ve Su İşleri Bakanımıza da ilettik, kendisi de uygun gördü. Bakanlık bürokratlarına da gerekli talimatları verdi\" dedi.

\'BOZULDUKTAN SONRA GERİ GETİRME İMKANIMIZ YOK\'

Bölgenin Salda Kayak Merkezi dahil olmak üzere havza bazlı, gerek kültür varlıkları gerekse milli park olmak üzere, hangisi uygun olacaksa çalışma yapılacağını vurgulayan Vali Yılmaz, \"İnşallah o da kısa süre içerisinde sonuçlanır. Özellikle Salda\'nın bakir alanının, doğal güzelliğinin muhafaza edilmesi kaydıyla turizme açılması taraftarıyız. Çünkü bozulduktan sonra geri getirme imkanımız yok. Belki hassas çalışıldığı için uzun sürüyor olabilir ama hassasiyet gösterilerek çalışma yapılmasında fayda var. Bu hassasiyetin devam etmesi gerekiyor\" diye konuştu.

SAGALASSOS VE KİBYRA\'DAKİ ÇALIŞMALAR

Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti ve Gölhisar ilçesindeki Kibyra Ören Yeri\'nde kazı çalışmalarının devam ettiğini de aktaran Vali Yılmaz, şunları söyledi:

\"Özellikle Sagalassos ve Kibyra ile birlikte diğer kazı alanlarında çalışmalar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kibyra Antik Kenti\'nde bir çalışma başlattı. İhalesini yapmıştık ama yeterli sayıda firma gelmediği için tamamlayamadık. Misafirlerimizin karşılanacağı bir alan yapılacak, gezi güzergahları yeniden oluşturulacak, bununla ilgili alt yapı tamamlanmış olacak. Bundan sonra da gelen misafirlerimiz rahatlıkla tarihi eserleri görebilecek. Bununla ilgili de kaynak gelmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş\'un talimatıyla ödenek ayrıldı. Kazıyla ilgili yeni çalışmalar da bu yıl geçen yıllara göre daha hızlı şekilde devam edecek. Yayla turizmiyle ilgili olarak bölgesel baktığımızda gül ve lavantayı Burdur ve Isparta ile beraber değerlendiriyoruz. Her iki ilimizin doğal güzelliklerini beraber pazarlayıp, pastayı beraber paylaşmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.\"

Görüntü Dökümü

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- Salda Gölü\'nden detay

- Kibyra detay

- Sagalassos detay

- Vali Yılmaz ile röportaj

235 MB /// 04.24\"

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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5)VAN\'DA 1 YILDA 5.5 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

VAN Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde düzenlediği 289 operasyonda 5 ton 533 kilo 952 gram uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 563 kişiden 252\'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı\'ndaki konuşmasında \"Uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamış demektir\" açıklamasıyla gözler uyuşturucu ve uyuşturucu kaçakçılarına çevrilirken, Van Emniyet Müdürlüğü, 2017 yılında da etkin bir şekilde mücedele etti. 2016\'da 290 operasyon yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 ton 36 kilo 493 gram eroin, 161 kilo 663 gram esrar, 17 kilo 331 gram metamfetamin, 27 kilo 323 gram afyon sakızı olmak üzere 1 ton 242 kilo 810 gram uyuşturucu ele geçirdi. 475 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda 116 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ELE GEÇEN UYUŞTURUCU 5 KATLANDI

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında ise ele geçirilen uyuşturucu miktarını 5\'e katladı. Son yılların rekoru sayılan 289 operasyonda 4 ton 880 kilo 756 gram eroin, 478 kilo 946 gram esrar, 71 kilo 378 gram metamfetamin, 102 kilo 872 gram afyon sakızı olmak üzere toplam 5 ton 533 kilo 952 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyonlarda 563 şüpheli gözaltına alındı. 252 kişi tutuklanırken, 96 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İran\'a sınır olan Irak topraklarına da yakın bir coğrafyada bulunan Van, uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir geçiş güzergahında bulunuyor. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, 2018 yılı içerisinde de uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmayacaklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Uyuşturucu operasyonlarından görüntüler

-Dedektör köpeklerle yapılan aramalar

-Ele geçirilen uyuşturucudan görüntüler

-Detaylar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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