DHA YURT BÜLTENİ-4

1)PKK MAĞARASINDA ÇOK MİKTARDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

VAN\'ın Çatak ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen \'Şehit Jandarma Er İbrahim Dönmez Operasyonu\'nda, kış üslenmesi için hazırlanan PKK\'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen bir mağarada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı kırsal kesimdeki Bilgi ve Üçüzler mahalllelerinde PKK\'nın kış üstlenmesine hazırlandığı istahbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bilgi ve Üçüzler mahallesi kırsal kesiminde \'Şehit Jandarma Er İbrahim Dönmez Operasyonu\' düzenledi. Karda yapılan operasyon ve arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK terör örgütüne ait bir mağara tespit edildi. Mağarada PKK\'nın kış üstlenmesi için gizlediği, 50 kilo un, 50 kilo şeker, 18 litrelik sıvı yağ, 2 küçük tüp, 1 erkek iç çamaşırı, 2,5 litre silah bakım yağı, 25 metre ince kablu, kamuflajlı ve folyolu 2 şemsiye,10 paket makarna, 20 paket hazır çorba, 5 kutu ton balığı, 1 kilogram salça, 50 litrelik jelikan bidon,1 çakmak gazı, 2 küçük tüp başlığı, 1,5 litrelik matara, 1 sırt çantası, 1 litre pekmez, 1 kilogram gübre ve çok miktarda bardak, tencere ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2)GAZİANTEP\'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 5\'İ ÇOCUK 7 YARALI

GAZİANTEP\'te, bir akrabalarını askere yolcu ettikten sonra eve dönerken önündeki otomobile çarparak, karşı şeride geçen hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Diken öldü, araçtaki 5\'i çocuk 7 kişi de yaralandı. Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Kardeşi Sadık Diken\'i otobüs terminalinden askere yollayan Aydın Diken, eşi Kemile, çocukları Baran, Remzi, Eylem, Berfin Diken ile kız kardeşi Şahide ve yeğeni Fırat Sandağ ile beraber kullandığı 27 ARD 22 plakalı hafif ticari araç ile eve gitmek için yola çıktı. Aracın, direksiyon kontrolünü yitiren Diken, Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde önünde giden Cuma Keklik yönetimindeki 27 J 3414 plakalı otomobile çarptıktan sonra taklalar atarak karşı şeride geçti. Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada hafif ticari araçtakiler yaralandı. Görgü tanıklarının haber vermesiyle kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan sürücü Aldın Diken, doktorların acil serviste yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5\'i çocuk 7 yaralının ise durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE BÜYÜYEN BORÇTA MUTLU SON

3)AİLENİN BORCU SİLİNDİ

İZMİR\'de 2004 yılında prematüre olarak dünyaya gelen Baran Yıldız, sosyal güvencesi olmayan ailesine hastane masrafı olarak 6 bin 800 liralık senet imzalatıldıktan sonra taburcu edildi. Aradan geçen sürede, ailenin ödeyemediği borç, Baran ile birlikte büyüdü, faizlerle 19 bin liraya yükseldi, aileye haciz geldi. DHA\'nın bu mağduriyeti gündeme getirmesinin ardından Sağlık Bakanlığı hem ailenin borcunu sildi, hem de aynı durumdaki ailelerin borçlarınında silineceği bilgisini verdi. Aileye müjdeli haberi ise İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur iletti.

Sakine ve Musa Yıldız çiftinin ikinci çocukları Baran, henüz 6.5 aylıkken prematüre olarak 2004 yılında Konak Doğum Hastanesi\'nde dünyaya geldi. Baran, doğumundan hemen sonra kuvöze konulup kontrollerinin yapılması için Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi\'ne sevk edildi. Burada yenidoğan servisinde 2.5 ay tedavi gören Baran taburcu edilmeden önce, sosyal güvencesi olmayan ailenin hastane masraflarını ödemesi istendi. Aile parayı ödeyemeyince senet imzalamaları talep edildi. Ancak, aile bunu iki kez reddetti. O zamanki hastane yönetimi bebeği teslim etmeyince, baba Musa Yıldız, 6 bin 800 liralık senedi imzalayıp, oğlunu taburcu ettirdi. Baran sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürürken, aileye iki kez ödenmeyen senet nedeniyle haciz işlemi yapılmak istendi. Evdeki keşif sonrasında, aile bireylerinin sosyal güvencelerinin olmamasından dolayı, haciz işlemi yapılamadı.

