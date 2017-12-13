DHA YURT BÜLTENİ-4

1)EŞİ VE 3 ÇOCUĞUNU BOĞAZLARINI KESEREK ÖLDÜRDÜ, EVİ YAKIP PENCEREDEN ATLADI

KAYSERİ\'de, Erol Adıyaman (41), iddiaya göre gece evde alkol aldığı için tartıştığı eşi Safiye Adıyaman\'ı (41), kalbi ve boynundan bıçaklayarak öldürdü. Annelerin çığlıkları üzerine uyanan çocukları Selenay (16), Nazlınur (7) ve Çınar Berk\'i (3) de boğazlarını keserek öldürdü. Erol Adıyaman daha sonra da evi ateşe vererek 2\'nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Elindeki bıçağın üzerine düşerek ağır yaralanan Adıyaman, gelen sağlık ekibinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Tacettinveli Mahallesi Deliklitaş mevkisindeki Alan Apartmanı\'nda 2\'nci kattaki dairede saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sigorta ve kasko işi yapan Erol Adıyaman, dün aksam evde alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, 17 yıldır evli olduğu ikinci eşi Safiye Adıyaman kendisini uyardı. Çift arasında çıkan tartışmada daha önce uyuşturucu ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Erol Adıyaman, eşini kalbi ile boynundan bıçaklayarak öldürdü. Adıyaman daha sonra da eşinin çığlıkları üzerine uyanan çocukları Selenay, nazlınur ve Çınar Berk\'i boğazlarını keserek öldürdü.

Ailesini 2 ayrı bıçakla katleden ve cinnet geçiren baba Erol Adıyaman daha sonra, evde yangın çıkartıp, kendisini 2.kattaki apartman dairesinin oturma odası penceresinden aşağıya attı. Elindeki suç aleti bıçakla yere düştükten sonra yaralanan katil baba, olay yerinde önce yaşamını yitirdi. Sonra, kendisine müdahale eden 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajı ile hayata döndürülerek, koma halinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı Talihsiz anne ve 3 çocuğunun cesetleri ise, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tıp Morguna konuldu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor

10 AYRI SUÇA ADI KARIŞMIŞ

İddiaya göre geçtiğimiz yıl Kayseri Akıl ve Ruh sağlığı Hastanesinde tedavi gören,alkol alımının yanı sıra psikolojik sorunları bulunan 41 yaşındaki Sigorta ve Kasko iş takipçiliği ve trafik kazaları sonrası işlemlerle ilgilendiği belirlenen 41 yaşındaki Erol Adıyaman\'ın 2011-2016 yılları arasında 10 ayrı suça şüpheli, sanık ve müşteki olarak adının karıştığı ve hakkında adli işlem uygulandığı ortaya çıktı. Son 5 yılda iki kezde evden ayrılan ve yakınları tarafından kayıp şahıs olarak polise başvuru yapılan Erol Adıyaman\'ın 21Şubat 2016 tarihene kadar, hakaret, tehdit, taksirli yaralama,,6136 sayılı ateşli silahlar yasasına muhalefet, iftira, özel hayatın ihlali,uyuşturucu kullanma, genel güvenliğe aykırı hareket, genel güvenliği kasıtlı olarak tehlikeye düşürmek aşırı derece alkol aldıktan sonra cinnet geçiren uyuşturucu tedavisi görmüş 10 ayrı suçtan sabıkalı baba Erol Adıyaman (41) gece yarısı karısı ve 3 çocuğunu 2 ayrı bıçakla öldürdü. Olay sonrası evde yangın çıkartan kaza sonrası kasko işlemleri takipçiliği yapan Erol Adıyaman, kendisini 2.kattan atarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ikinci evliliğini yaptı. birinci eşinden de bir kızı var 21 yaşında bir kızı da ha var.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Katil babanın opak fotoları

-Erol Adıyaman\'ın 3 yaşındaki oğlu Çınar Berk ile çektirdiği fotoğrafı

-Katil babanın öldürdüğü 3 çocuğu ile fotoğrafı

-Ölen annenin opak fotoğrafı

-Ölen anne ve çocukların nüfus cüzdanlarından fotoğraflar

-Olay yeri

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA) DV 1 Dosya 2 Dakika 12 Saniye / 71 MB

=========================================================

2)SARIVELİLERDE, ÇOK SAYIDA KÖPEK VE KEDİ ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

