DHA YURT BÜLTENİ-4

1)FABRİKA İŞÇİLERİNDEN KOKUYU SORUN EDEN VATANDAŞA TEPKİ

SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, katı atık tesisinde çalışan işçiler, fabrikadan kötü koku yayılmasından şikayet edenlere karşı eylemde bulunarak, \'Ekmeğimizle oynamayın\' diye tepki gösterdi. Pamukova\'da faaliyet gösteren bir katı atık tesisinde çalışanlar, ilçede vatandaşa karşı eylem yaptı. Çelik-İş Sendikası yöneticileri ve işçiler, ilçe merkezindeki Demokrasi Meydanı\'nda toplandı. İşçiler, son dönemde fabrikadan kötü koku yayıldığıyla ilgili şikayetleri basın yoluyla gündeme getiren bölge halkına sloganlar atarak tepki gösterdi. Ellerinde \'Ekmeğimizle oynamayın\' yazılı dövizler taşıyan işçiler, basın açıklaması yapınca vatandaşlar da işçilere tepki gösterdi. Topluluk adına konuşan Çelik İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Rıfat Kurt, tepki gösterilen fabrikanın pahalı parfümlerle, baca filtrelemeleri ile insan sağlığı için duyarlı bir çalışma içerisinde olduğunu belirterek, \"Bu fabrikada 300\'e yakın işçi çalışmaktadır. Sizlerden ricam bu fabrikanın ve fabrikada çalışan işçilerin söylemlerine kulak vermeniz\" dedi.

Basın açıklaması sırasında meydanda toplanan kalabalık vatandaş grubu, kendilerinin niyetlerinin işçilerin ekmeğiyle oynamak olmadığını, yalnızca fabrikadaki kokuya önlem alınmasını istediklerini belirtti. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı basın açıklaması sırasında polis tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Salih Harmancı isimli vatandaş işçilerin dövizlerle kendilerine mesaj vermesini kabul etmediğini belirterek, \"Pamukova\'nın giriş ve çıkışında \'Meyve ve sebze diyarına hoş geldiniz\' yazıyor. O kokuyu duyanlar burası nasıl meyve ve sebze diyarı demez mi? Biz fabrika kapansın demiyoruz, işçilerin ekmeğiyle de oynamıyoruz. Biz kokunun giderilmesini istiyor\" diye konuştu.

İşçiler basın açıklamasından sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

İşçilerden görüntü

Basın açıklaması

Vatandaşların tepkisi

Polis ekiplerinden görüntü

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) -

====================================================

2)SUÇ ÖRGÜTÜ ÇETESİNE OPERASYON:23 KİŞİ GÖZALTINDA

SAMSUN\'da kumar ve yasadışı bahis oynattığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Organize Suç Örgütü üyesi 23 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kumar ve yasadışı bahis oynattığı, bazı kişileri borçlandırdığı ve 1 kişinin intiharına neden oldukları da öne sürüldü. Samsun Emniyet Müdürlğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri kumar ve yasadışı bahis oynattığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik yaklaşık 5 ay önce Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sırasında çete üyelerinin kumar ve yasadışı bahis oynatıp bir çok kişiyi borçlandırdığı, borçlarını ödeyemeyenlere zorla senet imzalattıkları ve tehditle tahsilat yaptıkları, bahis oynatarak boçlandırdıkları 1 kişinin intihar ettiğini tespit etti. Örgüt yöneticilerinin kontrolünde, Samsun\'un çok sayıda fatura ödeme merkezi, çay ocağı, dernek adı altında faaliyet gösteren işyerleri işlettildiği, İstanbul\'da sorumluları bulunan ve Almanya\'dan yönetildiği ortaya çıkarıldı.

Öte yandan yaşları küçük çocuklara park ve bahçelerde, sokak aralarında uyuşturucu sattırdıkları, örgüt yöneticileri tarafından silah kanununa muhalefet, suçu üstlenme ve silahla yaralama, basit yaralama suçlarının işlenmesi konusunda da çoğu kez yine bu çocukların kullanıldığı ortaya çıktı. Suçtan elde edilen gelirlerin ise örgüt liderine düzenli olarak aktarıldığı öne sürüldü. Organize suç örgütünün husumet yaşadığı veya anlaşmazlık yaşadığı kişilere karşı da cezalandırmaya yönelik cinsel saldırı, darp, gibi suçlar işlediği vatandaşlar üzerinde korku ve panik yarattıkları tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından 9 gün önce operasyonun düğmesine basan polis, eş zamanlı operasyonla aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçti. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü :

