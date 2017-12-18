DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ CESEDİYLE 900 KİLOMETRE YOLCULUK YAPMIŞ

ADANA\'da 5 ay önce ortadan kaybolan Neslihan Apa\'nın (36), otoyolda aracına bindiği TIR şoförü Doğan Yıldırım (42) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Yıldırım, Adana\'da öldürdüğü kadının cesedini battaniyeye sarıp, 900 kilometre yolculuk yaparak götürdüğü Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde sazlık alana attığını söyledi. İddiaya göre, 4 Temmuz\'da Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna çıkan Neslihan Apa, otostop yaparken ortadan kayboldu. Kadın sabah eve gelmeyince eşi İlker Apa (38) onu aramaya çaktı. Ancak bulamayınca polise kayıp dilekçesiyle başvurdu. Kayıp olarak aranan Neslihan Apa\'nın cinayete kurban gitme ihtimali üzerine Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kadının bulunması için özel ekip kurulmasını istedi. Cinayet Büro ekipleri, eşi tarafından otoyolda fuhuş yaptığı iddia edilen kadının otostop yaptığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yol kenarındaki bir tesisin kameralarında saptanan kadının 41 YR 192 plakalı TIR\'a bindiği görüldü. Otoyoldaki tüm güvenlik kameralarını tekrar inceleyen ekipler, Kocaeli plakalı TIR\'ın bu kente giriş yaptığını belirledi. Ekipler, aracın bağlı olduğu firma ile irtibata geçerek TIR\'ı incelemek istediklerini, şoförü olduğu saptanan Doğan Yıldırım\'ın başka bir araca verilmesini istedi. Bunun üzerine parka çekilen TIR\'ın ön bölümünde yapılan incelemede kan lekelerine ulaşıldı. Araçtan alınan kan örnekleri incelenmek üzere Kriminal Laboratuvara gönderildi. Ayrıca şirketten şoför Doğan Yıldırım\'ın Mersin\'e bir yük taşıma bahanesiyle gönderilmesi sağlandı. Mersin\'e gelen Yıldırım, gözaltına alındı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP SAZLIĞA ATTI

Adana Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan Yıldırım suçunu itiraf etti. Kadın ile para karşılığında birlikte olmak için TIR\'a aldığını söyleyen Yıldırım, para yüzünden tartıştıklarını, bu sırada bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini çırılçıplak soyup, battaniyeye sardığını, yakalanmamak için Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki sazlık alana attığını anlattı.

Ekipler, söylenen yerde yaptığı arada çürümüş kadın cesedi buldu. Adli Tıp Kurumu\'na getirilen cesedin kayıp Neslihan Apa\'ya ait olduğu saptandı. Katil zanlısı Doğan Yıldırım ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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2)4 ÇOCUK ANNESİ KADINI SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ

ADANA\'nın Kozan ilçesinde 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Sibel Kılıçlı, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki İsmail Arı tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Olay, sabah karşı Türkeli Mahallesi Şamlıoğlu Caddesi üzerindeki Sibel Kılıçlı\'ya ait evde meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan 16 yaşındaki kızı Ş.G. ile ev kiralayan Sibel Kılıçlı, bir süre önce İsmail Arı ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre genç kadına nikah sözü veren İsmail Arı, 4 ay boyunca Sibel Kılıçlı\'yı oyaladı. Bunun üzerine evinin anahtarını değiştiren Sibel Kılıçlı, gece eve gelen İsmail Arı\'yı içeri almadı. Çıkan tartışma sonucu eve giren İsmail Arı, yanındaki pompalı tüfekle Sibel Kılıçlı\'yı başından vurarak öldürdü. Genç kadının cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan İsmail Arı ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Cinayetin işlendiği evin görüntüsü

- Olay yerindeki polisler

- Polis araçlarının görüntüsü

- Vatandaşlardan görüntü

SÜRE:01\'24\" BOYUT:46 MB

Haber:Yaşar KORKUSUZ-Kamera:Kozan/ADANA,(DHA)

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3)DİYARBAKIR\'DA SOKAK KEDİLERİNE ISI YALITIMLI ÖZEL EV

DİYARBAKIR\'da faaliyet gösteren Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, havaların soğumaya başladığı bugünlerde, sokakta kalan kediler için kendi imkanlarıyla yaptırdıkları ve boyadıkları ısı yalıtımlı kedi evlerini kentin çeşitli noktalarına bıraktı.