KARAMAN\'ın Sarıveliler İlçesi\'nde son iki gündür kent merkezinin farklı noktalarındaki çöp konteynerının yanında çok sayı da kedi ve köpek telef olmuş halde bulundu. Kedi ve köpeklerin çöp konteynerlerine atılan zehir sürülmüş yada enjekte edilmiş balıkları yemeleri sonucu öldüğü üzerinde duruluyor. Sarıveliler ilçesinde son iki günde, kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerinin yanında ve yakınında çoğunluğu kedi olmak üzere çok sayıda kedi ve köpek telef olmuş halde bulundu. Sarıveliler İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, telef olan kedi ve köpek sayısının 50\'nin üzerinde olduğunu belirterek, \"Veteriner hekim arkadaşımız incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre, kedi ve köpeklerin çöp konteynerlarına atılan zehirli balıkları yemeleri sonucu öldüğü saptandı. Zehir yada kimyasal maddenin balıkların üstüne sürülmüş veya enjekte edilmiş olabileceği üzerinde duruyoruz. Şu ana kadar, 50 ila 100 kedi ve köpeğin öldüğünü belirledik.\" dedi.

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur da, \"Kedi ve köpeklerin ölü bulunduğunu dün akşam öğrendik. Arkadaşlarımızın yaptığı incelemede 4 kedi ile 1 köpek ölmüş. Sayının çok olduğunu söylüyorlar ama bu doğru değil. Hatta belediyeye iftira atıyorlar. Belediye zehirledi diyorlar. Bu tamamen asılsız. Bizim bu olaydan haberimiz bile yok.\" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında ilçedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarının inceleme altına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Kedilerin fotoğrafı

- Köpekten görüntü

(Haber: Ali Rıza ETCİ KARAMAN DHA)

========================================================

3)PALANDÖKEN\'DE ARALIKSIZ 12 SAAT KAYAK KEYFİ



DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden bir olan Erzurum\'daki Palandöken Kayak Merkezi\'ne gelen tatilciler, otellerin ışıklandırdığı pistlerde ay ışığı altında kayak yapıyor. Gece kayağının çok romantik olduğunu vurgulayan genç kayak severler, kendilerini kayan bir yıldıza benzettiklerini söyledi. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları\'ndan 6 yıl sonra Şubat ayında Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali\'ni (EYOWF- 2017) yapan Palandöken\'in yıldızı giderek parlıyor. Son model teknik donanım ve Avrupa\'nın en uzun kayak pistleri ve kristal kara sahip Palandöken, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı turistin akınına uğradı. Tüm pistlerin suni kar yapma makineleri ile donatıldığı Palandöken\'de Aralık ayının ilk haftası başlayan kayak sezonu Nisan ayının ortalarına kadar devam ediyor. Kar garantili tek kayak merkezi olma özelliğini taşıyan Palandöken\'de yerli ve yabancı turistler, belediye ve otellere ait çam ağaçları arasından geçen ışıklandırılmış pistlerinde gün batımı ya da ay ışığının muhteşem görüntüsü altında 12 saat aralıksız kayak yapıyor.

Palandöken\'in ışıklandırılmış pistlerine çıkan tatilciler, kayak yapmadan önce bir süre pistlerde oturup kent merkezini izliyor. Palandöken\'de dolu dolu bir tatil geçirdiklerini ifade eden kayakçılardan Esma Özakçil, \"Palandöken\'in muhteşem manzarası eşliğinde kayak yapmak büyük bir zevk veriyor. Işıklandırılmış pistlerinden her kayışımızda kendimizi bir yıldıza benzetiyoruz. Bu zevki herkesin yaşamasını isteriz. Palandöken\'de kayağın yanı sıra düzenlenen eğlenceler sayesinde vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz\" dedi.

