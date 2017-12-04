DHA YURT BÜLTENİ-4

1)CEZAEVİ BAHÇESİNDEKİ KAPATILAN SU KUYUSUNDAN SIZAN GAZ 51 KİŞİYİ ZEHİRLEDİ

AĞRI M Tipi Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundaki gaz sızıntısı nedeniyle, 45\'i asker, 6\'sı kamu görevlisi toplam 51 kişi zehirlendi. 2 askerin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde, Van yolu üzerindeki 100\'üncü yıl Mahallesi\'nde bulunan M Tipi Cezaevi\'nde meydana geldi. Cezaevi bahçesindeki gaz sızıntısı nedeniyle, önce nöbet tutan 2 er fenalaştı. Yapılan çağrı üzerine bölgeye çok sayıda asker geldi. Fenalaşan askerlere müdahale ve olayın nedenini araştırma çalışmaları sırasında 43 asker ile 6 kamu görevlisi daha gazdan etkilendi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenenler, Ağrı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olaydan kısa bir süre sonra hastaneye giden Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışı açıklama yapan Elban şunları söyledi:

\"2016 yılında yapımı tamamlanan M Tipi Cezaevi\'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere 2016 yılında su kuyusu açılmış, yapılan incelemeler sonucunda suyun içme ve kullanıma uygun olmadığı tespit edildiğinden artezyen yapılan kuyu aynı tarihte beton ile kapatılmıştır. Geçen zaman içerisinde kuyu suyunun tazyiki ile kapatılan yerden sızmalar meydana gelmiş, sızan su ile birlikte mahiyeti henüz tespit edilemeyen gaz çıkışı olmuştur. Cezaevinin dış güvenliği için nöbet tutan 2 askerimiz çıkan gazdan ağır şekilde etkilenmiş olup yoğun bakımda tedavileri devam etmektedir. Bu askerleri almaya gelen 43 askerimiz ve 6 kamu görevlisi de sızan gazdan hafif şekilde etkilenmiş olup tedavileri ayakta devam etmektedir.\"

Olay ile ilgili araştırma ve incelemeye başlandı.

Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)-

=======================================================

2)TERÖR SALDIRISI İHTİMALİYLE ARANAN İKİZ PLAKALI OTOMOBİL ADANA\'DA ELE GEÇİRİLDİ

ANKARA\'da jandarması tarafından terör olaylarında kullanılabileceği ihtimaliyle aranan ikiz plakalı otomobil Adana\'da ele geçirildi.

Terör saldırısında kullanılma ihtimaliyle aranan 34 ADC 150 plakalı otomobilin bugün sabah saatlerinde plaka kayıt sistemi tarafından Adana Oto Galericiler sitesine giriş yaparken görüntülendi. Bu bilgi üzerine harekete geçen Adana polisi, Hasan A. yönetimindeki otomobili kısa sürede ele geçirildi. Sahne olduğu anlaşılan plakanın gerçeğinin ise bir başka araçta kullanıldığı saptandı. Gözaltına alınan Hasan A., plakayı internet üzerinden satın aldığını ileri sürdü.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Adana Oto Galericiler Sitesi tabelası

- İkiz plakalı araçların görüntüsü

- Polis aracı ve zırhlı araçtan detay

- Araçlardan detaylar

- Polis araçlarından görüntü

- Polisin işlem yapması

- Trafik polisinden detay

SÜRE:01\'12\" BOYUT:74 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

=====================================================

GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN

3)YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİYE BYLOCK GÖZALTISI

KONYA\'da iddiaya göre stüdyo dairelerin bulunduğu site de kalan iki kadın ile site sakinlerinin tartışması sonucu aynı binada oturan 30 yaşındaki Ali Yarar, kadınların arkadaşı Ali N., tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi Mekke Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre stüdyo dairelerin bulunduğu site sakinleri, aynı sitede kalan ve barda çalışan iki kadından rahatsız olduklarını öne sürerek kadınlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Siteye ellerinde pompalı tüfek ve sopalarla gelen 4 şüpheli ile site sakinleri arasında kavga başladı. Bunun üzerine aynı sitede kalan 30 yaşındaki Ali Yarar, evindeki pompalı tüfeği alıp şüphelilerin yanına gitti. Yarar, şüphelilerden Ali N.,\'nin elindeki pompalı tüfeği almaya çalıştı. Yaşanan boğuşmada kalbinden vurulan Ali yarar ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Yarar, kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan 4 şüpheliden Ali N.,\'yi yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheliyi ise yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------------------

-Olay yeri apartmandan görüntüler

-Olay yerin inceleme polisinin çalışması

-Şüpheli Ali N.,\'nin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA))

===================================================

4)RUS KOMUTAN VE YPG\'Lİ BİRLİKTE BASIN AÇIKLAMASI YAPTI



SURİYE\'nin Deyrizor kentinin doğusu Uluslararası koalisyon ve Rus ordusunun desteği ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından terör örgütü DEAŞ\'tan temizlendi. Operasyon ile ilgili açıklamayı Rus komutan ve YPG\'nin \'sözde\' sözcüsü birlikte yaptı.