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü üyeleri, soğukların artması nedeniyle sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla kendi imkanlarıyla kedi evleri yaparak bir ilke imza attı. Aralarında doktor, mühendis, avukat, öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu üyeler, ısı yalıtımlı kedi evlerini, işlerinden artan zamanlarda evlerinde boyayarak yaklaşık 1 aylık zaman içerisinde hazırladı. Şimdiye kadar 30 adet ısı yalıtımlı kedi evini boyayarak üzerlerine mizah ve dikkat çekici sözler yazan üyeler, hazırladıkları kedi evlerini kentin değişik noktalarına bıraktı. Tigris Bisiklet ve özel sporcular Kulübü Başkanı Ali Ağaoğlu, kulüplerinde çeşitli meslek gruplarından üyelerinin olduğunu belirterek, 2014 yılından bu yana özellikle sosyal ve kültürel alanda faaliyet yürüttüklerini söyledi. İnsan, doğa ve sağlık alanlarında da sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını ifade eden Alioğlu, \"Bu projelerle bölgede farkındalık oluşturmak, bilinç düzeyini arttırmak ve aynı zamanda halkta farkındalık uyandırmak istiyoruz. Bu çalışmalarımızı gün geçtikçe arttırıyoruz. Yaklaşık 200 üzerinde üyemiz var. Ve bu işler tamamıyla gönüllülük üzerinden yürütülüyor. Sadece Diyarbakır\'a hitap etmiyoruz, ülkenin bütün bölge ve illerinde faaliyet yürütecek kapasitedeyiz. Biz bisiklet Kulübü görünsekte aslında sadece bisiklet kulübü değiliz. Aynı zamanda sokak hayvanlarına yönelik bir çok faaliyetimiz var\" dedi.

Soğukların artmasıyla birlikte sokak kedilerinin yemek bulamadığını ve barınma yerlerinin olmadığını belirten Alioğlu, şöyle konuştu:

\"Kedilerin soğuktan zarar görmesini engellemek amacıyla ısı yalıtım sistemiyle dizayn edilmiş ve kendi imkanlarımızla oluşturmuş olduğumuz kedi evleriyle en azından ulaşabildiğimiz kadar sokak hayvanlarının zarar görmemesini sağlayacağız. Yaklaşık 1 aydır arkadaşlarımızın müthiş bir özverisi var. Özverileri sayesinde biz bu çalışmayı bu noktaya getirdik. Ancak sadece bizim çaba ve gayretlerimiz yetmiyor. Halkında bu kedi evlerini bıraktığımız noktalarda bakımlarına destek olması gerekiyor. Ve mama ihtiyacı konusunda destek istiyoruz. Ayrıca biz bu evleri bıraktıktan sonrada evlerin korunması noktasında takipçisi olup ara ara takip ederek mama desteği konusunda halkın desteğini istiyoruz. Biz bu noktaya getirdik bundan sonrasını da halkımız sürdürecektir. Umarız sokak hayvanlarımız da yaşam alanları olan bu evlerde daha güzel yaşamış olur. Şuan imkanlar dahilinde 30 adet yetiştirebildik. Destekler geldikçe biz bunları kentin bütün cadde ve sokaklarına yaymayı planlıyoruz. Biz buna öncülük ettik ama STK\'lar veya bireysel çalışmalarla sokaklara bırakılarak bu bilincin arttırılmasını istiyoruz.\"

Görüntü Dökümü

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-Kedi evlerini hazırlayan grup üyeleri

