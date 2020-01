DHA YURT BÜLTENİ-4

1)CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ESKİŞEHİR\'de, eski muhtar Halit Kaya\'nın (67) otomobiliyle karıştığı hasarlı kazanın ardından tartıştığı kamyonet sürücüsü Mehmet Yılmaz\'ı (42) tabancayla vurarak öldürme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay geçen 24 Kasım\'da akşam Muttalip Orta Mahalle\'de meydana geldi. Emirler Mahallesi eski muhtarı Halit Kaya yönetimindeki 26 DR 966 plakalı otomobil, Mehmet Yılmaz yönetimindeki 06 ACE 71 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İki araçta hasar oluşurken, Kaya ile kamyonet sürücüsü Yılmaz ve yanında bulunanlar arasında tartışma çıktı. Halit Kaya yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla ateş ederek Mehmet Yılmaz\'ı başından vurarak öldürdü. Halit Kaya olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anı, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedil. Görüntülerde otomobille kamyonetin çarpışmasının ardından her iki araç da duruyor. Otomobilden inen Halit Kaya ile kamyonetten inen Mehmet Yılmaz ve yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıkıyor ve birbirlerine yumruklar atılıyor. Eski muhtar Halit Kaya tabancasını çıkarıp ateş ediyor ve Mehmet Yılmaz arkadaşlarının arasında yere yığılıp kalıyor.

ESKİŞEHİR

2)ZIRHLI ARAÇLA ÇARPTIĞI KADININ ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN POLİSİN HAPİS CEZASI ERTELENDİ



DİYARBAKIR\'da, kullandığı zırhlı araçla, yolda yürüyen Hatun Elhaman\'a (76) çarparak ölümüne neden olan özel harekat polisi Ö.Ö. (35)hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava sonuçlandı. Yargılamayı yapan Diyarbakır 8\'inci Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Ö.Ö.\'yü, \'taksirle ölüme sebebiyet vermek\' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıp, cezanın ertelenmesine karar verdi.

Yenişehir İlçesi Gevran Caddesi\'nde 27 Nisan 2016 tarihinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne ait zırhlı araç, yolda yürüyen Hatun Elhaman\'a çarptı. Kazanın ardından sürücü polisin araçtan inmemesi üzerine vatandaşlar olaya tepki gösterirken, bölgeye gelen çevik kuvvet ekipleri toplanan kalabalığa gaz bombası ile müdahale etti. Yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, gözaltına alınan zırhlı aracın sürücüsü Ö.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğ\'nce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

\'POLİS VE YAYA TEDBİRSİZ DAVRANDI\'

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın kazaya ilişkin başlattığı soruşturma sonucunda, Ö.Ö. hakkında \'Taksirle ölüme neden olma\' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Şüphelinin, Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne ait 21 A 1453 plakalı zırhlı araçla, Gevran Caddesi\'nde yürüyen Hatun Elhaman\'ı görmeyerek çarptığı belirtilen iddianamede, zırhlı aracın altında kalan Elhaman\'ın hayatını kaybettiği kaydedildi. Şüphelinin yoğun araç ve insan trafiği olan Gevran Caddesi\'ne gerekli önlemleri almaksızın, zırhlı ve büyük bir araçla ve tek başına çıkmakla dikkatsizlik ve tedbirsizlik yaptığı kaydedilen iddianamede, şüphelinin kendisi gibi tedbirsiz davranıp yaya geçidini kullanmayan ve aracın hareket ettiğini fark edemeyen yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olduğu ifade edildi.

\'DAVA SÜRECİNDE KAZA YAPMADI\'

İddianamenin kabulünün ardından tutuksuz sanık Ö.Ö.\'nün yargılaması, Diyarbakır 8\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yapıldı. Davanın dün görülen 6\'nca celsesine sanık Ö.Ö. katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak dosyaya gönderilen Adli Tıp raporu okundu. Raporda, sürücü Ö.Ö. ve hayatını kaybeden Hatun Elhaman\'ın eşit derecede kusurlu oldukları bildirildi.