ÜCRETİNE HACİZ GELDİ, İŞSİZ KALDI

Aradan yıllar geçerken Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, bir kez daha haciz için harekete geçti. Hastane avukatı, İzmir 20\'nci İcra Müdürlüğü\'nden aldırdığı haciz kararını, yaşları 5-16 arasında değişen 4 çocukları bulunan aileye tebliğ etti. Aradan geçen sürede, ailenin 6 bin 800 lira olan borcu, çocukları Baran ile birlikte büyüyüp, faizleriyle birlikte 19 bin liraya yükseldi. Tebligatın ardından, baba Musa Yıldız\'ın çalıştığı inşaat şirketinden aldığı aylık ücrete haciz konuldu. Bu gelişmenin ardından babanın işine son verildi. Baba Yıldız, 4 çocuğu ile KOAH ve şeker hastası olan eşinin geçimini sağlayabilmek için inşaatlarda gündelik işlerde, sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmaya başladı.

BAKANLIK BORCU SİLDİ

DHA\'nın bu mağduriyeti gündeme getirmesinin arrdından, Sağlık Bakanlığı hem ailenin borcunu sildi hem de aynı durumdaki ailelerin borcunun da silineceği bilgisi verildi. Aileye müjdeli haberi İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur verdi. Bediha Salnur, \"Konuyla ilgili hem Bakanlığımız hem de biz çalışma yapmıştık. Bakanlığımızın verdiği karar sonrasında ailenin tüm borcu silindi. Aileye de bilgisi verildi\" dedi.

BÜYÜKŞEHİR DE HAREKETE GEÇTİ

Bunun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi de harekete geçti. Aileyle temasa geçen belediye görevlileri, evdeki incelemeden sonra ihtiyaç duyulan yardımların yapılacağını açıkladı.

4)TARLASINA KURDUĞU GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETECEK

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde işadamı Volkan Kuru, 18 dönümlük arazisine konulan 4 bin 400 panelle güneş enerjisi santrali kurdu. Kuru, birçok engeli aştıklarını belirterek, \"Bu işe başlarken, \'Bu iş hayal\' dediler. İzin sürelerinin uzun olduğunu ve bürokratik engeller bulunduğunu söylediler. Bizde bir hayal kurduk, bu hayalin peşinde koştuk. Bu hayalimiz gerçek oldu\" dedi.

Keşan\'da yaşayan işadamı Volkan Kuru, Yenimuhacir Beldesi yakınlarındaki 26 dönümlük arazisinin 18 dönümüne 4 bin 400 adet panel koydurarak, güneş enerjisi santrali kurdu. Proje kapsamında 1,2 megawatt güç üretilmesi planlanırken, 990 kilowatt bağlantı gücünün sağlanmasının hedeflediğini belirten Kuru, bunun da bölgedeki enerji potansiyeli göz önüne alındığında benzer 5 projenin daha hayata geçmesi halinde Keşan ilçesinin elektrik ihtiyacını kendi kendine karşılayabileceğini söyledi.

Volkan Kuru, güneş enerjisi üretmek için çeşitli araştırmalar yaptığını ifade ederek, \"Bu santralin Türkiye\'de de yapılabileceğini öğrendik. Komşumuzdaki güneş tarlalarında da incelemeler yaptık. Bize teknik anlamda yardımcı oldular. Biz bunu ülkemizde de araştırmaya başladık. Araştırmamız sonucunda 26 dönümlük marjinal toprak yapısına sahip arazimizi değerlendirmeye karar verdik. Toprak analizinden gelen raporla birlikte TREDAŞ\'a başvurduk. TREDAŞ\'ta bize bu bölgede 990 kilowatt gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali yapabileceğimiz söylendi. Bizde anlaşmamızı yaptık, santralimizi kurduk. 10 yıl boyunca elektriğimizi TREDAŞ\'a satacağız. Bu santral Keşan\'ın 5\'te 1\'lik elektrik enerjisi ihtiyacını, yakında bulunan İpsala ilçesinin de tüm ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretecek. 1 yılda 1 milyon 700 bin kilowatt üretmesi planlanıyor. Biz tarlamıza buğday yerine güneş ektik. Yakında da çalışmaya başlayacak\" dedi.