-Kedi evlerinin boyanması yazılar yazılaması

-Kedi evlerini hazırlayanlarla röportaj

-Kedi evlerinin hazırlanarak çıkarılması

-Kedi evlerinin sokaklara yerleştirilmesi

-Başkan Alioğlu\'nun konuşması

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

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(ÖZEL)

4) ENGELLİ ÇOCUK AĞRISI DİNSİN DİYE DUVARDA ASKIDA TUTULUYOR

ARTVİN’in Borçka ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan tıpta ‘Meningomyelosel’, olarak bilinen doğuştan omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması olarak tarif edilen hastası 14 yaşındaki Bilge Kara, sağlığına kavuşup yaşıtları gibi okula gitmek istiyor. Sinir bozukluğu yaşayan çocuk ailesi tarafından yaptırılan özel bir aparatla oturtulduğu koltukta dik durabilmesi için askıda tutularak ağrıları dindirilmeye çalışılıyor. Sağlığına kavuşmak için 12 kez ameliyat geçiren talihsiz çocuk 13’üncü ameliyatı için maddi imkânları elvermediği için İstanbul’a götürülemiyor.İlçede doğuştan ‘Meningomyelosel’ hastası olan Bilge Kara hastalığıyla mücadele ediyor. Omuriliğin kese şeklinde dışa doğru çıkması olarak tarif edilen hastalıkla boğuşan ve son günlerde sinir bozukluğu da yaşayan talihsiz kız, babası Murat Kara tarafından yapılan özel bir düzenekle oturtulduğu koltukta dik durabilmesi ve ağrılarının dinmesi için askıda tutuluyor.

TEK HAYALİ YÜRÜYEREK OKULA GİTME

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir eğitimi aksayan Bilge Kara hayalinin herkes gibi yürüyerek okuluna gitmek olduğunu söyledi. Eğitimine evde sürdürmeye çalıştığını belirten Kara \"Öncelikle sağlıma kavuşmak istiyorum. Aylardır tedavilerim de aksadı. Herkes gibi yürümek istiyorum. Hayalim yürüyerek okuluma gidebilmek. Eğitimimi evde görüyorum. Bende Arkadaşlarım gibi okula gidip orada ders görmek isterim. Babam bana bu askıyı yaptı bununla daha da rahat ettim. Ağrılarım biraz da olsa diniyor bu sayede. Ailemin durumu ortada, yetkilerimizden yardım bekliyorum\" dedi.

\"BENİM ÇOCUĞUMU DUVARDAN İNDİRİN\"

Kızının duvara asılı olarak hayatını sürdürdüğünü belirten baba Murat Kara da 12 ameliyat geçiren kızının 13\'üncü ameliyata hazırlandığını ancak maddi imkânlarının buna elvermediğini ifade etti. İşsizlik ve sigortasızlık nedeniyle boyunlarının büküldüğünü dile getiren Baba Murat Kara \"Bilge doğuştan \'Meningomyelosel\' hastası. Bu güne kadar 12 ameliyat geçirdik 13\'üncüye hazırlanırken maddi imkânsızlık işsizlik ve sigortasızlık sebebiyle boynumuz büküldü. Artvin\'de başvurmadığımız hiç bir yer kalmadı. Valimizden randevu alarak durumu kendisine ilettim. Benim çocuğum duvara asılı bir şekilde hayatını sürdürüyor, \'Benim çocuğumu duvardan indirin\' dedim. Biz kaymakamımıza yönlendirildi. Kaymakam beye Skolyoz ameliyatı olmaz gerektiğini anlattım. Kızımın omurilik eğilmesi devam ediyordu. Bu hastalıktan dolayı 1 yıl önce İstanbul\'da kızımın kalbine baskı yapan bir kemik alınmak zorunda kaldı. Bu ameliyat içinde başvurduğum bütün kapılardan gerekli yardımı alamadım. Eş dostun yardımıyla bu operasyonları yaptırdım\" diye konuştu.