-------------------------

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

- Detaylar

(SÜRE : 2.21 - BOYUT :265.85 MB)

Haber-Kamera : Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)-

===============================================================

3)ZEYNEP ÖLDÜ, ÜST GEÇİT YAPILDI

SAMSUN\'da geçen Ekim ayında okul dönüşünde evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu 11 yaşındaki Zeynep Nazlı Kahveci\'nin ölümü sonrasında bölgeye iki tane üst geçit yapılmaya başlandı. Acılı baba Arif Kahveci, defalarca bölgeye üst geçit, yaya geçidi yapılmasını isteyip başvurduklarını bölgedeki riskin görülmesine rağmen gerekli çalışmanın yapılmadığını ileri sürdü. Anne Emel Kahveci ise, \"Bu olayda kimin ihmali varsa onların cezalandırılmasını istiyorum. Kimin suçu varsa öğrensinler \'aman neyse sonra yaparız\' diyerek öteleyenler varsa bulsunlar, cezasını versinler. Belki örnek olur böyle ihmaller olmaz, başka Zeynepler ölmez\" dedi. Samsun geçen 3 Ekim\'de meydana gelen olayda, İlkadım İlçesi Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu\'nda eğitim gören 6\'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Zeynep Nazlı Kahveci, okul çıkışı eve gitmek için minibüse bindi. Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesi\'nde minibüsten inip evine gitmek için Samsun- Ordu karayolundan karşıya geçmek istedi. Yola çıkan Zeynep\'e Ordu\'dan Samsun yönüne giden Seçkin Ç.\'nin kullandığı 39 ES 239 plakalı otomobil çarptı. Kazada, ağır yaralanan Zeynep Nazlı Kahveci, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Zeynep\'in cenazesi, Sümeyye Hatun Camii\'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Kıranköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

\'YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR\'

Ailesi ve yakınları ise 3 gün sonra küçük kızın hayatını kaybettiği Samsun-Ordu Karayolu\'nu trafiğe kapattı. Küçük kızının evine \'Bu güzergahta yayaların can güvenliğinin sağlanması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz\' yazılı pankart ile küçük kızın dev fotoğrafının bulunduğu iki afiş asıldı. Küçük kızın evinin önünde toplanan yaklaşık 500 kişi yola çıkıp araları durdurdu. Ellerinde pankartlar taşıyan vatandaşlar karayoluna oturarak üst geçit istediklerini söyledi. Samsun-Ordu karayolu çift yönlü olarak yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldıktan sonra olay yerine gelen Tekkeköy İlçe Kaymakamı \'Günay Öztürk\' ün üst geçit ve trafik lambası yapılacağı sözünü vermesi üzerine eylem sona erdi.

İKİ ÜST GEÇİT İNŞAATINA BAŞLANDI

Daha sonra karayolları tarafından küçük kızın kaza yaptığı mevkinin yaklaşık 100 metre uzağına üst geçit yapılmasına başlandı. Ayrıca bu geçidin 300 metre gerisinde bir başka üst geçit daha yapılmaya başlandı. Ayrıca çalışmalar trafik lambaları da çalışmaya başladı. Bölgeye uyarıcı trafik levhaları konuldu. Orta refüje bariyerler yapıldı.

\'İHMAL VAR\'

Küçük çocuğun evinin bulunduğu bölgede yapılan üst geçit inşaatında sona gelindi. Ancak acılı baba Arif ve anne Emel Kahveci, evlatlarının ölümünde ihmal olduğunu belirterek tepki gösterdi. Kızının olay günü telefonunu evde unuttuğunu ve okuldan bir ders erken çıktığı için annesinin eve geldiğini haber alamadığını belirten Arif Kahveci, \"23\'üncü İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları çalışmalarından dolayı bütün yaya geçitleri ve ışıkların tamamı iptal edilmişti. Her gün kızımızı annesi yoldan karşıya geçirirdi ancak o gün telefonu yanında olmadığı için haber veremedi ve kendisi yoldan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada süratle gelen bir otomobil kızıma çarptı ve hayatını kaybetti. Burada çok büyük bir ihmal var. Karayolları 7\'inci Bölge Müdürlüğü olimpiyat çalışmaları için bu yoldaki bütün ışıkları bütün yaya geçitlerini 6 ay gibi çok uzun bir süre iptal ederek bu yoldan karşıya geçmek zorunda kalan insanları resmen büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya bıraktılar. Çok ölenler oldu. Çok canlar yandı. Hiç umursamadılar. Malum Türkiye Cumhuriyeti önce öldürüyoruz sonra yapıyoruz\" dedi.