Sway Otel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akca, Palandöken\'in kent merkezine 5, hava limanına ise sadece 15 dakika uzaklıkta olduğunu belirtti. Palandöken\'e gelenlerin mutlu döndüklerini ifade eden Akca, \"Gece kayak yapılan aydınlatmalı pistin uzunluğu 4 kilometre. En uzun pistimiz ise 14 kilometre. Otelimizin özel pistinde kayanlar istediklerinde kaç kilometre hızla kaydığını görebiliyor. Yaklaşık 400 metrelik uzunluktaki pistte ise kayakçı düğmeye basıp kayak yaparken videolarını çekebiliyor. Saat 08.00\'de başlayan kayak ışıklandırma ile birlikte saat 20.00\'a kadar devam ediyor. Yani Erzurum\'da kayak hizmeti aralıksız 12 saat veriliyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Gece kayağı yapanlar

-Kayak yapanlarla röp

-Yakılan ateş etrafında duranlar

-Kayak yapanlar

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 05.25 Dk. 324 MB)

========================================================

(ÖZEL HABER)

4)İŞLERİ AZALINCA, ÇEYİZ SANDIKLARININ MİNYATÜRÜNÜ YAPMAYA BAŞLADI

TOKAT’ın Niksar ilçesinde 25 yıldır el işi çeyiz sandığı üretimi yapan Bekir Hanelçi fabrikaların seri üretimi nedeni ile işlerinde düşüş yaşadı. Hanelçi bunun üzerine sandıkların minyatürünü yapıp süs eşyası olarak pazarlamaya başladı.

Niksar ilçesinde sanayi sitesi içerisinde, ceviz ağacından işlemeli çeyiz sandığı yapan 38 yaşındaki Bekir Hanelçi, fabrika üretimi çeyiz sandığı üretiminin artması üzerine işlerinde düşüş yaşadı. Çeşitli çareler arayan Hanelçi, aynı sandıkların minyatürünü yapma fikrini geliştirdi. Son 5 yıldır çeyiz sandıklarının hediyelik minyatürünü yapmaya başladı. Sosyal medyadan ve kurduğu internet sitesi üzerinden el emeği ile yaptığı özel işlemeli minyatür sandıkları pazarlamaya başladı. Hanelçi yıllık 200-300 arası minyatür sandık ürettiğini söyledi.

Suntadan yapılan ucuz maliyetli çeyiz sandıkların üretiminin artmasından dolayı işlerinde azalma olduğunu ifade eden sandık ustası Hanelçi, \"Sunta sandıklar çıktıktan sonra bizim ceviz ağacından yaptığımız işlemeli çeyiz sandıklarına rağbet azaldı. Bizim sandıklarımız biraz pahalı gelmeye başladı. Onlar ucuz olduğu için vatandaş o sandıklara rağbet gösterdi. Biz de bu yüzden hediyelik sandıklar, model sandıklar çıkarmaya başladık. Bunların çeşitlerini yapmaya başladık. Minyatür sandıklarımızda bazı ürünlerimiz bir günde çıkıyor. Bazı ürünlerimiz ise 3 günde çıkıyor. Yani işçiliğine ve kalitesine göre değişiyor. Klasik modeller 1,5 günde çıkıyor. Özel işlemeli sandıklar ise 3 günde çıkıyor. İşlemeleri, üzerindeki kilimlerin hepsi el yapımı. Bu sandıkları 100 lira ile 1500 lira arasında değişen rakamlardan satıyoruz. Satışlarımız da gayet güzel. Vatandaşlarımız bu sandıklara büyük ilgi gösteriyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Atölyeden görüntüler

-Üretilen minyatür sandıklar

-İşletmecinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat),(DHA)

(331 mb)

============================================================

(GENİŞ HABERİ)

5)KAYSERİ\'DE \'SAHTE EVRAKLA EMEKLİLİK\' OPERASYONU: 22 GÖZALTI (1)

KAYSERİ\'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte evrakla emekli olan kişilerle, bunlara aracılık eden toplam 22 kişi, bu sabah düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların, kamu kurumu dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçundan devleti 10 milyon lira zarara uğrattığı kaydedildi. Kayseri\' de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kamu kurumu dolandırıcılığı, nitelikli dolandırıcılık suçundan devleti yaklaşık 10 milyon TL zarara uğratarak usulsüz ve sahte evraklarla emekli oldukları belirlenen kişiler ile bunlara maddi menfaat karşılığında aracılık eden 9\'u şebeke elemanı, 13\'ü tekstil ve çelik sektöründe çalışan toplam 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların 10 yılını doldurmuş işçileri malulen emekli ettikleri anlaşıldı.