Deyrizor kentinin Fırat Nehri\'nin doğusunda kalan bölümünün, DEAŞ\'tan temizlenmesi nedeniyle basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı, Rus general Alex Kim ile PKK terör örgütünün Suriye\'deki uzantısı YPG\'nin \'sözde\' sözcüsü Nuri Mahmut yaptı. Rus bayrağı ve YPG flamasının da bulunduğu basın açıklamasında konuşan Mahmut, denetimlerinde bulunan bölgelerin demokratik Suriye\'nin parçası olacağını belirterek, \"Başta ABD ve Rusya olmak üzere, tüm uluslararası güçlere, Suriye\'nin geleceğinin barışçıl ve demokratik bir şekilde inşası ve özgürleştirilen bölgelerin güvenliğinin korunmasının garanti altına alınması çağrısı yapıyoruz\" dedi.

Suriye\'de daha önce ABD askerlerinin YPG\'liler fotoğraf çektirmesine Türkiye büyük tepki göstermişti.

DİYARBAKIR, (DHA)-

=================================================

5)AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARAASLAN: KADIN ARTIK SİYASETTE DAHA GÜÇLÜ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 5 Aralık 1934\'teTürk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü ile ilgili yaptığı değerlendirmede, \"Biz Türkiye\'de özgürlük ve demokrasi alanlarını genişlettik. Kadın artık siyasette, iş hayatında, evinde daha güçlü. Kadın sahip olduğu her konumda 15-20 yıl önceye nazaran, geçmişe nazaran bu gün çok daha güçlü. Biz kadınların artık daha çok karar alma mekanizmalarında olmalarını istiyoruz\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 5 Aralık 1934\'te Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bir milletvekili olarak bu tarihin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Karaaslan, \"Onun dışında bu tarih dünyada bu konuda öncü ülke olan Türkiye\'nin bir vatandaşı bir evladı olarak da gurur vesilesi. Çünkü dünyada bu gün çok gelişmiş ülkeler tanımlayabileceğimiz insan hakları demokrasi konusunda kendilerini ön plana çıkaran ülkelerden çok çok yıllar önce bizim ülkemizde kadınımız bu hakkı elde etti. 1934 bu konuda gerçekten çok önemli bir tarih bir dönüm noktası. Çünkü biz eğer demokrasiden katılımcılıktan bahsediyorsak eğer kadının olmadığı bir alanda bundan söz etmemiz mümkün değil. O yüzden hayatın her alanında kadın olması ve elbette siyasette de olmalı. İşte o nedenle hem gençlerin hem kadınların siyasetteki temsilinin artmasını diliyorum\" dedi.

Karaaslan \'kadına fırsat verirse kadın yapar\' düşüncesinin doğru olmadığını söyleyerek \"Kadın o fırsatı kendi oluşturandır. Hem de bütün imkansızlıklara rağmen yada bütün diğer sorumluluklara rağmen bunu yapar. Bir kadın milletvekili olarak şu andaki mevcut potansiyelimizin meclisteki temsilimizin çok önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum. Zaten AK Parti iktidarlarıyla birlikte cumhuriyet tarihinde ilk kez temsil oranı yüzde 14\'lere çıktı. Fakat yeterli mi hep söylüyoruz değil daha çok temsil edilmesi lazım. Hatta ben kendi şehrim için de bunu söylüyorum. Ben bu şehrin tek kadın milletvekiliyim ama gönül daha çok olmasını ister. Çünkü artık kadın erkekten ziyade bu temsilde \'Bende varım\' demek \'Bende şehrim için en çok da ülkem için katkı veriyorum\' demek önemli. Biz bunu 15 Temmuz\'da çok net gördük. Belki o güne kadar dışarıda bir tecrübe yaşamamış, belki evin içindeki ailesiyle birlikte olan hayatını daha öncelemiş olan bir kadının biz o gece kahramana dönüştüğünü gördük mesele ülkesi, bayrağı, toprağı vatanı olunca. Bu potansiyel, mevcut durum bizim içimizde ruhumuzda var. İş ki onu ortaya çıkarabilecek ve onu destekleyecek tüm sistemi bununla birlikte kurgulamak\" diye konuştu.