Söz alan sanık avukatı Elfidan Doğru, yaşlı kadının yaya geçidini kullanmadan karşıya geçtiğini belirterek, \"Olayın gerçekleşmesinde müvekkilim kusurlu değildir. Olay yayanın ağır kusurundan kaynaklanmıştır. Maktül aracın kör noktasından gelmektedir. Müvekkilim uzun süredir zırhlı araç kullanmaktadır ve dava sürecinde harhangi bir kazaya karışmamıştır\" dedi.

Kazada hayatını kaybeden yaşlı kadının ailesinin avukatı Şaban Dalğın ise sanığın kasıtlı olduğuna dair bir iddiaları ve talepleri olmadığını belirterek, \"Sanık kanunun kendisine yüklediği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, maktulün ölümüne sebep olmuştur. Maktul olay yerinde hemen vefat ettiği için ceza davası anlamında herhangi bir iddiamız yoktur. Hukuk davasındaki haklarımız saklıdır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz.\"dedi.

CEZASI ERTELENDİ

Kararını açıklayan mahkeme; Sanık Ö.Ö.\'yü \'Taksirle ölüme neden olma\' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın,sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alan mahkeme, cezanın 1 yıl 8 aya düşürülmesine hükmetti. Sanığın sürücü belgesinin 3 ay geri alınmasına karar veren mahkeme, Ö.Ö.\'nün kişilik özellikleri, duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurulduğunda, yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaate varılması ve işlediği suç nedeniyle dosyaya yansıyan somut bir maddi zarar bulunmaması nedeniyle, cezasının ertelenmesine hükmetti. Sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar veren mahkeme, denetim süresi içinde yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması ertelenen hükmün kaldırılarak davanın düşürülmesine hükmetti.

DİYARBAKIR

3)660 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ TRAFOYU ÇALDILAR

KARS Organize Sanayi Bölgesinde Muhsin Akçay\'a ait bir fabrikanın yaklaşık 660 kilo ağırlığındaki trafosu, çalındı. İnsan gücüyle taşınması mümkün olmayan trafoyu elektrik direğinden söken ve bina içerisindeki kablo sistemini de aynı şekilde çalan kişiler her yerde aranıyor.Kars Organize Sanayi Bölgesinde geçen 27 Aralık sabahı kereste fabrikasına gelenler, elektrik direğindeki trafo ve bina içerisindeki kablo sisteminin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarının çalışmamasını fırsat bilen gelen kişiler, Muhsin Akçay\'a ait bir fabrikanın yaklaşık 660 kilo ağırlığındaki trafosunu ve fabrikanın içerisinde bulunan kabloları iddiaya göre vinç yardımıyla çaldı. İş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. İşletme içerisindeki panolardaki ve çeşitli bölgelerdeki parmak izi örneği aldı. Pano üzerinde duvarda kan izi tespit eden polis, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Yeni taşındıkları sanayi bölgesine Aras- Edaş yetkilileriyle görüşme sağlayarak sistem kurma çalışması içerisinde olduklarını söyleyen işletme sahibi Akçay şunları söyledi:

\"Trafonun çalındığını mühendis Baran Aras\'tan öğrendim. İlk duyduğumda şoke oldum. Çünkü 660 kilo ağırlığındaki trafoyu çalmak oldukça zor ve ekipman istiyor. Hırsızlığı kameraların çalışmadığını bilen birisi yapmıştır. Yaklaşık 30 bin liralık bir zararım mevcut. Umarım çalışmalar sonuç verir ve sorumlular bulunur.\"

İşletmenin sorumlu olduğu elektrik mühendisi Baran Aras ise \"Bu fabrikanın elektrik işini ben ve ekibim üstlenmiş durumdayız. Sabah saatlerinde ekibimiz kalan çalışmaları tamamlamak için buraya geldiğinde trafonun olmadığı ile karşılaşması sonucu duruma bize bildirdiler. Biz de buraya geldiğimizde trafonun çalındığını gördük ve durumu polise bildirdik\" diye konuştu.