KIZININ TEDAVİSİ İÇİN EVİ SATTI

Kızının tedavisi için evini sattığını ve yaşadıkları sıkıntılardan ötürü psikolojik yardım aldıklarını anlatan baba Kara şöyle konuştu: \"

\"Artvin ve Borçka Sosyal Yardımlaşma Vakfı\'ndan yardım talep ettim. Bana bu güne kadar 22 bin lira ödendiğini söylediler. Onlardan bu ödemelerin listesini istediğimde bana çoğu gıda yardımı olan bir liste verdiler. Ben bu güne kadar kimseden bir paket makarna bile almadım. Bana 14 yıldan beri parça parça 2 bin, 4 bin gibi birkaç kez yardım ettiler. Ben hiç bir zaman para istemedim. Kendime evime yakın SSK\'lı bir iş, kızımın da tedavisinin yaptırtmasını istedim. Yıllardır işsizim ve günde 4 kez kızım medikal bazı ihtiyaçlarını eşim ile birlikte gidermek zorundayım. Buradaki yetkililere defalarca gittim. Ben kızımın tedavisi için evimi sattım. Çocuğum için gerekirse bütün organlarımı da satarım. Bana \'Evini sattın ameliyatını yaptır\' dediler. Ben kimseden sadaka istemiyorum. Bu gün kızımın oturabilmesi için bu korseyi yorgancıda kendim yaptırdıysam, bunun ayıbı bana değil onlaradır. Devletimizin bu kadar duyarsız olmadığını biliyorum ama buradaki yetkilerin duyarsız olduğunu düşünüyorum. Bu süreç bizi oldukça yıprattı. Eşimle birlikte psikolojik yardım alıyoruz\"

\"ÇOÇUĞUM YATMAKTAN BIKTI SIRTI YARA OLDU\"

Kızının sürekli yatmaktan sırtında yara oluştuğunu kaydeden Murat Kara çocuğunun tedavisi için kendisine yardım edilmesi isteyerek şöyle dedi:\"Çocuğum sürekli yatmaktan bıktı ve sırtında yara oldu. Yılda 2 kez korse almaya da gücümüz yetmediği için. Yorgancıya giderek oradaki malzemelerden ona bir korse diktirdim. Bir süre kızım Bilge bununla rahat ve dik oturdu. Sonra da bu korse deforme oldu. Aklıma bunu bir yere asmak geldi. Sanayide yaptırdığım aparatı duvara takarak kızımı yukarıya doğru çektirerek dik oturmasını sağladım. Şimdi bu şekilde daha rahat oturabiliyor. Bizim çok acil \'Skolyoz\' ameliyatı olmamız gerekiyor. İstanbul\'da bu ameliyat yapılıyor. Burada kalmak, tedavi olmamız için ilk planda bize 6 bin lira civarında bir paraya ihtiyaç var. Bana maddi açıdan bir şey vermesinler para istemiyorum lütfen benim çocuğumun tedavilerini yaptırsınlar bana yeter\"

Görüntü Dökümü

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-Evden detaylar

-Kızın görüntüsü

-Kızın duvara askıda tutulması

-Baba ve kızın konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO ARTVİN DHA

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5)YARALI DAĞ KEÇİSİ KURTARILAMADI

ERZİNCAN’ın Tercan ilçesinde kaçak avcılar tarafından vurulan dağ keçisi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tercan İlçesi Yastık Köyü dağlık alanda köylüler tarafından yaralı bir dağ keçisi bulundu. Kaçak avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen dağ keçisi Tercan Milli Parklar Şubesi’ne teslim edildi. Burada yapılan muayene de keçinin arka ayağında saçma yaraları olduğu tespit edildi. Veteriner tarafından yapılan müdahalede keçinin arka bacağına 22 adet dikiş atıldı. Veteriner Hekim Askar Altınöz, yaraların ateşli silahtan kaynaklandığını, söyledi.Yaralı dağ keçisi tedavi dün akşam saatlerinde Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Yaraları ağır olan dağ keçisinin sabah saatlerinde öldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Dağ geçisinden görüntü

-Keçinin tedavi edilmesi

-Veterinerin açıklaması

(Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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6)HIRSIZLARI TAKİP EDİP, YAKALATTI