HAYALİMİZ GERÇEK OLDU

Bu projeye başladığında bir çok engelle karşılaştığını ifade eden Kuru, \"Bu işe başlarken, \'Bu iş hayal\' dediler. İzin sürelerinin uzun olduğunu ve bürokratik engeller bulunduğunu söylediler. Bizde bir hayal kurduk, bu hayalin peşinde koştuk. Bu hayalimiz gerçek oldu. Biz Türkiye\'de harcanan elektriğin çok küçük bir miktarını üretiyoruz. Denizde bir kum tanesini üretiyoruz. Ancak ben ve başka yatırımcılar da bir kum tanesi atacak. Sonuçta yüzde 15 dışa bağımlılığımızı karşılamış olsak bu ülkemiz için büyük bir kazanç olur. Benim tavsiyem yatırımcılar hayal kursunlar ve hayallerinin peşinde koşsunlar, güneşe yatırım yapsınlar\"

İşadamı Kuru, yaklaşık 3 milyon 800 bin lira maliyetle kurulan santralin 5 yılda kendini amorti ederek, diğer 5 yılda kar sağlayacağını söyledi.

5)MEVLANA\'YI ANMAK İÇİN DÜZENLENEN \'ŞEB-İ ARUS\' TÖRENLERİNİN 17 ARALIK TARİHİ YANLIŞ İDDİASI



Konya\'da Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Torunları Derneği Genel Sekteri ve Mevlevi Postnişini Mehmet Çipan, Mevlana\'nın, ölümünün Mevlevilik\'te \'Allah\'a kavuşma\' kabul edilip, \'Düğün gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' kutlamaları yapıldığını öne sürdü.

Her yıl Konya\'da 17 Aralık günü düzenlenen \'Şeb-i Arus\' törenlerinin tarihinin yanlış olduğunu öne süren Çipan, \"Hz. Mevlana\'nın yaşadığı dönem, Hicri Takvim vardı. Hicri Takvim\'e göre de 5 Cemaziyelahir günü Hakk\'a vuslat etmiştir. 5 Cemaziyelahir, bu yıl 21 Şubat\'ı 22 Şubat\'a bağlayan geceye tekabül ediyor.\" dedi. Şeb-i Arus törenlerinin de gerçeği uygun yapılmadığını savunan Çipan, Mevlana\'nın 7 öğüdü olarak bilinen sözlerin Mevlana\'ya ait olmadığını belirtti.

Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl Konya\'da 7-17 Aralık tarihleri arasında anma törenleri düzenleniyor. Bu yıl 7 Aralık\'ta başlayan etkinlikler 17 Aralık günü, düğün gecesi anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' törenleriyle sona eriyor. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Torunları Derneği Genel Sekteri ve Mevlevi Postnişini Mehmet Çipan, Mevlana\'nın hicri takvime göre ölüm tarihinin 17 Aralık günü olmadığını ve bu törenlerin her yıl yanlış tarihlerde düzenlendiğini ileri sürdü. Çipan, şöyle konuştu:

\"Mevleviler her yıl Şeb-i Arus\'u, yani \'Düğün gecesini\' kutlar. Mevleviler; Hz. Mevlana\'dan bugüne kadar ölümü, şenlik olarak, Allah\'a kavuşma olarak, düğün olarak arzulayan yaşayan insanlardır. Bizim dervişlerimizin tamamı ölümü, gülücükler saçarak karşılayan Azrail\'e selam vererek karşılayan dervişlerdir. Bu yıl kutlanması gereken tarih 5 Cemaziyelahir\'dir. Hz. Mevlana\'nın yaşadığı dönem, Hicri takvim vardı ve hicri takvime göre de 5 Cemaziyelahir günü Hakk\'a vuslat etmiştir. 5 Cemaziyelahir, bu yıl 21 Şubatı 22 Şubat\'a bağlayan geceye tekabül ediyor. Mevleviler kendi içlerinde 2018 yılının 21-22 Şubat tarihlerinde Şeb-i Arus günün zikirlerle, dualarla ve mukabeleyle kutlayacaklar. Aslında yapılması gereken de budur.\"

ŞEB-İ ARUS ASLINA UYGUN YAPILMIYOR

Düzenlenen törenlerin aslına uygun yapılmadığını ifade eden Çipan, \"Şu an da Kültür Bakanlığı koroları tarafından düzenlenen 17 Aralık Hz. Mevlana ihtifal haftası denen, vuslat yıldönümü törenleri, ağırlıklı olarak sema mukabelesi üzerindedir. Buralarda evrat ve ez kar yoktur. Dolayısıyla salavatın, salanın, zikrin olmadığı, helva ve şerbet ikramlarının olmadığı, ölümü bir düğün gecesi olarak addettirecek mukabelelerin yapılmadığı törenler, \'Şeb-i Arus\' törenleri değildir. Daha çok anma şeklindedir.\" diye konuştu.