KARS

4)SİVAS\'TA 17 \'BYLOCK\' TAHLİYESİ

SİVAS\'ta, güncellenen \'ByLock\' kullanıcı listesinden adı çıkarılan 17 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı \'ByLock IP\'lerine iradesi dışında yönlendirildikleri tespit edilen 38 cep telefonu kullanıcısı bulunduğunu belirledi. Başsavcılık, bu sanıklar hakkında, 2\'nci ve 3\'ncü Ağır Ceza Hakimliği\'nin yeniden değerlendirme yapmasını istedi.

Savcılığın talebi üzerine, 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, güncellenen \'ByLock\' listesinde isimleri bulunan ve ilk duruşmalarını bekleyen tutuklu Emre A., İbrahim D., Fadime S., ve Nazım Ç. hakkında, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını gerekçe göstererek tahliye kararı verdi. Ayrıca, aynı mahkemede davaları devam eden ve tutuksuz olarak yargılanan 21 kişi hakkında da mevcut güncellemenin uygulandığı belirtildi.

Sivas 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de duruşma günlerini bekleyen 12 tutuklu hakkında aynı gerekçe ile tahliye kararı verdi. 1 kişi de Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturması sürerken listeden ismi çıkarılarak tahliye edildi.

11 BİN 480 YÖNLENDİRME TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü FETÖ/PDY mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen TÜBİTAK eski çalışanı ve firari Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen \'Mor Beyin\' yazılımıyla, 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının, iradeleri dışında \'ByLock IP\'lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.

SİVAS

5)PARKE ZEMİNLİ SAHA İÇİN 140 KİLOMETRE GİDİYORLAR



TÜRKİYE Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubu\'nda Burdur\'u temsil eden Gölhisar Belediyesi Basketbol Takımı, kentte parke zeminli salon olmadığı için iç saha maçlarını 140 kilometre uzaklıktaki Isparta\'da oynuyor.

Gölhisar Belediyespor, Türkiye Basketbol Federasyonu\'nun \'zemini parke olmayan salonlarda maç oynatılmaması\' kararı nedeniyle iç saha maçlarını Burdur\'da parke zeminli salon olmamasından dolayı 140 kilometre yolculuk ediyor. Gölhisar Belediyespor Antrenörü İsmail Davaz, bu karardan dolayı her maçlarını adeta deplasmanda oynadıklarını söyledi. İki yıldır yaşadıkları en büyük sıkıntının salon olduğunu anlatan Davaz, Burdur\'da parke zeminli salon bulunmadığını kaydetti.

İÇ SAHA MAÇLARI İÇİN 140 KİLOMETRE GİDİYORLAR

İsmail Davaz, \"Federasyon bu salonlarda maç oynanmasına izin vermiyor. Bundan dolayı iç saha maçlarımızı maalesef Gölhisar\'da oynayamıyoruz. Antrenmanları Burdur Hüsnü Bayer Spor Salonu\'nda yapıyoruz. Burdur merkezde de parke zeminli salon olmadığı için 140 kilometre mesafedeki Isparta\'da oynuyoruz\" dedi.

İç saha maçlarını Isparta\'da oynayarak sezonu tamamlayacaklarını, bunun zor şartlarda, imkansızlıklar içinde mücadele eden takıma büyük bir külfet getirdiğine değinen Davaz, \"En büyük dileğimiz salon sıkıntımıza çare bulunması\" diye konuştu.

Gölhisar Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubu\'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyespor, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Antalya Yıldızları Spor Kulübü, İzmir Menemen Belediyespor, İzmir Batı Makina Spor Kulübü ve Aydın Nazilli Belediyesi ile mücadele edecek.