KONYA\'da bahçedeki köpek nedeniyle evine girmekten vazgeçen hırsızların peşine düşen Kamil Y., yaklaşık 15 kilometre iz sürüp 2 şüpheliyi çaldığı malzemelerle birlikte yakalattı.Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi\'nde meydana geldi. Murat K.(29) ve arkadaşı Celal K. (30), İddiaya göre mahallede bir kaç eve girip, evdeki çamaşır makinası, kömür sobası kovası, çeşitli ev eşyaları ile 1 adet motosikleti plakasız kamyonetlerine yükledi. 2 kişi aynı mahalledeki Kamil Y.\'nin de evine girip hırsız yapmak için girmek istedi. Ancak bahçedeki köpekler nedeniyle vazgeçen 2 şüpheli kamyonetlerini binip mahalleden ayrıldı. Durumu fark eden ev sahibi Kamil Y. de otomobille şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin kendisini fark etmemesi içinde zaman zaman farklı sokaklara girip yine iz sürmeye devam etti. Kamil Y. bu sırada durumu polise de bildirdi. Kamil Y. yaklaşık 15 kilometre takip ettikten sonra 2 kişiyi, kamyonette yüklü olan çalıntı eşyalarla birlikte polise yakalattı. Polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Ele geçirilen çalıntı malzemelerin sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkartılması

- Şüphelileri yakalatan Kamil Y. röp.

- Çalıntı eşyaların yüklü olduğu kamyonetten detay

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

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7)YILBAŞI ÖNCESİ KANDIRA HİNDİSİNE YOĞUN TALEP

KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde yetiştirilen yılbaşı sofralarının değişmeyen menüleri arasında bulunan hindi yılbaşına kısa bir süre kala yoğun talep görüyor. Hindiler kilolarına göre 125 lira ile 250 lira arasında satılıyor. Kandıra\'da çiftlik ve köylerdeki küçük kümeslerde yetiştirilen ve orjinal adı \'Amerikan Bronzu\' olan siyah hindilere yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoranlar ve marketler büyük talep gösterdi. Yaklaşık 8 ayda kesilebilir hale gelen, Kandıra hindisinin kilosu 25 lira ile 27 lira arasında olmak üzere yaklaşık 125 lira ile 250 lira arasında satılıyor. Üreticiler hindileri canlı yada kesilerek temizlenmiş halde satışa sunuyor.

Kandıra\'nın en büyük hindi üreticilerinden Süreyya Bayraktar, \"15 seneden beri hindi yetiştiriciliği yapıyoruz. Kandıra\'nın orjinal hindisi Amerikan bronzu olarak bilinen siyah hindi satışını yapıyoruz. Doğal ortamda, çayırlarda meralarda yetiştiriyoruz. 6 veya 8 ay sürede hindileri büyütüyoruz. Doğal ortamda yetişen hindiler yaklaşık 8 ay gibi bir sürede kesime hazır hale geliyor\" dedi,

3 bin hindisinin bulunduğunu belirten Süreyya Bayraktar, \"Bizim şuanda yaklaşık 3 bin hindimiz var ve bu hindilerin yüzde 90\'ını sattık. İstanbul\'da ki restoranlar ve oteller başlıca müşterilerimiz arasında. Elimizde pek hindi kalmadı. Bu sene talep yoğun. Marketlere, kasaplara ihtiyacı olan herkese veriyoruz ama en fazla oteller ve restoranlardan talep var. Hindilerin kilogram fiyatı 25 lira ile 27 arasında değişiyor. Dişi hindi 5 kilogram civarında geliyor erkek hindi ise 8-10 kilogram civarında geliyor. Canlı hindi de 125 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Geçen yıllara oranla bu sene hindi satışı daha güzel. Bu sene talep daha fazla, her geçen gün talep artıyor. Hindinin yetişme zamanı yılbaşına yakın olduğu için yılbaşında iyi talep oluyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kendilerden görüntü

-Röportaj

-Anons

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli), (DHA) -

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