Kendisinin AK Parti\'de gençlik kollarında siyasete başladığını söyleyen Karaaslan, \"Sonra çok farklı farklı alanlarında görev alarak bu gün partimin en üst düzey karar alma organındaki 50 kişiden biriyim ve aynı zamanda genel başkan yardımcı olmak gibi çok önemli ve onurlu bir görevi icra etmeye çalışıyorum. Biz kadınların artık daha çok karar alma mekanizmalarında olmalarını istiyoruz. Ak Partinin bu gün en büyük başarısı kadın kollarıdır bunu açıkça söylemek lazım. Bu sadece üye sayısı ile ölçülebilecek bir başarı değildir bu bir adanmışlıkla ölçülebilir. Kadın diğer her şeyi o sorumluluklarını yerine getirirken siyasette var olur. Bizim kadın kollarımız dağ dere, tepe kış yaz yani hiç bir gözleri görmeden çalışırlar. Fakat Türkiye\'de bu gün bizim ihtiyacımız olan ana kararların alındığı mekanizmalarda da kadınların sayısını artırmak. Burada bize çok büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü eğer bizler başarılı olup önü açarsak bunun arkası gelecek\" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

\"Türkiye siyasetini değerlendirirken sadece son 15 yıllık AK Parti iktidarı ile değil bütün hikayeye baştan bakmak lazım. Neredeydik nereye geldik. Ama en büyük değişim son 15 yılda yaşandı. Bunu kabul ederek başlamak gerekir. Türk kadınının temsil noktasında önünde çok büyük bir engel vardı Türkiye\'de başörtüsü sorunu. Bu gün bizim hatırlamadığımız bazen geçmişe dönüp baktığımızda bunlar Türkiye\'de mi yaşanmış dediğimiz şeyler çok yakın geçmişte yaşandı bu ülkede. Aslında hafızamızı diri tutmamız lazım. Genç kızlar başörtüsü kullandıkları için okullara giremediler eğitim hayatının dışında bırakıldılar. Aynı zamanda bir kadın olarak bende varım iş hayatına girmek istiyorum kamuda görev almak istiyorum bende okuyup şu işi yapmak istiyorum dediğiniz de aynı zamanda meclise girip bende şehrimi temsil etmek istiyorum dediğinizde gerekli bütün etkenler olsa da başı örtülü bir kadın olduğunuz için bu engel sizi bunları yapmaktan mahrum kıldı bu ülkede. bunun kaldırılması kadının önünü açan, kadının siyasette ve diğer bütün alanlarda var olması önünü açan önemli kilit noktalarından birisidir. Biz Türkiye\'de özgürlük ve demokrasi alanlarını genişlettik. Kadın artık siyasette, iş hayatında, evinde daha güçlü. Kadın sahip olduğu her konumda 15-20 yıl önceye nazaran, geçmişe nazaran bu gün çok daha güçlü. Bu gün iyi temsiller oldukça siyasette kadın görünür oldukça, karar alma mekanizmalarında daha güçlü oldukça bunun gerisinin de hızla geldiğini düşünüyorum.\"

Karaaslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında \'Eğer bir erkek evine ekmek getiremiyorsa, yeterli kazancı elde edemiyorsa, eğer akşam eve geldiğinde tencere kaynamıyorsa o erkek hıncını kadından alır. Ne yapsın\' dediğini söyleyerek, \"Yani ben bunu büyük bir hakaret olarak kabul ediyorum hepimiz için. Birincisi kadın evde bekleyen tencere kaynatması gereken, kaynamıyorsa da dayak yemeyi kendine hak görülen bir obje midir? Aynı zamanda yoksul erkekler içinde bir hakaret olarak kabul ediyorum. Evine para götüremeyen o an için bir maddi sıkıntı yaşayan erkek gidip evde bunun acısını karısından çıkaran şiddet uygulayan mıdır? Hayır ikisi de değildir. Biz bunun bir siyasi partinin genel başkanın ağzından çıkmış olmasını kınıyoruz. Her şeyden önce özür dilemesini bekledik dilemedi henüz. ama bu açıklamanın öyle boş bulunup söylenecek bir açıklama olduğun zannetmiyorum çünkü daha öncesi de var buna benzer açıklamalar. Biz o yüzden bu tip açıklamaları duymak istemiyoruz. kadınlar olarak duymak istemiyoruz. Biz 2017 yılının Türkiye\'sinde gelecekle ilgili bu kadar güçlü hedefler koymuşken birilerinin şiddeti meşru gösteren açıklamalar yapmasını istemiyoruz. Biz şiddete hayatımızda sıfır noktasına getirip çıkarıp onun ötesinde daha nerelere gidebiliriz neler yapabiliriz diye hayal ederken bizi geriye çekmeye hiç kimsenin hakkı yok. Bu tip açıklamaları yapanların acil özür dilemesini bekliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Çiğdem Kararaslan\'ın kadınlarla biraraya gelmesi

-Röportaj

-Detaylar

(SÜRE:9.53 Dk) (BOYUT:603.29 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)