8 MAHALLE MUHTARI DİLEKÇE İLE BAŞVURDU

Olay sonrasında yapılan yol kapatma eyleminin ardından evinin önünde ve 400 metre uzaklıkta iki üst geçit yapılmaya başlandığını dile getiren arif Kahveci, \"İki üst geçit de bitmek üzere. İnşallah bundan sonra kimse böyle acılar yaşamaz. Bu son olur. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bölgemizdeki 8 mahalle muhtarı olay öncesinde bir dilekçe yazıp, burada 10 bin insanını risk altında olduklarını dile getirmişlerdi. Bende kendim görevlilere bunu sözlü olarak bildirmiştim. Ama maalesef kızımızı kaybettik. Trafik kazasıyla alakalı güvenlik kamerasının görüntülerini izlediğimizde görülüyor ki \'çarpan kişi\' benim hızım 70-80 kilometre demiş ancak görüntülerde hızı en az 120 kilometre burası meskul mahal hızla geliyor hiç bir şekilde frene basmadan çocuğumuza vurmuş\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\'İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ \'RİSK VAR\' DİYEREK UYARMIŞ\'

\"Polisin kaza raporunu hayretle okudum. Raporda diyor ki \'Yayalar karayollarında üst geçitlerin ışıkların, yaya geçitlerinin bulunduğu yerlerden geçmek zorundadır\' Ya kusura bakmayın arkadaşlar burada şu bir kaç kilometre yol içerisinde üst geçit mi vardı, trafik ışığı mı vardı, yaya geçidi var mıydı da benim çocuğum oradan geçmedi. Bunu özellikle onların vicdanlarına seslenerek dile getirmek istiyorum. İlçe emniyet müdürümüz bize diyor ki \'Ben diyor Temmuz ayının 15\'inde Karayolları Bölge Müdürlüğü\'ne resmi bir dilekçe yazdım\' Dilekçede bu bölgede yaşayan insanların kullanabilecekleri bir yaya yolu, bir trafik ışığı ve üst geçit olmadığı için çok büyük bir risk oluşturduğunu yazdığını kendisi bizzat söyledi. Burada ihmali olan herkesi Allah\'a havale ediyorum: en büyük takdiri verecek olan Allah\'tır. Bir olimpiyat kaç tane Zeynep yapar. Olimpiyat yapacağız diye buradaki insanların bütün güvenlik önlemlerini yok ettiler sonra olimpiyat yaptık dünya çapında bir şey yaptık ama Zeynep gitti. Başka çocuklar insanlar gitti. Bunun cevabını kim verecek.\"

\'ÇOCUKLARIM YİNE BU YOLDAN KARŞIYA GEÇECEK\'

Gözü yaşlı anne Emel Kahveci ise \"Olay olmadan eşime sürekli diyordum ki bu yolda hep sıkıntı yaşıyoruz acaba ne zaman buraları düzeltecekler diyordum. Zeynep sıradan bir çocuk değildi. Kaç tane çocuk annesinden mikroskop istemiştir. Zeki akıllı bir çocuktu. Aslında her gün onu yoldan karşıya ben geçirirdim. O gün telefonu yanında olmadığı için kendi geçmek istedi. Benim haberim olmadı. Kızıma araba çarptı ve oracıkta öldü. Şimdi burada üst geçit yapılıyor. Buna da çok şükür diyeceğim çünkü 3 tane daha çocuğun daha var çünkü. Onlarında bu yoldan geçme ihtimali var. Onların da bu üst geçide ihtiyacı olacak. Biz bu yoldan sürekli karşıya geçmek zorundayız. En azından böyle bir tehlike azalmış olacak. Bu olayda kimin ihmali varsa onların cezalandırılmasını istiyorum. Kimin suçu varsa öğrensinler \'aman neyse sonra yaparız\' diyerek öteleyenler varsa bulsunlar, cezasını versinler. Belki örnek olur böyle ihmaller olmaz, başka Zeynepler ölmez\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Üst geçitten detaylar

-Üst geçit ve aileden detay

-Diğer detaylar

-Baba Arif Kahveci ile ropörtaj

-Anne Emel Kahveci ile ropörtaj

(Süre: 07.47 dk) - (Boyut: 872 MB)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

==================================================

4)DOWN SENDROMLULAR ÇİNİ ATÖLYESİNDE

ESKİŞEHİRLİ Down sendromlu ve otistik çocuklar, Kütahya\'da Sıtkı Olçar Çini Atölyesi ile Çini Müzesi\'ni gezdi. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi\'nde geçen 15 Kasım\'da Down sendoromlu ile otistik çocuklar ve gençler için çini kurs düzenlendi. Kütahyalı tanınmış çini ustası Sıtkı Olçar\'ın kızı olan Nida Olçar\'ın katkılarıyla gerçekleşen kursa 19 Down sendromlu ve otistik katıldı. Kursiyerler bir spor kulübünün yılbaşı promosyonu için çiniden kitap ayracı yaptı.