KİŞİ BAŞI 10-15 BİN TL ALMIŞLAR

Şebeke elemanlarının kişi başı 10 ve 15 bin TL karşılığı 1970 ve üstü doğumlu, 3 bin 600 iş gününü tamamlamış SGK\'ya kayıtlı işçilerin yerine, hastanelerin sağlık kurullarına hasta ve özürlü sahte kişileri sokarak ,malulen emeklilik raporu aldırdıkları belirlendi.

DEVLETİ 10 MİLYON TL ZARARA UĞRATMIŞLAR

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şuana kadar ulaşılan bilgilere göre Sosyal Güvenlik Kurumunu 10 milyon TL zarara uğratıldığı, bu rakamın ve şüpheli sayısının halen sürdürülen incelemeler sonucu üç rakamlı sayılara çıkabileceğini ifade ettiler. Şebeke elemanı ve organizatör olan dolandırıcılığı yöneten şebeke elemanı zanlıların da işçi olarak çalıştıkları anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 22 kişi Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Zanlıların adliyeye götürülürken görüntüsü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 Dakika 09 Saniye / 37 MB

=============================================================

6)HARD DİSKİNDE 19 BİN ÇOCUK PORNOSU FOTOĞRAFI ÇIKAN ESKİ ÖĞRETMEN TUTUKLANDI

ADANA\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan sınıf öğretmenliğinden ihraç edilen Necdet A.\'nın (53) evinde ele geçirilen hard disk içinde 19 bin çocuk pornografisi fotoğrafı, 4 bine yakın porno film bulundu, 400 porno CD ele geçirildi. Necdet A. \'müstehcenlik\' suçundan tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağustos 2016\'da, sınıf öğretmenliği yapan evli, 5 çocuk babası Necdet A.\'nın FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Öğretmenin evinde yapılan aramada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen\'e ait kitap ve özel bir kutu içinde 400 CD, porno dergi, 500 GB hafızaya sahip harici hard disk ele geçirildi. Öğretmen ifadesinde ele geçirilen belgelerle ilgili, \"Benim haberim olmadan, kitap kolilerimin arasına konulmuş\" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen öğretmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Necdet A., KHK ile meslekten ihraç edildiği bildirildi.

ÇOCUK PORNOSU ÇIKTI

Polisi şüphelinin evinde el geçirdiği hard diskleri ve CD\'leri incelemesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne teslim etti. Polis incelemeye aldığı hard diskin içerisinde 4 bine yakın porno film ve 19 bin adet, kız ve erkek çocukların cinsel içerikli fotoğrafına ulaşıldı. CD\'lerde ise 400\'e yakın pornografik görüntüler tespit etti. Ekipler bunun üzerine, 31 yıl öğretmenlik yapan Necdet A.\'yı tekrar gözaltına aldı.

Necdet A., \"İkinci el bir hard disk almıştım. Fotoğraflar benim değil\" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye çıkartılan eski öğretmen, \'müstehcenlik\' suçundan tutuklandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Adana Adliyesi dış görüntüsü ve tabelasından arşiv görüntü

- Necdet A.\'nın fotoğrafları

SÜRE:31\" BOYUT:32 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

===============================================================

7)POLİS GELİNDEN, MESLEKTAŞI DAMADA TERS KELEPÇE

KONYA\'da polis memuru gelin, meslektaşı damada ters kelepçe takarak nikah salonuna götürdü. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği\'nde görevli polis memurları Öznur Ün ve Muhammet Yıldız birlikteliklerini nikah masasına taşıdı. Selçuklu Belediyesi Nikah Salonunda yapılan tören öncesi gelin, damada ters kelepçe taktı. Daha sonra gözaltına alınır gibi damadın kafasını yere doğru eğerek nikahın kıyılacağı salona getiren gelin, masaya oturduktan bir süre sonra kelepçeleri çözdü. Gülüşmelere sahne olan bu anlarda, konuklar alkışlarla geline destek verdi. Tören öncesi kelepçeyi birbirlerine takan çiftin, kelepçesini bu sefer nikah memuru açtı. Daha sonra nikah memuru tarafından kıyılan törenle polis çift \'evet\' diyerek hayatlarını birleştirecek imzayı attı.

Görüntü dökümü:

-------------------------------

- Gelinin damada ters kelepçe takması

- Damadın gelin tarafından salona getirilmesi

- Kelepçenin çözülmesi

- Nikah ve detaylar

Haber: Tolga YANIK Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

=================================================================