- Detay

BURDUR

6)BİYOENERJİ İLE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI YAPTI

DÜZCE\'de yatırım yapan İran asıllı iş adamı Hossein Mirzaei, eşi ve çalışanları uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İranlı iş adamının biyoenerji gücü ile insanlara tedavi uygulama bahanesi ile uyuşturucu bağımlısı yaptığı ileri sürüldü.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Düzce\'de yerel bir televizyon kanalı kuran, arsa alımları yapan İran asıllı iş adamı Hossein Mirzaei, eşi Çiğdem Mirzaei\'yi takibe aldı. Uzun süren takip sonrasında Hossein Mirzaei\'nin uyuşturucu sattığı belirlendi. Hossein Mirzeai, eşi Çiğdem Mirzeai ile yanında çalışan Afgan ve İran uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 54 küçük paket içerisinde 69 gram eroin, 2 adet poşet içerisine 212 gram eroin, 4 poşet içerisinde 203 gram metamfetamin, 18 gram Afyon sakızı ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Hossein Mirzaei\'nin biyoenerji kullanarak kendisinin vücuttaki ağrıları tedavi ettiği yönündeki söylemleri ile kendisine gelen kişilerin içeceklerine uyuşturucu madde katarak, uyuşturucu bağımlısı yaptığı tespit edildi. Gözaltına alınan Hossein Mirzaei, eşi ve 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DÜZCE

7)KEMER, RUS TURİSTTE REKOR KIRDI

ANTALYA\'nın Kemer ilçesi turist sayılarında rekor yıl olarak değerlendirilen 2014 yılına göre bu yıl Rus turist sayısında rekor seviyeye ulaştı. Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, 2014\'te 1.1 milyon olan Rus turist sayısının bu yıl 1.3 milyona ulaştığını söyledi.

Rus tatilcilerin en çok tercih ettiği turizm merkezlerinden Kemer\'de 2014 yılında 1 milyon 100 bin olan Rus turist sayısı, 2017 yılında 1 milyon 300 bini aştı. Bölgedeki turizm acentelerinin verilerine göre Kemer, Rus misafir sayısında rekor seviyeye ulaştı. Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, yaşanan artışın tesadüf olmadığını, 2015 yılında başlattıkları 9 Mayıs kutlamaları, düşürülen pilotun ailesine ev verilmesi gibi etkenlerle Kemer\'in Rusya\'da popülaritesinin arttığını söyledi.

\'DEVLET NİŞANIMIZ DA VAR\'

Mustafa Gül, \"Rus pazarında insanların tahmin etmediği kadar bir doluluk yakaladık ama bunun bir geçmişi, temeli vardı. 2015 yılında seyahat acenteleri Moskova fuarında bana, \'Başkanım bu sene satışlar düşük gidiyor, bir şey yaratmamız lazım. Tüm dikkatleri Antalya\'ya, Kemer\'e çekmemiz lazım\' dedi. 2015 yılının 9 Mayıs\'ında Kemer\'de Rusların Zafer Bayramını kutladık. Onların Zafer Bayramını başka bir ülkede kutlayan tek ilçeyiz, şehiriz. Bunun temeli bugün atılmıştı. Hatta bizim devlet nişanımız da var. O Rus bayramını yaptıktan sonra verdiler\" dedi.

\'BU TESADÜFEN BİR ARTIŞ DEĞİL\'

2015 yılında sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürülen Rus savaş uçağının ölen pilotunun ailesine ev verme girişimlerinin de Rus turist sayısındaki artışta etken olduğunu vurgulayan Başkan Gül, \"Yani bu tesadüfen bir artış değil. Kemer Belediyesi\'nin ve başında biz olmak üzere arkadaşlarımızla birlikte vermiş olduğumuz mücadelenin bir ürünüdür. Rus pazarına baktığımızda 1 milyon 300 bini aşan bir rakam ve daha yılbaşına kadar da bu devam ediyor. Ama Antalya\'ya inen turiste baktığımız zaman; 10 milyon toplam turist girişi olmuş, bunun 4 milyonu Kemer\'e gelmiş. Rusya\'ya yaptığımız hamlelerin ne kadar doğru olduğunu, artık Rusların Kemer\'i ne kadar çok sevdiğini, bizim de onlara nasıl hizmet verdiğimizin bedelini bu sene Rusların çoğalmasıyla görmüş olduk\" diye konuştu.

KEMER (Antalya)