Kursiyerler için önceki gün, Kütahya gezisi düzenlendi. Down sendromlu ve otistik kursiyerler Kütahya\'da ilk olarak tarihi evlerin bulunduğu Germiyan Sokak\'taki Sıtkı Olçar Çini Atölyesi\'ni gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı çini sanatçısı Nida Olçar ile Mehmet Yıldırım, kursiyerlere çini yapımını gösterdi. Kursiyerlerden bazıları da çini çarkının başına oturarak çamura şekiller verdi.

Kursiyerler daha sonra atölyenin karşısındaki Sıtkı Olçar Çini Müzesi\'ni gezdi. Nida Olçar kursiyerlerin gezisiyle ilgili şunları söyledi.

\"15 Kasım\'da Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi\'nde açtığımız çini atölyesinde derslere başlamıştık. Down sendromlu ve otizmli öğrencilerle birlikte yaklaşık 4 ders yaptık. Bir spor kulübünün yılbaşı promosyonu için çiniden kitap ayraçları işine başlamıştık. Son aşamasında Kütahya\'da ziyarette bulunmak istedi arkadaşlarımız. Burada Kültür Bakanlığı sanatçımız Mehmet Yıldırım ustamız onlara torna ve çark üzerine bilgiler verdi. Biz bu çocuklara çinin her aşaması hakkında uygulamalı bilgiler veriyoruz. Çamur aşamasında başladılar. Taşları meydana getirdiler. Bunları kurutup fırınladık, ardından taşlar tek tek boyandı.\"

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi\'nde eğitmen olarak görev yapan Fatma Kırkses de \"Nida Olçar\'la,Tepebaşı Belediyemizin ortak projesi sonucu özel çocuklarımızla buradayız. Eskişehir\'de yapmış olduğumuz seramikleri burada fırınlamasını izledik. Çocuklarımız da mutlu bizler de mutluyuz\" dedi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Çini ustası Mehmet Yıldırım\'ın kursiyerlere çini yapımını anlatması,

-Kursiyerlerin çarkta çamurdan kase yapması,

-Kursiyerlerin çini müzesini gezmesinden,

-Çini sanatçısı Nida Olçar\'ın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

===========================================================

5)FARKINDALIK İÇİN \'KİTAP AĞACI\'

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi\'nde yeni yılda kitap okumaya farkındalığı artırabilmek amacıyla kitaplar üst üste dizilip çam ağacı şeklinde süslenerek Kitap Ağacı oluşturuldu. Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları yeni yılda kitap okuma alışkanlığının artması ve dikkatleri kitap okumaya çekmek için kütüphane içerisinde kitapları çam ağacı şeklinde üst üste koyup süsleyerek \'Kitap Ağacı\' yaptı. Kitap Ağacı\'nı balon ve ışıklarla süsleyen kütüphane çalışanları bulunduğu yerin üsütündeki duvarda \"2018\'de bir kitap daha fazla okumaya ne dersin? Kütüphane/kitapla ilgili düşünce ve görüşlerini kitap ağacına iletebilirsin\" yazısı astı. Kitap Ağacı\'nın yeni yıla kadar kütüphanede kalacağı belirtildi. Diğer yandan bu yıl kütüphanedeki 17 bin 700 materyalden yararlanıldığı kaydedildi.

Kütüphane çalışanlarından Mevlüt Tunç (47), \"Kütüphane çalışanları olarak 2017 yılından 2018\'e geçerken farkındalık yaratarak ilçemiz kütüphanesine daha fazla okur çekemek ve daha fazla kitap okunması amacıyla böyle bir şey yaptık. 2018 yılında inşallah bir kitap daha fazla okutarak ve okuyarak amacımıza ulaşabiliriz. Bizim başka bir amaçımız yok. Sadece bir fazla kitap okutabilmek. Atatürk\'ün dediği gibi \'Bizim hiçbir şeye ihtiyaçımız yok. Bir tek şeye ihtiyacımız var. Çok çalışmaya\'\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kütüphane dış kapıdan görünüş

- Kitap ağacından

- Kitap Ağaçı ile kütüphane çalışanaları

- RÖP: Mevlüt Tunç(Kütüphane personeli)

- Kitap ağacı ile çocuklr

111 MB /// 01.49

HABER-KAMERA:Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,(Afyonkarahisar),(DHA)