\'GEL NE OLURSAN OL, YİNE GEL\' SÖZÜ MEVLANA\'NIN DEĞİL

Çipan, Mevlana\'nın 7 öğüdü olarak bilinen sözlerin, Mevlana tarafından söylenmediğini ileri sürdü. Çipan, 7 öğüdün arasında yer alan \'Gel ne olursan ol, yine gel\' sözünün Horasanlı Ebu Said-i Ebu\'l Hayr\'a ait olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Hz. Mevlana, Azrail Aleyhisselam\'dan başkasına gel dememiştir. Hz. Mevlana\'nın, \'Gel ne olursan ol yine gel\' diye bir beyti, divanı yoktur. Böyle bir söz söylememiştir. Bu söz Horasanlı Ebu Said-i Ebu\'l-Hayr\'a aittir. Hz. Mevlana\'ya ait olmadığı kesindir. Ancak, bugün birçok belediye, birçok kamu kurumu, birçok televizyon, gazete, köşe yazarları, bestekarlar, Hz. Mevlana\'ya, bize göre tapınakçıların atfettikleri, Mevleviliği, hoşgörü ve dinler arası diyalog safsatalarına uydurmaya çalışanların atfettiği bu gel beytini besteleyip, duvarlarına, kitaplarına, kapaklarına yazıp ortaya koymaktadırlar.\"

İsmail AKKAYA-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)

6)BURDUR\'DA HUZUR TOPLANTISI

BURDUR\'da Vali Şerif Yılmaz başkanlığında huzur toplantısı yapıldı. Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından Vali Şerif Yılmaz başkanlığında merkez ilçe mahalle muhtarları ve STK temsilcileriyle huzur toplantısı yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki toplantıya Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri de katıldı.

Vali Şerif Yılmaz, huzur toplantılarının mutat olduğunu ve bu toplantıda güvenlik konusunda alınan ve önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlerle ilgili yapılması gereken çalışmaların konuşularak değerlendirileceğini anlattı. Vali Yılmaz, \"Sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla işbirliği içerisinde beraber hareket etmemiz gereken hususlar varsa onlarla ilgili çalışmalar da yapacağız. Zaten huzur kenti olan Burdur\'un huzurunun aksamadan devam etmesi için alınması gereken tedbirlerle ilgili fikir ve görüş alışverişinde bulunacağız. Çok şükür Türkiye\'nin en huzurlu illerinden bir tanesiyiz. Bu huzurlu ortamın devam etmesi için, huzurun ilimizin ve ülkemizin her köşesinde devam etmesi için üzerimize düşen sorumlulukların yerine getirilmesiyle ilgili çalışmaları paylaşacağız. Sadece ilimizle ilgili değil bölgeyle ilgili sorunları konuşacağız\" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

7)BURDUR SİSLE UYANDI

BURDUR\'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Burdur\'da sabah saatlerindeki yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle sabah saatlerinde şehir merkezi ve Burdur- Antalya karayolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi ciddi oranda düşerken, küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

8)YOL KONTROLÜNDE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın yol denetiminde iki farklı otobüste \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranan Aziz T. (24) ile \'yaralama\' suçundan arandığı belirlenen N.S. (25) gözaltına alındı. Gazipaşa İlçe Jandarma Karakolu\'na bağlı Güney Karakolu ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, doğu illerinden gelen bir otobüs durduruldu. Jandarma ekipleri GBT sorgusunu yaptığı Aziz T.\'nin \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan Aziz T. karakola götürüldü.Jandarmanın bir başka yolcu otobüsünde yaptığı kimlik kontrolünde ise \'yaralama\' suçundan arandığı belirlenen N.S. gözaltına alındı.

Aziz T. ve N.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.S. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Aziz T.\'nin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

